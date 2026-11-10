【ソッカー（男子）】粘り強く戦い一時勝ち越しも　終了間際に追いつかれ勝ち点3を逃す　関東リーグ２部１５節　VS立正大学

前節の専修大戦では途中出場の田中佑紀（法３・桐蔭学園）の一撃で勝ち点３を奪取した慶大。連勝を目指して立正大をホームに迎えた。試合はいきなり動く。4分、サイドチェンジから池松遥（経１・慶應湘南藤沢／東急SレイエスFC U-18）が中央に折り返し朔浩太朗（理４・学習院高等科）がこれに合わせ先制に成功。なおも三浦大其（経３・慶應）を中心に相手ゴールを崩しにかかるが追加点は奪えず前半終了。後半も攻めの姿勢を保っていたが６２分、PKを献上しそのまま決められ同点に追いつかれる。前線の選手を交代しながら攻め続けていた慶大は８６分、三浦大のコーナーに小野翔大（経３・慶應）が合わせ勝ち越しに成功した。しかし直後の８７分、相手フォワードにディフェンスラインの裏へ抜け出され、そのままＧＫテイラー開（文４・市立浦和）との1対1を制され失点。土壇場で勝ち点3を逃す結果となった。

２０２６／１０／１１（日）１４：００キックオフ＠慶應義塾大学下田グラウンド

【スコア】

慶應義塾大学２ー２立正大学

【得点者】

４分 慶大 朔浩太朗（池松遥）

６２分 立正大 津島巧

８６分 慶大 小野翔大（三浦大其）

８７分 立正大 阿部日夏太

【慶大出場選手】 ポジション 背番号 選手名（学部学年・出身高校） GK １２ テイラー開（文４・市立浦和） DF ２ 三浦成貴（商４・浜松開誠館） １６ 霜田晟那（理２・都立八王子東／FC町田ゼルビアユース） → ８０分 ５ 田形昂生（政４・慶應） ４ 古金谷悠太（理４・日体大柏） ６ 馬場翔大（商３・國學院久我山） → ８０分 ２０ 松下伊吹（経４・渋谷教育学園幕張高／ジェフユナイテッド市原・千葉 U-18） MF ３０ 堀ノ口瑛太（総１・神村学園） ２９ 池松遥（経１・慶應湘南藤沢／東急SレイエスFC U-18） → ５９分 １０ 藤井漱介（商４・静岡学園） １３ 三浦大其（経３・慶應） ８ 小野翔大（経３・慶應） ２３ 山本凉（法2・桐蔭学園） → ６２分 ２７ 加固陸（文２・興國） FW ７ 朔浩太朗（理４・学習院高等科） → ８５分 ２４ 田中佑紀（法３・桐蔭学園）

前節からスタメンを若干名変更し、ＧＫテイラー開（文４・市立浦和）が今シーズン初スタメンを掴んだ。

連勝を目指す慶大は序盤から積極的に攻めかかる。4分、右サイドからのサイドチェンジをペナルティエリア内で受けた池松遥（経１・慶應湘南藤沢／東急SレイエスFC U-18）が中央へダイレクトで折り返し、これに反応した朔浩太朗（理４・学習院高等科）がゴールへ流しこみ先制に成功する。

なおも攻めかかる慶大は９分、三浦大其（経３・慶應）がペナルティエリア付近でフリーキックを獲得。角度のないところから三浦大はゴールを狙うも、惜しくも枠を捉えきれない。さらに１０分には山本凉（法2・桐蔭学園）が相手の縦パスをカットしそのまま運んでシュート。これは相手ＧＫにキャッチされるも、ゴールへの積極性を伺わせた。１３分、左サイドで突破を許しクロスを上げられる。中で待っていた相手フォワードにヘディングシュートを打たれるが、テイラーが右手一本で掻き出すスーパーセーブ。チームを盛り立てる。追加点を奪いたい慶大は２０分、三浦大のコーナーにフリーで池松が合わせるもここはうまくミートせず。続く２４分には山本のキープから右サイドの三浦大へロングキックで展開。三浦大が得意のカットインからクロスを上げ、再び山本がヘディングで合わせるもここはクロスバーを叩く。飲水タイム後は逆に攻められる時間が続くも三浦成貴（商４・浜松開誠館）を中心に安定した守備を見せ失点は許さない。前半最後のチャンスは３７分、相手ポケットに抜け出した小野翔大（経３・慶應）のクロスに池松が合わせるがゴール上へ大きく外れる。以降は一進一退の攻防が続き前半は終了した。

後半は立ち上がりからチャンスをつくる。４６分、山本が大きく右サイドに展開すると、そのボールを三浦大が収める。一人を交わしてボックスに侵入し、グラウンダーでディフェンスの間を抜けていくシュートを放つも、ゴールの右へと外れてしまう。その後は立正大にボールを保持される時間が続くが、三浦成を中心に粘り強く対応。カウンターからチャンスを作る場面もいくつかみられた。

５９分、慶大は最初のカードを切る。池松に代えて藤井漱介（商４・静岡学園）を投入し、攻撃の活性化を図る。６２分、右サイドからクロスを上げられると、ボックス内で立正大の選手を倒してしまいＰＫの判定に。これをゴール左に沈められ、同点を許してしまう。その間に山本に代えて加固陸（文２・興国）を投入した。もう一度リードを奪いたい慶大。アンカーの堀ノ口瑛太（総１・神村学園）からのフィードを中心にチャンスを伺うが、決定機には繋がらない。そして徐々にオープンな展開になっていく。７９分には慶大が両サイドバックを交代。右には馬場翔大（商３・國學院久我山）に代えて松下伊吹（経４・渋谷教育学園幕張高／ジェフユナイテッド市原・千葉 U-18）、左には霜田晟那（理２・都立八王子東／FC町田ゼルビアユース）に代えて田形昂生（政４・慶應）を送り込んだ。すると８１分、慶大に決定機が訪れる。藤井が左サイドで間合いを作ると、左足でゴール前にボールを送る。そのボールに反応した三浦大が飛び込むも、わずかに届かなかった。８４分、藤井が縦に仕掛けると、相手に当てＣＫに。また、この間に慶大は最後のカードを切り、朔に代えて田中佑紀（法３・桐蔭学園）を投入した。ＣＫのキッカーは三浦大。アウトスイングのボールを供給すると、相手ＧＫの頭上を越えファーサイドへ。そこで待っていた小野が足で合わせネットを揺らし、待望の勝ち越しゴールを奪うことに成功した。

しかしその直後の８７分、１本のパスで裏に抜け出され、対応していた古金谷悠太（理４・日体大柏）が振り切られテイラーとの一対一に。これを決められ再び試合は振り出しに戻る。その後も４２分にカウンターを田形が止めイエローカード、試合終了間際にはＣＫを献上するなどピンチを招くシーンが続くが、逆転ゴールは許さず試合終了。試合全体を通して考えれば勝ち点３を奪うことができた試合であることは間違いないが、最終盤の戦いを振り返ると勝ち点１で良かったとも言える、そんなゲームだった。

（取材：奥秋柚生、甲大悟、塩田隆貴、柄澤晃希）

【選手インタビュー】

◇小野翔大（経３・慶應）

――今日の試合を振り返って

自分たち前半とかもチャンスを外していて決めきれない状態が続く中でゴールを奪えたっていうのは良かったんですけど最後の最後で自分たちの緩い部分が出てしまって同点に持ち込めたところで勝ち切れた試合を引き上げにしてしまったっていうのは痛い部分かなと思っています。

――勝ち越しとなるゴールを決めたが

ゴールの部分は自分に求められている部分だと思っているので点を取れたということは良かったですが産能戦だったり外して今日もシュートを外してしまっている部分もあったので現状に満足せず点に絡めていきたいなと思っています。

――今日はボランチにパスが通り攻撃が形になっていたが、練習の成果が出たのか

そうですね、後期とか夏シーズン中段期間中ぐらいからずっと結構同じメンバーでやってて僕のサイドだったら大其（三浦大其＝経３・慶應）とか馬場（馬場翔大＝商３・國學院久我山）とかとずっと一緒にやっていて、結構コンビネーションは試合重ねるにつれてどんどん上がってきていると思っているので、右側でもっと崩してどんどんいい形増やしていきたいなと思っています。

――前期の最初のボランチから2列目のポジションに変化したが難しさは

元々前線の選手だったので難しさみたいな部分はないですけど攻撃に関わる機会が増えたところで、さっきも言ったように点のところだったりは結構意識しているのでクロスに入っていったり、チャンスの時にゴール前で体投げ出して点決めたりするところはもっと狙っていきたいなと思っています。

――次戦への意気込みを

次戦の流通経済大は前期負けているところもあるし、関東でも結構上の順位にいると思うんですけど、自分たちのサッカーやれると思うんでいい攻撃いっぱい作っていっぱい点取って勝ちたいと思います。