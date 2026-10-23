【野球】渡辺和がソフトバンクホークスから３位指名、今津が日本ハムファイターズから育成５位指名！／プロ野球ドラフト会議２０２６supported by リポビタンD

２０２６年１０月２２日（木）プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD

１０月２２日（木）に行われたプロ野球ドラフト会議にて、慶大野球部から２名の選手が指名を受けた。慶大が誇るエース・渡辺和大（商４・高松商業）は福岡ソフトバンクホークスから３位指名、主将・今津慶介（総４・旭川東）は北海道日本ハムファイターズから育成５位で指名された。慶大から現役選手が指名されるのは、廣瀨隆太（現福岡ソフトバンクホークス）以来、３年ぶりとなる。一方、プロ志望届を提出していた広池浩成（経４・慶應）、沖村要（商４・慶應）、吉開鉄朗（商４・慶應）、吉野太陽（法４・慶應）、小原大和（環４・花巻東）の５選手は、惜しくも指名には至らなかった。（以下：記者会見抜粋）

慶應義塾大学日吉キャンパスにて慶應義塾体育会野球部のドラフト指名記者会見が行われた。登壇したのは渡辺和、今津、小原、吉開の４選手。時折驚いた表情を見せながら、１巡目の指名を伝える中継を見守った。そして、２巡目。会場には次第に張りつめた空気が漂う。慶大選手の名前が呼ばれる瞬間を部員たちも２階席から見守ったが、２巡目で名前が呼ばれることはなかった。４選手が控室で指名を待つために会場を後にした、その直後。「第３巡、選択希望選手。福岡ソフトバンクホークス、渡辺和大、投手、慶應義塾大学」。会場には割れんばかりの歓声が響き渡り、渡辺和が姿を現した。

渡辺和大（商４・高松商業）→福岡ソフトバンクホークス３位指名

ーー不安感があった中で指名を受けた瞬間の気持ちは

突然だったので、驚きの気持ちのほうが強かったです。

ーーマネージャーの話では緊張感なくこの日を迎えたとの話だったが

来るまでは大丈夫だったんですけど、この場に来てからは緊張感がありました。

ーーソフトバンクに対するイメージは

慶應の先輩が多く所属している球団で、今季パ・リーグでも１位と一番強い球団でもあるので、そういったレベルの高いところで戦えるのは非常に嬉しく思います。

ーーどんな選手になりたい

チームの勝ち頭になれるピッチャーに、その中でも何十年とチームに貢献できるピッチャーになりたいです。

ーー慶大野球部ならではの特徴や、そこでの４年間の努力について

渡辺和：他の大学よりも部員数がはるかに多くて、ピッチャーだけでも５、６０人くらい。日頃から毎日部員と競争をしていく中で、個々の能力がアップしていきました。また寮生活はウエイトの設備も良くて、トレーニングするには非常に恵まれた環境だったなと思います。

堀井監督：早くからリーグ戦出ていて、２年の秋に最優秀防御率。少し苦しんだ時期もあったんですけど、コツコツと体づくりやフォーム作りを、手のかからない選手だったので自分でやりつつ、コーチの方の助言も聞きながら頑張っていました。今年の春にリーグ優勝、全日本準優勝ができたのも渡辺の力によるものが大きかったので、よく頑張った４年間だったと思います。

ーー３日前の明大３回戦で肩の不調を訴えたが、投球練習を再開しているのか

渡辺和：診断結果として言われたのが昨日だったので、それまで投球はしていなかったので、ここからキャッチボールとブルペン投球をして見ていくつもりではあります。

堀井監督：チームの中でも一番練習量が多い選手なので、そういう意味では先ほど言った体作りやフォーム作りは非常に一生懸命やっています。今回アクシデントがあったので、トレーナーの指示に従いながら本人は投げたいという気持ちが強いと思うんですけど、周りのアドバイスも踏まえて、焦らず復帰してもらえればと思っています。

ーープロ野球選手になりたいという分岐点はいつだったか、また慶大での４年間を振り返って

プロ野球選手になりたいと思ったのは小学１年生からなんですけど、それは漠然とした夢であって、実際に本気でなろうと思ったのは大学３年の時でした。そのきっかけが大学２年の秋に最優秀防御率を取らせてもらって、自分でも通用するのかなどの気持ちが強くなったので現実的に行きたいなっていう風に思いました。

ーー先ほど憧れている選手はいないという言葉があったが、野球を始めた時に目指していたり応援していたりした選手はいたか

野球を始めたきっかけが好きな人とかではなく、兄が試合しているところとか練習してるところに入れられていたりしたので、どちらかというと兄がしている姿を見て自分は始めたんだなという思いでいます。

ーー先ほど堀井監督から言葉があったように２年の秋で最優秀防御率を取った後苦しい時期もあったと思うが、どのように乗り越えたか

うまくいく時期の方が野球は少ないと思っているので、結果は出ていてもどこかで調子悪いなと思う時期も３年以外でもいっぱいありましたし、普段からいいことばかりでなく悪いことにしっかり目を向けているんで、３年ばかり注目されがちなんですけど、野球は悪いことの繰り返しなので、３年の時も悪かったんですけど焦りとかはなく、いつものようにどこが悪いのかをしっかり自分で見極めて試合に集中していました。

ーープロでの具体的な目標や、目指したい数字などがあれば、それを踏まえた抱負をお願いします。

（プロでの具体的な目標というのは）1年目から先発ローテーションに入って、1軍でも戦える、そしてチームを勝たせる投手になりたいです。

ーーご両親や故郷、お世話になった方々へのメッセージや、プロ入りが決まった今、感謝の思いがあれば、ぜひお願いします。

両親には、本当に香川からプロに送り出してもらうにあたって、経済的にも結構苦労をかけたと思っています。その中で、ずっと僕の夢を応援してくれたことに、まず感謝したいと思います。この後もプロで生活していく中で、一番、自分がプロのマウンドで投げる姿を見せられたらいいなというふうに思っています。両親を含めて、お世話になった監督さんやチームメートにも、頑張っているところを見せて、恩返ししたいという思いもあります。

福岡ソフトバンクホークスでは、「慶應３兄弟」と呼ばれる、柳町達（令２卒）、正木智也（令４卒）、廣瀨隆太（令６卒）の３選手が現在も活躍している。チームはパ・リーグ３連覇を果たし、日本シリーズを控える。新たに加わる渡辺和も「慶應４兄弟」の末っ子として、プロの世界で躍動する姿が楽しみだ。

その後、しばらく慶大選手の名前は呼ばれず、全球団が支配下選手の指名を終了した。続いて始まった育成選手の指名。育成１巡目、２巡目と指名が進み、各球団が次々と選択終了を告げていく。ドラフト会議も終わりに近づいたかと思われたその瞬間だった。「第５巡、選択希望選手。北海道日本ハムファイターズ、今津慶介、内野手、慶應義塾大学」。会場はこれ以上ない盛り上がりを見せ、２階席で他の部員とともに指名を待っていた今津は、１階の記者会見会場へと降りてきた。

今津慶介（総４・旭川東）→北海道日本ハムファイターズ育成５位指名