【野球】「いつ名前が呼ばれても 万全の状態で投げられるように」今季覚醒した２年生左腕〜鈴木佳門〜／秋季早慶戦直前インタビュー

春季リーグ戦で優勝し、全日本大学野球選手権大会では準優勝を果たした慶大。春秋連覇・日本一を目指して臨んだこの秋は、一時首位を独走するも、第４節・明大戦で勝ち点を落とし、優勝の行方は最終週の早慶戦に持ち越された。明大が立大から勝ち点を獲得したことで、慶大は早慶戦で２連勝すれば優勝、２勝１敗なら明大との優勝決定戦、勝ち点を落とせば明大の優勝となる。

一方、ワセダは５勝５敗で現在４位につけており、早慶戦の結果次第では２位に浮上する可能性もある。優勝の可能性はないものの、慶大にとって難敵であることに変わりはない。４年生の有終の美を飾り、”忘れ物”である日本一をつかむためにも、まずは早慶戦で２連勝し、春秋連覇を成し遂げたい。そこでケイスポは、早慶戦を前に闘志を燃やす慶大の選手・スタッフ・首脳陣にインタビューを行った。

今回は鈴木佳門（経２・慶應）選手です！（このインタビューは１０月２４日に対面で実施しました。）

――今季を振り返って

今期も中継ぎを任されることが多くて、厳しい場面での登板もあるんですけど、準備してある程度いい成績は求められているのかなというふうに思います。

――春季リーグは胴上げ投手となったがその時の心境などを振り返って

あの早慶戦は３連投で、本当にギリギリの状態で投げたんですけど、本当にチームが勝てて本当に良かったなという、嬉しい気持ちでいっぱいでした。

――ここまでリリーフとして登板してきたが、意識していることはあるか

いつ名前が呼ばれても、万全の状態で投げられるように、いつでも行ける心の準備というのを意識していました。

――特に自信のあるボール

スライダーが得意です。背が高くて、腕が長いので、横から大きく曲がるスライダーが自分の武器かなと思います。

――今季飛躍できた要因

体作りの部分から見直して、体重の増加だったり、体の機能の改善というところに目を向けて、しっかり登板できる体になっていったというのが、昨年と比べて良くなった部分かなと思います。

――ここまで疲労はどの程度あるか

疲労はあるんですけど本当に行けと言われたら、いつでも行く準備はしているので。

――秋季リーグで得られた手応え

秋から投げている球種とかもあって、それがバッターにいい感じにはまって、打ち取りやすくなったところが、あったところかなと思います。

――秋季リーグで印象に残っている試合

ないです（笑）。毎試合同じぐらいの状態なので。

――毎試合同じぐらいの状態を維持できている要因

いろんな体の部分のコンディショニングだったり、ケアとか疲労を取るためのいろんな行動が状態維持できている要因かなと思います。

――アンケートで一宮選手（＝一宮知樹、経２・八千代松蔭）は甘えん坊とあったが、一宮選手とのエピソードはあるか

僕がベッドで寝っころがっていたらベッド入ってきたりするので、そういうところです。

――好きな球団にベイスターズを挙げられていたが、ファンになったきっかけ

もともと応援している球団とかはなかったんですけど、高校でこっち出てきて、今横浜に住んでいるので、ベイスターズの試合を見る機会が増えて、ちょっと好きになったかなと思っています。

――中学時代にはＡＬＬ栃木に選出されたがそのときのエピソード

今ＪＲ東日本の小川選手（＝小川哲平）と同じチームになって、中学生でも１４４ｋｍ／ｈぐらい投げたのに驚きました。

――栃木県から慶應義塾高校に入ったきっかけ

関東大会に出て、その時に慶應の部長さんの目に止まって、そこから母に紹介してもらって、こういう高校もあるんだよという風に言われて、もともと東京六大学野球でやるのが夢だったので、それで進学を決めました。

――ワセダの注目選手で高橋選手（早大・高橋煌稀＝スポ３・仙台育英）を挙げられていたが、高橋選手に上回っていると思うところ

ピンチでも動じないメンタルは多分上回るんじゃないかなと思います。

――慶大の注目選手として中塚選手（＝中塚遥翔、環３・智辯和歌山）を挙げられていたが、鈴木佳選手から見た中塚選手の強み、早慶戦で期待すること

中塚さんはホームランがあるので、相手ピッチャーからしても本当に嫌なバッターなので。早慶戦では中塚さんの魅力である長打、ホームランというのを見せて欲しいなという風に思います。

――練習などで感じる４年生の早慶戦に対する思い

残り少なくなってきて、１日１日の練習をかみしめているなという風に思うので、僕としても今の４年生とできるのは少しなので、本当に１日の練習を大切にしていきたいなと思います。

――４年生で一番お世話になった人

渡辺和選手（＝渡辺和大、商４・高松商業）と同じ左ピッチャーで、技術的なこととか、精神的なこととかもいろいろ教わったので。

――来年以降どういう選手になっていきたいか

先発として、チームの勝利に貢献できるようなピッチャーになりたいです。

――早慶戦への意気込み

絶対にワセダに２連勝します。

（取材、記事：稲垣遥河）