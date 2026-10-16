【ラグビー】多彩なアタックで相手を翻弄　エンジン全開の２連勝／関東大学対抗戦２０２６Ａグループ　第３節　ｖｓ立教大学

栃木県足利市の足利ガスグラウンドで開催された対抗戦第３節。慶大は立教大と対戦した。序盤は立教大の出足の早いディフェンスに苦しんだものの、スクラムとキックの蹴り合いで優位に立って主導権を掌握。ＦＷ陣の力強いモール、キックパスを用いたサイドアタック、自陣からのカウンターなど、多彩な攻撃パターンを見せて立教大を翻弄した。ディフェンスでも、ゴールライン上のタックルでトライを防ぐなど８０分間集中力を保ち、エンジン全開の完勝で対抗戦２連勝とした。

２０２６年１０月１１日（日） 関東大学ラグビー対抗戦Ａグループ ｖｓ立教大学 ＠足利ガスグラウンド

◯慶大 ５７｛２１－７，３６－１４｝２１ 立教大●

関東大学ラグビー対抗戦Ａグループ 第３節 慶應義塾大学 2026/10/11（日）

11:30 K.O.

＠足利ガスグラウンド 立教大学 前半 後半 前半 後半 ３ ５ トライ（T） １ ２ ３ ４ コンバージョン（G） １ ２ ０ １ ペナルティゴール（PG） ０ ０ ０ ０ ドロップゴール（DG） ０ ０ ２１ ３６ 計 ７ １４ ５７ 合計 ２１

慶大得点者：8分 草薙(T)、9分 小林(G)、21分 小林(T)、22分 小林(G)、36分 中野(T)、36分 小林(G)、43分 藤森(T)、44分 小林(G)、46分 草薙(T)、61分 小林(PG)、69分 小野澤(T)、70分 小林(G)、74分 キーヴァー(T)、75分 小林(G)、84分 玉塚(T)、84分 小林(G)

戦評

開幕戦で強豪・帝京大に敗れたものの、２戦目の青学大戦に完勝し、シーズン中盤に向けて流れを作った慶大は、栃木県足利市の足利ガスグラウンドに赴き、立教大との一戦に臨んだ。前節復帰を果たした中野誠章（文３・桐蔭学園）、春季大会では出場時間の長かったキーヴァーブラッドリー京（総３・常翔学園）が先発に名を連ね、主将・恩田優一郎（政４・慶應）がブースターに回り、副将の笠原悠真（政４・慶應）がゲームキャプテンを務める編成でキックオフを迎えた。

伝統のディフェンスに自信を持つ慶大は２分、自陣の相手ボールスクラムからのアタックをＣＴＢ松田怜大（環４・桐蔭学園）のタックルでノックフォワードを誘発すると、相手の陣形が整う前にＳＯ小林祐貴（政２・慶應）がロングキックを飛ばし、陣地を回復。しかし、このタックルで出血した松田は治療のため一時ピッチから退くこととなり、１年生・浅野優心（政１・慶應志木）がピッチに送られた

続く５分、ハーフウェーラインからＳＨ尾関航輔（政２・慶應）のボックスキックで敵陣深くに迫ると、相手ボールラインアウトからのタッチキックに対しＬＯ山﨑太雅（商３・県立浦和）がサイズを活かしたプレッシャーをかけ、キックの飛距離を短縮させる。ここからＦＷ陣がモールでインゴールに迫ると、テンポの良いアタックを続け、最後はＷＴＢ草薙拓海（政２・桐蔭学園）がタッチライン際を駆け抜け先制トライ。難しい角度からのコンバージョンを小林が沈め、慶大が７点を先制する。また、このタイミングで治療を終えた松田がピッチに戻った。

その後、立教大の出足の鋭いアグレッシブなディフェンスの前に突破の糸口を掴みきれない展開が続いた慶大だったが、スクラムでは立教大を圧倒。相手ボールのスクラムでも猛烈なプッシュを見せ、１４分にはパスミスを、１８分にはコラプシングを誘い、試合の主導権を握っていく。すると２１分、ＦＷ陣の力強い近場へのアタックとＢＫ陣のパスワークを織り交ぜ、立教大のディフェンスラインを揺さぶると、最後はＳＯ小林がパスダミーでディフェンスラインを突破し、インゴール中央にボールを置いた。

波に乗った慶大は再開直後の２４分、ボールを受けたＣＴＢ松田が切れ味抜群のステップでラインブレイクし一気に敵陣に迫るが、ここは立教大のディフェンスに阻まれ、追加点を挙げることはできなかった。

このあと、立教大にボールを持たれ、ハイパントを再獲得されてゲインを許すなど、この日初めて自陣に押し込まれる時間帯を迎える。それでも、規律を保ち反則を犯すことなくディフェンスを続けると、３０分にＦＢ田村がボールに絡んでノットリリースザボールを誘発し、失点を許さない。

すると３２分、ＦＢ田村の陣地回復のキックのバウンドが変わる合間に素早くディフェンスラインを押し上げると、ＳＨ尾関が鋭いタックルを浴びせてノックオンを誘う。直後のスクラムで再びペナルティを奪い、５ｍライン上でラインアウトを得ると、モールでのグラウンディングはならなかったものの、ラックからピックアンドゴーを見せたＮＯ８中野がトライを挙げ、リードを２１点に広げる。

しかし、再開直後の３８分、立教大の短いキックを再獲得されると、この日初めてのディフェンスペナルティを犯し、ラインアウトから初失点を許し、２１－７というスコアで試合を折り返した。

後半開始の小林のキックオフで立教大を相手陣深くまで押し込むと、ＦＷ陣が粘り強くモールでインゴールに迫る。最後は、モールからボールを持ち出したＨＯ藤森貴大（経４・慶應）が飛び込み、後半最初の得点を慶大が挙げる。

ここで慶大は早くも交代を決断し、ＮＯ８中野に代えて主将・恩田をピッチに投入。最高気温２７℃という季節外れの暑さの中、先手の交代に踏み切った。

そして４５分、立教大が右サイドのタッチライン際に蹴ったハイパントをＷＴＢ草薙がジャンピングキャッチすると、慶大は素早くカウンターに転じる。ピッチの状況を把握した小林が左サイドのタッチライン付近でフリーとなっていたＷＴＢ小野澤謙真（環３・静岡聖光学院）にキックパスを供給。小野澤が相手ディフェンス１人を抜き去ると、サポートに入りパスを受けた申驥世（文２・桐蔭学園）も大きなゲインを見せる。さらに、ラックからパスを受けた松田が今度は右サイドにキックパスを供給すると、両腕を目一杯伸ばしてこのボールをキャッチした草薙がそのままトライ。華麗なアタックで立教大を突き放す。

５１分、慶大は井吹勇吾（環３・桐蔭学園）、中谷太星（環３・東福岡）の両ＰＲを下げ、対抗戦デビューとなる４年生・鈴木将智世（法４・慶應）、今季対抗戦初出場となる浦城尚生（商３・慶應）を投入した。１トライ返された後の６０分、敵陣で相手のペナルティを誘うと、安全に点差を広げるべくペナルティショットを選択。小林がこれを沈めて、３６ー１４とする。

慶大はＳＨ尾関に代えて１年生ながら対抗戦ここまで全３試合にベンチ入りしている竹内楓稀（総１・桐蔭学園）、ＬＯ本田李成（政２・慶應）に代えて前節怪我から復帰した西野誠一朗（法４・桐蔭学園）、そしてＨＯ藤森に代え、２週間前のジュニア選手権・東洋大戦でチーム内ＭＶＰに輝いた玉塚雄大（経２・慶應）を立て続けに投入。玉塚はこれが対抗戦デビューとなった。

その後１トライを返されて１５点差に迫られた慶大は６９分、小林の意表を突いたリターンパスを受けた鈴木が元ＣＴＢらしい機動力でディフェンスラインに風穴を開けると、立教大の体勢が整う前にサイドへ大きく展開。最後はＷＴＢ小野澤が相手を振り切って、立教大に傾きかけた流れを断ち切るトライを挙げた。このプレーを最後に小野澤はピッチを退き、こちらも１年生ながら出場を続ける西本友哉（法１・桐蔭学園）が投入された。

さらに７３分、スクラムで立教大がアーリープッシュの反則を犯すと、ＳＨ竹内がクイックリスタートを選択し、ＣＴＢ松田がギャップを突く。続いて、竹内からのフラットなパスを受けたＬＯ西野が力強いキャリーで更に陣地を進めると、相手のペナルティでアドバンテージを得る。最後はＦＢ田村からのオフロードパスを受けたＦＬキーヴァーがゴールラインに飛び込み、更にリードを広げる。続く７７分には前半立ち上がりに一時的な出場があった浅野が投入された。

試合終了間際の８０分、立教大のカウンターを受けてインゴールに迫られるが、相手がインゴールに飛び込みかけたところでＮＯ８恩田が渾身のタックルで仕留め、ノックフォワードで窮地を脱する。すると、直後のスクラムでアドバンテージを奪い、ＷＴＢ草薙がキックで陣地を進め、自らチェイスをかけて相手のハンドリングエラーを誘う。敵陣で得たスクラムでさらにペナルティを誘発すると、敵陣深くでマイボールラインアウトを獲得。ここからモールで一気に押し込み、途中出場のＨＯ玉塚がデビュー戦で初トライ。小林のコンバージョンも決まり、最終スコア５７－２１としてノーサイドを迎えた。最終盤は失点のピンチを凌ぐだけでなく、ピンチをチャンスに変え、得点を奪いきって試合を終えた。

対抗戦で２試合連続で８トライ以上挙げる完勝を飾った慶大蹴球部。人数こそ多くないものの、チームの要として安定感のあるプレーで引っ張る４年生、下級生の頃から酸いも甘いも経験し、円熟味が増す２，３年生、重圧に負けず伸び伸びと実力を発揮する１年生の力が混ざり合い、チームは充実感に満ちている。今月は１７日にジュニア選手権の流経大戦、２４日に対抗戦の日体大戦と連戦が続くほか、来月には春に招待試合で敗れた明大、早大との試合を控える。日本一を目指す慶大蹴球部が成長の歩みを止めることはない。

インタビュー

♢小林祐貴（政２・慶應）

ーー今日の試合を振り返って

今日の試合は、自分たちのテーマとして「徹底する」ということを掲げていました。立教大学さんに対して、自分たちがやってきたブレイクダウンを制圧するという部分をとにかく徹底して、８０分間やりきって勝つことが出来たので良かったと思います。

ーー終始落ち着いた試合運びができた要因は

ゲームプランをあらかじめみんなで話し合っていて、やることが明確になっていたことが大きかったです。バトルエリアが大事で、敵陣で戦おうということを話していたので、とにかく早く敵陣に行けるような組み立てを意識していたことが良かったのかなと思っています。

ーーコンバージョンなどのプレースキック、エリアを取るキックに加え、味方のトライをアシストするキックパスもあった。ご自身のキックについて振り返って

キックは個人的に今季すごくこだわっていて、（全体の）練習後の時間を使って毎日練習しています。特にプレースキックは得点に直結するので、とても大事だということをコーチからも言われていて、時間をかけて練習していますし、自分の強みになっていると思っています。その強みを活かして、チームの勝利に貢献できてよかったです。

ーー前の試合から続いてトライも記録。ランで仕掛ける時に意識していることはあるか

もちろん先にパスなどの選択肢も考えた上での判断ですが、目の前にスペースがあったらそこを取りに行こうという意識は常にあって、前が空いたら仕掛けていくようにしています。

ーー次戦に向けて

次の試合も勝つことが大事だと思うので、日本一に近づけるよう、チーム一丸となってしっかり準備したいと思います。

♢鈴木将智世（法４・慶應）

ーー初の対抗戦メンバー入りが決まった時の率直な感想

４年間目指していた舞台だったので、率直に嬉しかったです。それと同時に、ずっと目標にしていた分のプレッシャーもありました。

ーー後半早いタイミングでの投入となったが、どのようなことを考えて試合に入ったか

２つあって、１つ目はスクラムを安定させるという部分です。前半はスクラムで優位に立っていて、その分試合もスムーズに進められていたので、引き続きスクラムで優位に立って、試合を楽に進められるようにしたいと考えていました。２つ目は、フォーカスを徹底すること。今回の試合のテーマが「徹底する」ということだったので、ブレイクダウン周りでモメンタムを生むために細かいことを徹底してチームに勢いをもたらそうと考えていました。

ーーボールキャリーでチームにモメンタムを生むシーンもあった、ご自身のプレーを振り返って

個人的に、オプションを使ってアタックするのが強みなので、その強みを出せたことはすごく良かったです。できれば、そのままトライまで行きたかったのですが、取り切れなかったので、そこは次に向けて改善したいと思います。

ーー次戦に向けて

次は、流通経済大とのジュニア選手権の試合があって、チームとしてもジュニア選手権に力を入れているので、まずは試合のメンバー入りを目指します。メンバー入りすることができたら、自分の強みであるボールキャリーで、チームの勝利に貢献したいと思います！

♢草薙拓海（政２・桐蔭学園）

ーー今日の試合を振り返って

青山学院大戦から２週間、「徹底」というテーマを掲げて練習してきて、特にブレイクダウンの制圧にこだわってやってきました。アタックでは、ワンキルで相手を倒し切るということを意識して、それを何度も何度も試合の中で体現して、トライに繋がった場面も多くありましたし、ディフェンスのブレイクダウンのファイトの部分に関しても、相手が嫌がるようなしつこく絡みに行くプレーができて、相手にストレスをかけることが出来たのではないかと思います。個人として徹底出来た部分もあったのですが、一方で現状不満足な部分もあって、それは１００％相手を圧倒したわけではなかったというところです。終盤に向けて強豪との試合も増えていくので、今日できたことを更に徹底していく必要があると思いますし、ブレイクダウン以外の面でも、ＢＫのエリアマネジメントだったり、ＦＷのセットプレーが安定しなくなったときにＢＫがどう振る舞うかといった部分が今後問題となってくると思います。ＢＫの中、そしてチーム全体で共有しながら、この試合で出た良い点、悪い点を次に活かしていきたいと思います。

ーーゲームプラン通り、両チームキックを多用し、ウイングの空中戦も多かった。試合前に準備したことと、その手応えについて

特にＢＫは、相手もキックを蹴ってくるし、自分たちもキックでエリアを獲得したいなかで、キーワードとして「バトルエリア」というものを挙げて、敵陣深くでプレーするための方法としてキックをたくさん蹴る展開になりました。裏に転がすキック、ハイパント、ロングキックと様々な種類がある中で、自分が特に関わったのはキックチェイスとハイパントの受け、そしてキックパスキャッチの部分で、これらに重点を置いて準備してきました。特にハイパントに関しては練習後の自主練をやっていて、チェイスでも受けでも、完璧に捕れるまで練習していました。結果的に、（試合の中で）自分のところに１回蹴られたところで良いキャッチができたので、そこは良かったと思います。キックパスのところも、準備はできていて、内側（の選手）に要求して、キックを蹴ってもらって、（トライを）取り切ることが出来たので、準備の成果が出て手応えを感じました。

ーー２トライを挙げたシーンをそれぞれ振り返って

１トライ目は、自陣で相手のスクラムの展開をＢＫがターンオーバーして、キックで陣地を取って、ＦＷが安定したセットプレーでモメンタムを作り、最後ＢＫ、自分がトライしたという形でした。トライゾーンでトライを取るためのアタックはＢＫ陣で結構練習していて、トライラインのコーナーフラッグに向かって走るということを意識して、幅も深く立って、スピードも速すぎず、先に外に預けて走るということを意識してトライを取り切ることができてよかったです。自分も内側の選手に常に要求して、最後小野澤謙真（環３・静岡聖光学院）くんから綺麗にボールをもらってトライを取ることが出来ました。ＢＫ全体で良いアタックができて取れたトライだったと思います。

２トライ目に関しても、１回目のキックパスがあって、うまくボールを繋いでくれたので、自分も外から（キックパスを）要求して、という流れでした。こちらも練習通り、松田怜大（環４・桐蔭学園）くんからキックパスをもらって、ちょっと高めのボールだったのですが、うまく手でキャッチできて、とても嬉しいトライになりました。

ーー次戦に向けて

次は日本体育大学戦なのですが、ここまでの３試合はＦＷの活躍が目立った試合ばかりだったので、ＢＫは実績を残せていない状況です。アタックのオーガナイズやゲインの部分が上手くできていなかったり、キック処理でミスがあったり、たくさん問題があると感じています。自分は突破力、ランに自信を持っていて、その強みを発揮してＢＫからチームを引っ張っていきたいので、ボールをもらう機会を増やすために、どう内側の選手とのコミュニケーションを取ればよいのか考えたり、逆サイドに走るスウィングの動きやキックパスを受ける動きを磨きたいと思っています。色んな方法でボールをもらって、ＢＫとしてのトライが取れるよう頑張ります。

メンバー表

慶應義塾大学 先発 # 氏名 身長(cm)/体重(kg) 学部学年 出身校 1 井吹 勇吾 175/101 環３ 桐蔭学園 2 藤森 貴大 173/102 経４ 慶應 3 中谷 太星 180/115 環３ 東福岡 4 本田 李成 180/93 政２ 慶應 5 山﨑 太雅 189/107 商２ 県立浦和 6 キーヴァー ブラッドリー京 182/90 総３ 常翔学園 7 申 驥世 175/97 文２ 桐蔭学園 8 中野 誠章 176/105 文３ 桐蔭学園 9 尾関 航輔 166/70 政２ 慶應 10 小林 祐貴 168/78 政２ 慶應 11 小野澤 謙真 180/88 環３ 静岡聖光学院 12 松田 怜大 174/86 環４ 桐蔭学園 13 笠原 悠真 178/83 政４ 慶應 14 草薙 拓海 176/88 政２ 桐蔭学園 15 田村 優太郎 174/80 総３ 茗溪学園 リザーブ 16 玉塚 雄大 177/102 経２ 慶應 17 鈴木 将智世 173/97 法４ 慶應 18 浦城 尚生 176/105 商３ 慶應 19 西野 誠一朗 184/97 法２ 桐蔭学園 20 恩田 優一郎 177/100 政４ 慶應 21 竹内 楓稀 160/70 総１ 桐蔭学園 22 浅野 優心 180/94 政１ 慶應志木 23 西本 友哉 184/85 法１ 桐蔭学園

立教大学 先発 # 氏名 身長(cm)/体重(kg) 学年 出身校 1 石原 捷聖 177/110 ４ 東海大仰星 2 越後 智 166/94 ３ 桐蔭学園 3 坂本 裕樹 177/115 ４ 立教新座 4 吉田 健十 184/95 ４ 報徳学園 5 高尾 将太 181/102 ３ 川越東 6 中山 英琥 178/97 ３ 東福岡 7 山田 哲平 182/95 １ 佐賀工 8 古田 学央 180/100 ２ 東福岡 9 有賀 貫人 178/82 ４ 幕張総合 10 平賀 快 171/77 １ 報徳学園 11 権藤 祐輝 172/78 １ 桐蔭学園 12 向井 悠統 177/85 ２ 東海大仰星 13 村上 有志 171/81 ３ 東福岡 14 鈴木 豪 175/79 １ 桐蔭学園 15 福井 柊哉 180/83 ３ 桐蔭学園 リザーブ 16 野口 瑠人 178/101 ２ 茗渓学園 17 高木 涼平 176/105 ３ 桐蔭学園 18 間中 雄生 184/111 ２ 川口北 19 吉川 柊佑 186/92 ３ 國學院久我山 20 小田部 晃太 176/90 ３ 國學院久我山 21 日比野 陽穂 168/68 １ 報徳学園 22 藤野 桜生 174/76 １ 東福岡 23 林 淳昊 171/67 １ 東海大仰星

（取材／記事：髙木謙、奈須龍成、山内悠暉）