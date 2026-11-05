【野球】「どんな形でもチームのために」貪欲に勝ちを掴み取るバッティングを～吉野太陽～／秋季早慶戦直前インタビュー

春季リーグ戦で優勝し、全日本大学野球選手権大会では準優勝を果たした慶大。春秋連覇・日本一を目指して臨んだこの秋は、一時首位を独走するも、第４節・明大戦で勝ち点を落とし、優勝の行方は最終週の早慶戦に持ち越された。明大が立大から勝ち点を獲得したことで、慶大は早慶戦で２連勝すれば優勝、２勝１敗なら明大との優勝決定戦、勝ち点を落とせば明大の優勝となる。

一方、ワセダは５勝５敗で現在４位につけており、早慶戦の結果次第では２位に浮上する可能性もある。優勝の可能性はないものの、慶大にとって難敵であることに変わりはない。４年生の有終の美を飾り、”忘れ物”である日本一をつかむためにも、まずは早慶戦で２連勝し、春秋連覇を成し遂げたい。そこでケイスポは、早慶戦を前に闘志を燃やす慶大の選手・スタッフ・首脳陣にインタビューを行った。

今回は吉野太陽（法４・慶應）選手です！（このインタビューは１０月２４日に対面で実施しました。）

――普段のバッティング練習ではどんなことを心がけているか

これは４年間で成長したことでもあるんですけど、練習は試合とは別物だと考えるようにしています。練習でホームランが打てたとしても、それが試合でホームランになるわけではないので。実際の球は勢いがずれることが多くて、勝手に角度がついたり、より飛んだりするので、練習では強さで遠くに飛ばすというよりは、とにかく捉えることと、低い打球を意識しています。

――吉野選手にとって相性のいいピッチャーの特徴

緩急がないピッチャーは得意です。速いストレート、カットボール、小さいフォークを投げるピッチャーはわりと得意。逆に明治の浦久（浦久響＝国際３・日本航空石川）は大きいフォークがあるので、なかなか打てなかったです。

――ファーストの守備をする上で心がけていること

送球を取ることが一番ですね。吉開（＝吉開鉄朗、商４・慶應）の送球が取れなかったことだけは悔いが残っています。取って投げての内野守備の中で、僕は取って初めてアウトなので、練習の段階から手を抜かずに、他の内野手たちに安心感を持ってもらえるような守備をしているつもりです。打球の方は足を動かせば取れるので、僕のイメージ的には簡単なイメージです。

――リーグ戦前の対談では、体づくりに取り組んでいると話していたが、仕上がりは

いい感じではあるんですけど、ちょっとやせすぎたかなって。早慶戦まで３週間あるので、また体づくりしていかないとなと思います。

――具体的には何を食べてどのようなウエイトを

ウエイトの内容は基本的には変わっていなくて、食事が主ですね。僕はマックとかラーメン、ステーキとかの太りやすい食べ物が好きなので、そういった食事を減らす。夜ご飯の白米の量を減らしてバランスよく食べる。僕は緑の食べ物が苦手なので、無理して食べるようにしています。あとはプロテインを飲んでいたんですけど、吸収が遅くて、寝る前に飲むと睡眠の質が下がるというのを聞いたので、MUSASHIを飲むようにしています。それからはあまり脂肪がつかなくなりました。

――ここまでの秋季リーグを振り返って点数をつけるなら

５０点ぐらい。波がありすぎたところが納得いっていないですね。東大戦１０打数０安打から始まって、立教戦でちょっと打って、法政戦でホームラン打って、明治戦で打てなくて、という感じで。僕はもともと固め打ちするタイプで、全体の打率にしたらだいたい同じくらいにはなるんですけど、日によって差があるのが課題でした。１０打数０安打だとほとんど勝ちに貢献できていないので、全く打てない試合というのを減らしたかったんですけど、結局あまり安定していないので５０点。いいところとしては、練習で完璧な状態にすれば、試合でも上手くいくというのを実感できて、それは成長したなと思います。今津（＝今津慶介、総４・旭川東）のようなチャンスに強いバッターが、どうしてチャンスに強いのかが分かった感じです。

――ここまでの秋季リーグで一番印象に残っている試合

やっぱり法政３回戦。負けたら終わりの試合、自分が今までチームの力になれていなかった中で、一打席一打席集中して臨んだ結果、打点を挙げることができて、納得いく形で貢献できたのでよかったなと思います。

――今季は７番という打順

最初は「何でだよ」という気持ちもあったんですけど、今ではいいところを探すようになりました。この打順を与えられて、どうやってチームに貢献できるか、プラスに考えられています。前にバッターが６人いるわけなので、プレイボールしてからピッチャーの球もしっかり見られますし、考えを整理していきやすい打順だなと思います。その分、打線の中で生まれる責任もあると思います。チャンスで回ってくる場面もありますし、下位打線から流れを作れば、いい場面で上位に回すこともできるので、重要な役割だと思えるようになって、それからはやりがいを持ってやれています。

――打撃成績の中で意識しているものは

打点ですね。チームの勝ちを目指す上で、点は入れば入るだけいいので。春の今津はまさにそうだったんですけど、どんな形でもチームのために点を入れるという姿勢。打率も気になるところではあるんですけど、どれだけ打てても勝てなければ意味がないので、それよりも打点を挙げて、チームに貢献できる方が自分にとっては嬉しいです。

――吉野選手は今年がラストイヤー。４年間で一番印象に残っている瞬間は

２年生の秋リーグ、明治１回戦で、清原正吾さん（令７商卒）が９回にホームランを打ったときです。自分は２年生でリーグ戦に出て、全く歯が立たずに悔しい思いをしている中で、ああやって打ってくれたことが嬉しかったですし、特にベンチで言われた言葉が印象に残っています。「まだ戦えるぞ」って言ってくれて。もし自分が正吾さんの立場だったとき、２年生にその言葉をかけられたかと考えると、かけられなかっただろうし、そういった意味ですごいなと思いました。

――早慶戦までの３週間でどういった準備を

チームのみんな同じだと思うんですけど、とにかく髙橋煌稀（スポ３・仙台育英）をどう攻略するか。それこそ緩急があるピッチャーではないですし、今季は春みたいに簡単にはいかないと思うので、速球対策と、簡単に三振しない技術も大事かなと思います。今はとにかく、勝てるバッティングをしていくというのを全員でやっています。

――他に早大で警戒しているピッチャーは

個人的には中村くん（＝中村心大、スポ１・早稲田実業）がいいボールを投げていて、打ちにくかったなと思います。

――上田太陽（商４・國學院久我山）選手は早慶戦のキーマンを吉野選手だと話していたが、吉野選手が考える早慶戦のキーマンは

じゃあ僕も上田で。４年生、そして副将で頑張ってきて、出場機会はあまりなかったかもしれないですけど、ずっと準備はしていますし、守備の安心感もあります。１年生のとき、早大の伊藤樹（令８卒）さんから打ったみたいな打席を、もう一回お願いしたいですね。

――早慶戦への意気込み

８回目の早慶戦になるんですけど、全然活躍したことがないので、チームに勝ちをもたらす活躍をしたいです。一昨年の正吾さんのように、グラウンドの中心になれるような活躍ができたらいいですけど、なれなかったとしてもチームに貢献して、優勝につながる２連勝ができたらいいなと思っています。

（取材、記事：梅木陽咲）