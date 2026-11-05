【野球】勝利のバトンをつなぐ　慶大ブルペンの大黒柱～水野敬太～/秋季早慶戦直前インタビュー

春季リーグ戦で優勝し、全日本大学野球選手権大会では準優勝を果たした慶大。春秋連覇・日本一を目指して臨んだこの秋は、一時首位を独走するも、第４節・明大戦で勝ち点を落とし、優勝の行方は最終週の早慶戦に持ち越された。明大が立大から勝ち点を獲得したことで、慶大は早慶戦で２連勝すれば優勝、２勝１敗なら明大との優勝決定戦、勝ち点を落とせば明大の優勝となる。

一方、ワセダは５勝５敗で現在４位につけており、早慶戦の結果次第では２位に浮上する可能性もある。優勝の可能性はないものの、慶大にとって難敵であることに変わりはない。４年生の有終の美を飾り、”忘れ物”である日本一をつかむためにも、まずは早慶戦で２連勝し、春秋連覇を成し遂げたい。そこでケイスポは、早慶戦を前に闘志を燃やす慶大の選手・スタッフ・首脳陣にインタビューを行った。

今回は水野敬太（経３・札幌南）選手です！（このインタビューは１０月２７日に対面で実施しました。）

――ここまでのチームの戦いぶりを振り返って

明大戦で勝ち点は落としましたけど、それまで勝ち点を取り続けて、今も首位で優勝の可能性も全然あるので、チーム的にはすごくいいのかなと思います。

――今季のご自身の活躍を振り返って

今シーズンは、夏からやってきたことに手ごたえを感じていたんですけど、自分が思っていたよりも普通だったかなと思います。

――どういったところが普通だったのか

もっと抑えられると思っていたんですけど、相手のレベルも高くて、やっぱりそんなにうまくはいかないなという感じです（笑）

――ブルペンに欠かせない存在となっているが、任されている役割は

自分は中盤から終盤にかけて、先発からうまく引き継いで後ろに託すという感じです。

――ブルペンでの準備、マウンドにあがる時の意識

いつ登板するのかわからないことが多いので、指示を待つだけではなくて、ここまで多くベンチ入りさせてもらって投げさせてもらっているので、自分で試合の流れを見て、急に行けって言われても対応できるように、いつでもうまく準備をしようと心がけています。

――全日本決勝では先発を務めたが

春は鹿児島キャンプからオープン戦でも先発はやってこなかったので、決勝で急に先発というのを言われて、試合が進んでいる中で、自分が入っていくのと、０―０の１回から入っていくのでは結構メンタル的に違うところもあるので、そういう部分で難しいところはありましたけれど、全国決勝の舞台というところで、楽しみという気持ちもありました。

――先発で行くというのを知らされたのはいつか

神宮へ向かうバスの中で、マックさん（＝上田誠コーチ）から言われました。

――春から成長したところは

夏場しっかりトレーニングをして、体重を増やして、メカニクス的にも改善をしました。

――ここまでで印象に残っている試合は

明大１回戦です。春は和さん（＝渡辺和大、商４・高松商業）が先発で長く投げて、そのリードを守ってみたいな試合が多かった中で、あの日は和さんが４回５失点でマウンドを降りて、ビハインドだったんですけど、後ろの投手でゼロに抑えて、打線も逆転してくれて勝てたというのは、春にはなかったので、一番印象に残っています。

――明大３回戦の緊急登板を振り返って

和さんが降りた後は、自分だと思っていたんですけど、早くても４回くらいかなと思ってベンチ裏にいたら、なぜか和さんが見えて（笑）ある程度はアップをしていたので、「本当に行くんだ」みたいな感じでいきました。

――難しさはあったか

そうですね。でも、２アウトだったので、あと一人抑えれば、この回は何とかなると思って、一つアウトを取ることに集中しました。

――降板する際、鈴木佳門（経２・慶應）投手にどのような声をかけたか

自分がうまく試合を立て直さないといけないと思って、投げていたんですけど、なかなかうまくいかなくて、佳門はもっと後ろから投げさせてあげたかったんですけど、あそこで投げさせないといけなくなってしまって、申し訳ないというのと、優勝が懸かっている試合だったので、後半に向けて、「頼むぞ」という声を掛けました。

――敗戦を受けてチームの雰囲気は

初戦とって、あと一つ勝てば優勝ということで、もう優勝だっていう感じだったんですけど、明治の結果がどうだろうと、早慶戦連勝して、優勝決定戦があれば、そこも勝って、３連勝すればいいだけなので、いつも通り、勝ちだけを目指しているっていう感じです。

――ここまで印象に残っている打者は

法政の藤森選手（法大・藤森康淳＝経営４・天理）です。去年から対戦して、いっぱい打たれたイメージがあって、対戦するのが最後になるので秋は何とか抑えたいと思っていたんですけど、また打たれちゃったので（笑）

――4年生はどのような存在か

去年までずっと５位で、その中でも、４年生が慶應史上初の４冠ということを掲げて、冬から引っ張ってきてくれて、春はリーグ戦を優勝して、秋も優勝までいいところまで来ているので、本当にありがたいなと思っています。

――アンケートには感謝を伝えたい人物として広池浩成（経４・慶應）投手の名前をあげられていたが

広池さんはずっと目標を高く持って、考えて野球をやっているし、周りに流されることもなく、見方によってはわがままに見られるかもしれないけど、どうやったら自分が一番成長できるかということを理解しながらやっている姿を、見習ってやってきたので、一番感謝を伝えたいなと。

――来年は最高学年として投手陣を引っ張る存在になるが

今年、４年生がチームをうまく引っ張れば、チームとして成長できるというのを見せてくれたので、自分たちの学年はリーグ戦を経験しているメンバーが少ないので、自分がうまく引っ張っていけるように頑張りたいなと思います。

――今季のワセダの印象は

ワセダは小宮山さん（＝早大・小宮山悟監督）が今季で最後なので、頑張っているのかなと思います（笑）

――警戒している打者は

德丸選手（早大・德丸快晴＝スポ２・大阪桐蔭）です。春に首位打者を取っていて、本塁打もありますし、やっぱり長打を打たれると苦しくなるので、一番警戒しています。

――慶大のキーマンは

中塚（＝中塚遥翔、環３・智辯和歌山）です。最近全然打っていないので（笑）来年も中塚が打線の四番を担っていくと思うので、最後くらいは打ってほしいです。

――注目してほしいところは

なんだろうな……。（深く考える）

０点に抑えて、ベンチに帰るところで（笑）

――最後に意気込みをお願いします

勝ってみんなで優勝したいと思います！

（取材：吾妻志穂、記事：原田武郎）