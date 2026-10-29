【ラグビー】相手の圧力と豪雨に苦戦も　「魂のタックル」で守り抜き激闘を制す／関東大学対抗戦２０２６Ａグループ　第４節　ｖｓ日本体育大学

連勝を保ったまま１１月の明大、早大との連戦に臨みたい慶大はこの日、日本体育大学との一戦を迎えた。大学選手権進出を狙う日体大の底力を前に苦戦を強いられるが、この日が対抗戦初スタメンとなった１年生・浅野優心（政１・慶應志木）らにトライが生まれ、リードして試合を折り返す。終盤は点差を詰められるが、最後は「魂のタックル」で５点差を守り切り、対抗戦３連勝を飾った。

２０２６年１０月２４日（土） 関東大学ラグビー対抗戦Ａグループ ｖｓ日本体育大学 ＠大和なでしこ三機スタジアム

◯慶大 ２９｛１９－１０，１０－１４｝２４ 日体大●

関東大学ラグビー対抗戦Ａグループ 第４節 慶應義塾大学 2026/10/24（土）

11:30 K.O.

＠大和なでしこ三機スタジアム 日本体育大学 前半 後半 前半 後半 ２ ２ トライ（T） ２ ２ ２ １ コンバージョン（G） ０ ２ １ ０ ペナルティゴール（PG） ０ ０ ０ ０ ドロップゴール（DG） ０ ０ １９ １０ 計 １０ １４ ２９ 合計 ２４

戦評

対抗戦、ジュニア選手権の両方で９月中旬から連勝中の慶大はこの日、神奈川県大和市の大和なでしこ三機スタジアムで日本体育大学と対戦した。１週間後に控える慶明戦に向けて良い流れを継続したい慶大は、ＰＲ喜瑛人（文１・桐蔭学園）、ＳＨ竹内楓稀（総１・桐蔭学園）、ＣＴＢ浅野優心（政１・慶應志木）、ＷＴＢ西本友哉（法１・桐蔭学園）と４人の１年生をスタメンに抜擢。フレッシュなメンバーで試合に臨んだ

日体大のキックオフで始まった試合は序盤、積極的にキックを使う日体大を前にエリアを奪い返すことができず、４分にモールから先制トライを許す。早々に追いつきたい慶大は再開直後から相手にプレッシャーをかける。８分に得意のスクラムでコラプシングを奪うと、タッチへ蹴り出さずにクイックリスタートを選択。素早いパス回しから最後はタッチライン際に構えた西本にボールが渡り、ディフェンスラインを突破した。最後は相手選手の好タックルに阻まれ、同点トライとはならなかったものの、新たなスピードスターの誕生を予感させた。しかしその後も、敵陣でプレーする時間は長い一方、要所要所のブレイクダウンで日体大のプレッシャーを受け、インゴールが遠い展開が続く。

それでも２１分、この試合からスタメンに返り咲いたＦＬ茅万希司（環２・慶應）がラックに絡んで相手のノットリリースザボールを誘発すると、反撃を開始。ラインアウトからＦＷ陣がしぶとく縦に仕掛けて日体大のディフェンスラインを押し下げると、ＮＯ８恩田優一郎（政４・慶應）のスイベルパスでギアチェンジ。

ＢＫ陣が細かいパスワークで日体大のディフェンスラインを前におびき出し、隙を作る。すると、ＣＴＢ浅野がギャップを突いて抜け出し、そのままインゴール左隅に飛び込んだ。昨冬花園を沸かせた力強いランを再現した期待のルーキーが対抗戦初トライを挙げ、さらにＳＯ小林祐貴（政２・慶應）のコンバージョンキックも決まって７－５と逆転に成功した。

しかし２５分、自陣のディフェンスでオフサイドの反則を取られると、再びラインアウトモールからトライを許し、７－１０とビハインドに転じる。風下に回り、キックによる陣地回復が難しい中で厳しい試合運びを強いられることとなった。

それでも３２分、ＦＬ申驥世（文２・桐蔭学園）が巧みなボディコントロールで相手のダブルタックルを跳ね飛ばして起点を作ると、その後のＦＷ陣のアタックで相手の反則を誘発する。ラインアウトからモールを組んでトライを狙った中、オブストラクションを取られて得点機を逸したかに思えたが、相手ボールとなった後、ブレイクダウンに恩田が激しくプレッシャーをかけ、ノックフォワードを誘って再び攻撃権を得る。

直後のスクラムでアドバンテージを得ると、ＳＨ竹内は狭いサイドへの配球を選択し、ＳＯ小林がランで仕掛けて敵陣１０ｍライン上までゲインする。ＰＲ井吹勇吾（環３・桐蔭学園）の近場への突撃を挟んでから再びＢＫに展開すると、左サイドのタッチライン際でボールを受けたＷＴＢ小野澤謙真（環３・静岡聖光学院）が緩急自在の「うなぎステップ」でカットイン。タックラーを無効化してトライを挙げ、慶大が再び逆転に成功した。

３８分にはＳＨ竹内のボックスキックをＷＴＢ西本が再獲得したり、４２分には小野澤が再びボールを持って今度は中央の狭いスペースを突破するなど、多彩なプレーで会場を沸かせると、４３分、ＦＷ陣が日体大ボールのスクラムで相手の反則を誘発。小林がペナルティショットを沈め、７点リードで試合を折り返した。

後半の頭から慶大は交代カードを切った、ＳＨ竹内に代えて尾関航輔（政２・慶應）を投入した。４５分、敵陣で瞬間的な数的優位を作った慶大は、ＣＴＢ笠原悠真（政４・慶應）が相手の背後にグラバーキックを供給。これをＷＴＢ西本がチェイスし、グラウンディングとはならなかったものの敵陣深くまで迫る。

すると、ここで再び相手ボールスクラムでアーリープッシュの反則を誘い、クイックリスタートでＰＲ井吹がインゴールに迫る。日体大ディフェンスの視線を中央に集めると、ボールを受けたＳＯ小林が相手の裏をかくキックパスを選択。これをＷＴＢ小野澤が好捕してトライを挙げ、点差を１２点に広げる。

風上に回った後半の慶大は、キックでも日体大を上回る。５０分、ＦＢ田村優太郎（総３・茗渓学園）が日体大のディフェンスラインの背後を守る２人のちょうど中間に落とす絶妙なキックを供給すると、浅野、笠原、西本の３人でチェイス。タッチに蹴り出させ、敵陣２２ｍラインの内側に侵入する。相手のプレッシャーを受けながらラインアウトを成功させると、一気に左サイドへ展開。ボールを受けた絶好調のＷＴＢ小野澤が短いキックを選択し、再獲得はならなかったが鋭いタックルで相手にキャリーバックを強制させて、敵陣５ｍライン上でのマイボールスクラムを獲得した。

ここでトライを奪いきりたい慶大はここでフレッシュな選手を投入。主将・恩田に代えて中野誠章（文３・桐蔭学園）をＮＯ８に、西本に代えて草薙拓海（政２・桐蔭学園）をＷＴＢに配置した。すると、スクラムからボールを持ち出した投入直後の中野が持ち味の強いボールキャリーを発揮してインゴールになだれこみ、さらに追加点を奪う。

再開直後のキックオフでブレイクダウンにプレッシャーをかけられ、一度はターンオーバーを許すが、すぐさま草薙がラックに絡んでスティール。投入直後の２人が効果的な活躍を見せ、慶大が試合を優位に運ぶかに思われた。しかし５６分、敵陣深くで数的優位を活かすことを狙ったロングパスが乱れると、一気にカウンターを受けて自陣に押し込まれる。近場のディフェンスで粘りを見せたものの、１８５ｃｍ１２０ｋｇという巨体を持つ相手のＬＯレワ・パエア（体育３・日体大柏）にトライを許し、点差を縮められる。

慶大は６０分、蹴り合いの展開からＳＯ小林がランで仕掛けて均衡を破ると、ＳＨ尾関がラックの脇から狭いサイドをランで仕掛け、サポートに入ったＦＬ申にもボールが渡って一気に敵陣２２ｍラインまで迫る。しかし、ここは雨の影響もありラインアウトが乱れ、得点とはならない。

時間を追うごとに雨脚が強まり、気温も低下。過酷なコンディションの中でのゲームを強いられ、両チームともハンドリングなどのミスが増える展開となる。流れを取り戻したい慶大は６６分、ＦＷ第一列を交代。ＰＲの井吹と喜に代えて鈴木将智世（法４・慶應）と浦城尚生（商３・慶應）、ＨＯ藤森貴大（経４・慶應）に代えて玉塚雄大（経２・慶應）を投入した。さらに７２分にはＬＯ山﨑太雅（商２・県立浦和）に代えて本田李成（政２・慶應）もピッチに送った。

しかし、７４分に自陣で犯したペナルティからもう１トライを許して５点差まで詰め寄られると、７８分には相手の５０：２２も飛び出し、慶大は窮地に追い込まれる。それでも、慶大は動じなかった。日体大のＦＷ攻めに対し、ＬＯ本田とＨＯ玉塚の低く鋭いダブルタックルがさく裂。慶應義塾普通部時代から共に慶應ラグビーに打ち込んできた２人の若武者が、伝統を体現する魂のこもったプレーを見せ、慶大はこの日最大のピンチを脱した。

ピンチの後にはチャンスあり。勢いを取り戻した慶大は、ＦＢ田村のキックをＷＴＢ草薙がチェイスして相手を捕まえ、タッチに蹴り出させて敵陣深くに迫ると、さらにモールからＨＯ玉塚が持ち出してゲイン。ここも得点こそ奪えなかったなかったものの、エリアを進め、失点のリスクを極限まで減らすことに成功する。最後は、相手のパスが乱れたところにＦＷとＢＫが一体となってプレッシャーをかけ、反則を誘って激闘に決着をつけた。

この試合に敗れると大学選手権進出の可能性に黄色信号が灯る日体大に底力を発揮され、苦しい試合を強いられた慶大。それでも、フレッシュなメンバーがそれぞれの強みを発揮し、追い上げられたもののリードを守り切ったことは貴重な収穫となった。また、白星を掴むためにはロースコアの接戦に持ち込むことが必要となる次戦・慶明戦に向け、緊迫した試合展開を経験したことも大きな糧となるだろう。

インタビュー

♢青貫浩之監督（平１７環卒）・恩田優一郎主将（政４・慶應）

――今日の試合を振り返って

青貫：まずは本日、大和市の方々が協力くださって試合を開催できたこと、深く御礼申し上げます。また、試合につきましては、日本体育大学さんのこの試合にかけての事前の準備や激しい接点に苦戦させられる時間もあるだろうと部員たちで話していて。ただ、その辛い時間に自分たちは繋がりあって勝ち抜くぞ、と決めていました。予想よりもタックルやブレイクダウン、セットプレーを中心に慶應のことを研究して頂いていて、我々はなかなか思い通りに動くことができませんでしたが、勝てたと言うことが唯一の収穫かなと思っています。いい意味で今日の試合を忘れて、来週の明治に勝てるように準備していければいいなと思っています。本日はありがとうございました。

恩田：本日は本当にありがとうございました。試合としては、今まで自分たちが積み上げてきたものをなかなかコンスタントに、試合を通して発揮できなかったことが一番悪かった点だと考えています。もちろん、こういった試合、こういった展開になることは想定していたんですが、それでも心の揺らぎが（今日の試合に）繋がってしまって、なかなか自分たちのいい流れに持っていけなかった、日体さんのしたいゲームに繋がってしまう結果になったのかなと思っております。ただ、試合に勝つということがまず重要ではあるので、そこは収穫ということで、次戦の明治戦に繋げていければなと思います。

――日体大は試合当初からキックを多用していたが、その対処法や対策などは

青貫：日体さんが傾向として、キックを主体としているということは理解しておりました。ですが、あえて課題があるとすれば、そこに対して我々がもう少しエリアのところを優先して、（試合を）進めれば良かったなと。蹴ってきたボールに対して欲や隙が生まれ、個人プレーに走ってしまって、結果として相手にエリアを渡してしまった、その点が今日の反省点だと思っています。

恩田：（青貫監督と）同じようにキックの想定はしていて。対策として、ＦＷもしっかり下がることも想定していたんですが、今日の雨という天候の影響もあったり、イレギュラーなバウンドがあったり、その中でエリアも取り返せないことが多くて、自陣でプレーしている中でのプレッシャーもありましたし、そこはあまり上手くいっていない部分があったなと感じております。

――１年生を多くスタメンに起用していたが、その意図は

青貫：１年生につきましては、今回４人を選抜で起用しました。ただ、彼らは初めてメンバーに入ったわけではなくて、ずっとリザーブに入っていて。最近そうかの成長に入っていて強いので、試してみたいなと思ったんです。

特にＳＨの竹内くん（竹内楓稀／総１・桐蔭学園）、ＷＴＢの西本くん（西本友哉／法１・桐蔭）。彼らがすごく成長しているのに加えて、ＰＲの喜（喜瑛人／文１・桐蔭学園）、ＣＴＢの浅野（浅野優心／政１・慶應志木）。彼ら２人は１年生とは思えない安定したプレーができるので、今回起用しました。

――１年生選手がチームにもたらしている影響とは

恩田：１年生の選手たちはすごくフレッシュで勢いをもたらしてくれる面もありつつ、安定しているところがすごいなと感じています。特に浅野くんとか喜とか、本当にセットプレー・フィジカル面で上級生に引けを取らない安定感を感じていて、すごくチームにもいい影響を与えてくれているなと思います。

――悪天候がもたらした影響は

青貫：雨の影響につきましては、コンディションは日体さんも同じですので、試合に大きく影響したというようには考えていません。それよりも、日体さんがよく準備してきたことに対して、自分たちがなかなか上手くいかなかったなと思っています。

恩田：天候についてはもちろんあるとは思いますが、それでも日体さんのプレッシャーが今日の自分たちのハンドリングエラーに影響していたかなと思うので、そのプレッシャーに対して自分たちがどう対処していくか、もう少し改善できたらなと思っています。

――後半１０分過ぎに安全圏なリードに入ったが、その時の心境は

青貫：まだしばらく（展開が変わることも）あるだろうなとは思っていました。セーフティリードではなかったです。その中でも、あえてリスクを取って、リザーブメンバーを試してみたいという部分を優先しました。

恩田：自分は後半早々に交代してしまったのですが、最後まで何があるかわからないというのは、自分も観ていて感じていました。それでも、リザーブの選手が勢いを出すという側面もありますし、競争がある中でリザーブとして選ばれたメンバーが出ていたので、そこに対しての信頼はありました。

♢小野澤謙真（環３・静岡聖光学院）

ーー今日の試合を振り返って

終始リードして終えられたことは良かったんですけど、自分たちのミスからピンチを招くシーンが何個かあって、そこがこの先チャンスが少ない中でピンチの数が変わらないと、単純に負けてしまいます。自分たちのミスから行かれるようなことはまずなくして、もっと精度の高い試合だったり、自分たちがボールを手放すところをはっきりさせたいなと思います。

ーー自身のトライを振り返って

１つはアグレッシブに行こうと思ってた部分で、優太郎（田村優太郎／総３・茗溪学園）が早く投げてくれたんで、いい仕掛けができて、もう１つはコバ（小林祐貴／政２・慶應）がいいキックの精度で出してくれて、競り合いの部分は練習してきたのでしっかりトライ取り切ることができました。

ーー悪天候だったが難しかったところは

悪天候による難しさというのはあまりなくて、それに向けてハンドリングの練習をしてきたというのが、勝又さん（勝又菖／法４・慶應）がしっかり練習に組み込んでくれたのでよかったなと思います。あとはＦＷのハンドリングでミスが出た時に、自分たちがどうしようというのがすぐにできなかったところが、この先天候が変わる状況だったり自分たちの知らないスタジアムだったりに備えてやらないとなと思います。

ーー浅野優心（政１・慶應志木）や西本友哉（法１・桐蔭学園）ら１年生と一緒にスタメン出場

１年生らしいミスも最初はありましたが、全然１年生というのを感じさせない強いプレーやプレー選択ができていたと感じます。今後もキープレイヤーになると思います。

ーー明治戦に向けての意気込み

まずは去年勝ちきれなかったところを勝ち切れるようにしたいというのと、そこに向けて接戦をしなければいけないと思うので、接戦をものにできるようなひとつひとつのプレーだったりプレー選択をもう１回振り返ること。あとは本番になった時にいい入りだったり、コンタクトの部分で絶対に引かないで、チームとして前に出続けられるようにしたいと思います。

♢中野誠章（文３・桐蔭学園）

ーー今日の試合を振り返って

チームとしてやろうとしたことが上手く出せなくて、難しい時間が多かったと思うんですけど、最終的に勝ちというのが取れたのでなんとか良かったかなという感じです。

ーートライを決めたときの心境

スクラムでＦＷの前の７人が押してくれたおかげのトライみたいな感じだったので感謝もありつつ、自分としてもタイミング的にいい時間にできたかなという嬉しさもあります。



ーー４人の１年生とのコンビネーション

１年生は特に緊張もあって、プレーが上手くいかないところもあったと思うんですけど、浅野（浅野優心／政１・慶應志木）のトライだったりとか１年生らしくフレッシュに全員いい仕事をしてくれたので、すごい感謝してます。

ーー次戦に向けての意気込み

明治はみんなわかってる通り強いし、多分今日の試合見て慶應に勝つんじゃないかと思っていると思うんですけど、そういう前評判を覆してしっかり勝って明治倒して、みんなで勝利の喜びを分かち合いたいなと思ってます。

♢浅野優心（政１・慶應志木）

ーー対抗戦初スタメンを告げられた時の感想

スタメン、しかも１２番というところは自分が１個目標にしていた部分でもあって、そこに到達できたことはすごく嬉しかったですけど、その反面緊張感だったり責任も大きくて、今まで先輩たちが背負ってきた１２番というポジションを自分に任せて頂いたので、やはりここから自分が試合に向けてどういう準備をするか、どういうプレーをするかっていうところを本当に大きく悩んだ、この試合までの期間だったと思っています。

ーー１年生が４人スタメンで出場したことについて

入学してから一緒に同じ練習をして努力してきた１年生の中でのスタメンだったので、それは本当に嬉しくて、同じピッチに立ってプレーできるというところはワクワクの気持ちが大きかったです。

ーー今日の試合を振り返って

最初の方は、自分のボールキャリーだったりとかベーシックスキルの部分でエラーが多くなってしまって、なかなか自分の中でも上手くいかない部分も多かったんですけど、チームの皆が繋いでくれて最後に自分がトライを獲りきれたというところは、１つよかった点なのかなという風に思っています。

ーー自身のトライを振り返って

今までＢＫとして練習してきたボールをもらうタイミングの調整だったりとか、自分のランコースであったりとか、そういったところは今までの練習が活きたトライだったかなと思います。

ーー厳しいコンディションの中でフル出場した感想

雨というところは試合前の練習の時から予想されていたことで、チームもこの環境に対してどう順応するのかということは考えていたのでそこは心配はあまりなかったんですけど、そんな中でも日体大さんの勢いであったり自分たちがかけられてきたプレッシャーとかで、自分のプレーが段々乱れてしまったところがあったので、そういったところは次戦に向けて修正できたらいいなという風に思っています。

ーー次戦の慶明戦に向けて一言

今回、自分のボールキャリーの所がまだまだ納得いかない形だったので、そこを１週間で修正できればいいなと思っています。それとともに、これから自分の弱みであったコミュニケーションとかチームとのコネクトというところをより１週間で強化して、次の慶明戦に臨めるように、また１週間練習していきたいと思います。

メンバー表

慶應義塾大学 先発 # 氏名 身長(cm)/体重(kg) 学部学年 出身校 1 井吹 勇吾 175/101 環３ 桐蔭学園 2 藤森 貴大 173/102 経４ 慶應 3 喜 瑛人 171/100 文１ 桐蔭学園 4 西野 誠一朗 184/97 法２ 桐蔭学園 5 山﨑 太雅 189/107 商２ 県立浦和 6 茅 万希司 179/84 環２ 慶應 7 申 驥世 175/97 文２ 桐蔭学園 8 恩田 優一郎 177/100 政４ 慶應 9 竹内 楓稀 160/70 総１ 桐蔭学園 10 小林 祐貴 168/78 政２ 慶應 11 小野澤 謙真 180/88 環３ 静岡聖光学院 12 浅野 優心 180/94 政１ 慶應志木 13 笠原 悠真 178/83 政４ 慶應 14 西本 友哉 184/85 法１ 桐蔭学園 15 田村 優太郎 174/80 総３ 茗溪学園 リザーブ 16 玉塚 雄大 177/102 経２ 慶應 17 鈴木 将智世 173/97 法４ 慶應 18 浦城 尚生 176/105 商３ 慶應 19 本田 李成 180/93 政２ 慶應 20 中野 誠章 176/105 文３ 桐蔭学園 21 尾関 航輔 166/70 政２ 慶應 22 横山 卓哉 177/85 総２ 報徳学園 23 草薙 拓海 176/88 政２ 桐蔭学園

日本体育大学 先発 # 氏名 身長(cm)/体重(kg) 学年 出身校 1 中林 勇希 169/97 ３ 明和県央 2 内山 怜 170/95 ３ 桐蔭学園 3 真鍋 二郎 182/121 ２ 佐賀工 4 島澤 桜太 177/91 ３ 國學院久我山 5 パエア レワ 185/120 ３ 日体大柏 6 千野 太雅 172/88 ３ 國學院栃木 7 岡部 義大 179/85 ３ 昌平 8 西田 櫂 181/95 ２ 桐蔭学園 9 白鳥 蓮 160/64 ２ 昌平 10 五味 侑也 173/85 ４ 岡谷工業 11 大久保 陽斗 180/82 ３ 桐蔭学園 12 白丸 暖人 172/86 １ 長崎北陽台 13 嘉藤 匠悟 173/85 ４ 大阪桐蔭 14 太田 瑛心 179/95 ２ 東福岡 15 浅見 友輝 177/84 ４ 東京 リザーブ 16 山本 慧 172/90 ３ 筑紫 17 豊嶋 優希 170/94 ２ 日体大柏 18 佐々木 太陽 180/107 １ 秋田中央 19 石塚 翔真 183/93 ４ 國學院栃木 20 家登 正旺 175/90 ３ 國學院栃木 21 五十川 陸翔 166/70 ２ 佐賀工 22 渡邉 僚太 175/80 ４ 大分舞鶴 23 木村 航 174/75 ２ 京都工学院

（取材／記事：島森沙奈美、髙木謙、月井遥香 記事：髙山絵恋、中島冬奈、福田龍之介）