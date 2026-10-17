【ソッカー（女子）】〈試合速報〉今季最多３得点で快勝！！残留への大一番で「パーフェクトゲーム」！！／第４０回関東大学リーグ１部後期第９節 VS帝京平成大学

関東大学リーグ１部後期第９節。自動降格圏内の最下位（１２位）・慶大は、アウェイで１０位・帝平大に３−１で勝った。

１０位と１１位が１部・２部入れ替え戦に進み、１２位が自動降格となる。慶大と帝平大の試合後時点で、１０位は勝ち点１５（得失点差−２７）の帝平大、１１位は勝ち点１４（得失点差−１９）の慶大、１２位は勝ち点１３（得失点差−２７）の順大。帝平大と慶大は残り２試合、順大は残り３試合。

試合は田中紗莉（総３・市ヶ尾／日体大SMG横浜U18）と佐藤凜（総４・常盤木学園）のゴールで早々に２点を先行。１点返されるが、２−１で前半を終える。

後半も優勢に試合を進めると、宮嶋ひかり（環３・芝浦工業大学柏／ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU18）のセンタリングのこぼれを野村亜未（総４・十文字）が押し込み、今季最多の３得点目。黄大城監督が「パーフェクトゲーム」と語る抜群の内容で快勝した。

【試合結果】

２０２６／１０／１７（土）１７：００キックオフ＠帝京平成大学千葉キャンパスうるいどグラウンド

Ｏ．Ｒ．Ｓ 第４０回関東大学女子サッカーリーグ戦１部 後期第９節

帝京平成大学１−３慶應義塾大学

詳報とインタビューは後日お届けします。

（取材：柄澤晃希）