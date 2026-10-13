【ハンドボール（男子）】正反対の立場でも紡いできた絆　４０年の歴史に終止符を　菊池寿真×長井達大／１年生インタビュー「ROOKIES FILE」Vol.22

１年生の新人記者を中心に、１年生の選手たちにインタビューをするこの企画。第２２回は、ハンドボール（男子）・菊池寿真（経１・慶應ＮＹ）選手、長井達大（法１・慶應）選手です！（このインタビューは９月１７日に対面で実施しました。）

ーー自己紹介

長井：慶應義塾体育会ハンドボール部１年の長井達大です。

菊池：同じくハンドボール部の菊池寿真です。

ーーポジションは

長井：僕はレフトバックです。

菊池：僕はレフトサイドをやらせてもらってます。

ーー競技の経歴

長井：僕は慶應義塾高等学校で３年間やってて、今４年目です。

菊池：僕は大学からです。

ーーお互いの印象

長井：大学から新しくハンドボールを始めるのはすごく難しいし、ハードルが高いことなんですけど、持ち前の身体能力の高さすごい印象的でした。

菊池：彼の印象は１年の中でもピカイチと言っていいほどの実力者で、スタメンもだいぶ堅くて毎回試合にも出ているので尊敬できる１年生で、そういう意味では対称の立場にいるんですけど、仲良くさせてもらっています。

ーー競技を始めた時期、きっかけ

長井：自分は漠然とハンドボールをしたいと中学校のころから思っていて、中学は普通部だったんですけど普通部にはハンドボール部がなくて、高校から始めました。

菊池：僕は高校が慶應ニューヨーク学院でいろいろなスポーツに携われる学校だったんですけど、YouTubeを見てたときにたまたま目に止まったのがハンドボールだったっていうのと、単純に気になっていたっていうのがあります。

ーー高校までの競技生活を振り返って

長井：高校は１人以外全員未経験っていう感じでハンドボールのことは何も分からない状態で始めたんですけど、同期で切磋琢磨して、結果は残せなかったんですけど大学に繋がるような３年間でした。

ーー入部から現在までを振り返って

長井：自分は春リーグから少しづつ試合に出させてもらってて、１年生の中でも１年生を導いていく側だと思ってて、それはまだ完全にはできてない部分があるんですけど、そういう自覚が芽生えた５ヶ月間でした。

菊池：僕は全く正反対の立場で導かれる側だったんですけど、先輩だったりいろいろな方に支えられた濃密な５ヶ月間でした。

ーー自分の持ち味、強み

長井：自分はロングシュートっていう、ゴールから離れた位置から打つシュートが強みです。

菊池：自分は持ち前のジャンプ力で、みんなとは少し違ったシュートが打てるのが強みです。

ーーこの半年で成長したこと

長井：高校では正直ハンドボールを完全に理解してできていなかった部分があって、大学になって学生だけでハンドボールをする中で、尊敬できる先輩にハンドボールを１から教えてもらって、ハンドボールへの理解度が成長して視野が広がったかなと思います。

菊池：未経験なのでそういったものは特にないんですけど、先輩からの助言だったり話し合いを通して言語化の大切さとか、自分に足りないものの客観視の仕方とか、抽象的ですがそういうのを学べたと思います。

ーーハンドボール以外に好きなこと、オフの過ごし方

菊池：僕は犬の散歩で、海の近くに住んでいるので海に行ったりとか山に行ったりとか、自然に触れてます。

長井：僕もまとまった休みがあるときは、長野に行ったりして自然を楽しむのが好きで、１日のオフだったら友達と遊んだりっていう感じです。

ーールーキーイヤーで達成したい目標

長井：自分はスタメンで試合に出場させてもらっているので、先輩方の期待に応えられるように、秋リーグでは攻守ともに自分の満足のいく結果が残せればと思います。

菊池：自分は、秋リーグに入って１年生がベンチ入りすることも多くなってきて、輝かしい彼（長井）のようなスタッツを出すような選手もいるので、負けじとベンチ入りできたらと思います。

ーー慶大での４年間で達成したい目標

長井：慶應は早慶戦で４０年連続で負けてて、４年間で絶対にその歴史を塗り替えるっていうことと、今２部リーグで戦っているんですけど、１部リーグに昇格するっていうことを目標に頑張りたいです。

菊池：自分も同じで早慶戦勝利を絶対に達成したいです。

ーーケイスポ読者に向けて

長井：体育会生のみなさんは一緒に頑張りましょう！

菊池：同じ慶應生として今の慶應を盛り上げていきましょう！

（取材：奥秋柚生）