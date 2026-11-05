【野球】「野球だけをやってきた」　直球が持ち味の４年生右腕　最後の早慶戦で４年の意地を～沖村要～／秋季早慶戦直前インタビュー

春季リーグ戦で優勝し、全日本大学野球選手権大会では準優勝を果たした慶大。春秋連覇・日本一を目指して臨んだこの秋は、一時首位を独走するも、第４節・明大戦で勝ち点を落とし、優勝の行方は最終週の早慶戦に持ち越された。明大が立大から勝ち点を獲得したことで、慶大は早慶戦で２連勝すれば優勝、２勝１敗なら明大との優勝決定戦、勝ち点を落とせば明大の優勝となる。

一方、ワセダは５勝５敗で現在４位につけており、早慶戦の結果次第では２位に浮上する可能性もある。優勝の可能性はないものの、慶大にとって難敵であることに変わりはない。４年生の有終の美を飾り、”忘れ物”である日本一をつかむためにも、まずは早慶戦で２連勝し、春秋連覇を成し遂げたい。そこでケイスポは、早慶戦を前に闘志を燃やす慶大の選手・スタッフ・首脳陣にインタビューを行った。

今回は沖村要（商４・慶應）選手です！（このインタビューは１０月２６日に対面で実施しました。）

――ここまでのチームとしての戦いぶりを振り返って

苦しい試合もものにできることが多かった分、明治戦が悔やまれるなっていう印象です。

――個人としては

大事な場面で（マウンドに）行ったときに結果を残せなかったっていうのが、チームに迷惑をかけたという不甲斐ない気持ちがあります。

――夏の期間で取り組んできたこと

投げ込みという部分で、ストレートのラインをしっかり出して低めに集めるっていうことを一番取り組んできました。

――春は「ストレートで勝負できるようになった」とおっしゃっていたが

それは今も変わってないんですけど、よりコーナーを突くという意識は春よりはあります。

――春よりも成長したと思う部分

カウントが悪い状況であってもストライクを取りに行くというより、しっかり自分の球を投げるという意識というか、腕を振ってしっかり自分のベストボールを投げるという意識で投げきれているところが成長した部分かなと思います。

――おととし、昨年ともに春季のみの登板となったが、今年は秋季でも登板している

おととし、去年とケガがあって１年間戦力になりきれなかったというのがあるので、今年はケガなくできているのでそこは良い部分かなと思います。

――今季はリリーフ登板のみ。どのような心構えで準備しているか

行く場面が決まっているわけではないので、序盤から終盤までいつでも準備をするというか、メンタル面で「ここは休むときだな」とか「ここは準備しよう」とか、そういう切り替えを大事にしています。

――春季リーグ戦でのインタビューでは「先発したい」とおっしゃっていたが

先発はもちろんしたいですけど、チームに貢献できればそのポジションでも良いっていう思いがあります。

――ドラフト会議が始まるまでと終わってからの心境は

秋で結果を残せなかったのでその悔しさというのはありました。

――渡辺和大（商４・高松商業）投手と今津慶介（総４・旭川東）選手が指名されたときは

チームメイトとしてすごく嬉しかったです。

――明大戦から３週間空くがコンディション管理は

コンディション管理というより、練習を積み重ねて実力を上げていくという意識で過ごしてます。

――明大戦では久しぶりに勝ち点を落としたが、試合後チームではどのような話があったか

まだ自力優勝（の可能性）は残っているので、その可能性を追うというか、落ち込む必要はないからそこに向かって頑張ろうっていう雰囲気です。

――春季早慶戦は登板がなかったが

早慶戦はやっぱり他の試合とは雰囲気は違いますし、ここで投げる幸せというのは早慶戦にしかないものなので、秋は投げたいなという思いが強いです。

――早慶戦での前回登板、２０２５年春季リーグ戦早大２回戦での登板について

あのときは余裕がなかったというか、自分のことしか考えられてなかったなというのがあるので、次の早慶戦は成長した姿をみせられるように頑張りたいです。

――今季のワセダの印象は

（ワセダは）守備を中心としたチームで、こっちがなかなか点を取れない状況もあると思いますし、そこでいかにピッチャー陣や守備陣が粘り強く点をやらないかというのが大事だと思うので、そこの我慢比べで負けないようにしたいです。

――対戦したい選手、警戒している選手は

徳丸選手（＝德丸快晴、スポ２・大阪桐蔭）ですね。打撃の能力はワセダで一番だと思うので警戒しています。

――逆に慶大で注目選手を挙げるとしたら

中塚（＝中塚遥翔、環３・智辯和歌山）ですかね。今シーズンまだ大活躍しているわけじゃないですし、本人の実力的にはもっと打てる選手だと思ってるので期待してます。

――今季の早慶戦も優勝がかかる大一番。優勝のかかる早慶戦は普段と違うのか

やっぱり緊張感はありますし、観客とかファンのみなさんからの思いというのは全然違ってくるので、その思いに応えたいです。

――沖村投手は慶應義塾高校出身。やはり早慶戦は特別なものを感じるのか

高校時代から早慶戦は見に行ったりしてたので、その舞台に立つ幸せはありますし、だからこそそこで活躍したいなって思います。

――早慶戦が六大学最後の登板となるが

この４年間、特に３、４年生になってからは野球だけをやってきたので、自分の集大成をみせたいです。

――４年生としてみせたい姿は

優勝するには４年生の力が必要なので、今までは後輩に頼ってた部分もあるんですけど、４年生の意地というか、そういうものをみせられたなと思います。

――最後の登板、誰に届けたいか

もちろんチームメイトがいたから頑張ってこれましたし、家族もすごい応援してくれているので、その人たちに良い結果をみせられるように頑張りたいです。

――沖村投手にとって同期の存在とは

みんな野球へのモチベーションが先輩たちと比べて高くて、野球を通して切磋琢磨し合えるというか、すごい影響を受けましたし、だからこそ最後の早慶戦は４年生の力で勝ちたいなと思います。

――優勝すればより長く神宮でプレーができる

もちろん目標は日本一ですし、大学生で一番長い秋にしたい、そういう思いもあります。

――早慶戦、そしてその先の目標を

早慶戦で絶対に連勝して、優勝決定戦も勝って、その後神宮大会も３勝して日本一になりたいです。

（取材：原田武郎、記事：奥秋柚生）