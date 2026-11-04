【野球】「自分にできることは何でもやる」データの力で選手の成長を支えるアナリスト～内藤茉子×三橋隼騎～／秋季早慶戦前インタビュー

春季リーグ戦で優勝し、全日本大学野球選手権大会では準優勝を果たした慶大。春秋連覇・日本一を目指して臨んだこの秋は、一時首位を独走するも、第４節・明大戦で勝ち点を落とし、優勝の行方は最終週の早慶戦に持ち越された。明大が立大から勝ち点を獲得したことで、慶大は早慶戦で２連勝すれば優勝、２勝１敗なら明大との優勝決定戦、勝ち点を落とせば明大の優勝となる。

一方、ワセダは５勝５敗で現在４位につけており、早慶戦の結果次第では２位に浮上する可能性もある。優勝の可能性はないものの、慶大にとって難敵であることに変わりはない。４年生の有終の美を飾り、”忘れ物”である日本一をつかむためにも、まずは早慶戦で２連勝し、春秋連覇を成し遂げたい。そこでケイスポは、早慶戦を前に闘志を燃やす慶大の選手・スタッフ・首脳陣にインタビューを行った。

今回はアナリストの内藤茉子（経４・東洋英和女学院）さん、三橋隼騎（法４・船橋東）さんです！（このインタビューは１０月２４日に対面で実施しました。）

――最初に自己紹介をお願いします！

内藤：経済学部の内藤茉子と申します。

三橋：４年法学部法律学科の三橋隼騎です。よろしくお願いします。

――アナリストになったきっかけは

三橋：僕は高校までは選手として野球をプレーしてきた中で、大学に入るにあたって選手として継続するかというところで悩んでいました。僕自身ずっとメジャーリーグを見ていて、そういう中でデータ分析を少し面白いなと感じていたので、慶應にせっかく入ることが決まっていたので、慶應といえば最先端の野球の環境があるというふうに感じました。せっかくであればそういった環境に飛び込んで、自分で新しいことを始めるというのも一つありなのかなというふうに思って、挑戦をしてみたところになります。

内藤：私は自分が少しでも野球部の勝敗に関わるというところが魅力だったというのがあります。幼い頃からずっと野球を見ることが好きでした。父の影響で神宮に連れて行ってもらって、気づいたらヤクルトファンになっていたんですけど、高校２年生の時に木澤（＝木澤尚文・令３卒）さんがヤクルトにドラフト1位で入ったのがきっかけで、慶應に野球部があることを知りました。女子でもスタッフとしているということだったり、その中でもアナリストというものがあって、野球に間接ではあるかもしれないんですけど、勝敗や選手の成長というところに関われるというところが、アナリスト部門としてすごく魅力的に感じたので、入りました。

――普段の業務は

三橋：本当に多岐にわたるんですけど、例えば練習であれば、測定機器を用いてデータを取得し、選手や監督たちにフィードバックをすることもあります。それに加えて映像の撮影を行い、例えば映像とデータを紐づけて、それをまたフィードバックするということもあります。リーグ戦だと、神宮球場にトラックマンといわれる測定機器があるので、そちらのデータの整理とフィードバックというところが主な仕事の内容にはなるんですけど、他にも映像関連など、本当に多岐にわたる業務があります。データのフィードバックが主ではあるんですけど、そのほかにも本当にいっぱいあるという感じです。

――それぞれ業務は分担していますか

三橋：ある程度担当が決まっているものもあるんですけど、基本的には固定の仕事に関して担当が決まっている一方で、みんなが同じような業務を行うような流れになっています。

――具体的にどのようなデータを収集していますか

三橋：例えばメインだと、ピッチャーも野手もトラッキングデータと呼ばれるものを計測しています。ピッチャーであれば、球速に加えて、例えば回転数であったり、どのぐらい変化しているかという変化量といわれるものであったり、リリースであったり。バッターであれば打球の速度、そして角度といったようなデータがいろいろあります。それを単にまとめることも一つ仕事なんですけど、それを加工して機械学習を行い、一つの指標を出してフィードバックしたりすることもあります。

内藤：打球速度に加えて、スイングスピードと呼ばれるバットを振るスピードを計測していて、それは主に野手が使っているんですけど、そういったデータを普段のバッティング練習から計測して、毎日ランキングにしたり、フィードバックをしたりしています。そうすることで、あらゆる選手にとって普段の練習の刺激になり、もっとモチベーションになってくれればいいなというふうに思っています。

――データの分析した結果が、試合で活きたと感じた瞬間はありますか

三橋：いろんな経験をさせてもらったんですけど、今年の代で言うと、去年の秋ですね。シーズンが終わった時にずっと勝てなくて、３季連続Bクラスになって、僕たちが最上級生になりました。僕は特にチーフになったので、シーズンレポートといって、去年の秋のシーズンの振り返りを大きな教室でまとめて発表しました。そういった時に課題がかなり明白だったので、そういったことをピックアップして、強調して伝えました。それを後で学生コーチだったり監督、いろんな幹部の人と話して、これからこういうことをやっていかないといけないというようなことを話しました。

マネージャーには沖崎（＝沖﨑真周、経４・幕張総合）をはじめとして、いろんな機材を購入してもらいましたし、それから2月の松山のキャンプからずっと、そういった反省というか、この数値を伸ばしていこうというところが基礎となって、僕たちとしても選手の中でもいろいろな取り組みができていたというふうに感じています。

実際に去年の秋に課題だった数字が本当に大きく向上して、今シーズンの春は優勝という結果で終わることができました。そういった意味では、僕たちの中では特に手応えを感じたというか、やってきて良かったなという思いがあった瞬間の一つではありました。

内藤：優勝に少しでも関われたというのはもちろんあるんですけど、個人的にすごくやっていて良かったなと思った瞬間があります。それは少し遡るんですけれども、私が２年生の時のフレッシュリーグでの優勝の時にすごく思いました。フレッシュリーグというのは、２年生の代が主な代として活躍するんですけど、そこで資料の担当をすることになりました。リーグ戦とはまた別でトーナメント式なので、時間が限られた中で仕事を行っていく必要がありました。本当に睡眠時間がほぼなくて、ほぼ徹夜で資料を作ったり、選手に頼まれて作ったりする時間だったんですけど、身体的にも精神的にもちょっとつらいなという部分はありました。それでも選手も頑張ってくれましたし、最後は優勝という最高の結果で返してくれました。頼まれた吉開（＝吉開鉄朗、商４・慶應）に、優勝した後に「この映像があったから」「その資料があったから勝つことができた」と言われた時に、すごくやっていて良かったなと思いました。

――三橋さんはチーフアナリストをされていますが、チーフアナリストはどんなことをしていますか

三橋：別の業務が特にあるとするなら、幹部やいろんな人と代表して話すというところが、一番違うところかなというふうに、なってみて思うところですね。幹部といったら山口瑛士（商４・県立郡山）、谷口航大（経４・慶應）で、監督とか本当にいろんな人と話しますし、そういったところで取りまとめというところが一つ仕事としてあります。特別に別の仕事があるというわけでは、特にないですね。

――アナリストとして活動してきて、一番難しかったことは

三橋：下級生の時が一番難しかったですね。２年生、３年生の勝てなかった時期が一番苦しかったというか、しんどかったというか、そういうのがありました。僕たち自身ではどんどん新しいことや、いいと思う方向に進んでいっていて、それは自分自身の中で納得した上で、２年生、３年生とやっていくことができたんですけど、それが必ずしもチームの結果に結びついていたわけではありませんでした。こっちの方向性で合っているはずなのに、チームの勝ち負けにつながっていないというか、勝敗に活かせていないというのがすごく苦しかったです。その時は何が駄目なんだろうというふうに考えました。

まさに３年生から４年生に上がるタイミングで、一つアプローチを変えてみようということで、うまくできたというのはあるんですけど、２年生、３年生の時のアナリストの取り組みと、チームのパフォーマンスとの間に乖離があったというか、僕たち自身の取り組みが本当に合っているのかなというところに関して、すごいジレンマというか、そういったところを感じました。

内藤：私がやっていて難しかったと思うことは、私としては野球を見ることはすごく好きだったんですけど、選手を経験してアナリストになった人との違いを埋めるというのが結構難しくて。選手を経験していたら、投げた感覚だったり、打つ感覚というところも分かった上で選手にアドバイスできると思うんですけど、そういったところは一切なかったので、逆に客観的に数値を見て、感覚というものを一切なしに、見た数字からの感想を伝えるというところを個人的には意識して、そこを埋めようというふうにしてきました。

――選手と関わる際に普段意識していることは

三橋：僕自身は、あくまで数字は数字であるというふうには言うようにしているんですけど、ただ、数字は数字だからというふうにないがしろにしてほしくない部分もあります。例えば、みんなへのフィードバック一つにしても、LINEでただ展開するだけだと、少し印象が薄くなってしまうので、できるだけみんなの心に留まるような仕様であったり、デザインであったり、そういったものをちゃんと考えながら意識しています。みんなの目に留まってもらえるように、一つでもそれがみんなのきっかけになればいいなと思って、何か注目してもらえるように意識しています。

内藤：私としては、選手と関わる機会がかなり多いので、気軽に話しかけてもらえるというか、話しやすい人というふうに選手から認識されるように、些細なことでも話しかけてみたりしています。先輩にしても後輩にしても話しかけやすいような、そういったコミュニケーションの取り方というところをすごく意識しています。

――秋季リーグ戦をアナリストの視点から振り返って

三橋：全日本（大学野球選手権大会）の決勝が終わってから、ずっとオープン戦などでなかなか勝てなくて、チームとしては苦しい状態でありながら、ギリギリ勝ち点を重ねてきました。明治戦で勝ち点を落としてしまったんですけど、今は首位であるというところで、やってきたことは確実に身になっています。

実際、数値としても去年の秋から春、そして今年の秋と徐々にステップアップしてきているので、今、明治戦で勝ち点を落としたことに関して、そこまで悲観的になっているというよりは、ちゃんとステップアップできているということが、アナリストとしては冥利に尽きるというか、そういうところは感じています。まだまだ早慶戦があり、優勝が懸かる大きな試合になると思いますけど、これもかなり自信を持って、みんながやってきたことが身になっているというのをすごく感じられているというのが、秋のリーグ戦です。

内藤：ちょっと被ってしまうんですけど、去年の秋から春、そして今季の秋にかけて、チーム全体の数値がすごく良くなっているというところがあります。三橋がさっき言ったんですけど、そこは本当に自信を持ってもらって、優勝の可能性が完全に消えたわけでは全くないですし、私たちも全員諦めていません。早慶戦に連勝して、最後は優勝して、また最後に全日本で成し遂げられなかった日本一を明治神宮大会で達成して、引退したいというふうに思います。

――お二人はラストシーズン。どのような思いでリーグ戦に挑んでいるか

三橋：僕は本当に春の優勝と「日本一のアナリスト」というのを目指してやってきたので、春にあと少しで届かなかったことに関して、非常に大きな悔しさを感じていました。絶対に日本一という気持ちで、ずっとこの夏、秋と取り組んできたので、何が何でも日本一というところは本当に一番にあります。ただ、僕自身は本当にラストシーズンで、この仲間とやれるのも最後です。僕自身プレーヤーではないですけど、野球は最後になるので、この仲間で日本一を取りたいという思いがあります。この仲間だからこそ、この秋からの逆襲じゃないですけど、こういった大きなステップアップができたと思っています。特に今年の４年生は、自分たちが日本一を知っている最後の代ですし、自分たちが一番で勝てなかったですし、そういった大きなドラマの締めくくりとして、最後に日本一になって、みんなで笑って終わりたいなというのがあります。

内藤：最後のラストシーズンとして、秋は東大戦から早慶戦まで、本当に一戦一戦が最後の試合になっていくので、それを全部笑顔で進めたいと思っています。あとは、４年生の春にベンチ入りしていなかった選手が寳田（＝寳田裕椰、経４・三重）であったり、個人的に感動したのは、東大戦で別所（＝別所孝亮、環４・大阪桐蔭）が投げたことです。やっぱりこの４年生にすごくたくさん活躍してもらいたいという気持ちはあるので、自分が大好きな同期たちと最後は笑って終わって、「すごく最高の４年間だった」と締めくくれるようにしたいなと思います。

――お互い尊敬してるところは

三橋：僕は茉子の人当たりの良さというか、誰に対してもすごく柔らかく接していますし、どんなことがあってもあまり表に出さないというか、飄々としているんですけど、意外と何も考えていないんだろうなって最初は思っていました。でも、１対１で話したりすると、意外とそんなことを考えているんだと思ったりすることがあったりして、熱い思いを言ってくれたりすることもあります。そういった意味で、いい意味でギャップがあるというか、人当たりの良さに加えて、内々で熱いものを持っているというところは、非常にいいなと思います。

内藤：こんなふうに思っているって初めて聞いたんですけど（笑）。

三橋は知識の量が半端じゃないです。本当にプロのアナリストと、なんならプロより知識があるんじゃないかというくらいになっています。それでチームが助けられたということがすごくあると思いますし、それに加えてアナリストに懸ける思いだったり、そういうところも人一倍すごいと思います。知識量というところと、彼の熱い思いがいいなと思います。

――アナリストを4年間通して、ご自身が一番成長した部分は

三橋：どんな状況でも前を向いてというか、地道に自分が正しいと思う方向に歩んでいく一貫性というか、意思の強さというか、中途半端にしないというか、そういったところです。僕自身の元々の性格なのか、大学で成長したところなのかはちょっとよく分からないんですけど、特にこの３、４年ですごく鍛えられたところだったなと思っています。

内藤：大きく２つあると思うんですけど、まず１つ目は、人と話すコミュニケーション能力です。私自身、本当に小学校から高校までずっと女子校で、こんなに屈強な男性たちに囲まれて生活することがなかったので、最初の部活初日に朝の挨拶をした時、見渡す限り男性たちがいて、本当にこの中でやっていけるのかなと思ったんです（笑）。でも、本当にどの選手も優しいですし、選手以外のスタッフともすごく仲良くできているのかなと思っています。この４年間で関わってきた方々はすごく財産だと思っていますし、それによっていい影響を与えてもらえたと思っています。人当たりの良さというか、そういったところを褒めていただけるので、人との関わり方というところを大きく成長できたかなというふうに思っています。

あともう１つは、野球に対する見方がすごく深くなったかなと思っています。もともと野球を見るのが好きでアナリストになったというところで、アナリストとして得たデータであったり、「こういうことが意外と勝利に直結しているんだ」という知識を得て、また野球を見ると、やっぱり野球って奥深いなと思います。さらに野球を大好きにしてくれる部署だったのかなというのはあります。

――後輩に今伝えたいことは何かありますか

内藤：私の１個下の代までは、各学年４人だったり３人だったりというのが多かったんですけど、今の２年生、１年生では思った倍以上の後輩たちが入ってきて、本当にびっくりしています。逆に、私たちがやってきた業務というのは、少人数でかなり一人当たりの仕事の負担も多かったんですけど、たくさん入ってきたことで、仕事の分配もできると思います。

あとは、アナリストという仕事は、もっとやりたいことにどんどん自分から挑戦できる場所だと思っています。それが多い分、今ある業務以上に、やりたいことをチームに少しでも直結するような形でたくさん挑戦できる場所だと思うので、挑戦を恐れずに、チームをいろんな角度から強くしていってもらいたいなと思います。

三橋：ひたすらに前を向いて、挑戦を重ねていってほしいですね。人数が僕たちの入部した時に比べても２倍近くになっていて、僕自身もチーフなので、みんなのことをまとめたり、いろいろ仕事を振ったりすることがありますけど、すごく人数が多いと思います。そんな中だからこそできることであったり、そういったことが本当に多々あると思います。この４年間で僕自身、やることは増えたと思いますが、それ以上にもっともっとできることというのは本当に数多くあります。この野球における分析の世界は日進月歩の世界だと思うので、そういった意味で常に先を見て、「次はこれをやろう」というのを、練習で誰でも、下級生からでもいいと思うので、積極的に進めていけると、さらにアナリストとして成長していきますし、ゆくゆくはそれがチームの勝利につながってくると思うので、頑張ってほしいなというふうに思っています。

――アナリストのみなさんでどこか遊びに行ったりされますか

内藤：ちょっと人数も多いので、全員でどこかに行くというのはあまりないんですけど、私はマネージャーの藤井（＝藤井綾乃、商４・清教学園）だったり、よくご飯に行ったり、旅行に行ったりしていますね。

三橋：ご飯は頻繁に、後輩の子たちと行くことはあるんですけど、逆に同期とご飯に行くことは少なくて、多分右手で数えられるぐらいです。後輩とはお昼ご飯など、特にタイミングが被ることが多いので、そういう時は一緒に行くことが多いですね。

――もうすぐ最後の早慶戦。それに向けて今どのようなお気持ちですか

三橋：僕は早慶戦というところももちろんあるんですけど、優勝が懸かった大事な試合なので、僕たち自身にできることは何でもやるという気持ちでいっぱいです。もちろんリーグ戦優勝というところが、目の前の大きな目標なんですけど、日本一を目指してきたので、絶対に勝つというところです。

内藤：私としては、引退まで限られた日数しかなくて、プレーヤーではないですけど、この仲間と野球をやっていくというのは本当に最後なので、一日一日をかみ締めています。

だからこそ、最後の早慶戦も絶対に勝って終わりたいですし、そこに向けて自分ができることは何でもやりたいと思います。

（取材：河合亜采子、記事：野田誉志樹）