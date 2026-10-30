【ラグビー】伝統校を率いるハードワーカー　それぞれが「ＡＬＬ　ＩＮ」に込めた想い／慶明戦直前特別対談ｖｏｌ．２　恩田優一郎×大川虎拓郎　前編

１１月１日、黒黄と紫紺が織りなす伝統の一戦は、新たな時代への一歩を踏み出す。１０１回目を迎える慶明戦に向けて、両校の注目選手による対談が実現した。第２弾となる今回は、歴史ある両校で今年度の主将を務める慶大・恩田優一郎（政４・慶應）と明大・大川虎拓郎（法４・東福岡）にインタビュー。大学以前にも各カテゴリーで主将を任されてきた２人が考えるリーダー像や、両校の今年度スローガンである「ＡＬＬ ＩＮ」に込めた想い、さらに、最後の慶明戦に向けての意気込みを聞いた。

――お二人の接点は？

大川：春の慶明戦の時ぐらいですね

――自己紹介をお願いします

大川：大川虎拓郎です。ポジションはフランカーをやっています。自分のアピールポイントとしては、ハードワークというところで、誰よりも走って誰よりもタックルするというところ。あとは、身長が高いので、その身長を活かしたラインアウトも強みにしています。

恩田：高校は慶應義塾高校で、そのまま大学に進学しました。ポジションはフランカー、ナンバーエイトをやっています。アピールポイント、強みとしては、コンタクトの接点での粘り強さや、コンタクトに出る回数のところをアピールポイントかなという風に思っています。

――お互いの印象

大川：先ほどおっしゃっていた通り、接点での強さであったり、すごくハードワークをするなっていう印象があります。やはり主将なので、喋ることであったり、背中で見せていくキャプテンだなっていう風に感じています。

恩田：僕はもうほんとハードワークする選手だなってところが本当に大きくあって、自分は大学、去年ぐらいから試合に出始めたんですけど、大川くんはそんなこともなくて、ずっと試合に出ているし、その中でもこう本当に接点に顔出す回数も多いし、体も張り続けていますし、そこは主将としてもすごいし、１人のプレイヤーとしても本当にリスペクトする部分が多いなっていう風な印象を受けています。

――お互いのチームに対する印象

大川：慶応義塾大学といえば、やっぱり「魂のタックル」というところで、何度か対戦していても思いますし、鋭いタックルだったり、詰めてくるディフェンスだったりして、８０分通してこう走り続ける体力だったり、そういうマインドの部分にすごいいいものを持っている大学だと思っています。特に明治の試合の時は毎年接戦になるぐらい、明治に対してすごくファイトしてくるチームだと思っているので、そこに対してもしっかりいい準備をしてやっていきたいと思います。

恩田：そうですね。明治大学さんもまずＦＷはすごいフィジカリティで、フィジカルが強くて、そこを前面に押し出してくるすごいいいチームで、ＢＫはすごいタレントもあって、スキルフルな選手が揃っているので、そこでこう圧倒されてしまうようなことが多いなという風に４年間通して感じている、というのが明治大学さんの印象かなという風に思います。

――それぞれの大学に交流のある選手

大川：（少し考えて）僕はＳＨの尾関航輔（政２・慶應）とちょっと交流があって、リーグワンの練習会に行った時にたまたま一緒で、その時仲良くなりました。試合で会った時に少しこう挨拶するぐらいですけど、そのクラブチームに行った時は１週間ずっと行動を共にして、練習でも一緒に練習したりだとか、いい時間を過ごしました。

恩田：僕は伊藤龍之介（商４・國學院栃木）と中瀬亮誠（文４・桐蔭学園）っていう子がいるんですけど、２人とも藤沢ラグビースクールで、中学校の時に県の選抜で一緒のチームでやっていたので、その２人。今もめっちゃ話すとかじゃないですけど、会ったら話すっていうぐらいの友達だなっていう風に思います。

――スクール時代の伊藤龍選手と中瀬選手は？

恩田：いや、２人とも本当に変わんなくて、特に伊藤龍之介とかに関しては、もう今とプレイスタイルも全然変わってないし、すごいもう昔からずば抜けてうまかったなっていう印象があります。人としてはなんか、亮誠はずっといじられてて、龍之介はずっといじってるみたいな感じで。今どんな感じかわかんないですけど、そういう感じでした。

――お二人は今もそんな感じですか

大川：本当その通りだなって感じです（笑）。

――最終学年となり心境の変化はあったか

大川：そうですね。やっぱその主将っていう立場なので、勝たないといけないっていうその責任っていうのもやっぱ去年に比べて増えましたし、どう勝つかっていうところまで求められてきているので、勝つことだけじゃなくて、そのしっかり内容にもこだわらないといけないなっていう風に感じてます。

恩田：そうですね。こう、主将っていう立場になってみて、改めてですね、こう発言と行動がどれだけ見合うようにできるかっていうところは、すごい変わったなっていう風に思っていて。下級生の時は好きなこと言えたし、行動も別にあんまりしなくてもよかったんですけど、改めて主将になってみて、そこがないと本当にこう、自分の信頼の根幹なのでそこはすごい改めて責任が重大になったなっていう風には感じてます。

――各グレードで主将を務めてきた中で、チームを率いる上ででどのようなことを意識しているか

大川：人数が多いので、やはり（チーム内でも）いろんな意見があると思いますが、どんなに小さな意見でもしっかり聞く、向き合って聞くっていうことを自分は大事にしています。それを採用する、取り入れるのは別にして、最初は、やはりいろんな人間がいるので、向き合っていかないと、それこそ信頼関係にも繋がってくるかなというのは思っているので、いろんな人の意見を聞いて、そこから決断するのは自分だと思っているので、その決断力と、いろんな人の話を聞くということを大事にしています。

恩田：そうですね。２つあって、１つはさっきも言ったんですけど、発言と行動のところを一致させるように自分が努力し続けるっていう部分。もう１個は大川くんと似ているんですけど、やっぱこうグレードとも変わってくるとすごく不満も出てきてしまうので、そこをしっかり僕が拾うじゃないですけど、話を聞いてあげたりして、チームとしてこう見離さない部分は主将をする上で大事にしている部分かなという風に思います。

――それぞれが目指すキャプテン像

大川：チームとして、チームメイトから応援するチームを目指したいという風にあるので、やはりまずは自分が、チーム全員から応援される選手になりたいなというのはあります。リーダーが、と言われたらあんまわからないですけど、人として、まずはこのチーム全員から応援される選手になりたいというのはあります。

恩田：そうですね。「こいつが言ってるんだったら」とか「こいつがやってるんだったら俺もやろう」みたいな、そういう風に思ってもらえるようなキャプテン、そういうリーダーシップを持っている人間になりたいなという風に思います。

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（取材：加藤晃誠（明大スポーツ新聞部））