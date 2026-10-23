【レスリング】佐藤、髙橋、近藤、中島が出場も 全選手初戦敗退／文部科学大臣杯 令和８年度 全日本大学レスリンググレコローマンレスリング選手権大会

令和８年度全日本学生レスリンググレコローマンレスリング選手権大会は１日目。慶大からは６３㌔級の髙橋慧大（商４・慶應）、８２㌔級の近藤大朗（総３・名古屋）、８７㌔級の中島怜央斗（文１・Ｓ高）、９７㌔級の佐藤秀一郎（環４・八千代松陰）の４選手が出場したが、全選手が初戦敗退に終わった。翌日の敗者復活戦に残ることもできなかった。

文部科学大臣杯 令和８年度 全日本大学レスリンググレコローマンレスリング選手権大会 １日目

２０２６年１０月２３日 ＠東京・駒沢オリンピック公園総合運動場体育館

グレコローマンレスリング６３㌔級

２回戦

髙橋慧大●［VSU 2:31=0-10］○小島怜恩（同大）

グレコローマンレスリング８２㌔級

２回戦

近藤大朗●［VFA 3:58=2-4］○全政忠（天理大）

グレコローマンレスリング８７㌔級

１回戦

中島怜央斗●［VSU 0:40=0-8］○遠藤慶伍（天理大）

グレコローマンレスリング９７㌔級

２回戦

佐藤秀一郎●［VPO 6:00=2-3］○松嶋攻（日体大）

※スコアはすべて慶大選手を左、相手選手を右に表記。

髙橋慧大（商４・慶應）はグレコローマン６３㌔級に出場。試合開始直後から互いに慎重な組み手争いが続くも、相手に低姿勢から圧力をかけられ、攻め手を見出せない展開となる。パッシブをとられ、相手に１点を奪われる。パーテレポジションで再開すると、相手の力強いリフトから投げ技を受け失点を重ねる。この際に場外へ出され、膝を強打したものの試合は続行。しかし、その後も相手の勢いを止められず、スタンド状態からのダイナミックな投げ技で４点を失うなど苦しい展開が続く。判定に対してチャレンジを要求するも覆らず、０－１０のテクニカルスペリオリティ負けとなった。

グレコローマン８７㌔級に出場したのは中島怜央斗（文１・Ｓ高）。序盤から積極的に腰を掴みにいくも相手の強力な圧力を受け、テイクダウンを奪われる。そこからローリングを決められ、４点を失う。その後も相手に頭を低く抑え込まれ背後を取られると、再びローリングで失点を重ね、０－８のテクニカルスペリオリティ負けとなった。

グレコローマン８２㌔級の近藤大朗（総３・名古屋）。第１ピリオド中盤、ステップアウトで１点を先制。さらに相手のパッシブで１点を加え、近藤はパーテレポジションでの再開を選択する。

がぶり返しを試みたが、うまく逃げられ大量得点ならず。その後場外際の攻防で押し出され、１点を失い２－１で第１ピリオドを終える。

第２ピリオド開始早々、パッシブで１点を失い、ラストポイントで逆転される。さらにパーテレポジションから攻め込まれ、最後はフォール負けを喫した。

次の準決勝で対戦する可能性が高かった優勝候補の秋保大地（早大）が敗退していたこともあり、メダル獲得の可能性も大いにあった。悔やまれる結果に近藤はなかなか立ち直ることができなかった。試合後、近藤はグラウンド技の精度を課題として話していた。

グレコローマン９７㌔級の佐藤秀一郎（環４・八千代松陰）。ラスベガスで現地１７日に世界選手権Ｕ２３に出場し、初戦敗退に終わっていた。

序盤は両者積極的にぶつかり合い攻める姿勢を見せるも、なかなか糸口が見つからず攻めあぐねる展開となる。しかし徐々に相手ペースの攻撃に変わってくると開始約１分３０秒でパッシブの反則をとられ、先制を許してしまう。そのままパーテレポジションから体を返されてしまいさらに２点を追加されてしまう。後半に入ると佐藤は相手と組合い、積極的な接近戦を仕掛ける。これが功を奏し相手のパッシブの反則を取ることに成功。ようやく１点を返す。さらに試合時間残り４１秒で相手を場外に出し、１点差に迫る。その後は積極的に仕掛ける佐藤を相手がうまくかわし続け、得点動かず試合終了。反撃むなしく、無念の初戦敗退に終わった。

慶大は全４選手が初戦敗退に終わり、翌日の敗者復活戦に残ることもできなかった。

（取材・記事：柄澤晃希、檜森海希、山内悠暉）