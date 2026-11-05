【野球】副将として迎えるラストイヤー　３年前に見たあの景色をもう一度～上田太陽～／秋季早慶戦前インタビュー

春季リーグ戦で優勝し、全日本大学野球選手権大会では準優勝を果たした慶大。春秋連覇・日本一を目指して臨んだこの秋は、一時首位を独走するも、第４節・明大戦で勝ち点を落とし、優勝の行方は最終週の早慶戦に持ち越された。明大が立大から勝ち点を獲得したことで、慶大は早慶戦で２連勝すれば優勝、２勝１敗なら明大との優勝決定戦、勝ち点を落とせば明大の優勝となる。

一方、ワセダは５勝５敗で現在４位につけており、早慶戦の結果次第では２位に浮上する可能性もある。優勝の可能性はないものの、慶大にとって難敵であることに変わりはない。４年生の有終の美を飾り、”忘れ物”である日本一をつかむためにも、まずは早慶戦で２連勝し、春秋連覇を成し遂げたい。そこでケイスポは、早慶戦を前に闘志を燃やす慶大の選手・スタッフ・首脳陣にインタビューを行った。

今回は上田太陽（商４・國學院久我山）選手です！（このインタビューは１０月２４日に対面で実施しました。）

――この秋のチーム成績を振り返って

明大に負けたのは望んでない結果というか、思う通りにいかなかったところなんですけど、チームとしては最後の早慶戦に向けていい感じに仕上がっているかなと思ってます。入り上手く切れて、ピッチャーもいい感じに来てて。僕のサードのとこだけちょっとコロコロ変わってる感じですけど、他のスタメンはよく頑張ってくれてて。早慶戦勝てばもう全部丸く収まるかなと思うので、早慶戦に向けてしっかり頑張りたいと思います。

――今季の個人成績を振り返って

個人の成績は本当にダメダメなんですけど。チームが優勝すればもうそれが全てなので、チームの勝利に貢献できるように頑張りたいです。

――今季一番印象に残ってる試合

負けた試合なんですけど、明大３回戦で。負けられない試合の中で負けてしまったので、一番印象に残っているというか。久しぶりに勝ち点を落としたっていうのもあるので、悔しかったです。その悔しさをバネに早慶戦に臨みたいなと思います。

――副将としてチームをけん引していく中で、この１年でチームの変わったところは

もうみんな勝つために野球してるというか、みんなが勝ちたいと思って、日本一になりたいと思えるチームになったかなと思います。

――副将としてチームをまとめていく中で、大変だったこと

やっぱり自分のことをしっかりやるっていうのが、副将だからこそ自分の行動が周りに影響を与えるっていうところもあったので。当たり前かもしれないですけど、自分がしっかりするっていうのが一番辛かったというか大変だったことかなと思います。

――ベンチワークなど試合中に心がけていたこと

ベンチワークに関しては、もう出てる選手が思いっきりプレーできるような雰囲気作りっていうのを心がけていて。やっぱり劣勢なチームは劣勢の時にどれだけ前を向けるかっていうのがすごい大事だと思うんですけど、特に負けてる時とか、うまくいってない時には意識的に声を出しています。

――同期の渡辺和大（商４・高松商業）と今津慶介（総４・旭川東）がプロに。２人への率直な思い

まず今津に関しては入部した時に一番最初に仲良くなった友達で。１年最初のキャンプに僕も今津も行けなくて。最初一緒に悔しい思いをしたところから始まってるっていうところもあって、ずっと一緒にやってきたので、すごい感慨深いところがあります。なのでプロの世界でも活躍してほしいな、もっと成り上がって上まで行ってほしいなっていうのはあります。

カズに関しては間違いなくプロに行くだろうなっていう選手で、プロに行くことはもう分かってたので、これからプロの世界で日本を背負うような投手になってほしいなと思います。

――高校時代同じクラスの塩貝健人選手（現VfLヴォルフスブルク）がW杯で躍動しているが、塩貝選手との思い出は

塩貝との思い出は野球部の僕とサッカー部の塩貝で対談したことがあって、高校の時に引退したときに対談して、彼は自分の思いをあんまり語らないっていうか、黙々とやるプレイヤーというか、一人で頑張るタイプのそういう人なので、あんまり思いを聞いたことなかったんですけど、その時に彼の熱い思いとかサッカーに懸ける思いっていうのを聞いた時に「こいつすげえな」って思ったのを覚えていて、今こうやって活躍してるのを見て、刺激をもらってるというか。「負けてらんねえな」とはなんないですけど（笑）、僕も頑張りたいなという思いにはさせてもらってます。

――同じ高校出身の東大・松本慎之介（教育３・國學院久我山） や立大・木津寿哉（心理３・國學院久我山） も神宮で活躍

いやマジで率直に嬉しいですし、久我山の選手は六大学に今いっぱいいるので、彼らの結果とか結構チェックしてます（笑）。僕が引退した後でも六大学を盛り上げる久我山出身の選手が１人でも多く出ればいいなっていう思いがあります。

――春季早慶戦、大学選手権を振り返って

春の早慶戦はほぼ出てなくて、最後の一瞬出たって感じなので。そうですね、自分のプレーとかはあんまりないんですけど、優勝が決まった試合っていうのは鮮明に覚えていて。リーグ優勝のために新チームからずっとやってきたので、すごい嬉しかったですし、もう一回優勝して、あの景色をみんなで見たいなっていうのはありますね。全日本に関しては結構試合に出させてもらった中で結果が出ないまま、準優勝だったので。もう一回全国大会に戻って、今度こそは優勝できるように頑張りたいなと思います。

――早大の印象は

早稲田の印象はやっぱり明治に勝ってるんで、粘り強いなっていうイメージで、簡単には勝たせてくれないだろうなっていう。小宮山さんも最後なので選手は死ぬ気で来るだろうし、そこに負けないように、チャレンジャーの精神で頑張りたいなと思います。

――早大は高校時代の後輩である松本宗二郎（文講３・國學院久我山）が秋からベンチ入り。松本選手の印象は

宗二郎は人懐っこい性格でいいやつなんで（笑）。この３年秋から出てきて投げてるってところで、彼にも野球でもっと先の世界で活躍できるような選手にもなれると思います。来年もう１年ありますし、センスはめちゃくちゃあると思うので、大学野球の舞台で結果を残して欲しいなと思います。

――早慶戦のキーマンは

僕はもう一宮知樹（経２・八千代松陰）ですね。一宮のバッティングで何度も助けられてきたんで、、いや吉野太陽（法４・慶應）にします。吉野が打てば勝てると思うんで彼の一打に期待します。

――早慶戦への意気込み

優勝がかかった早慶戦ってことで、これ以上にありがたい舞台というかワクワクする舞台に立てることもないと思うので、最大限チームの勝利に貢献できるように頑張ります。

――大学日本一への意気込み

１年生の時は早慶戦だけちょろっと出て、明治神宮大会は１秒も出てないんで。もう先輩方に連れてってもらったって感じでした。今度は４年生になってチームを日本一にできるように。僕が１年のときに味わった経験を今の下級生たちに４年として見せられるように頑張りたいです。

（取材、記事：塩田隆貴）