【野球】「チームを鼓舞する出塁を」　慶大が誇る快速スプリンター～丸田湊斗～／秋季早慶戦直前インタビュー

春季リーグ戦で優勝し、全日本大学野球選手権大会では準優勝を果たした慶大。春秋連覇・日本一を目指して臨んだこの秋は、一時首位を独走するも、第４節・明大戦で勝ち点を落とし、優勝の行方は最終週の早慶戦に持ち越された。明大が立大から勝ち点を獲得したことで、慶大は早慶戦で２連勝すれば優勝、２勝１敗なら明大との優勝決定戦、勝ち点を落とせば明大の優勝となる。

一方、ワセダは５勝５敗で現在４位につけており、早慶戦の結果次第では２位に浮上する可能性もある。優勝の可能性はないものの、慶大にとって難敵であることに変わりはない。４年生の有終の美を飾り、”忘れ物”である日本一をつかむためにも、まずは早慶戦で２連勝し、春秋連覇を成し遂げたい。そこでケイスポは、早慶戦を前に闘志を燃やす慶大の選手・スタッフ・首脳陣にインタビューを行った。

今回は丸田湊斗（法３・慶應）選手です！（このインタビューは１０月２８日に対面で実施しました。）

――今季のチームと個人の成績を振り返っていかがですか

個人は現段階ではあまり春から成績を上げられていないので、そこは、あともう１カードしかないので、大幅に変えられるところは少ないと思うんですけど、来季にも課題が山積みだなという感じですかね。チームとしては、優勝することが目標で明治戦で優勝できればベストでしたけど。まだ優勝の可能性も自力の可能性もあるので、もう過ぎたのは取り返せないので、早慶戦でしっかり勝って優勝したいなと思います。

――明治戦を通じて見つかった課題はありますか

やっぱりピッチャーが頑張ってくれてるんですけど、秋全体的に打者陣でいっぱい（点を）取ってピッチャーを楽にさせてあげられてないので、神宮だけじゃないですけど、早慶戦ではもっとピッチャーが楽に投げられるように、点をいっぱい取りたいなと思います。

――今季の自身のプレーで良かった点と課題は何ですか

よかった点は、打率が割と出ているというところで、立教の試合で得点圏で回ってくること多かったんですけど、あまり返せなかったんです。ただ、春はあんまり打点稼げてなかったんですけど、今季はツーアウト２塁とかで回ってくるケースで、明治戦や東大戦とかは特に２本ぐらいタイムリー打てたので、打点を稼げているというのはいいことかなと思います。 課題はいっぱいあるので、１番で出ることが多いんですけど、初回の１打席目に塁に出るというケースが少ないので。そこが一番仕事でもあると思うんですけど、そこができてないのが課題です。

――春季リーグ戦終了後、特に意識して取り組んできたことはありますか

走る方で、盗塁数をもっと増やしていこうと。やっぱり足が武器なんですけど、春まるまる試合に出たわりには盗塁数が若干少ない。もっと走れたなと思っていたので、夏は重点的に走るようにして、ただ、秋のリーグ戦で、前にランナーが詰まってたりとか、ベース離れてたりとか、あんまり盗塁の機会がないので、数的にも伸ばせてはいないんですけどそこを重点的に夏はやってきました。

――春季リーグ戦と比べて、プレー面で変化した点はありますか

構えとかはだんだん変わってるとは思うんです。だんだんと変わっていったということはありますけど、変えようというのはあんまりないですね。

――今季最も印象に残っている試合は何ですか

一番印象に残っている試合は、法政の３回戦ですかね。法政の３回戦は１勝１敗で勝ち点落としたらまずいという状況で、吉野（＝吉野太陽、法４・慶應）さんが活躍して、みんな、僕も含めて全然打てていなかったですけど、ギリギリ勝ったというのが印象的でした。その試合を落としていたら全然違ったと思いますし、そこをしっかり勝ち切れたっていうのが、印象的かな。

――打席に入る際に意識していることはありますか

打席に入る時に意識していることは、その時々で違います。 毎回違うので、意識すること。あまり、統一的じゃないかもしれないですね。このピッチャーだったらこっちなんだとか、あとランナーの状況とかもあるんで、これを意識しようみたいなのはあまりないかもしれないですね。

――今季の自身の守備に点数を付けるとしたら何点ですか。また、その理由は何ですか

守備は、あまりですね。５０点ぐらいですかね。スリーベースを許してしまったりという、左中間抜かれてスリーベースにしたことはなかった記憶なんですけど、秋はポジションのことも含めて、ちょっと抜かれてるところが自分の中では結構気になっています。ツーベースとスリーベースで、だいぶピッチャーの楽さとかも違いますし、そこを防げるところはなるべく防ぎたいという感じで、５０点です。

――全日本大学野球選手権での準優勝という経験は、今季のリーグ戦にどのように生かされていますか

やっぱり悔しいのがめちゃくちゃ強くて、まずはリーグ戦って感じなので、もちろん悔しさありますけど、リーグ戦で優勝してから全国大会となって、またやっぱり悔しさっていうのがより蘇ってくると思います。夏の練習とかは、最後、勝ち切れなかったっていうことがあったからこそ、より頑張れたかなと思います。

――現在のチームの雰囲気はいかがですか

秋こそは日本一を取ろうっていう、意識でチーム全員やっているかなと。

――最後のリーグ戦を迎える４年生に対して、思いはありますか

４年生は、めちゃくちゃお世話になってるので、日本一をとって、先輩たちと終わりたいですし、来年もいてくれればいいなと思ってるんですけど、そんなわけにいかないので。できるだけ長く、一緒に野球をしたいです。そのために、貢献できればなと。

――横地広太（政４・慶應）選手と吉田雄亮（商４・慶應）の存在についてはどう感じていますか

仲いいですね。部屋も吉田さんとは一緒なので。仲いいので。寂しいですね。

――今季の早稲田大学の印象はいかがですか

やっぱり髙橋煌稀（スポ３・仙台育英）が、すごいいい投球してるなというのが、一番印象的なので、そこをどう打ち崩すかというのが、勝負になってくると思います。

――どのように攻略していきたいですか

真っすぐも強いので、１５０キロを平気で超えてくるので、そこをやまず打ち返さないことには、勝負にならないと。そこを頑張りたいと思います。

――優勝の懸かる早慶戦を前に、プレッシャーは感じていますか

それはあまりないです。プレッシャーはあんまり感じない。グラウンドに立って、お客さんがいっぱいいてとなると実際、若干緊張はすると思います。

――緊張しないタイプですか

そうですね。あまり緊張しない方だと思います。

――早慶戦で特に期待している慶大の選手は誰ですか

期待している慶應の選手…。ちょっと吉田さんは、今季まだ１打席で、凡退で終わってるので、もっと世間に彼の凄さを分かってもらいたいなと思うので、吉田くんにここぞの場面で一打を期待というか、打ってくれると思うので、そこですかね。

――早慶戦で自身のどのようなプレーに注目してほしいですか

自分にプレッシャーをかける意味でも、さっき言ったように、１打席目にどれだけチームを鼓舞できる出塁ができるかというところに注目をもらえると、嬉しいです。

――最後に、早慶戦への意気込みをお願いします

もう、本当に優勝したいということしかないので。やっぱり一番注目が集まる試合でもあると思いますし、その中で優勝できたらベストだし、早慶戦を最後にしたくないので、４年生と試合する機会を最後にしたくないので、伸ばせられるように、一生懸命プレーしたいなと思います。

（取材：吾妻志穂、記事：秋吉一樹）