【野球】「チームを勝たせる１本を」熱き咆哮で仲間を鼓舞する勝負師～小原大和～／秋季早慶戦前インタビュー

春季リーグ戦で優勝し、全日本大学野球選手権大会では準優勝を果たした慶大。春秋連覇・日本一を目指して臨んだこの秋は、一時首位を独走するも、第４節・明大戦で勝ち点を落とし、優勝の行方は最終週の早慶戦に持ち越された。明大が立大から勝ち点を獲得したことで、慶大は早慶戦で２連勝すれば優勝、２勝１敗なら明大との優勝決定戦、勝ち点を落とせば明大の優勝となる。

一方、ワセダは５勝５敗で現在４位につけており、早慶戦の結果次第では２位に浮上する可能性もある。優勝の可能性はないものの、慶大にとって難敵であることに変わりはない。４年生の有終の美を飾り、”忘れ物”である日本一をつかむためにも、まずは早慶戦で２連勝し、春秋連覇を成し遂げたい。そこでケイスポは、早慶戦を前に闘志を燃やす慶大の選手・スタッフ・首脳陣にインタビューを行った。

今回は小原大和（環４・花巻東）選手です！（このインタビューは１０月２６日に対面で実施しました。）

――今季自身の成績をどのように振り返りますか

序盤は打率争いに入れてたんですけど、後半の明治戦でいいピッチャーが多くて、どんどん打率が下がって、明治戦で優勝したかったんですけど、なかなか後半調子が良くなかったので、ここから早慶戦優勝決定戦で徐々に自分の調子を上げて優勝に導ければいいかなと思っています。

――明大3回戦は小原選手だけ深々とお辞儀をしていた どんなことを考えていたのか

それは慶應のOBの方々にも優勝を期待させた分、ああいう負け方をしちゃったので、明治との優勝決定戦で取り返しますよということで深くお辞儀しました。

――これまでに印象に残っている試合は

明治の3回戦ですね。この秋は1番悔しかった試合なので、１回戦で勝って、あと２、３で負けたんで、あそこが1番悔しかったです。でも、あそこで一番１回スイッチが入ったというか、早慶戦に向かってまたやらないといけないことが明確になったので、そこの明治２、３回戦が自分にとってスイッチ入った習慣かなっていうふうに思ってます。

――明大３回戦のあとチームとしてどんなことを話し合ったか

前向きにもう１回パレードしたいよねとか、「優勝して日本一」というのを今津（＝今津慶介、総４・旭川東）がキャプテンになったあたりからずっと言ってたので、「こんなもんじゃないよね」とか、そういうプラスの声をかけ合ってたのは印象でした。

――ラストシーズンどのような思いで毎試合臨んでいますか

最後４年秋はどのカードももう人生で経験することがないので、一戦一戦とにかくチームが勝つ、日本一を取るために結果出すだけです。

――今季も春に続いて全試合DHでの出場。守備がないという中で意識していることは

準備というところで他の選手は守備があって体が温まっている状況の中、自分はベンチで声を出したりとか、なかなかそこの準備というのが他の選手に比べて必要だと思います。そこの準備は試合中何回も走ったりしているので、そこは徹底して自分の中でやってるかなというふうに思ってます。

――スタメンで出ている選手とベンチメンバーの架け橋となる存在だと思うが、どのような声かけをしているのか

試合にDHでポジションでも出ているので、試合に出てるという緊張感をいかにベンチの人たちにも与えられるかというのは意識してやっています。

――３番を打つことが多いが、今年自身の役割はどう感じてる？

１発が打てればいいんですけど、打率っていうところが１番アピールできるので、１発というよりは、ここぞというときやチームが点数が欲しいときに、自分の役割を全うできればいいかなと思ってます。

――ご自身が思う自分の持ち味はどんなところか

持ち味はここ決めてほしいというところで決めるバッティングというところと、野球には関係ないですけど、気合じゃないですけど、そこのパッション的な部分でチームに火をつけれたらいいかなと思っているんで、そこが自分の持ち味かなと思います。

――ボール球をヒットにする場面が見受けられるが、どんな練習がつながっているのか

バットコントロールというところが自分の持ち味だったので、そこをどう活かすかというところで、夏の期間にそこを詰めて、ボール球でもヒットにするじゃないですけど、そこを意識してやっていました。三振しないような打撃というところで、いろんなボールに対してどういうアプローチするかを意識してやっていたので、そういう練習も成果が出てたのかなと思ってます。

――小原選手の流し打ちは大きな武器だと思いますが、ご自身ではどのようにとらえているか

監督からは逆方向にホームランが出てるというところが自分の持ち味だと言っていただいていただいてるので、そういった意味では逆方向に狙ってるわけではないんですけど、自分の持ち味なので、あっちにたまたま出てるのかなと思っています。

――早慶戦までの今の間はどんなことに取り組んでいる？

特別何かやるということではなくて、自分に必要な練習をただとことん追求して、足りないものをどんどん補うというのは、自分にないものをねだるじゃないですけど、自分に今ある実力を良くするために今必要なことをやるだけなのでそこだけ意識してやっています。

――早稲田で警戒している選手

ピッチャーで言ったら髙橋煌稀（スポ３・仙台育英）、野手で言ったら寺尾（＝寺尾拳聖、人間４・佐久長聖）。高橋行機あげた理由は明治に勝ってるというところで、高橋煌稀が圧倒的なピッチングで抑えてるので、煌稀を打たないと優勝決定戦にも行けないので、そこは必ず打ちたいなと思っています。寺尾は4年生の中でも寺尾が打っているとチームが勝っているイメージがあるので、和（＝渡辺和大、商４・高松商業）を中心にピッチャー陣が寺尾の1発を抑えてくれればなって思っています。

――髙橋投手は高校時代も対戦しているのか

仙台育英なので何度か対戦してるとは思うんですけど、対戦成績は覚えてないんですけど、

東北というのもあるんで、絶対に打ってやりたいなっていう風に思っています。

――感謝を伝えたい人はどなたですか

感謝伝えたのはもちろん母親と家族。お兄ちゃんたちというところですね。

――どんな姿を早慶戦で見せたい？

暴れまくりたいなと。自分らしくとにかく元気に声を出して、打ちまくって元気を届けたいと思います。

――小原選手にとって慶應での４年間はどんな４年間でしたか

一言で表すのは難しいですね（笑）。苦しかったなというのはあって、それも１、２年生でずっとリーグ戦に全然出れていなかったので、それは自分の実力というところが全然足りなくて。1年生で出てないと焦りというのは感じていました。他に1年生で林純司（環３・報徳学園）がデビューしていたり、上田太陽（商４・國學院久我山）が同期で1年生からデビューしてたり、竹内丈（環４・桐蔭学園）がとか。そういうところで置いてかれてるなという気持ちを1、2年生で経験していたので、そこの苦労もあり、3年生からデビューできて、ここまで活躍して、それこそプロにはなれなかったけど、プロ野球の志望届を出すまで成長できているので、そういった意味では苦労した経験もあり、成長できた経験もあるという、いろんな経験ができた４年間だったなという風に思っています。

――４年間で一番印象に残っていること

1番印象残ってるのはやっぱり関西大学かな。日本一取りたい取りたいと言っている中で2対1で負けちゃったので、そこはやっぱチームでやろうとしていたことをできなかった瞬間だったので、1番悔しかったなという印象が残っています。

試合以外だと監督との４年間かな。本当に喧嘩したこともあって（笑）。自分も監督に対して強く言ってた部分が、他の選手に比べて強く言ってた部分があったので、親子喧嘩じゃないですか（笑）。最後はもう言い合った分じゃないですけど、胴上げして日本一というのを監督に届けたいなっていう風に思ってます。

――同期はどんな存在だったか

同期はもう「ファミリー」ですね。もう家族。今津を見てわかる通り、4年生はパッパラパーじゃないですけど、一緒にいる時間が長いというか、個々というよりは、束になった瞬間が一番強いチーム、爆発力あるチームなので、そういった意味では本当に家族的な存在だったなっていうふうに思ってます。

――林選手がアンケートで「相棒ありがとうございました」と書かれていました！印象に残っているエピソードは

純司は一緒に練習し続けたなというのがあって、僕が3年生の時から2人でプロ行こうプロ行こうっていう、日本一とろう日本一とろうって言っていました。同じ学部でもあり、同じ入試方法でもあったので、同じ地方の私立強豪校出身というのもあって、色々練習してきました。最後の集大成として純司と一緒に日本一とれたらなっていうのは思っています。あと、純司とお互い何時練習集合って言っても、１時間遅れとかそういう生活もしていたので、最後はそれこそ早慶戦・優勝決定戦に向けてまたお互いに高め合っていけたらなと思ってます。

――最後の早慶戦に向け意気込み

最後の早慶戦、もう立教のバッター陣が首位打者争いすごいので、首位打者はちょっと厳しいのかなという風に思っているので、あとはチームを勝たせる１本を毎試合出せればいいかなと思っています。

（取材、記事：河合亜采子）