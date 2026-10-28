【ラクロス（男子）】佐藤仁ハットトリック＆守護神・岩城が好守連発　法大下し、関東の頂は早慶戦に！／第３８回関東学生ラクロスリーグ ＦＩＮＡＬ４ vs法大

１０月１８日（日）、大井ホッケー競技場メインピッチで行われた関東学生ラクロスリーグＦＩＮＡＬ４で慶大は法大と対戦。開始早々に速攻で先制を許すも、守護神G・岩城敦大（法４・慶應）の好セーブで流れを渡さず、第２Qにはフェイスオフでの連勝を起点に怒涛の５連続得点。AT・佐藤仁一郎（政４・慶應）のハットトリックなど今秋最多の１０得点を挙げると、終盤の猛追をしのいで１０－７で勝利した。昨年涙をのんだ舞台を突破し、決勝では宿敵・早大と激突する。

♢スタメン♢

AT

＃４ 福田天真（法４・國學院久我山）

＃３１ 佐藤仁一郎（政４・慶應）

＃３ 鈴木孝人（法３・学習院）

MF

＃５１ 福田崇斗（商３・本郷）

DF

＃１６中本孝太郎（政４・慶應）

＃５峰岸諒（環４・慶應湘南藤沢）

＃２２伊藤優希（政４・慶應）

＃１９築地泰志（経３・本郷）

FO

＃６３ 水本太一（経３・慶應）

G

＃２岩城敦大（法４・慶應）

♢得点♢

１Q ２Q ３Q ４Q 計 慶大 １ ５ １ ３ １０ 法大 １ ０ ２ ４ ７ 慶大得点者 佐藤仁 佐藤仁(鈴木孝)、橋山、岸、 佐藤仁(児玉)、鈴木孝 大類 岸、福田天(加藤)、橋山 ―

開幕４連勝を飾り、第４戦の早大戦でＦＩＮＡＬ４進出を決めた慶大。しかし、ホーム日吉で迎えた予選最終戦では中大に３－５で敗れた。試合後、副将／AT・福田天真（法４・國學院久我山）は「チーム全体にどこか気持ちの緩みがあったのも事実」と認め、全員が危機感を持って切り替えると誓った。その言葉通り、チームはＦＩＮＡＬ４の直前まで約１週間のニューヨーク遠征を行い、アメリカの学生ラクロスチームと連戦。本場のラクロスで強度を磨き決戦に臨んだ。

実は、「関東ＦＩＮＡＬ４・対法大戦」には長い記憶がある。DF・中本孝太郎（政４・慶應）は「１年生の時に、４年生の先輩方が、まさにこの関東ＦＩＮＡＬ４で法政大学に敗れて、引退する姿を目の当たりにした」と語るように、この試合は現４年生にとっては因縁の一戦でもあった。

最初のフェイスオフを制した慶大だったが、開始わずか２０秒、攻撃中のパスをカットされると、守備が整う前に速攻を決められ先制を許す。リーグ戦でも５試合中４試合で先制を許してきたが、この日も追う展開となった。その後も法大の攻勢が続くが、ここで守護神G・岩城敦大（法４・慶應）が立ちはだかる。次々とシュートを止め、このQだけで３本の好セーブを見せる。一方の攻撃陣はパスミスが目立ち、MF・岸敬太郎（政４・慶應）のシュートもポストに嫌われる。それでも残り１分、AT・佐藤仁一郎（政４・慶應）がゴール裏から回り込んで同点弾。１－１で第１Qを終えた。

試合の流れを決めたのは、フェイスオフだった。第２Ｑ、FO・水本太一（経３・慶應）、FO・溝部航貴（総３・國學院久我山）が次々とフェイスオフを制し、慶大が攻撃の時間を独占。開始３分、ゴール裏のAT・鈴木孝人（法３・学習院）からパスを受けたAT・佐藤仁がすぐさま決めて勝ち越し。５分半にはMF・橋山隼人（商３・慶應）がゴール裏から豪快な回り込みショット、６分半にはMF・岸が石の水切りのような低弾道ワンバウンドショットで続く。９分には主将／DF・峰岸諒（環４・慶應湘南藤沢）のボールダウンを起点に、AT・佐藤仁がこの日３点目を決めてハットトリックを達成。残り４分にはAT・鈴木孝も加点した。終盤にはマンダウンの時間帯もあったが、守備陣が無失点でしのぎ、６－１で前半を折り返した。

点差を開きたい第３Ｑ。試合開始直後、相手に隙をつかれ得点を許してしまうが、FO・水本のフェイスオフで再び流れを取り戻す。するとＱ開始５分ごろ、エキストラマンオフェンスで数的有利になった慶大はこのチャンスを逃さず、オフェンス陣からパスを受けたMF・大類慈英（商４・慶應）が冷静なシュートを決め、スコアは７－２に。その後は攻防が激しく入れ替わる展開となったが、Ｑ終了間近、失点を許してしまう。スコアは７－３で最終Ｑへと勝負を繋ぐ。

勝敗を決する第４Ｑは、ＦＩＮＡＬ４勝利をかけて両者の意地がぶつかり合う。膝をついたFO・溝部がポゼッションを獲得し、オフェンススタートとなる。点差を広げたい慶大は、エキストラマンオフェンスの際にMF・岸が冷静なシュートを決め、８－３に。ここで終わらないのが“ＫＩＮＧ”慶大ラクロス部。続く５分にはMF・ 加藤彰悟（経・慶應）のピンポイントなパスからAT・福田天が得点を奪い９－３と突き放すと、さらにMF・橋山が相手守備をかわしてゴールネットを揺らし、スコアは１０－３に。勝利をぐっと引き寄せた。 しかし、ここで終わらないのがＦＩＮＡＬ４。立て直しを図る法大の鋭い攻撃に対し、粘り強いディフェンスで応戦するも一瞬の隙を突かれ１０－４。１０分にも失点を喫すると、相手の怒涛の反撃を止められず立て続けにゴールを許して１０－７。一気に緊迫感が増す展開となったが、最後は全員で泥臭くリードを守り抜いて試合終了のホイッスル。終盤に冷や汗をかきながらも、序盤のリードを活かして激闘を制した。

攻撃陣の爆発、守護神の好守、そしてフェイスオフ。３つの歯車が噛み合い、慶大は昨年涙をのんだＦＩＮＡＬ４の壁を越えた。今秋最多の１０得点は、ハットトリックの佐藤仁ら６人がネットを揺らした総力の結果。序盤の劣勢をG・岩城が支え、第２QにはFO陣が流れを引き寄せた。一方で、１０－３から４連続失点を許した終盤は、全国の舞台を見据えれば修正が欠かせない。次戦は１０月３１日、関東の頂点を懸けて宿敵・早大と激突。今季は六大学戦、早慶定期戦、リーグ戦と３戦全勝中だが、今回はどうか。ライバルとの大一番、「ＫＩＮＧ」の真価が問われる。

(取材・記事：野口ことみ、竹腰環、山口和紀）

▽以下、選手インタビュー：佐藤仁一郎、岩城敦大、水本太一

◇佐藤仁一郎（政４・慶應）

――試合を振り返って、率直な感想を聞かせてください

開始直後は厳しい展開になるのではないかと思いました。でも、チャンスがうまく巡ってきて悪い流れを断ち切ることができたので、僕の使命を果たせたのかなと思います。

――これまでの試合とは異なるＦＩＮＡＬ４独特の重圧や異様な空気感があったと思いますが、ご自身にとって本日の試合はいかがでしたか

ＦＩＮＡＬ４の異様な空気は僕自身も感じていました。ただ、僕はプレッシャーにそこそこ強いタイプなので、それを逆手にとって悪い流れを断ち切るプレーをすることを心がけていました。

――ＭＶＰに選ばれて

嬉しいです！

――決戦への意気込みをお願いします

やるべきことは明確で、今まで積み上げてきたものをいつも通り出し切れるように挑みます。

◇岩城敦大（法４・慶應）

――今日の試合を振り返って

まずはこのFINAL４の舞台で勝ち切ることができて、本当に安心しています。僕はお恥ずかしながら４度目のＦＩＮＡＬ４ということで、ここまでの通算成績が１勝２敗でした。その１勝も僕は全く出ていない試合だったので、ＦＩＮＡＬ４にやや苦手意識がある中で、僕が１年生のときに負けた法政という相手に勝つことができて、本当によかったなと思います。

――ビッグセーブを振り返って

なんかうまくいったな、というのが率直な感想です（笑）。１年生のときに負けた法政に負けるわけにはいかなかったので、ただがむしゃらに思うままに動いたら止まったのかなと思います。

――ゴーリーとして意識したこと

試合の展開としてはおそらくオフェンスが大量得点してくれると思っていたので、いつも通りやりつつも、小さい失点が起きても気にしないくらいのメンタルで臨んでいました。

――次戦への意気込み

次戦は１０月３１日、駒沢で関東ＦＩＮＡＬになります。負けるのはあまり好きじゃないので、ここも勝って、しっかり関東１位抜けを決めたいと思います。

◇水本太一（経３・慶應）

――試合を振り返って、率直な感想を聞かせてください

今シーズンは、フェイスオフで流れが決まってしまう試合が多かったんです。リーグ戦初戦の明大戦も自分たちの流れが悪く、「引退しようかな」と思ったこともありました。だからこそ今日は「すべて勝つ」という強い意識で臨みました。それが自分の活躍とチームの勝利に繋がったので、本当に良かったです。

――第２Ｑを中心に、連続でフェイスオフを取る場面がありました。プレッシャーのかかる中、どのような心境で臨みましたか？

法大の中村選手、菅原選手とは同じ３年生で、プライベートで飲みに行くくらい仲が良いんです。それでも「もし戦うことになったらバチバチにやろう」という気持ちで臨みました。時々お互いの大学を行き来して一緒に練習もしてきましたし、フェイスオフはそれくらい他大学とも横の繋がりが深いポジションなんです。だからこそ相手のやりたいことも分かっていて、その中で自分たちの練習を信じてパフォーマンスを発揮できました。

――今回の試合で、一番イメージ通りだったと感じる部分はどこですか？

フェイスオフで一番重要で、一番練習を重ねてきた手元の部分です。普段の練習の成果と「自分は調子が良い」という手応えを信じて、やり続けられたことが一番良かったです。

――もう一人のフェイスオファーである溝部選手とは、普段どのようなやり取りをされているのですか？

溝部も同期で、すごく頼れる存在です。基本的には僕が勝つ前提で試合に入りますが、僕が疲れないように、信頼して任せている部分も大きいです。交代するときは「あとは頼んだぞ」という思いで送り出しています。

――２年ぶりの関東ファイナル進出が決まりました。次戦に向けた意気込みを聞かせてください

昨年は４年生の先輩方が出場していて、自分は出られず悔しい思いをしました。今年が自分にとって初めての関東ファイナルです。ここから先の関東ファイナル、全日本大学選手権、全日本選手権まで、すべて自分が勝利に導くという強い気持ちで、チーム全員で勝ちに行きます。