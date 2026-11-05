【野球】甲子園を湧かせた右腕が神宮に　再び慶應義塾に栄冠を～小宅雅己～／秋季早慶戦直前インタビュー

春季リーグ戦で優勝し、全日本大学野球選手権大会では準優勝を果たした慶大。春秋連覇・日本一を目指して臨んだこの秋は、一時首位を独走するも、第４節・明大戦で勝ち点を落とし、優勝の行方は最終週の早慶戦に持ち越された。明大が立大から勝ち点を獲得したことで、慶大は早慶戦で２連勝すれば優勝、２勝１敗なら明大との優勝決定戦、勝ち点を落とせば明大の優勝となる。

一方、ワセダは５勝５敗で現在４位につけており、早慶戦の結果次第では２位に浮上する可能性もある。優勝の可能性はないものの、慶大にとって難敵であることに変わりはない。４年生の有終の美を飾り、”忘れ物”である日本一をつかむためにも、まずは早慶戦で２連勝し、春秋連覇を成し遂げたい。そこでケイスポは、早慶戦を前に闘志を燃やす慶大の選手・スタッフ・首脳陣にインタビューを行った。

今回は小宅雅己（環１・慶應）選手です！（このインタビューは１０月２４日に対面で実施しました。）

――ここまでのチームとしての戦いぶりを振り返って

秋は順調とは言えない戦いぶりだと思っていて、なかなか打てず守れずという中で勝ててきたのは順調というよりは成長と考えています。

――個人としては

今回初めて（Ａチームに）入らせてもらって、この夏からこのチームのために頑張ろうという気持ちでやってきたので、それが少しでもチームのためになっているなら嬉しいというか、貢献できてるなと思います。

――ここまでの結果は想像以上か、想定内か

どんな感じになるかは想像してなかったんですけど、今のところは良い感じの成績は上げられてるのかなと思います。

――春と夏の期間で取り組んだこと

ネットスローを一番多く取り組んでいて、肩に影響を与えないでできるメニューをマックさん（＝上田誠コーチ）とやっていて、指先の感覚を大事にして、意識してやってました。

――ネットスローが生きている感覚は

ストレートが今一番良いと思っているので、その指先の感覚のおかげで良い感じで真っ直ぐが投げられている気がします。

――東大１回戦での初登板を振り返って

あの試合は２年ちょっとぶりくらいの公式戦で、あまり自分は緊張しないんですけど少し緊張していて、その中でも楽しみながらやろうとマックさんと話してたので、良い感じに投げられましたし、神宮という舞台を味わうことができて良い経験になった初登板だったと思います。

――神宮球場と、高校時代に投げた横浜スタジアムや甲子園を比べると

怖さがあるなと思ってて、甲子園（で投げたとき）は高校生だったからかもしれないんですけど、一球に対する思いが大学生とは違うなと思っていて。すごい良い選手が集まっている中で投げるということでそれなりの怖さを感じてて、その中で投げないといけないのでもっと頑張らないといけないなと感じています。

――その後は抑えを任されるようになったが抑えの難しさはあるか

あまり抑えはやったことがなくて初めてやらせてもらっているんですけど、難しさは肩を作るタイミングというか、いつから投げ始めて、投げすぎも良くないしという感じで、その調整の仕方はまだ覚えられていないというのと、最後の締めっていうことでやはり（打たれたら）負けてしまうという怖さはあります。

――５試合で防御率0.00とまだ無失点だがその要因として考えていることは

ストレートがちゃんと生きてるのかなというのが一番結果に繋がっていると思います。

――マウンド上で表情が変えないのは意識しているのか、それとも無意識か

多分どっちもある気がしてて、性格的にもあまり表情に出なくて、あまり考えないタイプなので。ポーカーフェイスもちょっと気にしていて、何があっても動じないということは昔から教えられてきているので意識はしています。

――先輩の投手から教わったことは

リーグ戦期間はリーグ戦メンバーと関わることが多くなるので、カズさん（＝渡辺和大、商４・高松商業）とか広池さん（＝広池浩成、経４・慶應）には「慌てないで（アウトを）１個ずつ取っていこう」みたいな感じで、落ち着いてというのは言われています。その経験は（先輩と自分では）違うと思うので教えてもらっています。

――秋季リーグ戦では明大・榊原七斗（情コミュ４・報徳学園）選手など、プロ入りが決まった選手も打ち取ったが

自信に繋がりましたし、良いバッターと対戦できるというのを楽しみながらできてすごい良い時間だったなと思います。

――高校時代ダブルエースだった鈴木佳門（経２・慶應）投手とともにブルペンに入ることに関しては

自分と佳門で勝ちに繋げられる投手陣を作れてるのかなとは思っていますし、また（一緒に）野球ができて嬉しいなと思っています。

――感謝したい４年生として村岡龍（商４・慶應）選手を挙げていたがその理由は

寮にいるときとかすごい面倒見てもらって、すごい面白くて、自分の中でも落ち着くっていうか、良い存在がいてくれて楽しく過ごせているっていう感じです。

――早慶戦ではどんな投球をみせたいか

優勝がかかってるということで、カズさんも広池さんもどうなるか分かってないので、どんな役割でもチームのために、勝てるピッチャーとして（マウンドに）上がりたいです。

（取材：秋吉一樹／記事：奥秋柚生）