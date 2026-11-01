【ソッカー（女子）】〈試合速報〉初勝利ならずも出し尽くした引き分け 自動降格回避で３週間後の入れ替え戦へ／第４０回関東大学リーグ１部後期第１１節（最終節）兼第２５回早慶女子サッカー定期戦

関東大学リーグ１部後期第１１節（最終節）兼２５回早慶女子サッカー定期戦。１部・２部入れ替え戦圏内の１１位・慶大は、ホームで５位・早大と０−０で引き分けた。同時キックオフの他会場の結果で自動降格を回避し、３週間後の入れ替え戦に臨むことが決まった。

１部は９位以上で残留が確定。１０位と１１位が入れ替え戦に進み、１２位（最下位）が自動降格となる。

最終節の試合前時点で１０位から１２位までの３チームは１試合を残し、勝ち点差２の中にひしめき合っていた。試合前時点で１０位は勝ち点１５（得失点差−３２）の帝平大、１１位は勝ち点１４（得失点差−２１）の慶大、１２位は勝ち点１３（得失点差−３１）の順大だった。

最終節は１０位の帝平大は敗れ、１１位の慶大は引き分け、１２位の順大は勝った。最終順位は、１０位は勝ち点１６（得失点差−３０）の順大、１１位は勝ち点１５（得失点差−２１）の慶大、１２位は勝ち点１５（得失点差−３４）の帝平大。慶大は今節敗れていた場合、２部自動降格となっていた。

早慶戦は、試合前時点で定期戦２４試合を慶大は０勝４分２０敗、公式戦を含めると３９試合を０勝６分３３敗。２００２年の初対戦から勝利がなかった。

試合は、ホームの声援を追い風に序盤からチャンスをつくる。エース・野口初奈（環４・十文字）のプレースキックや福島紗羅メヘル（政１・昌平）のドリブル突破からゴールに迫るが、スコアレスで後半を迎える。

後半もＣＫに宮嶋ひかり（環３・芝浦工業大学柏／ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU18）が合わせるなど、互角以上の戦いを見せたが、０−０で終えた。定期戦の引き分けは２０１５年度以来１１大会ぶり。リーグ戦も含めると２０１８年の関東大学リーグ１部での対戦以来１２試合ぶりの引き分け。クリーンシートは今季４回目。

自動降格を回避した慶大は、１１月２１日、２２日のどちらかに２部２位の国際武道大と入れ替え戦を戦う。日程は後日発表される見通し。

【試合結果】

２０２６／１１／１（土）１３：００キックオフ＠慶應義塾大学下田グラウンド

Ｏ．Ｒ．Ｓ 第４０回関東大学女子サッカーリーグ戦１部 後期第１１節

慶應義塾大学０−０早稲田大学

詳報とインタビューは後日お届けします。

（取材：柄澤晃希、中原亜季帆、奥秋柚生、山内悠暉）