【野球】緻密な準備と確かなリードで導くチームの司令塔～吉開鉄朗～／秋季早慶戦直前インタビュー

春季リーグ戦で優勝し、全日本大学野球選手権大会では準優勝を果たした慶大。春秋連覇・日本一を目指して臨んだこの秋は、一時首位を独走するも、第４節・明大戦で勝ち点を落とし、優勝の行方は最終週の早慶戦に持ち越された。明大が立大から勝ち点を獲得したことで、慶大は早慶戦で２連勝すれば優勝、２勝１敗なら明大との優勝決定戦、勝ち点を落とせば明大の優勝となる。

一方、ワセダは５勝５敗で現在４位につけており、早慶戦の結果次第では２位に浮上する可能性もある。優勝の可能性はないものの、慶大にとって難敵であることに変わりはない。４年生の有終の美を飾り、”忘れ物”である日本一をつかむためにも、まずは早慶戦で２連勝し、春秋連覇を成し遂げたい。そこでケイスポは、早慶戦を前に闘志を燃やす慶大の選手・スタッフ・首脳陣にインタビューを行った。

今回は吉開鉄朗（商４・慶應）選手です！（このインタビューは１０月２６日に対面で実施しました。）

――個人として個人の成績を振り返って

チームの勝利に貢献出来ているときもあったんですけど、逆にもうちょっと上手く出来たかなという試合もあったので、優勝争いを出来ているという点ではまだ良いんですけど、個人としてはもうひとつ早慶戦頑張りたいなと思っています。

――チームとしては

負けないチームというのは出来てきているかなとは思っているんですけど、明治戦で今年初めて勝ち点を落として、少し雰囲気が悪くなるのかなと思ったんですけど、今は練習を元気よく活気よくやっているので、これから優勝を狙えるなと思っています。

――今季１番印象に残っている試合

法大１回戦の顔面のデッドボールですね。

――やはり痛いのか

今はもう大丈夫なんですけど、その時負けたらデッドボール当たっただけだなと思って（笑）。

――春では盗塁がなかったが、秋ではすでに２盗塁を記録している。この変化については

元から意外と足には自信があったので、監督がやっと気付いてくれたのかなと思います。

――明大１回戦では３打席連続で死球を受けるなど今季は四死球の多さも目立っているが

警戒されるようなバッターではなかったので、少しでも警戒されているなら、まあ痛いですけど、良いなと思います。

――正捕手として試合に出続けている中で特に大切にしていることは

試合に入る前に、どういった試合をしていくのかという準備や、どうやってバッターを抑えていくのかという準備をして、試合中に迷わないようにするというのは心がけています。

――今季の投手陣の強みは

渡辺和（＝渡辺和大、商４・高松商業）、広池（＝広池浩成、経４・慶應）が先発で引っ張ってくれて、それをリリーフ陣がフォローするという形で、そのリリーフ陣もこの夏を過ごしてかなり強力になってきていて。今優勝争いができているのはピッチャー陣の底上げがこの夏に出来たからだと思うので、そういったところで頼もしいピッチャー陣だなと思います。

――ピッチャー陣とバッテリーを組む中で、コミュニケーションや配球で意識していることは

ランナーがいる時に長打を打たれないとか、試合を一気に決定づけさせるようなことはしないように丁寧に配球しようというのはいつも話し合っています。

――記事やアンケートから寝る間も惜しんで映像を見返したり配球を研究したりしていることがうかがえるが、こうした準備で大切にしていることは

少しでも不安があったらチェックするようにしていて、やっぱり迷いたくないので、映像を見る中でも確信的に自分がこうと思えるかどうかを常に自問自答しながら見ています。

――何時くらいまで起きているのか

そこまで寝ていないことはないです（笑）。普通に２４時とか、１時とか、早い日は全然２３時とかもあるんですけど、毎日徹夜しているやつみたいになっちゃって（笑）。

――４年間で最も成長したところは

１、２年生の頃はただ毎日がむしゃらにやってきたんですけど、３、４年生になってからは試合に出る立場として、慶應の２００何人の部員を代表して出ているという責任感や、OBの方とか他クラブの方とかケイスポさんとか、色んな人に注目されている中で結果を残したいという自分への責任感といったものはこの４年間でかなりついたなと思います。

――４年間で印象に残っている経験や苦しかった時期は

下級生の頃は先が見えなくて、頑張ることは得意だったというか、頑張ってはいたんですけど、気持ちがマイナスになることが多かったです。同期とか１個下とかですごく活躍する選手がいる中で、自分は結構置いていかれている気がしていて、このまま終わるのかなと思ったりもして、下級生の頃は結構キツかったのを覚えていますね。

――共に戦ってきた同期への思い

家族みたいな感じでずっと過ごしてきて、寮も一緒ですし、オフを過ごすのも一緒で、野球するのも一緒で、仲間とかチームメイトを超えてこれから先もどんどん関わっていく人たちだと思うので、出会えたことに感謝です。

――メッセージを伝えたい後輩

渡辺憩（商３・慶應）は野球センスもすごくて身体能力も高い選手なので、自分はプロ野球選手にはなれなかったんですけど、渡辺憩は本気出せばなれると思うので、頑張って欲しいなと思います。

――渡辺憩選手、加藤選手（環２・慶應）、市橋選手（商３・小野）など３年生以下のキャッチャーも多いが、来年期待しているキャッチャーは

全員期待したいんですけど、憩とか加藤とかもプロに行けるような才能は持っていると思います。その才能に負けないように、市橋は自分と似たようなところを感じるので、腐らず一つ一つのチャンスをものにして、憩とか加藤を抜いて市橋が出るようなことがあれば面白いのかなと思います。

――それぞれの選手の強みは

渡辺憩は単純に野球が上手いというのと、加藤は強肩強打というか、頭は弱いんですけど（笑）、素材型というか面白い選手だなと思います。市橋は責任感とか考える力はあると思うんですけど、ただ、その考える力は結構マイナスのものにも働くかなと思っていて。憩とか加藤はただ野球をやっているだけなんですけど、市橋は来年の選手構造とか色々考えたりするので。その中でも、バッティングは３人の中ではトップだと僕は思うので、自分の強みを活かしながらそれぞれ頑張ってほしいなと思います。

――今季の早稲田の印象は

これだけずっと一緒にやってきたんですけど、恐怖というか何をしてくるか分からないというのが正直なところですね。一気にゾーンに入った時の集中力とか攻撃力はリーグの中でもトップだと思うので、ゾーンに入らせないことを意識したいなと思っています。

――意識している早稲田の選手

阿部葉太（スポ１・横浜）は甲子園のスターで、スター選手って何か持っていると思っていて、そういった選手を乗せてしまったらチームは一気に変わると思います。例えば慶應だと、丸田（＝丸田湊斗、法３・慶應）が打って盗塁したら一気に流れが来ると思うので、そういった選手を乗せないことが大事なので、阿部葉太には注意していますね。

――早慶戦への意気込み

自分が慶應に入るきっかけでもあった早慶戦という試合なので、それが最後になるということで、思い残すことなくやり切りたいとは思うんですけど、その中でも自分のやるべきことや役割を全うしつつ、全力で取り組めたらなと思います。

（取材、記事：佐久田真帆）