【ソッカー（女子）】３年６月入部のマネージャー１号「尽くし尽くされ」駆け抜ける 塚田まりや／後期リーグ早慶戦直前 ４年生単独インタビュー企画第１弾

１１月１日１３時から、慶大下田グラウンドで関東大学リーグ１部後期第１１節（最終節）兼第２５回早慶女子サッカー定期戦が開催される。

女子サッカーの早慶戦は定期戦通算２４試合を慶大の０勝５分１９敗。リーグ戦などの公式戦を含めても３９試合を慶大の０勝７分３２敗。慶大が勝利したことは一度もない。

１部リーグは９位以上で残留が確定。１０位と１１位が１部・２部入れ替え戦に進み、１２位（最下位）が２部に自動降格となる。

２１年以来５季ぶりの１部を戦う慶大は、１試合を残して１１位。入れ替え戦以下（１０位以下）が確定していて、最終節で１２位に陥落して自動降格となる可能性もある。

今回、ケイスポは最後の早慶戦に臨む４年生全８部員に単独インタビューをした。第１弾は、３年時の６月に入部したソッカー部女子待望のマネージャー・塚田まりや（総４・横浜国際）！

（インタビューは後期第９節から後期第１０節の間に実施）

――大学受験で慶大を選んだ理由

浪人で慶應を受けて、現役の時は慶應は志望していなかったです。浪人の時に通っていた塾の先生が慶應を勧めてくれて、ＳＦＣのカリキュラムが結構珍しくて面白いと思って、そういう縁もあって受けた形です。受験方式も小論文で、タイムアタックみたいな解き方より思考力を問われるところが自分に合っていると思いました。いとこが２人とも慶應だったので、ちょっと親近感があったというのもあります。

――ソッカー部女子に入部した時期と経緯

入部した時期は３年の６月です。もともと凜（佐藤凜（総４・常盤木学園））と１年生の時から仲が良くて、私は１年生の時に体育会も考えていたものの留学に行きたいという目標があって、留学と体育会の両立という道をその時はあまり見出せなくて、体育会への入部は諦めていました。もともとダンスをやっていたけど、やるなら本気でやりたかったので留学もあっていろいろな団体を考えたけど縁がなくて、２年生の秋くらいに交換留学の選考に落ちてしまって、これからどうしようという時に凜からずっと「マネージャーやってよ」と言われていたのを思い出しました。新しいことを始めてみたいとも思っていたし、もともとマネージャーがいなかったので一人目になるワクワク感もあって、普通に入るよりインパクトがあると思って（笑）、飛び込んでいきました。最初は２年生の年明けに１回練習参加して、その時にテソンさん（黄大城監督）から「焦らなくていいよ」と言ってもらって、本当にやりたいのかじっくり考えた結果６月入部で入った形です（笑）。

――マネージャーが一人もいなかった中で、どういった業務をやっていくように決まっていったか

最初は、選手も「マネージャーって何するの？」というところから始まって、私もマネージャーの経験はないですし、男子部と違って業務が受け継がれてきたわけでもないし、人数もいないので男子部がやっているマネージャー業務を私がやれるかというと人手も足りないし経験もないのでできなくて、最初は練習に参加してドリンクのワゴンを運ぶグラウンド業務から始まって、だんだん主務・副務の簡単な書類作成とか事務的なことをやるようになりました。その後は、自分が画像とかをつくるのが得意だったので、ＳＮＳを担当するようになりました。今年になって業務が整って、マネージャーの後輩も２人入ってくれて、形になりつつあるという感じですね。

――後輩マネージャー２人との分担や得意分野の違い

私があと数週間で引退なので、私が新しく仕事を持つことはあまりなくて、１年生にメインでやってもらって、補佐や指示出しをしています。絢子（馬場絢子（環１・慶應湘南藤沢）） はＳＮＳとか発信することが得意なので、動画作成とか、巻き込む力があるのでそういうことをやってもらって、亜美ちゃん（重永亜美（政１・戸山）） には書類をつくってもらったり、メールをやってもらったり、絢子がマネージャーの幅を広げていくとしたら、亜美ちゃんはあるものを確実にみたいな関係性なのかなと思っているんですけど、これからどうなるかはまだ１年目なので分からないですね。

――マネージャー業のやりがい

すごく小さいことなんですけど、選手から頼まれる前に動いてそれが助けになることとか、グラウンドで選手と接しているときにやりがいを感じることが多いですね。水がほしそうだなと思って、ほしいとは言われていないけど持っていったら飲んでくれるとか、バケツとか氷をさりげなく置いておいたら使ってくれたとか、最初は選手も「やってもらうのが申し訳ない」と思っていたみたいで、遠慮されていた時があったので、だんだん私がいて当たり前という感覚に選手がなってくれたのが嬉しいです。わがままになってくれるのが嬉しいと思います。

――オフの日の過ごし方

ずっと１年生の頃からやっているアパレルのアルバイトが大事な場所なので、そこで働いたりみんなと会ったり、あとは旅行が趣味なので２オフ（２日連続オフ）で海外に行っちゃうんですよね（笑）。近場でもリフレッシュできるので、結構アクティブな感じです。

――同期で仲の良い選手

凜は結構仲が良いので、ごはんに行ったりします。この前は亜未（野村亜未（総４・十文字））と恭佳（岡田恭佳（環４・十文字））と凜と私で、自然界隈みたいなグループがあって（笑）、まだ第１弾やったばっかりなんですけど、８月の終わりに川サウナに行って、スイカ割りしたり川遊びしたりサウナに入ったり、結構夏を満喫して、３人も普段大変だと思うので羽を伸ばせると思って行きました。バーベキューセットも準備して行って、それも楽しくて、春夏秋冬でそれぞれ行こうとなっているので、次は秋に山登りに行く予定です（笑）。

――過去の部員ブログに佐藤選手が「楽しいダンスでも踊りましょう 」と書いていた

踊ってくれるか分からないですけど（笑）、ゴールパフォーマンスで凜に踊ってもらうように指導しておきます！

――マネージャーの後輩の性格

亜美ちゃんは真面目だけど、言うときは言う人です。最初は、周りを見て自分がどう動くのか考える、メンバーシップがうまい人だと思っていたけど、最近は思っていることをビシッと言うこともあって、もう１人のマネージャーの絢子とか、スポーツをやっている選手はきちんと自分の意見を言う人が多いので、そういう中で学んで言うようになったのかは分からないけど、賢さを感じる子です。絢子は誰とでも仲良くなれるというか、懐に入っていくのが上手だと思います。声をすごく出すので、女子部の応援団という印象ですね（笑）。私が想像していたマネージャー像とは違うので、面白いなと思っています。

――昨シーズン、塚田マネージャーが入部してからはほとんどの試合を勝っていた中で、今シーズンは１部の舞台ではあるもののなかなか勝てない日々が続いたが、マネージャーとしての振る舞いで意識していたことは

去年がうまくいきすぎたというのもあって、今年は重い雰囲気になりがちなこともありました。自分たちが沈んじゃうと選手も引っ張られちゃうと感じていたので、自分はなるべく態度を変えずに、ＫＹにはならないようになんですけど（笑）、明るい言葉をなるべくかけるようにしたりとか、私も体調を崩してしまって行けていない時期もあったのであまり大きいことは言えなかったですが、ミーティングでZoom参加でいい時でも下田に行ったり、１０分の話し合いでも下田に行って、みんなとの時間を大切にしていることを示すことは意識していました。自分は選手寄りというよりかは選手たちを見守る社会人スタッフ寄りの立場でものを見ちゃうので、いっしょに戦っているものの一歩引いているというか、みんなのことを見守っている感覚があって、そういう立場になった時にちゃんと見ていることを示すことを意識していました。

――ここからは早慶戦について、塚田マネージャーの運営での担当は

本部の運営を、マネージャー陣（塚田、重永、馬場）と主務（福島日和（理４・慶應湘南藤沢））、副務（宮嶋ひかり（環３・芝浦工業大学柏／ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU18））の５人で回しています。今回は下田開催で広さが限られているので、どう人を入れていくか考えないといけなくて、スタジアムじゃないので人が溢れちゃうと迷惑になってしまうので、そういうことも含めて考えています。あとはその他諸々の必要なものを準備しています。当日はベンチに入るかなぁ…という感じで、まだ分からないですけど…ベンチに入りたいですね（笑）。

――ＳＮＳでの担当は

去年は自分主体でやっていたのですが、紗莉（田中紗莉（総３・市ヶ尾／日体大SMG横浜U18））と日胡（森原日胡（総２・作陽学園））に引き継いだので、ＳＮＳは任せて今は本部に集中しています。

――早慶戦で勝つために、塚田マネージャーが考える下級生のキーマン

本当にサッカーが分からなすぎて（苦笑）、「この人うまい」というのも分からないんですけど…感じるのは遥（木田遥（総１・十文字））が、この前の帝平戦（残留争いの大一番、３−１で勝利し、最下位を脱出した）もいい雰囲気の試合だったけど、みんな興奮してしまっている時でも遥だけ冷静というか、自分のペースでプレーしていたように見ていて感じました。早慶戦は雰囲気も相まってたぶんみんなアツくなるので、そうなった時に一人そういう選手がいることでバランスが取れるというか、ひと呼吸置けるのは大事な役割になってくるんじゃないかと、素人目線の意見で思います（笑）！

――色紙に書いた「共に駆け抜ける」という言葉に込めたもの

今までは、さっきも言ったんですけど選手たちをちょっと離れたところから支える立場というか、試合後のあいさつも後ろにいるのは自分にとって距離があるとかではなくて、みんなの背中を後ろから見ていたいという気持ちがあって、選手たちへのリスペクトがずっとあって後ろに立つようにしていましたが、最近はミーティングを重ねていく中で、自分も同じ目線というか、いっしょに駆け抜けている感覚が芽生え始めていて、「共に駆け抜ける」と書きました。

――ＴＥＡＭ２０２６のスローガンは「尽くす」だが、塚田マネージャーがここまで尽くしてきたことは

誰かのために裏方に回るというのは自分にとって衝撃的な出来事で、大学生活で何をやるかにはすごくこだわってきたけど、誰かのために何かをするということに１年目は葛藤もあって、自分よりも適任の人がいるんじゃないかと考えることがあって、なんでこの道を選んだのかというのを、後悔はしていないけど間違えちゃったかもと思うこともありました。ただ、最初はみんなのために何かをするために頑張っていると思っていたけど、だんだんと選手が「いつもまりやが頑張ってくれているから勝利を見せてあげたい」と戦ってくれているのを感じて、「自分も与えられているんだな」と、お互いに尽くし合っていると感じて、心が満たされるような、温かい気持ちになりました。自分が尽くしてきたのは、自分の時間を使ってみんなを支えることですが、それを通して尽くし尽くされの中で幸福感を見つけることができました。

――マネージャー３人を代表して、早慶戦の抱負

今までは選手だけで戦っていたと思うんですけど、今はベンチにもベンチの外にも支える専門としてメンバーがいるので、心強く思ってほしいです。

――次は竹内あゆみ（看４・日ノ本学園）選手の記事が投稿されるので、竹内選手の紹介と早慶戦で期待すること

あゆみはそんなに我が強いタイプではないし、優しすぎるというか、何かを発信する前に留まって考えられる人なので、それこそ看護師っぽい（笑）、人の気持ちを考えられる人だと思います。いつもニコニコしていて優しいイメージですが、サッカー選手の彼女と関わっていく中で、「こうしたい」というのが自分の中にあって、それと葛藤しているかっこいい人だなというのがあります。意外と芯の強い性格なのかなと思っています。早慶戦で期待することは、安定して主力にいる選手で、「あゆみがいるのが当たり前」というか、目立たないわけではないけど「早慶戦だから活躍してる」ではなくて「早慶戦だけど安定してあゆみいるよね」という安定感に期待しています！

（取材・記事：柄澤晃希）