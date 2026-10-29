【應援指導部】「いざ第３戦の招集がかかれば！」“月曜全勝”の自信を胸に動じなかった応援／対法政大学３回戦

春秋連覇に向け、落とせない法大との３回戦。２回に先制した慶大だったが、追加点は遠く、１点差のまま試合は終盤へ。二度の満塁のピンチに見舞われても、月曜日の応援席は揺らがなかった。「いざ月曜第３戦の招集がかかれば！」−−平日に神宮へ駆けつけた観客を巻き込む声が響く。部員たちは笑顔と声援を絶やさず、８回裏、待ち続けた勝負どころで『朱雀』を鳴らした。



１０月５日（月）慶應義塾大学○３―０●法政大学

～試合概要～

１勝１敗で迎えた法大３回戦。慶大は２回裏、吉野太陽（法４・慶應）のソロ本塁打で先制する。しかし、その後は好機を生かせず、１点を守る展開が続いた。先発・渡辺和大（商４・高松商業）は６回表の２死満塁を空振り三振で切り抜け、７回無失点の好投。８回表には２番手の鈴木佳門（経２・慶應）も２死満塁の窮地を遊ゴロでしのぐ。その裏、２死二、三塁から吉野が適時三塁打を放ち、待望の２点を追加。最後は法大打線を零封し、慶大は今季３つ目の勝ち点を手にした。

昨年は春も秋も４回戦までもつれた法大戦。今春も勝負は月曜日の３回戦に持ち込まれた。今季の慶大は、月曜日の試合で負けていない。坪井樹音代表が秋への意気込みを語った際にも口にしていた、「月曜なら絶対勝てる、勝たせてみせる」という言葉。この日の応援には、接戦の中でもそれを貫こうとする強さがあった。

まず応援席を沸かせたのは、３回裏の攻撃前。壇上に立った３年のI.Hさんは、TBSドラマ『VIVANT』に登場する諜報部隊「別班」に、月曜日の観客を重ねた。

「普段は真面目に会社で働いたり、大学の授業を受けているけれども、いざ月曜第３戦の招集がかかれば、全国のどこへでも応援に行っているだろう！」

平日にもかかわらず神宮へ集まった一人一人が、この日の“別班”である。ユーモアを交えた呼びかけから『三色旗の下に』へ。応援席に笑顔と声が広がった。

空模様さえ、声かけの材料になった。序盤から小雨が降り、降っているのかやんでいるのか、はっきりしない天気が続く。５回裏、壇上の部員は「この、降ってんのか、やんでんのか、分かんない天気が、大嫌いだー！」と叫ぶと、「ここから晴天にさせるぞー！」と続けた。響き始めたのは『Blue Sky KEIO』。雨を嘆くのではなく、応援席から空気を変えようとする声だった。

だが、グラウンドでは簡単に流れをつかめない。慶大は３回、５回と走者を得点圏へ進めながら、追加点を奪えずにいた。６回表には法大に２死満塁の好機を作られる。それでも渡辺和が空振り三振で切り抜けると、部員から「ピンチの後、気持ちを切り替えましょう。笑顔を大事に、ここで応援席全体で勝負をかけましょう！」と声が飛んだ。続く『Blue, Red and Blue！』。１点差の緊張を抱えたままでも、応援席は下を向かなかった。

８回表、今度は鈴木佳が２死満塁の窮地をしのぐ。迎えたその裏、先頭の今津慶介（総４・旭川東）が安打で出塁し、相手のミスも重なって無死一、二塁。そこで、満を持して流れ出したのが『朱雀』だった。

そして『突撃のテーマ』からの『ダッシュケイオウ』へ——畳み掛けるメドレーに、応援席の声は一段と大きくなった。２死後、吉野の打球が右翼手の頭上を越える。走者２人が生還し、スコアは３―０に。待ち続けた追加点を、部員たちは観客とともに喜んだ。

慶大はそのまま最後までリードを守り切り、今季３つ目の勝ち点を手にした。３回の遊び心ある呼びかけも、満塁のピンチの後に促した笑顔も、８回の『朱雀』も。１点差の時間を耐え抜いた応援席だからこそ、待望の追加点に沸いた声は、いっそう大きく響いた。

次戦は明治戦。昨年も３回戦までもつれた手強い相手。応援も決して侮れない。確かな手ごたえを胸に、明大応援部員に向けて言い放とう——「やっぱり慶應が日本一！」と。

〜試合後インタビュー〜

ーー今日の試合を振り返って

序盤に１点を先制したものの、その後はなかなか追加点を奪えない展開が続きました。正直、少し不安な気持ちもあったのですが、最終的には終盤に２点を追加することができました。ただ、本音を言えば、もう少し早い段階で楽な展開に持ち込みたかったです。

ーー３回裏の攻撃前の声かけに込めた思い

自分自身、『VIVANT』が本当に好きでよく観ています。ちょうど前日の日曜日にも放送があったので、その話題で応援席を盛り上げたいと思ったのがきっかけです。応援席にもドラマを観ている方が多いと思いましたし、その勢いを伝えることで、皆さんがより笑顔になり、雰囲気も盛り上がるのではないかと考えました。２回に１点を取っていたので、３回はさらに得点できるような勢いを生み出したいという思いで声をかけました。

ーー終盤のピンチで、応援席に向けて意識したこと

月曜日なので人出が少ないのではないかと心配していたのですが、本当に多くの方々がスタンドに駆けつけてくださいました。皆さんがしっかり声を出して応援してくださっていたので、その声は絶対にグラウンドの選手にも届いていると信じていました。だからこそ、応援席の皆さんにさらに声を出していただけるようなコールを意識しました。「せーの！」と声を合わせて選手の名前を呼ぶなど、応援席の皆さんと一体となって声を届けられたと思います。

ーー次戦への意気込み

明大は決して簡単に勝てる相手ではありません。春のリーグ戦でも月曜日の神宮までもつれ込む苦しい戦いになりました。まずは２連勝で勝ち点を決められるよう、しっかり準備したいです。１週間の空き週があるので、その間にチームの雰囲気を高め、初戦の初回から勢いを持ち込めるように全力を尽くします。

（取材、記事：竹腰環 取材：小野寺叶翔、神谷直樹）