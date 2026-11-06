【野球】４年秋で初めて掴んだ神宮の舞台　チーム今津を支える頼れる副将～寳田裕椰～／秋季早慶戦直前インタビュー

春季リーグ戦で優勝し、全日本大学野球選手権大会では準優勝を果たした慶大。春秋連覇・日本一を目指して臨んだこの秋は、一時首位を独走するも、第４節・明大戦で勝ち点を落とし、優勝の行方は最終週の早慶戦に持ち越された。明大が立大から勝ち点を獲得したことで、慶大は早慶戦で２連勝すれば優勝、２勝１敗なら明大との優勝決定戦、勝ち点を落とせば明大の優勝となる。

一方、ワセダは５勝５敗で現在４位につけており、早慶戦の結果次第では２位に浮上する可能性もある。優勝の可能性はないものの、慶大にとって難敵であることに変わりはない。４年生の有終の美を飾り、”忘れ物”である日本一をつかむためにも、まずは早慶戦で２連勝し、春秋連覇を成し遂げたい。そこでケイスポは、早慶戦を前に闘志を燃やす慶大の選手・スタッフ・首脳陣にインタビューを行った。

今回は寳田裕椰（経４・三重）選手です！（このインタビューは１０月２７日に対面で実施しました。）

――東大戦でリーグ戦初出場。スタメンが決まった時の心境

リーグ戦開幕の１試合前の練習試合で、スタメンに選んでいただいて結果を残すことができたのである程度予想はしてたのですけど、いざ言われるとついに来たかという心境でした。

――１番打者を任されたことについて

１番で使ってくれるということは、思いきって信頼してくれてるということなので、自分の良さを出そうと思いきったプレーをしようと思いました。

――初打席何を考えて打席に入ったか

始球式とかもあり、リーグ戦の舞台に立ってるんだなという実感が湧いてきて緊張というよりかは昂ったような感じ、楽しんで打席に入れたかなと思います。

――東大２回戦で初安打。打った瞬間の感触と気持ちは

内容は自分の中で良いなと思ったのですけど、なかなか最初の一本が出ないという中で、浮いた変化球をしっかりと振っていい当たりを打つことができて、よかったなと思いました。塁上についた時にスタンドからの歓声がすごく聞こえて、今まで野球やってきた中で一番くらい嬉しくてとても印象に残っています。

――東大１回戦は無安打だったが、２回戦で打てた要因

打席内容を振り返るといい打球も出てたので、そこは変に変えずにフラットな気持ちでいかに入れるかが大事だと思い、どういう結果であれ次の打席次の打席と考え、フラットに入ることを意識しました。

――結果的に３安打猛打賞、振り返ってみて

最初の一本出てからは気持ち的にも楽に行けましたし、神宮って思ったより飛ぶなという感覚もあったので、自分のパフォーマンスができれば結果がついてくるなという自信になりました。

――秋リーグ戦最も印象に残ってる場面は

自分的には東大戦の初ヒットがすごく印象に残っていますけど、チーム的には明治戦で負けたことが直近ですし悔しい思いをしたということで印象に残ってます。

――年明けのインタビューでは外野に挑戦とおっしゃっていたが、また内野に挑戦した理由

チームを見渡した時に自分との武器を活かせるのはどこだろうと考え、外野ではすごく打撃力がある選手がいっぱいいたので、出場機会を得るためには内野もできるというところがストロングポイントだなと思い、自分の価値を出そうと考えサードに挑戦しました。

――チーム発足してからチームとして成長できた部分は

最初から勢いがあるチームだったのですけど、秋シーズンに入ってからは負けない粘り強さが出てきたかなという手応えはあって、チームで一番伸びてきてるかなと思いますけど、やっぱり明治戦がこういう結果になったのでチーム今津がどういうチームなのか試されてるのが今なのかなと思います。

――この一年副将としてチームを引っ張る中での苦悩

特に春シーズンは自分がベンチに入れなかったので、自分の結果を求めながらもどういう風にチームに関わるかというところで苦しい思いをしました。いかに個人の感情を押し殺してチームに何ができるのか、リーグ戦だったら朝バッティング補助をしたりとか応援したりとか、そういうところをしながら自分の結果も出せるような準備をするというのが難しかったですけどすごくいい経験だなと思います。

――そうして一年間過ごしていく中で副将や選手として具体的に得られたものは

メンタル面で、自分がこれだけやってきたんだという自信がついたので、どんな場面でも動じることなく自分のパフォーマンスができてるかなと思います。チームへの関わり方という面でも、いろんな選手とコミュニケーションをとって、みんな応援してくれるし自分を応援するという良い関係値を作れてるかなと思います。

――今年の早稲田の印象

春とはもう一段上のチームというか、早稲田さんもすごく成長しているなという印象があります。あとは髙橋（早大・髙橋煌稀＝スポ３・仙台育英）くんが良い投手で試合を作っているので打ち崩せるかが鍵になるかなと思います。

――他に警戒してる選手

バッターだと德丸（早大・德丸快晴＝スポ２・大阪桐蔭）選手、春も打たれてますし勝負所で出せる能力があるのでチームとして警戒していくべきかなと思います。

――優勝がかかる試合になる。チームとしてどう早稲田に対して挑んでいくか

どんな試合であれやるべきことは変わらないので、いかに平常心を出せるかというところと、ラストシーズンなので４年生が最後に意地を見せれるか、なかなかこのシーズンは下級生や３年生以下に助けられてばっかりだったので、４年生がなんとか結果でチームに恩返しできればな思います。

――自身の目標、注目してほしいプレー

スタメンなのか後から代打なのかわからないですけど、どちらにせよ自分が出る場面は勝負を左右する大事な場面だと思うので、そこでチームの勝利に貢献できるような一本を打ちたいなと思います。

――これまで早慶戦はスタンドから見てきたと思いますが、今秋はグラウンドに立つ側。どんな思い

憧れの場面でもありますし、慶應を志した理由の１つでもありますし、これまで３年半応援してきた中で、早慶戦になるとやっぱ違うなという特別な思いにもなるので、そういう舞台に立てるというのは幸せだと思います。そこで自分の実力を発揮できるかが一番大事だと思うので、すごく楽しみです。

――後輩たちにどのような姿を早慶戦で魅せたいか

そこに至るまでのプロセスというか、早慶戦を迎えるまでの日々もやり切るというところが大事かなと思っていて、僕は野球は大学野球で終わりにしようと思っているので悔いないようにやり切るという風に思っています。

――事前のアンケートでは感謝を伝えたい人に今津慶介（総４・旭川東）選手を挙げている。その理由

いつも先頭に立ってチームを引っ張ってくれましたし、彼にしかない力というか、そういうものを副将の立場から見てすごく自分自身学ぶことが多かったので、名前を挙げました。

――早慶戦で注目してほしい選手にも今津選手。その理由

彼が大事な場面での一本とか、すごく重要なプレーをやってくれるんじゃないかという期待感があるので、そういう男かなと思い挙げました。

――ここまで一緒に戦ってきた同期に対して今どのような想い

まだまだ成長過程というか、大詰めの場面ですけどまだまだできることはいっぱいあるし、あと１０日間詰められることいっぱいあると思うので、４年最後だからって振り返って感慨深いなという思いに浸るのではなく、もっともっと成長していこうというスタンスを大事にしようと思っています。

――早慶戦に向けて意識して取り組んでいること

細かいところなんですが、一球の緊張感というか、シートノックやシートバッティングもそうなのですが一球で勝負が決まるんだという緊張感をいかに持てるかというのが、勝負所で平常心を持ってプレーできるかどうかを左右すると思うので、そこを大事にしています。

――早慶戦への意気込み

優勝はもちろん取りに行く。目指しているのは日本一なので絶対に負けられない戦いですし、慶應ファンのみなさんもすごく注目してくださる大舞台だと思うので、そこで結果を出して絶対に勝ってチーム今津で優勝したいと思います。

（取材、記事：神谷直樹）