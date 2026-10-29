【ソッカー（女子）】「やっぱりサッカーが好き」２年入部の看護医療学部プレーヤー 竹内あゆみ／後期リーグ早慶戦直前 ４年生単独インタビュー企画第２弾

１１月１日１３時から、慶大下田グラウンドで関東大学リーグ１部後期第１１節（最終節）兼第２５回早慶女子サッカー定期戦が開催される。

女子サッカーの早慶戦は定期戦通算２４試合を慶大の０勝５分１９敗 。リーグ戦などの公式戦を含めても３９試合を慶大の０勝７分３２敗。慶大が勝利したことは一度もない。

１部リーグは９位以上で残留が確定。１０位と１１位が１部・２部入れ替え戦に進み、１２位（最下位）が２部に自動降格となる。

２１年以来５季ぶりの１部を戦う慶大は、１試合を残して１１位。入れ替え戦以下（１０位以下）が確定していて、最終節で１２位に陥落して自動降格となる可能性もある。

今回、ケイスポは最後の早慶戦に臨む４年生全８部員に単独インタビューをした。第２弾は、高校卒業で一度競技人生に区切りをつけ、慶大看護医療学部に進学も、大２からソッカー部女子に入部し競技を再開した竹内あゆみ（看４・日ノ本学園）！

（インタビューは後期第９節から後期第１０節の間に実施）

――サッカー歴

幼稚園の年長の時に父の影響でサッカーを始めて、高校３年生までやって一旦サッカーに区切りをつけて、また大学２年生から始めたという形です。

――小さい頃の夢

サッカー選手でした。

――看護師を目指すようになった理由

サッカーは高校まででいいかなと高３の時に思い始めて、将来どうするか考え始めた時に、今までサッカーの経験を通してたくさんの人に支えていただいたので、今度は自分が誰かを支える立場になりたいと考えて、看護師を志すようになりました。

――慶大の看護医療学部を選んだ理由

それまでサッカーしかしていなかったこともあって、推薦でいけるところを探していました。募集時期が一番早かったのが慶應で、慶應は自分の学力では無理だと思っていたけど、母から「チャレンジしてみたら」とアドバイスをもらって、もし慶應がダメでも募集時期が早かった分ほかの選択肢があったので、とりあえずチャレンジしてみました。ＡＯで落ちていたら慶應は受けていなかったです。

――ご家族に支えられてきたと後期第８節の国士大戦後のインタビューで話していたが、高校で寮に入ってサッカーをして、一度区切りをつけて、また大２で再開するというさまざまな決断をする上で、ご家族はどう支えてくれたか

両親は私の選択を否定することは全くなくて、私が決めた道を全力で支えてくれたので、一番近くで支えて続けくれた存在で、自分の力になっていました。

――サッカーから離れた１年間は、今になってどんなものだったと思うか

１年やっていなかったから後悔したということは全くなくて、サッカーから離れた生活を送ってみる中で、サッカー以外のさまざまな経験をできて、新たな発見も出会いもあって、とても有意義な１年間だったと思います。その１年があったからこそサッカーの魅力にも気付けたし、意味のある１年だったと思います。

――看護医療学部で体育会に入っている友人や知人は

医・薬・看の体育会に入っている子はいるものの、週に３回くらいの練習で、週６で部活をやっている子はあまり聞いたことはないので、「すごいね」と言われます。

――実習や授業との両立は簡単ではないと思うが、大切にしていることは

実習とか授業が大変なのはそうなんですけど、やっぱりサッカーが好きというのが私の中にあって、だからこそ両立できたと思っています。

――オフの日に時間を共にすることが多い４年生

４年生はニコイチとかあまりなくて、この日はこの子と遊びに行くとかご飯食べに行くとか、誰というのはあまりないですね。

――関東大学リーグのInstagramにオフの日の一面として自然に行くことにハマっていると書いていた

中学とか高校時代のサッカーの友達が多いですね。ドライブしたりとか。

――ベーグルが大好きとも

ベーグルは本当にいろんな人と行って、私が好きなのもあって連れて行くのもそうなんですけど（笑）、亜未（野村亜未（総４・十文字））と１回行きました。恭佳（岡田恭佳（環４・十文字））とも行きました。

――ここからはサッカーについて、ご自身のプレースタイルや自信のあるプレー

私は亜未みたいにすごくスピードがあるとか初奈（野口初奈（環４・十文字））みたいに誰にも負けないとかパッと目に映るようなプレーはあまりなくて、逆にちょっとしたプレーで貢献できることが多いと思います。足元の技術は負けたくないですし、自信のあるところです。

――昨季と同じアンカーのポジションでシーズンをスタートしたが、１部と２部との差を感じたところや、そこに対して竹内選手が取り組んできたこと

やっぱり１部になって最初の試合から寄せが全く違って、強度とかスピード感も違ったので、ちょっと判断が遅れたりトラップが大きくなったりするとすぐに取られてしまって、２部だったらカバーできた面が通用しなくなってくるので、もう一段階ちょっとした部分にこだわらなきゃいけないということと、自分自身線が細いので、毎週ウエイトしたり体づくりは意識してきました…相変わらず細いんですけど（苦笑）。

――シーズン途中から右ＣＢに定着しているが、今のポジションで意識していることは

安定したプレーを見せることが大事だと思うので、自信のある足元の技術を発揮できるようなポジショニングや受ける位置で優位性をつくりながら、ビルドアップを安定させて前進していくことを意識しています。

――以前、左ＣＢの宮嶋ひかり（環３・芝浦工業大学柏／ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU18）選手にインタビューした際、「あゆみさんが後ろ（バックライン）にいるときは、あゆみさんの『大丈夫だよ』と安心感のある声かけがチームにいい影響を与えてくれています」と話していたが、声かけで意識していることは

後ろ３枚が４年生私だけで、あとはアンカーが（１年生の）遥（木田遥（総１・十文字））で、私が上の学年という立場もあってリーダーシップを取ってまとめていかないといけないし、ちょっと不安に感じているなとか自信なさげだなという選手に対してはその人の性格にあった声かけをするようにしています。

――高校時代に強豪の日ノ本学園でキャプテンを務めていたが、今は４年生としてチーム全体に向けたリーダーシップはどういったことをしているか

やっぱりチームを声でまとめ上げてくれるのはキャプテンの亜未で、私は亜未がリーダーシップを発揮できるように、亜未の１個下で全体を俯瞰しながら発信することは意識しています。

――昨年、幹部を決めるにあたり、竹内選手が副将の候補に挙がることは

何人かから私が副将でいいんじゃないかという声も聞いたけど、看護との両立が難しいという意見がありました。

――竹内選手が副将に推薦したのは

私は（実際に副将になった）凜（佐藤凜（総４・常盤木学園））を推薦しました。凜は、彼女自身も発信する部分は弱みとして感じているけれど、それ以上に周りを俯瞰して細かい声をかけながら、全体を支えていく能力があると思っています。周りを巻き込んでいく力もあるし、先頭に立って引っ張っていくタイプではないけれど、小さなことから支えていける力があると思います。（主将の）亜未がリーダーシップを取れる分、凜が支えてくれると考えて推薦しました。

――ここからは早慶戦について、竹内選手が運営面で担当していることは

当日企画です。当日に（下田グラウンドでの）いろいろな企画を考えていて、寄せ書きとメッセージボードの担当をしています。来場者の方に応援メッセージを書いてもらうという企画を立てています。

――当日企画の担当者は他にいるか

早稲田の方で、慶應は（竹内）１人です。結構それぞれ少人数ですね。

――こだわりポイント

応援メッセージを書いてもらう横断幕を早慶それぞれでデザインしたので、見てほしいと思います（笑）！

――試合に向けて、早大の警戒するポイント

一人ひとり能力が高くて、個が強いイメージがあります。私たちもそこに対してあまり怖さというのは今はなくて、どちらかというと自信のほうが今はあります。

――前期の対戦では竹内選手はボランチで出場していて、チームとしてサイド攻撃を警戒していた中でサイドから崩されたが、今回はどう対策したいか

今回は出るならライト（３バックの右）の可能性が高い中で、自分とウイングの選手で声をかけながら、自分一人だけじゃなくて慶應は組織で戦うチームなので、組織的に守れたらと思います。

――１〜３年生からキーマンを一人

いっぱいいるなぁ…決め切れないなぁ（笑）……やっぱり遥（木田）かなと思います。ボランチで、私は日本代表の佐野海舟と言っていて（笑）、ボールの奪取能力もあるし、アグレッシブに戦える選手なので、中盤で安定したプレーを、彼女らしいプレーを思う存分発揮できるように、私もその力を最大限発揮できるような振る舞いをできたらと思います。

――色紙に書いた「懸ける」という言葉に込めたもの

リーグ戦の最終節で、早稲田を倒せば１部残留ができるかもしれないという大事な局面でもあるので、そこに懸けるというのと、サッカー人生最後の試合になるかもしれないので、今までのサッカー人生すべての経験や想いをその一試合に懸けるという意味を込めました。

――ＴＥＡＭ２０２６のスローガンは「尽くす」だが、竹内選手がここまで尽くしてきたことは

４年生になってチーム全体に目を向けることが多くなって、チームのために何ができるかというのを考えるようになったかなと。遅かったんですけど、もうちょっと早く気付けたら良かったなと思うんですけど、チーム全体に目を向ける中でこのチームに何が足りないのか、チームに足りない部分を自分の良さからどう変えていけるか考えるようになって、チームのために行動することを心がけて、チームに「尽くす」ことをしてきました。

――早慶戦に向けた意気込み

１６年間のサッカー人生ラストの試合になるかもしれないので、今まで支えてきてくれた人、一番は家族で、あとはテソンさん（黄大城監督）や後輩に１部の舞台を残してあげたい想いもあるし、早稲田に今まで一勝もしたことないので、歴史的勝利を私たちの代で達成して、この組織に何か残せたらと思います。あとはサッカーを楽しむことを忘れずに、試合終了の笛が鳴るまで頑張りたいと思います！

――次は岡田選手の記事が投稿されるので、岡田選手の紹介と早慶戦で期待すること

恭佳の性格は、普段は明るくて冗談とかすごく言う子なんですけど（笑）、サッカーでは今までの経験も技術もあるし、アグレッシブに戦えるのが強みだと思います。後輩をうまく巻き込んでいく力もあって、けがでたくさん苦しい想いをしたし、うまくいかないこともあったと思うけど、それでもひたむきに前に突き進んでいく力が彼女の強みだと思うので、今までの苦しみや悔しさを早慶戦でも発揮して、大好きなサッカーを楽しんでほしいというのと、いっしょに楽しめたらと思います！

（取材：柄澤晃希）