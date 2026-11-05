【野球】不動の４番を担う歴代屈指の飛ばし屋！驚愕のパワーでチームを日本一へ～中塚遥翔～／秋季早慶戦直前インタビュー

春季リーグ戦で優勝し、全日本大学野球選手権大会では準優勝を果たした慶大。春秋連覇・日本一を目指して臨んだこの秋は、一時首位を独走するも、第４節・明大戦で勝ち点を落とし、優勝の行方は最終週の早慶戦に持ち越された。明大が立大から勝ち点を獲得したことで、慶大は早慶戦で２連勝すれば優勝、２勝１敗なら明大との優勝決定戦、勝ち点を落とせば明大の優勝となる。

一方、ワセダは５勝５敗で現在４位につけており、早慶戦の結果次第では２位に浮上する可能性もある。優勝の可能性はないものの、慶大にとって難敵であることに変わりはない。４年生の有終の美を飾り、”忘れ物”である日本一をつかむためにも、まずは早慶戦で２連勝し、春秋連覇を成し遂げたい。そこでケイスポは、早慶戦を前に闘志を燃やす慶大の選手・スタッフ・首脳陣にインタビューを行った。

今回は中塚遥翔（環３・智辯和歌山）選手です！（このインタビューは１０月２６日に実施しました。）

――今季自身の成績を振り返って

個人的にはなかなか思った通りの成績を残せていないと思っていますけど、みんなが活躍してくれて首位に立つことができているので、最後の早慶戦でなんとか優勝に貢献できるような結果を残せたらなと思っています。

――良かった点、悪かった点を詳しく

良かった部分はあまりないと思っていて、具体的に悪かったなと思うのは（打席での投球に対する）手出しの部分で、もう少し積極的に甘いカウントから振っていけたというのは感じています。

――東大２回戦での本塁打を振り返って

あれは追い込まれてからでしたけど、春に追い込まれてからのアプローチというところで、三振を少なくすることができた反面、長打が出ていなかったので。そこを夏に１つの課題としてやってきて、良い結果が出せたのではないかと思います。

――東大１回戦と２回戦で追い込まれてからのアプローチを変えたか

そうですね。ノーステップにすると対応力は上がりますけど、その分長打力は落ちるという風に自分は感じていて。１回戦終わった後にノーステップじゃなくても対応できるかなという感覚があったので、思い切って足をあげて振ってみようと思ったことが、ホームランに繋がったかなと思います。

――法大１回戦では助川太志（グローバル４・茗溪学園）投手相手に３三振。振り返って

基本的にストレートとスライダーの２ピッチだと思いますけど、そこに対して絞り切れなかったというか。迷いもあって３打席とも追い込まれるまでにスイングをかけることができなくて、そこがやっぱり結果につながらなかったところかなと思います。

――翌日の法大２回戦ではその助川投手から二塁打を放った。当時の心境は

前日の三振があったので、とにかく思い切ってストライクゾーンを振っていこうという中で、初球からスイングをかけられたことが良い結果に繋がったかなと思います。

――明大３回戦ではバットを変えた？

そうですね。調子も良くなかったので、気分転換ではないですけど、変えようかなと思って。結果には繋がらなかったので、早慶戦では何を使おうか迷っています。

――今季全体を通して、早いカウントから打ち上げるケースが多かったが

振りに行ったからには捉えたいというのは一番にあって、捉え切れないからこそカウントが悪くなって凡退という結果に繋がっていると思うので、振ると決めたからには１球で仕留めたいなという気持ちです。

――早慶戦を前にして、個人的には何を重点的に取り組んでいるか

やっぱり髙橋煌稀（スポ３・仙台育英）を打たないとという中で、個人だけでなくチームとしても、いかに早い球を捉えるかといった、直球対策を中心に練習しています。

――明大戦で勝ち点を落とし、早慶戦まで時間が空くが今のチーム状況は

勝ち点は落としてしまいましたけど、早稲田に勝てば優勝の可能性が残っているので。今はもう雰囲気も良く、早慶戦に向けた準備ができているかなと思います。

――アンケート「ここまで印象に残っている試合」に法大３回戦を挙げている

東大戦、立教戦と良い感じで勝つことができて、法政戦では１勝１敗で今季初めて３戦目に入りましたけど、そこでチームとして勝ち切れたというところが印象に残っていますね。

――アンケート「マイブーム」に「ネトフリ」と書いているが、どういう作品を見ている？

その時々の流行りというか、みんな面白いって言うのを見る感じですね。最近だと『九条の大罪』が映画やると聞いたので、見ましたね。広く見る感じです。

――オフの日は

遊びに行くこともありますけど、基本は寮でゆっくりしたいことの方が多いですね。

――誰と遊びに行くか

第一寮だと渡辺憩（商３・慶應）とか、林純司（環３・報徳学園）が多いですかね。それこそ昨日、今日で山梨にキャンプ行こうって話がありましたけど、雨だったので行けなくなってしまいましたね。憩がキャンプ好きで、「行きたい！」って感じでした。

――リーグ戦期間中のリフレッシュは

美味しいものを食べることはリフレッシュにつながると思うので、休みの日とかは食べに行ったりしますね。

――好きな食べ物は

焼肉が好きですね。日吉だったらドマーレとかはよく行きますね。

――体を作る上で食事に気を遣うか

食べる量はそこまで気にはしていないですけど、なるべく脂質を取らないようにはしていますね。

――体重管理は

現状維持というか。あんまり増えすぎないようにという感じですね。

――プロ野球は見るか

そうですね。結構見ることができる時は見ています。

――好きな球団は

僕は大阪出身なので、阪神が好きですね。

――好きな選手は

やっぱり佐藤輝明選手ですかね。同じ左打者で、ホームランを打てるという感じで。

――4年生への思い入れは

１個上の先輩には自分が１年生の時から可愛がってもらっていて、一緒に野球ができる最後のシーズンということで、何としてもこのチームで日本一までいきたいなという気持ちが強いですね。

――1番尊敬する4年生は

今津（＝慶介、総４・旭川東）さんです。１年生の時から可愛がってもらって、自分が憧れている部分も多いですし、キャプテンとしてずっとこのチームを引っ張ってきてくれて、最後に勝たせてあげたいなという気持ちです。

――今津選手のどういった部分に憧れるか

勝負強さとか、チームを引っ張っていくところというのはリスペクトしていますね。

――期待している後輩は

ネクストブレイクですか。１個下の齊藤眞俊（商２・慶應湘南藤沢）というピッチャーですかね。今年はちょっとわかりませんけど、来年はフル回転してくれると思います。ストレートが速くて１５０km／h近く投げると思いますし、スライダーがめちゃくちゃいいので、その２つで抑えてくれるのではないかなと思います。練習で対戦したりしますけど、スライダーは六大学の中でもトップクラスに良いのではないかなと思います。

――過去に高橋由伸氏（H１０卒）、岩見雅紀氏（H３０卒）らにも増設された、スラッガー専用「中塚ネット」は

この冬に工事が入って出来ていく感じだと思います。今もたまに越す感じで、越えちゃったら北倉（＝克憲、助監督）さんが取りに行ってくれている感じですね（笑）。

――来年ラストイヤーを迎えるにあたってどんな選手になりたいか

大学に入った時の１つの目標として、個人的には大学日本代表に選ばれたいという思いで入ってきたので、来年絶対に選ばれたいと思います。チームとしては、１年生の時から僕らの代で四冠をとりたいというのを言い続けてきたので、来年は達成したいと思っています。

――現状から見て、大学日本代表に選ばれるには何が足りないか

走攻守全てにおいて、まだまだレベルアップが必要だなと思いますけど、圧倒的に何かが足りていない、というよりかは、届く可能性のある位置にはこの３年間で来られているかなと思うので、いかに試合の結果に繋げられるかというところが大事かなと思います。

――早稲田で対戦したい選手は

髙橋煌稀です。ストレートが速いのが一番かなと思います。カットボール、フォーク系の球も投げると思いますけど、どの球種も六大学ではトップクラスかなと思います。

――早慶戦でのキーマンを１人挙げるなら

今津さんと僕だと思います。ここまで２人とも上位打線を任されていて、なかなか結果に繋がっていないところが、この明大戦で勝ち点を落とした原因だと思います。自分たちが打てば勝てると思うので、キーマンになってくると思います。

――最後に早慶戦に向けての意気込みを

何としてでも２連勝して、優勝できるように頑張りたいと思います。

（取材、記事：林佑真）