【野球】進化を続けるこの男　日本代表での経験を糧に　苦楽共にした４年生に最高の花道を！～林純司～／秋季早慶戦前インタビュー

春季リーグ戦で優勝し、全日本大学野球選手権大会では準優勝を果たした慶大。春秋連覇・日本一を目指して臨んだこの秋は、一時首位を独走するも、第４節・明大戦で勝ち点を落とし、優勝の行方は最終週の早慶戦に持ち越された。明大が立大から勝ち点を獲得したことで、慶大は早慶戦で２連勝すれば優勝、２勝１敗なら明大との優勝決定戦、勝ち点を落とせば明大の優勝となる。

一方、ワセダは５勝５敗で現在４位につけており、早慶戦の結果次第では２位に浮上する可能性もある。優勝の可能性はないものの、慶大にとって難敵であることに変わりはない。４年生の有終の美を飾り、”忘れ物”である日本一をつかむためにも、まずは早慶戦で２連勝し、春秋連覇を成し遂げたい。そこでケイスポは、早慶戦を前に闘志を燃やす慶大の選手・スタッフ・首脳陣にインタビューを行った。

今回は林純司（環３・報徳学園）選手です！（このインタビューは１０月２６日に対面で実施しました。）

――ここまでの秋シーズンを振り返って

あんまりなシーズンですね。

――具体的にはどういうところが

バッティングの面で開幕前から春のシーズンよりも感覚がよくなくて、このシーズン苦しくなるだろうという感じで入って。なんかもう毎試合試行錯誤しながらというシーズンです。

――全日本選手権を振り返って

あれは良かったです。

――全日本選手権後の日本代表活動を振り返って

新しい考えとか新しい感覚がいろんな選手と関わることで得られて。忙しいスケジュールだったんですけど、楽しい時間でした。

――日本代表として国際大会優勝という結果に終わりましたが、優勝の瞬間の景色は

曖昧なんですけど、優勝の瞬間はショート守らせてもらって、野球人生一番緊張したっていうのは覚えてます。

――その中でアメリカ代表と２試合あったが

１試合目の時は体もデカくてパッションも日本と全然違って、圧倒された部分もあったんですけど、２試合目になったら圧倒というよりかはちょっと上から見れるといか、勝てる自信はあって臨めました。

――同じポジションに山里宝（亜細亜大学）選手がいらっしゃったが

山里選手はてめちゃくちゃ野球が上手いなと。野球上手いなと思う選手が今まで出会ってきた中で山里選手ぐらいというか。バッティングすごいなとか守備上手いなという選手はいっぱいいるんですけど、試合の中での野球がめちゃくちゃ上手いなというのはこの人のことを言うんだなみたいな選手でしたね。

――高校日本代表とも試合をされたが

実際僕が高３の時にあのレベルで野球をやっていたかなと思うとすごいなとは思います。試合終わった後に末吉選手（＝末吉良丞・沖縄尚学）の太ももを触って、めちゃくちゃゴツかったです（笑）。写真撮影をやっていてちょうどその近くにいて触りました（笑）。

――ご自身の春シーズンとの違いは

春はバッティングの面で手を意識していたんですけど、それだと真っ直ぐに振り負けるというか打ち負けるのはすごく感覚としてあったので、夏キャンプから下半身を使うという意識で取り組んできて、それがうまく感覚が掴めず入ったシーズンだったので、ちょっと苦しいんですけど、変えました。

――夏に取り組んだことは

守備ですかね。守備で春はスピード感を、とにかくスピード速くしようと取り組んできて。秋は送球の精度、球の強さをもっとよくしたいなというので、スピード感ありつつ送球にこだわってやりました。

――春は参考にする選手で小坂誠さんを挙げられていたが

もう夏キャンプの時は毎日YouTubeを見て勉強してみたいな。捕球というよりは送球が、すごく軽く投げてめちゃくちゃ強い球が行くというのが動画を見ていて思うので、そのためにどういう足運びをしているのかなとかを見て勉強していました。

――立大２回戦で放った本塁打の感触は

普段ホームラン狙わないんですけど、あの打席は３－０でリードしていて追加点欲しいなと思っていたので、神宮で初めてホームラン狙ったというか、ちょうど狙ったところにボールも来てくれたので打てたという感じです。

――打撃の意識としては長打より軽打の方が強いですか

コンタクトしに行って長打いけばいいかなといういつも意識で。でもあの時はホームランを狙いにいった感じですね。

――ここまでチーム２位の７打点を挙げられているが、チャンスで意識することは

集中する。他の打席よりもちょっと集中するくらいです。え、１位誰ですか？

――小原大和（環４・花巻東）選手が１位で９打点、３位に一宮知樹（経２・八千代松陰）選手で６打点です

うわ、あぶな（笑）。オバ（＝小原）９か。目標が試合数分打点稼ぎたいのはあるので。早慶戦入れたらあと５ですね。

――秋からバットを変えられたのはなぜ

グリップの形がちょっと違うんですよ。春は指がかかるグリップにしていて、今のはタイカップといって、かからない、ちょっとずつ太くなっているやつを使っているんですけど。春は手を意識していたんで、グリップにかかってほしいバット使っていたんですけど、秋は手を意識したくないから（指が）かからないようなバットを使いたいなと思っていて、ちょうど竹田（＝竹田一遥、環２・聖光学院）がちょうどいい形のバット持っていたので、貸してと言ってもらって、良いなという感じで使っています。

――そのバットを使い始めたのはいつ頃

リーグ戦の１週間前です。

――リーグ戦直前でも適応できるんですか

できるんですね（笑）。あんまりバット変わってもしっくり来るか来ないかくらいなので大丈夫です。

――守備に関して、今季から上田和明コーチが就任されてからは

ダッチさん（＝上田和明コーチ）が来てくださって、守備の考え方とか基本の大事さとかをめちゃくちゃ学んだので、ダッチさんが来て守備変わったと言えるぐらい大きいですね、存在が。

――吉野太陽（法４・慶應）選手がファーストで好守を度々見せているが、吉野選手への信頼感は

めちゃくちゃ助けてもらっているので、ありがたいです。

――グローブは変えるつもりはありますか

あんま変えるつもりはまだないです。でもちょっと柔らかくなってきたので春よりかは気に入ってはないです。固めの方が好きです（笑）。

――グローブの手入れの方法は

毎日はオイル塗らなくて、汚れを落とす日とかたまに塗ったりとか。捕球面と外側で塗るオイルは変えたりしていますね。

――他にグローブにこだわっている選手は

どうなんだろう。グローブきれいな人はこだわっていると思います（笑）。

――上田和明コーチのお話の中で走塁意識を高めているとおっしゃっていたが

細かい部分の走塁意識なんですけど、ピッチャーがショーバン投げたら積極的に前に行くとかは冬からやってきたんですけど、それに加えてランナー３塁の時の判断とか、そういう部分は夏チームで取り組んできました。

――早慶戦を間近に控えたチームの雰囲気は

明治に１回負けて勝ち点落として、悔しさはすごい残りつつそこで気づけたというか、簡単に優勝できなかったことで自分たちは技術的にまだまだだし、もっとやるべきことがあるというのを再認識できたので、そこに向けて徹底して課題を潰してという感じです。

――ドラフト会議では部屋兄の今津慶介（総４・旭川東）選手が指名されましたが、当時の雰囲気は

みんま気抜けてて（笑）、うわみたいな。カズさん（＝渡辺和大、商４・高松商業）の時よりも大盛り上がりで、嬉しかったですね。

――今津選手の当日の様子は

全然いつも通りの生活をしていて、緊張は感じなかったんですけど、会場行って４人出てきて１番顔硬かったので今津さんが（笑）。緊張しているなと思いました。

――今津選手が指名された瞬間の気持ちは

部屋兄で、いつも部屋でいるし、同じ二遊間組んできたし、ただただ嬉しいなと。今津さんも１年間ずっとプロ行きたいというのを言葉で言っていたので、今津さんの夢が叶って嬉しいなという感じでした。

――ご自身もプロを意識してますか

めちゃくちゃ意識していますし、この前のドラフト会議も来年は自分があそこに立って指名されるというのを思い浮かべながら、あの日を過ごしていました。

――理想の選手像は

めちゃくちゃパッションある選手。気持ち前面に出せる選手というか、吠えなくても淡々とやっていてもパッション感じるような雰囲気を出している選手になりたいですね。

――４年生に伝えたいことは

去年までは先輩みんな好きだったんですけど４年生引退してもめちゃくちゃ寂しいなという感情はなかったというか、感謝とかはいっぱいあったんですけど、やっぱり３年間一緒に野球をしてきて引退近づいてきて、めちゃくちゃ寂しい思いになってきましたし、それと同時に４年生を日本一にさせたいなという気持ちがどんどん強くなってきているので。日本一にさせます！

――相棒の小原選手も「純司と日本一獲りたい」とおっしゃられていたが

そんなん言ってたんすか（笑）？じゃあオバ（＝小原）を日本一にさせたいです！

――来年から自身が最高学年となるが

慶應でまだ４連覇というのをやったことないので、４連覇の立役者になりたいというのを今年始まってからずっと目標にやってきたのでそこは達成したいというのと、４冠というのもずっと１年の時から俺らで達成しようと言ってきたので、４冠を達成したいなと思います。

――今秋のワセダの印象は

接戦をものにするというか、粘り強い印象があります。

――具体的にどういうところから

德丸（＝德丸快晴、スポ２・大阪桐蔭）が一発いいとこで打つんですけど、それよりかはみんなでコツコツ繋いでという印象なので、そこが粘り強いというか守っていても嫌に感じるんだろうなというのは思います。

――ワセダで意識する選手は

やっぱり髙橋煌稀（スポ３・仙台育英）ですかね。僕らの代で六大学でナンバーワンのピッチャーなので、そのピッチャーから打ちたいですし、打たないと優勝はできないと思うので、めちゃくちゃ意識しています。

――早慶戦での自身の目標は

目標は早慶戦で優勝を決める。そこにめちゃくちゃ貢献できるように頑張ります。

――早慶戦での注目選手は

そこはもう４年生全員じゃないですか。４年生今だいぶメンタルも仕上がってきているので、雰囲気みんな明るいし、４年生の活躍がめっちゃ楽しみです。

――自身の注目ポイントは

小原さんより打率上にいきたいと思っている。オバ３割３分くらいじゃないっすか。越せるっすね（笑）。

――早慶戦へ意気込み

春は１試合落としているので、ワセダには絶対２連勝して、優勝もかかっているので絶対勝てるように頑張ります！

（取材、：山内悠暉）