【野球】最速１５４ｋｍ／ｈの直球で打者を制圧！データを味方に進化を続ける剛腕副将～広池浩成～／秋季早慶戦直前インタビュー

春季リーグ戦で優勝し、全日本大学野球選手権大会では準優勝を果たした慶大。春秋連覇・日本一を目指して臨んだこの秋は、一時首位を独走するも、第４節・明大戦で勝ち点を落とし、優勝の行方は最終週の早慶戦に持ち越された。明大が立大から勝ち点を獲得したことで、慶大は早慶戦で２連勝すれば優勝、２勝１敗なら明大との優勝決定戦、勝ち点を落とせば明大の優勝となる。

一方、ワセダは５勝５敗で現在４位につけており、早慶戦の結果次第では２位に浮上する可能性もある。優勝の可能性はないものの、慶大にとって難敵であることに変わりはない。４年生の有終の美を飾り、”忘れ物”である日本一をつかむためにも、まずは早慶戦で２連勝し、春秋連覇を成し遂げたい。そこでケイスポは、早慶戦を前に闘志を燃やす慶大の選手・スタッフ・首脳陣にインタビューを行った。

今回は広池浩成（経４・慶應）選手です！（このインタビューは１０月２４日に対面で実施しました。）

――まずは春から振り返らせてください。春の早慶戦は天覧試合となりましたが、それを聞いたときはどのような気持ちでしたか

正直、実感が湧きませんでした。もちろん光栄なことですが、グラウンドでやることは変わらないので、いつも通りを意識して試合に臨みました。

――プレッシャーは感じなかったのですね。緊張するものだと思っていました

確かに特別感はありました。ただ、早慶戦はいつも満員の中で戦っているので、雰囲気に飲まれることはなかったです。

――観客の多さは、緊張などに関わってくるのでしょうか

気持ちは上がりますね。しっかりモチベーションが上がります。

――春季リーグ戦では見事優勝を果たしました。副将として何を感じましたか

チームビルディングのようなところにだいぶ関わって、春先に頑張ったので、やはり達成感がありましたね。

――前回の取材では、春の法大戦を振り返りながら「アングル（腕の角度）を上げたい」とフォームの話をしていました。その後、手応えは感じていますか

春の法大戦以降に腕のアングルを上げて、特に夏場からはそのアングルが固定されて、しっかり投げられるようになってきました。だいぶ手応えを感じましたね。

――夏場には韓国遠征などもありました。「秋は通用する」と確信できた瞬間はありましたか

春は特に肩肘の不調がだいぶあって、ずっと痛くてブルペンで投げられない時期もありました。夏場は肩肘の不安なく練習できたので、その分しっかりうまくなったなという感じです。パッと良くなったというよりは、順調に練習ができて、状態が上がってきたという感じですね。

――東大戦では１イニング４奪三振を記録し、リーグ戦自己最速となる１５４キロを叩き出しました。春から具体的に変えたポイントはありますか

本当に、肩肘の不調がないことに尽きます。練習からちゃんと投げられているので、球速も不安なく出せますし。それこそ今季ここまでの平均球速が確か１４８．８キロなのですが、春と比べて２キロぐらい上がっています。そこはだいぶ自信を持てていますね。

――法大２回戦は中３日での先発でした。リーグ戦では最も短い登板間隔だったかと思いますが、難しさはありませんでしたか

そこに備えて、立教戦は４回で早めに降板させてもらったんですよ。なので予定通りというか。カズ（＝渡辺和大、商４・高松商業）は中１日で投げているので、あまり文句も言えないですし（笑）。３日も空けてもらったら、しっかり投げないといけないですね。

――春と比べて、秋は奪三振が大きく増えている。Ｋ％(※１)もＫ－ＢＢ％(※２)も、今リーグトップ

そこは間違いなく、スライダーが大きいですね。スライダーの割合をしっかり増やしました。変化球の割合を増やすというのは前回のケイスポの取材でも話したと思いますが、そこを実践して、さらにストレートの球速と縦変化(※３)も上がりました。その３つが要因としてあります。

※１ Ｋ％…対戦打者に占める三振の割合

※２ Ｋ－ＢＢ％…三振と四球の確率の差。（奪三振数－与四球数）／対戦打者数の式で求められ、セイバーメトリクスでは似た指標のＫ／ＢＢよりも有効とされる

※３ ストレートの縦変化…回転によって生まれる上向きの変化量。大きいほど打者には球が落ちず、浮き上がるように見える。

――今季はシンプルにスライダーの質が上がったということですね

スライダーでだいぶバリューを出せています。それに加えて、明治戦ではフォークをうまく使えて、そこはだいぶ自信になりましたね。法大戦までは、打者の性質的にフォークを投げなければならないバッターが少ない打線でした。例えば井上選手（＝法大・井上和輝、法２・駿台甲府）などはおっつけるのが得意で、（ゾーンに）入ってくるボールのほうを嫌がるので。逆に明治は逃げていくボールを嫌がるバッターが多くて、そこでフォークをうまく使えたのはだいぶ大きかったですね。

――今季は早慶戦を前に防御率でリーグトップにつけている

個人成績はあまり気にしていないですね。今、防御率はリーグトップだと思うのですが、なんならカズ（渡辺和大）に取ってほしいです（笑）。これでカズが最優秀防御率を取れば、史上初の３回目なんですよ。今は彼が３位なので、僕が打たれたら打たれたで、あいつが取れるならいいかという感じです（笑）。それぐらいの気持ちなので、個人成績はあまり気にしていません。

――今季の各球種の手応えについて、まずはストレートから教えてください

ストレートは、まず平均球速が１４８．８キロ。これは東都と六大学を合わせても２番目で。一位は川尻選手（＝亜大・川尻啓人、営４・高岡商業）なのですが、平均球速はだいぶ自分の中で自信になっています。これは神宮のトラックマン(※４)で全球をトラッキングした、本当に正確な数字で２番目なので、そこはすごく自信になっていますね。やはり他を見るとドラフトで指名された選手も多いですし。

※４ トラックマン…投球や打球の軌道を計測する機器。レーダーでボールを追尾し、球速や回転数、変化量、打球速度などを数値化する。ＮＰＢ、ＭＬＢでも広く導入されている

――トラックマンのデータは、チームではどのように確認しているのですか

トラックマンのデータは全部チームに入ってきています。それこそ毎球リアルタイムで見られるので、みんな神宮のベンチに戻ったときに「今の回、何キロ出てた？」と聞いて、アナリストから「アベレージはこれぐらいだったよ」と教えてもらう、という感じです。

――スライダーはいかがですか

スライダーは、春より縦に１５センチ、横に１５センチずつ大きく曲がるようにしました。球速はだいぶ落ちる予定だったのですが、意外と落ちなくて。球速を保てたことで、空振り率を５〜６％上昇させられました。本当にスライダーが良くなったのは大きいです。ストレートの平均球速上昇とスライダーの曲がり、その２つはすごく大きいですね。

――フォークは２種類ある

そうですね。ツーシームと大きいフォークの２つに分けています。

――まずは大きいフォークから伺えますか

大きいフォークに関しては、正直あまり手応えはないですね。ストレートに近くなってしまうというか。ストレートを投げる力がだいぶ強くなったので、大きいフォークはあまり使えていないなという感じです。

――つまり大きいフォークは空振りが取れない

そうですね。ゾーンには行くのですが、あまりバリューを出せていないなというのはあります。それに比べて、ツーシームはしっかり逃げてくれて。それこそこの前の明治戦の初回、岡田選手（＝明大・岡田啓吾、商４・前橋育英）のファーストゴロもツーシームですし、その後の榊原選手（＝明大・榊原七斗、情コミュ４・報徳学園）のゴロアウトもツーシームで、そこはだいぶうまく使えていますね。落ち幅も出せていて、もうほぼスプリットのようなボールです。数値的にもバッターの反応的にも、すごくいいんじゃないかなと思っています。

――Ｋ－ＢＢ％も春から良化しています。どういった点が要因でしょうか

だいぶ良化しました。ＢＢ％(※５)については、割とチーム方針として夏場に「フォアボールＯＫ」というのをやったのが大きかったのかなと思っています。ボールゾーンとストライクゾーンの際をしっかり攻めて、長打を打たれるぐらいだったらフォアボールにしようと、ずっと全員で取り組んできました。なので、仕方のないＢＢばかりだなというか。内容のないＢＢは数えるほどですし、勝負を避けていい場面ではしっかり勝負を避けられています。ＢＢの内容も悪くないので、そこは自信になっていますね。

※５ ＢＢ％…対戦打者に占める四球の割合。

――先ほどのアングルの話と重なりますが、ストレートの縦変化を増やしたことは成績の良さにもつながっているのでしょうか

大きいですね。アングルの部分も大きいですし、縦変化もしっかり５センチぐらい上がっているので、その５センチは大きいなと思います。

――具体的にはどれくらいの数値ですか

平均が今５２センチで、それにはだいぶ助けられていますね。カウントに余裕があるときに、適当に「えいや」と投げたストレートがファウルになってくれるのが割と大きくて（笑）。

――以前の取材では、ゴロ率を上げてハードヒット率(※６)を下げることを課題に挙げていました。実際に今季はどのような対策をとりましたか

とにかくストレートの割合を減らしました。ゴロ率を上げたいので、なるべくフライのリスクを減らして、スライダーとツーシームを増やすことをとにかくやりました。特にツーシームはすごくうまくいって、ゴロ率がかなり上がったんですよ。打球管理という面で全然違っていて、今年の秋は僕のゴロ率が５６．８％、春が３８％くらいなので、だいぶ上がりましたね。

※６ ハードヒット率…強い打球を打たれた割合

――かなり変わりましたね

苦しいところでゴロが出てくれるのは、だいぶ大きいですね。

――球種の配分にはこだわりがあり、以前から「４球種を４等分で投げる」のが理想だと仰っている。今季はいかがですか

今季はストレート系が４０％、スライダー系が４０％、落ち球系が２０％ぐらいになっていて、まだちょっとストレートが多いなと。これからＭＬＢでやっていくことを見据えると、しっかり活躍している選手で、ストレート系がここまで多い選手はそこまでいないので。カッターなど、もう１球種ぐらいしっかり増やして、４等分にしていかなくてはいけない。そんなところかなと思いますね。

――米球界への挑戦の話がありましたが、自身の技術的な伸びしろはどこにあると捉えていますか

間違いなく、まずは線が細い、体が細いところですね。

――これで細いのですか（笑）

そうですね（笑）。なので、メカニックも含めた球速の面です。向こうはバイオメカニクスなども詳しく計測してくれるので、そこはすごく伸びしろがあると思います。２つ目はピッチデザインですね。ボールも変わりますし、向こうは落ち球も落ちやすいので、どういうデザインをしていくかはすごく楽しみです。ピッチデザインは向こうでコーチなどと相談しながら作っていくものだと思うので、そこを楽しみにしていますね。

――他媒体の取材では「数値やデータでは表せない、勝負どころでの読み合いに目が向いてきた」というお話がありました

読み合いというよりは、バッターの狙いを外すというか。ストレート一辺倒にならないというのは、それこそ割合の話と同じなのですが、勝負どころで強気にストレートでドンといくのではなく、ちょっと大人にスライダーで入るとか、そういうところですね。試合に入り込みすぎて、バッターと同じ思考で待たれるときついので、それを自分と吉開（鉄朗＝商４・慶應）で一緒に察知しながら、かわしていくところが大事ですね。

――前回の取材では、春は体重を落とすことなく良いシーズンを送れたと話していました。秋はいかがですか

秋はいいですね。体の面ですごく充実しています。とにかく試合に関係なく、ずっとしっかりウエートをやろうということで、試合に何も合わせずにやっているんですよ。東大戦の前日なども、すごく強度の高いウエートをしていました。いい意味で試合に合わせないぐらいの気持ちでやっていたら、体の状態がどんどん上がっていって、だいぶうまくいっていますね。今まで試合に合わせて重量を落としすぎたかなと反省するぐらいには、今季はしっかりやっています。

――疲労は出ないのですか

かなり出ました。立教戦は疲労で眠すぎて（笑）。午前の試合で、しかも雨でかなり流れたじゃないですか。日曜日から流れて、投げたのは水曜日でしたが、毎日先発する気持ちで球場に行く、という繰り返しで、精神的に疲弊してしまって。投球練習中にあくびが出るぐらい眠くて、あの試合は疲労と戦っていました。

――それでも、立大戦直後の中３日での法大戦には響かなかったのですね

その３日間はウエートをサボりました（笑）。サボったら結構みなぎってきて、耐えました。

――生活面で、疲労回復のために変えたことはありますか

思い詰めすぎないようにしましたね。春は肩肘の状態が悪くて、ずっと不安だったんですよ。明日の試合で痛くないといいなとか、そういうのがずっと不安で、だいぶ思い詰める節がありました。でも今はそういう不安がないので、とりあえず大丈夫だろうと。自分は真面目なタイプで、そういうところは思い詰めがちだったのですが、思い詰めずに「大丈夫だろう」という感じで、前日に普通に寝られているのは、自分の中で大きいなと思います。

――体重の話に戻りますが、普段の食事やサプリメントはどのようにしていますか

すごくベーシックに、３食しっかり食べます。あとは寝る前にタンパク質をしっかり取るとか、プロテインを飲むとか、本当にベーシックにやっています。僕は野菜も好きなので、そういうものもしっかり食べたり。取っているサプリはプロテイン、クレアチン、マグネシウムぐらいで、変わったことはせず、本当にベーシックにやっていますね。

――好きなプロテインの味はありますか

プロテインは本当に嫌いで（笑）。一時期飲みすぎて、嫌いになってしまいました。でも義務感で飲んでいます。ご飯も義務感で食べています。お米も、炭水化物の錠剤だと思って大量に（笑）。

――愛用しているプロテインはどこのものですか

飽きるので、どんどん変えています。１袋買って、飲み切ったら味を変えて、という感じです。

――今は何ですか

今はゴールドジムのマンゴー味です（笑）。

――他に生活面で変えた部分などは

すごく寝るようにしました。ウエートで重量を上げていく上で神経疲労がすごく大きくて、そのケアのためにたくさん寝ましたね。

――何時ごろに寝て、何時ごろに起きているのですか

次の日に起きる時間にもよりますが、リアルに毎日９時間ぐらい寝ています（笑）。

――神宮球場の球速表示について、誤差が大きくなかなか広池選手の持ち味である球速が電光掲示板に輝かないように感じる

以前、部から公式に提言したことがあるのですが、なかなか変更に時間がかかっていますね。

――部屋っ子の中塚遥翔選手（環３・智辯和歌山）について、シーズン中の面白いエピソードはありますか

この間、部屋飯に連れて行きました。僕たちの部屋は、僕と村岡（＝村岡龍、商４・慶應）、竹内（＝竹内丈、環４・桐蔭学園）、中塚の４人なんですよ。

でも中塚は、今津（＝今津慶介、総４・旭川東）、林（＝林純司、環３・報徳学園）、加藤（＝加藤右悟、環２・慶應）、栗林（＝栗林兼吾、商４・小山台）の部屋の部屋飯にもたまに行っていて、浮気しているんですよ（笑）。あちらの部屋飯は、肉を買ってきてベランダでバーベキューをするんです。そこに中塚が結構行っていて。僕たちとしては、部屋っ子が浮気しているのはちょっとまずいなとなって、この前ホテルのビュッフェに連れて行きました。「お前をベランダのバーベキューじゃ満足できない体にしてやる」ってことで（笑）、結構高いホテルビュッフェで、高いワインなども飲ませて。本人から「これはもうベランダのバーベキューじゃ満足できないっす」という言葉をもらって、部屋に取り返しました（笑）。

――同期の４年生へはどういった思いがありますか

大学に入ったときから思っていたのですが、４年生はみんな、ものすごく野球に情熱があります。今どきの風潮のように冷笑しないというか、みんなでやろうとなったときに冷やかさないんです。真摯に向き合える人が本当に多くて、ものすごくやりやすかったし、助かったなと思います。それで４年生がすごくいい雰囲気を作ったと思います。本当に一人として欠けていい人はいなかったと思います。ものすごくいい代です。

――最後に、優勝のかかる早慶戦への意気込みをお願いします

ものすごく勝ちたいのですが、勝ちたい勝ちたいと言ってもうまくいかないので。目の前のこと、一球一球にやれることを全力でやれば、勝利への道が開けてくると思います。結果として優勝は勝手についてくると思うので、目の前のことを全部全力でやり切りたいと思います。

（取材、記事：神戸 佑貴）