【ソッカー（女子）】「チームを変えたいと思うなら一番に自分が変わる」常に止まらない副将 佐藤凜／後期リーグ早慶戦直前 ４年生単独インタビュー企画第７弾

１１月１日１３時から、慶大下田グラウンドで関東大学リーグ１部後期第１１節（最終節）兼第２５回早慶女子サッカー定期戦が開催される。

女子サッカーの早慶戦は定期戦通算２４試合を慶大の０勝４分２０敗。リーグ戦などの公式戦を含めても３９試合を慶大の０勝６分３３敗。慶大が勝利したことは一度もない。

１部リーグは９位以上で残留が確定。１０位と１１位が１部・２部入れ替え戦に進み、１２位（最下位）が２部に自動降格となる。

２１年以来５季ぶりの１部を戦う慶大は、１試合を残して１１位。入れ替え戦以下（１０位以下）が確定していて、最終節で１２位に陥落して自動降格となる可能性もある。

今回、ケイスポは最後の早慶戦に臨む４年生全８部員に単独インタビューをした。第７弾は、自らのキャラクターに囚われないリーダーシップを取り始め、ここのところ点取り屋としての一面も見せているテクニシャン、副将の佐藤凜（総４・常盤木学園）！

（インタビューは後期第９節から後期第１０節の間に実施）

※早慶戦の勝敗記録の出典

伊東武彦，2025，『早稲田サッカー 百年の挑戦』早稲田サッカー 百年の戦績 女子部編，徳間書店，p.103-132．

――慶應を目指した理由

将来の選択肢の幅を広げたいと思って、サッカーだけじゃなくて勉強にも力を入れられる慶應を選びました。

――常盤木学園から慶大という選手は多いが、アドバイスをくれた先輩は

被っている常盤木の先輩もいなかったですし、高校の先生と２人で準備していたんですけど、１次に合格したタイミングでその時４年生だった高橋佳里（令５総卒）さんが教育実習でたまたま来てくれて、面接練習とかをやってくれました。

――入学前に早慶戦を観戦したことは

高校３年生の時にＡＧＦでやっていた早慶戦をＹｏｕＴｕｂｅで観ました。

――過去の部員ブログに福島日和（理４・慶應湘南藤沢）選手と寮でルームメイトと書いていた

今は日和が引っ越しちゃって、瑞季（廣本瑞季（文３・学習院女子高等科））と同じ部屋です。

――寮生の人数

のんちゃん（米口和花（総３・十文字））と瑞季と自分だけです。

――米口選手は１人部屋か

そうですね（笑）。

――部屋の分け方

たぶん部で部屋が割り当てられていて、そこでのんちゃんが１人になった形です。

――福島日和選手とのルームメイト時代のエピソード

２年生と３年生の頃は日和と梨咲子（安達梨咲子（商４・Palos Verdes High School / Fram Soccer Club））とのんちゃんで、梨咲子がSwitchを持ってきてよくやっていました（笑）。

――廣本選手とのルームメイトエピソード

水曜日の夜練の後とか、夜遅い試合の時は「ごはん食べるのめんどくさいね」と言って、２人でひようらでごはんを食べるのがルーティンになっています。

――ホームページに趣味：ギターとあった

昔やっていたんですけど、今は全然やっていないです。初心者でダメダメです（苦笑）。

――格闘技が好きということで、どんな格闘技を観るか

総合格闘技が好きです。結構ずっと好きで、高校の時とかから好きでした。

――面白いところ

格闘技は本当に１試合に懸ける想いがすごいと思っていて、試合もですけどそれまでも含めて全部面白いと思います。

――現在、女子部に総合格闘技仲間は

いないです誰も（笑）。２個上の桜子さん（大橋桜子（令６商卒））はＲＩＺＩＮの試合を観に行ったりしているイメージがあります。よくスナチャが送られてきます（笑）。

――宮嶋ひかり（環３・芝浦工業大学柏／ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU18）選手にインタビューした際、佐藤選手と宮嶋選手で野球観戦に行ったりゴルフの打ちっぱなしに行ったりすると聞いた

ひかりは結構フッ軽で誘えば来てくれるので、でも野球はひかりから誘ってくれました。ゴルフは、本当はみんなと行きたくて、部室に「行ける人募集中」と貼っていたんですけど（笑）、結局ひかりしか集まらなくて、２人で行きました（笑）。

――宮嶋選手との他のエピソード

ひかりだけじゃないんですけど、ひかり、理子（岩田理子（総３・十文字））、遥（木田遥（総１・十文字））、紗羅（福島紗羅メヘル（政１・昌平））、あゆみ（竹内あゆみ（看４・日ノ本学園））と自分の６人でＶＩＶＡＮＴにハマっていて、ＶＩＶＡＮＴの体験型のイベントに６人で行ったり、ついおとといもひかりの家に６人で行って、料理をしてご飯を食べながらＶＩＶＡＮＴを観るという楽しい会を開催しました（笑）。

――同期で仲がいいのは

プライベートとかで遊びに行くのは、恭佳（岡田恭佳（環４・十文字））と初奈（野口初奈（環４・十文字））が多いですね。

――ここからはサッカーの話題について、自信のあるプレー

足元のテクニックを生かしたプレーや、相手を見て冷静に判断できるところは強みだと思っています。最近テソンさん（黄大城監督）に「ゴール前で止まらないところがいい」と言っていただいて、得点シーンもゴール前で自分のところにたまたまこぼれてきたことが多いけど、止まらないところは強みなのかなと思っています。

――今シーズンのここまで

チームとしては苦しい時間をずっと過ごしてきたと思います。昨シーズンはあんなに勝てていたのに今シーズンはこんなに勝てないとなると、どうやって勝てばいいかも分からなかったですし、勝てないのが苦しかった１年間だったと思います。

――シーズン序盤は痛みを抱えながらの出場だったが

最初は腰も痛かったし、足も痛かったので、出場時間も限られていましたが、シーズンが進んでいく中でけがは減ったと思います。

――ここまで３ゴールという数字について

去年あれだけ決め切ることができなくて無得点に終わって、シーズン始まる前に立てた目標が３ゴール３アシストだったので、ゴールは目指していたところにはいった（早慶戦前時点で３ゴール１アシスト）ものの、動画を見返すともっと決められたシーンがあったので、現状に満足せずにもっと点を決めたいと思います。

――昨季の後半はベンチスタートが多かったが、今季はここまで２０試合のうち１８試合スタメンで出場している

コンスタントに試合に出続けるのはすごく大事だと思っていたので、去年とは大きく違った成果の一個なのかなと思っています。

――「現状に満足せず」ということではあるが、ゴールも出場試合も個人としては一定の成果を挙げていて、どんなことを取り組んできたか

自分が副将になってチームのことを考える時間も増えて、自分の弱さに向き合う時間も増えたんですけど、結局はいかに練習で後悔のないようにプレーできるかで、練習は前よりも力を入れて取り組んできたので、それが表れたのかなと思います。

――ここのところ増えているＷＢでのプレーについて

自分がやる時はスタートからよりも後半の途中からが多くて、そこに置かれている意味は相手のキーマンをいかに潰せるか、そこでどれだけハードワークできるかということが求められていると思うので、与えられたポジションを全力でやろうと思っています。

――チームはなかなか勝てていない中で、野村亜未（総４・十文字）主将が先頭で引っ張っているが、佐藤副将がチームのために取り組んできたこと

副将になる時に、自分がコミュニケーションをいろいろな人と取って、周囲の人を巻き込むコミュニケーションを求められていたんですけど、正直それだけでは現状やチームが変わらないと自分でも思ったし、テソンさんから言っていただくことがあって、自分の口から厳しいことを伝えるというのは亜未（野村）には及ばないけど意識してやっていました。チームの勝てない現状を変えたいと思うならまずは一番に自分が変わらないといけないなと思ったし、こういう協調性があるようなキャラクターだけに囚われないで、難しいことや苦手とすることにも挑戦して、それがチームにどう影響を与えられたかとか変えられたかは分からないけど、自分を変えるというのは意識して取り組んできた１年間だったと思います。

――３年生の髙松芽衣（環３・植草学園大学附／ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU18）副将と２人で野村主将やチームを支えるためにやってきたこと

芽衣はピッチ内での存在感とか責任がすごくあって、その中でも芽衣自身も練習中に全体に発信する機会が増えて、芽衣も変わっていると思いますし、亜未を支えるのももちろん大事だけど、それぞれができることをやっているのかなと思います。

――野村主将への想い

すごいなというのが一番にあって、亜未が選抜とか国スポでいない時に自分が先頭に立ってやる機会が多かったと思うんですけど、そうなった時に一気に発信する声がなくなって、亜未がやってきたことが大きかったと感じることが多かったです。ピッチ内でもあれだけ結果を残しているのはすごいなと思います。

――福島日和主務と宮嶋副務を含め、幹部５人でどんなチームをつくってきたか

基本的にはキャプテンの亜未がこうしていこうと決めたことに対して、それぞれがのっていく形が多かったと思います。

――ここからは早慶戦について、１年時から３年時までの定期戦と今季のリーグ戦計４試合すべてに出場しているが、早大のどんなところに強さを感じるか

１年生から３年生の時は２部（慶大）と１部（早大）で年に１回しか戦う機会がなくて、実際に試合をするとプレー強度もスピードも全部敵わなかったですし、１年間を通して一番きつい試合が早慶戦だったと毎年思っていました。

――今季の前期リーグの早慶戦を振り返って

意外といけるかもなという感触もあって、それは自分たちが１部でずっとやってきて慣れたのもあると思うけど、３年生までに感じていたほどの印象はなかったと思います。

――今回の早慶戦の佐藤選手の運営面での担当

ＳＮＳの注目選手の動画をつくる係です。日胡（森原日胡（総２・作陽学園））と恭佳の動画をつくりました。

――それぞれの動画のこだわりポイント

恭佳に関してはこれまで結構苦しかったと思うので、最後に早慶戦で活躍してほしいというのも込めて選びました。これまでの苦労も含めて恭佳らしいところにこだわりました。日胡は１年生から試合に出続けてきて、慶應の中で大事な選手ということを意識しました。

――１〜３年生からキーマンを１人

紗羅です。理由は、本当に紗羅上手で、１年生からあんなに活躍していてすごいと思うんですけど、まだ点を取れていないので、得点にはめちゃくちゃ期待しているし（笑）、個人的にも紗羅とは縦割りもいっしょで、可愛がっている後輩なので、最後に得点を決めてくれたらいいなと思って期待しています。

――色紙に書いた「闘う」という言葉に込めたもの

リーグ戦最後で、いろいろな感情があるけど、最後はやるしかないというか、気持ちで闘うという意味を込めました。

――今季、チームは「尽くす」というスローガンで活動してきたが、佐藤選手が尽くしてきたことは

このチームが勝つために、抽象的な言葉にはなってしまうけど、自分が今できることに、目の前にある一つひとつのことに全力で取り組んで、とにかくそれを頑張ってきた、尽くしてきた１年だったと思います。

――早慶戦に向けて力強い意気込み

最後の早慶戦になりますが、必ず勝って、慶應が初勝利できるように自分が闘いたいと思います。

――次は野村選手の記事が投稿されるので、野村選手の紹介

性格は完璧主義者で（笑）、想いがとにかく強くて、常に全力で生きていると思います。プレーは、あのスピードと強度というのはチーム１ですし、得点でチームを救って、結果でみんなを黙らせてきた女だと思います。

――早慶戦で期待するのも

得点です。

――佐藤選手のアシストから

頑張ります！

（取材：柄澤晃希）