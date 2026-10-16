【野球】リーグ優勝へ迎えた大一番　勝利のカギは下級生にあり／２０２６秋季リーグ戦　明大戦展望

９月１２日に開幕を迎えた東京六大学野球２０２６秋季リーグ戦。慶大はここまで３カードを戦い終え、６勝１敗で勝ち点３、単独首位をひた走っている。一方の明大は早大戦で勝ち点こそ落としたものの、５勝２敗で慶大を追走中だ。リーグ優勝に向けて、このカードは両校ともに負けられない大一番。とくに慶大は勝ち点を取れば、他校の試合結果次第でリーグ優勝が決定する可能性もある。２季連続の「完全優勝」に向けて、慶大ナインのキーマンを探る。

法大戦を２勝１敗で制し、早くも勝ち点を３に伸ばした慶大。法大戦の戦いぶりを振り返ると、１回戦は横地広太（政４・慶應）の２年振りとなる本塁打で同点に追いつき、小原大和（環４・花巻東）の適時打などで勝ち越して４－１で先勝。２回戦こそ２－５で敗れたものの、３回戦では吉野太陽（法４・慶應）が決勝本塁打を含む３安打３打点の大活躍で勝利をもぎ取った。投手陣では渡辺和大（商４・高松商業）が１、３戦目に先発し計13イニングを１失点に抑えるなど、投打ともに４年生の活躍が目立つカードとなった。

こうして開幕から勢いに乗る慶大に対し、明大は法大戦を通して勢いを取り戻しつつあるように見える。早大戦で痛いカード負け越しを喫した明大だったが、法大戦では投打がかみ合い連勝。１戦目を若狭遼之助（商４・星陵）の決勝３点本塁打で取ると、２戦目は延長戦の末に４ー３で勝ちきり、勢いのつくで慶大戦に向かってくる。とくに早大戦で勝ち点を落としていることもあり、明大にとって慶大戦はリーグ優勝のために「１試合も負けられない」カード。強い気持ちで臨んでくるはずだ。

そんな明大ナインの、投打の軸となる選手は誰か。投手では湯田統真（政経３・仙台育英）と平嶋桂知（政経２・大阪桐蔭）のダブルエースが投手陣の大黒柱を担う。湯田は早大２回戦で圧巻の完封勝ちを収めるなど、４登板で防御率１・６４をマーク。春季に比べてとくに与四死球を大幅に減らしており、投球の安定感が上昇している。速球とキレのあるスライダーを武器に、慶大打線との真っ向勝負が見られそうだ。平嶋は多彩な変化球で空振りを奪う本格派で、春のリーグ戦では防御率１・５０の活躍をみせた。今秋はここまで苦戦気味だが、慶大にとって警戒すべき投手であることに変わりはない。この２人以外にはクローザーの松本直（情コミュ４・鎌倉学園）、三浦心空（政経４・東邦）や浦久響（国日３・日本航空石川）らがブルペンに控えている。慶大としては早い段階で先取点を挙げ、試合を優位に進めたい。

野手ではプロ野球のドラフトでも上位候補の榊原七斗（情コミュ４・報徳学園）と岡田啓吾（商４・前橋育英）に注目したい。榊原は今季リーグ２位の高打率をマークしており、打撃・走塁ともに一級品、まさに明大のコアを担っている。岡田も世代トップクラスの俊足を持ち、塁に出してはいけない選手だ。この２人と田上夏衣（商３・広陵）が並ぶ上位打線をいかに抑えられるかが、カードの行方を占うだろう。下位打線では福原聖矢（国日４・東海大菅生）や為永皓（情コミュ１・横浜）に要警戒。特に福原は今季３１打席に立って三振がゼロと、圧巻のコンタクト力を披露している。上位から下位まで気の抜けない打線を要する明大打線、間違いなく一筋縄ではいかない相手だ。

では、対する慶大ナインのキーマンは誰か。投手では鈴木佳門（経２・慶應）と小宅雅己（環１・慶應）、野手では中塚遥翔（環３・智辯和歌山）を挙げる。鈴木佳は昨季ブルペンに定着すると防御率０・５９の好成績を収め、今季も終盤での登板が目立っている。明大の打線は左打者が多く、鈴木佳の変化量の大きいスライダーが効果的になるはずだ。小宅は今季からブルペンに定着し、いきなりクローザーを務める大活躍。キレと制球力を武器に打者を圧倒し、未だ失点さえ許していない。法大２回戦ではブルペンが崩れ敗戦を喫した慶大、この二人を軸に終盤の接戦をモノにしたい。中塚は今季も主に４番に座り、３カードを終えて打率.２５０と一定の活躍こそみせている。ただ、昨季の明大戦では３試合で１０打数５安打の大活躍で、チームの勝ち点獲得に貢献していた。昨季の大爆発さながらの打棒を発揮し、明大投手陣を打ち砕けるか。法大戦では４年生の奮闘が目立ったが、３年生以下の活躍にも期待したいところだ。

このカードを取れば、２季連続のリーグ優勝が目前に見えてくる慶大。晩秋の神宮へと舞い戻るための大一番が、いよいよ明日、幕を開ける。

（記事：鈴木拓己）