【野球】「慶應が好きだから」　いざ春の‘忘れ物’を取り返しに　まずは早慶戦で「やったるでぇ！」～上田和明コーチ～／秋季早慶戦直前インタビュー

春季リーグ戦で優勝し、全日本大学野球選手権大会では準優勝を果たした慶大。春秋連覇・日本一を目指して臨んだこの秋は、一時首位を独走するも、第４節・明大戦で勝ち点を落とし、優勝の行方は最終週の早慶戦に持ち越された。明大が立大から勝ち点を獲得したことで、慶大は早慶戦で２連勝すれば優勝、２勝１敗なら明大との優勝決定戦、勝ち点を落とせば明大の優勝となる。

一方、ワセダは５勝５敗で現在４位につけており、早慶戦の結果次第では２位に浮上する可能性もある。優勝の可能性はないものの、慶大にとって難敵であることに変わりはない。４年生の有終の美を飾り、”忘れ物”である日本一をつかむためにも、まずは早慶戦で２連勝し、春秋連覇を成し遂げたい。そこでケイスポは、早慶戦を前に闘志を燃やす慶大の選手・スタッフ・首脳陣にインタビューを行った。

今回は上田和明コーチ！（このインタビューは１０月２４日に対面で実施しました。）

――ここまでの秋のシーズンを振り返って

７勝３敗っていう形なのでもう十分。まあ明治には負けてしまいましたけど首位を走っているということで最高の秋のシーズンじゃないかと思います。

――春シーズンのチームとの違いは

一番は打ててないというのは印象に残っています。春はちょっと打ちすぎるぐらい打って、カズ（=渡辺和大、商４・高松商業）が７勝する要因にもなったと思っていますが、この秋のシーズンはなかなか打てていないので、そこでピッチャー陣に負担をかけているのかなというシーズンじゃないかと思います。

――春シーズンで見つかった課題は

３期連続５位だったということで、春優勝して少しホッとしたところがあったのかなという気がします。そこのところを踏まえて投手陣が頑張ってくれた７勝じゃないかと思うので、色々課題挙げればいいんですけど（春は）１１ですかね、エラーが。私の担当だったのですごく心苦しい感じではあったんですけど、ピッチャー陣がそれをカバーしてくれたのと打線でカバーしてくれたので、この秋は失策というのは少なくはなっているけど、得点源がないということがあるので、そこが早慶戦に向けての課題かなと思います。

――春シーズンで一番印象に残った試合は

まずは天覧試合ですよね。サヨナラ負けはしましたけど、勝ったら優勝というところの天覧試合で負けた悔しさというんですかね。あとは、四冠を目指した全日本（大学野球）選手権で関西大に負けた試合。そこはやっぱり印象に残ってますし、私たちコーチ陣は監督も含めて現役時代に優勝したことがないので、春の優勝した試合は涙が出るくらい嬉しかったですね。

――夏の練習で意識して取り組んだことは

とにかく監督は「振れ振れ」という監督なのでそれは監督にお任せしてという形でした。夏も北海道行ったりいろんなところで振る準備はしてきたと思うんですけど、相手も研究してきてることでしょうから、そこのところで、秋っていうのは大体春のシーズンを見てどこのチームも分析をしてると思うので、他の大学も徹底してきてるという気がします。

――夏の練習の収穫は

守備は上手くなったとよく言われるので、私の分野なのでそこは嬉しく思うし、個人個人それに取り組んでくれてたので、春以上に守備力は上がったのかなという気はしています。

――守備を指導される際に意識していることは

とにかくミスしてもいいから思い切ってやろうよと、練習中は。その中で課題が見つかって自分に足りないものというのはもっと練習していけばいいんじゃないのというのは基本線です。そこの中で一番気をつけてるのは、春からなんですけど捕球ミスをしない、スローイングのミスをしないというところですかね。その中の一つが吉野（＝吉野太陽、法４・慶應）がファーストでショートバウンドも今年秋も春も多かったんですけど、それをちゃんと捕ってくれるというところが大きくて、そこでミスしてたら相手に流れが行っているようなところを吉野のファーストの守備力というのが上がったことで、今の地位があるのかなという気がします。

――走塁面については

走塁というのはみんなでカバーなので上田誠さん（＝投手コーチ）も。僕たちコーチ陣は部門に関わらず感じていることをみんなで言い合おうよという形でやってきているので、上田誠さんが走塁部門も。「ワンバンゴー」っていうのがあるんですけど、「ワンバンで弾いたらすぐ行けるような準備をしなさい」とかそういう言葉も春からなんですけど、そういうことで意識を強く持って走塁部門もやってきています。例えば、タッチアップ一つにしても大きなフライで一塁から二塁に行くとか、普通の三塁から還るのもそうなんですけど、そういうこともやっていこうと、これは監督も含めてそんなこともやっていただいているので、走塁の意識は高くなってるのかなという気はします。

――選手の走塁意識を高めるためにやったことは

ゲームを通じてですね。必ずゲームの後に各コーチが反省するので、そこで足りないものの補いをどんどんしていく。それが春もそうですけどとにかく試合数も多いですし、そういうところで場数を踏んで、そこで出た反省を次に活かすというのが慶應のやり方というふうに思います。

――今秋のチームはバントの意識が高いように見えるが

これは関西大との試合もそうですけど、決めきれていればひょっとしたらという試合展開だったと思うんですけど、これは秋に向けての課題にしようということで結構バントの練習もしましたし、意識を高くやってきてくれていると思います。まだまだ足りはしないですけど。

――バント指導のコツは

基本ですよね。要するに目を近づけないといけないとか、必ずフライボールが上がったら確率は少なくなるのでボールは転がしなさいとか、初級であればファールになってもいいからラインを狙いなさいとかそういうところの意識をどれだけ選手が持ってくれているのか、だいぶ意識は高くなっていると思うんですけど、これは相手もいることですし、真っ直ぐだけのマシンで練習しても真っ直ぐしか練習できないわけで、各大学のピッチャーの球をなかなかそういうふうにできないのでそこら辺が課題だと思います。

――現役時代は巨人で川相昌弘さん（通算バント世界記録保持者）とチームメイトであられたが、その中でのご指導もあったか

アメリカに行ったときにすごく教えてくれるコーチがいらっしゃいまして、そこで全員で取り組んでというのがまず基本で、川相ヘッドですかね、今もそうですけどそういうことをやってきたのを自分もそれに準じて。自分は昔からホームランは打ってますけど、バントは得意だったので、だからそれを何とか伝えたいなという思いはあって。バッティングはみんなするけど、バントの意識はまだまだ薄いのかなというところをこの秋、少しは「バントが大事なんだよ」ということをわかってくれたのかなと思います。バントはとにかく数やらないと上手くなっていかないので、個人の意識も含めて僕たちコーチもそうですけど、そういうことを意識してやらせなきゃいけないのかなと。

――この秋の選手たちの打撃は

前半に点がとれないんですよね。１打席目凡退することがすごく多くて、４回５回ぐらいからやっと調子を上げるという。原因ははっきりわからないんですけど、チーム内で話してちょっと消極的になっているというところがあるんじゃないかなと思います。どんどん積極的にまず打ちに行く。あとは今日監督も言われてたんですけど、一発で仕留める技術をつける、ファールして追い込まれたら苦しくなっていくので、甘い球を１球で仕留めるということの課題を今取り組んで、早慶戦では特にいい髙橋煌稀（スポ３・仙台育英）、ピッチャーもいますので、そこを打ち崩すにはそういう甘い球はそんなに来ないよねと、一発で仕留めることを今やっていこうという時期ですかね。

――それは先ほど話にあった「振れ振れ」ということか

そうですね。振るのはみんな好きなのでバッティングはほっといてもみんなやるので。ただ技術的なことは振ったからって１００％つくわけじゃないので、各々がそれを考えながら監督も含めて他にコーチ陣もいっぱいいらっしゃいますから、そういう人たちがどうした方がいいかというのは、監督とにかくバッティングに関してはもうすごく誠心誠意教えられる監督なので、そこを本人たちがどう感じているかですよね。

――コーチ陣同士の連携は

まずは仲良し軍団じゃないですけど、バカも言いますし言いたいこと言うし、僕も監督先輩ですけどいじったりもしますし（笑）、そういう雰囲気をとにかく作って、それを選手が見てるからコーチ陣仲良くやってるなという感じは受けてくれてるんじゃないかなと思います。だからみんなで戦ってるというか、コーチ陣がまず変な感じになったら違うと思うのでそういう感じで、どのコーチともやってるっていうのが一番じゃないですかね。

――慶大の野球部の特徴として選手たちが自ら考えて行動する場面が多いが

メニューも監督も決めてますけど、学生コーチがこうしたらいいんじゃないですかとか、学生コーチなかなか脚光浴びてないんですけど、今一軍でやってる谷口（＝谷口航大、経４・慶應）、山口（＝山口瑛士、商４・県立郡山）、宮腰（＝宮腰悠生、環４・慶應）、三瓶（＝三瓶遼斗、理４・慶應）。この４人が本当にとにかく４年生をまずまとめてくれている。そこが中心となって今の練習をやっている。私は技術を教えればいいだけというか。プロであればコーチがメニューを組んでそれを選手に与えてやろうという形なんですけど、今学生コーチというのがいるので、今挙げた４人の学生コーチが本当に親身になってやっているというのがすごくいいことじゃないかなと思います。慶應の良さだと思います。

これも一つ付け加えると自分たちで決めたんですけど、何言われても４年生でも「やらんかい」と言われたら「はい」って言えるんですよね、同級生なのに。俺たちの時代だったらそんなこと言ったら、「お前偉そうにしてんじゃねえよ」という時代だったんですけど、今はそれないんですよ。「やらんかい」「打たんかい」「何やってんだ」って言われても「はい」とか４年生同士で言うんですよ。それがすごいです。

――昔のチームとは全然違う

そうですね。僕も４０年前の話ですけど、時代が違うと言えばそれまでですけど、やっぱり上下関係もあったし、今は２年生が３年生にあだ名で呼んでたりとか、そういうことでも全然イライラしないというか、グラウンドでも「そういうのやってもいいんじゃないですか」って３年生が言うんですよ。「言われても全然イライラしないんで」とか言って。僕は１年目なので経緯は知らないですけど、来た印象としては学年問わず仲良くやっているなというふうに思ってますね。

――リーグ戦のベンチでも非常に盛り上がっている印象を受けるが

他の野球を見てる六大学（野球）のファンの方からもちょこちょこそれは聞いていて、「ベンチがすごく明るくなったね」と。一人は大村（＝大村昊澄、法３・慶應）なんですね。もう大村が春からオープン戦もとにかく声枯らして、一時声も出ないぐらいになるまで大村が声を出してくれました。もちろんそれに付随してみんな声出してくれるという雰囲気があって、やっぱり野球は２点３点負けてる時もこの春もいっぱいあったんですけど、それを盛り返したのはベンチの明るさであって、２点差なら挽回できるよという雰囲気を作っている。僕たちの時代だったら多分そういうこともないし、「お前そんな簡単に行くわけねーだろ」ってどっかにみんながそれぞれ思う所を、「なんか行けんじゃない」「ひょっとしたら」という、そういう雰囲気を作っているのは事実ですね。

――そういう雰囲気は自然に

これも試合をいっぱいやってきた中で雰囲気づくりができてきたのが一つと、自分のことをいうわけじゃないですけど、「とにかく明るくないとダメだよ」と。僕１月に来たんですけどその時は「キャッチボールでも声出さないでいいですか」と言われたんですね。「え、キャッチボール、学生なんだから声出さないの」と思いました。１月は僕我慢していたんですけど、２月の末のキャンプで、学生コーチにこう話したんです。「他のチームが『オーッシャーイ』とか言ってたらなんか強そうに見えない？」「元気があってこのチームなんかひょっとしたら強いチームかなって初めて対戦して思わない？」と。「そういうチームにしない？」という話から、春の松山キャンプからみんなで声出すようになりました。「『ナイスボール』とか『いいね』とか『そんな球じゃダメだぞ』とかそう言いながらやりませんか」ということから始まったのがだいぶ浸透しました。僕もとにかく明るい人間だったので、巨人で応援副団長をやっていてベンチでワイワイやってた方なので、とにかく明るい雰囲気を作らなきゃチーム変わらないのかなというふうに思っていたので、それが今みんなとにかく明るくやってくれてる要因じゃないかと思います。

――プロと学生への指導の違いは

監督がよく言われるんですけど、まだプロのレベルまで達していない人間が多いので、もっと底辺のところから教えたいというのが監督の考えですね。僕ももちろんそうなんですけど、高い所を教えればそれについてこられるかもしれないというのが僕の考えでもあるし、だからお互い監督と僕とで色々とにかく話し合いをするので、そこで「こういうふうな言い方していいですか」とか、「言ってくれ」とか、声出すのもそうですけど「静かなので声出させていいですか」とか、いろんなことを相談してやっているので、だからそういうところが出てきているのかなと思います。

――ご自身のプロ野球での経験を選手たちに伝えたりというのは

冗談で「俺、ホームラン１２本しか打っていないから」と言うと「えぇ、１２本も打っているんですね」とか最初の２か月３か月僕のことさえ知らない人もいたんですね。「え、巨人の選手だったんですか」と言うのもいたりして。だからちょっとうまく使わせてもらって「たいしたことない。１２本しか打っていないから」と、もう事あるごとに僕は言わせてもらって（笑）。それが良いか悪いかわかりませんけど、僕は（昨年の）４年生が抜けて最初に集まる時に「プロ野球選手になりませんか？それを目指したらみんな上手くなると思いませんか？みんなでプロ野球選手目指しましょうよ」ということを言わせてもらったんですね。今回７人の選手が４年生でプロ志望届出してくれて行ったのは２人ですけど、そういうことがあると目標もできるし、僕の考えですけどせっかく大学まで野球をやっているんだったらプロ目指しませんかと。ただ楽しいねで終わるんじゃなくて、今も２００人以上の選手がいますけど、やっぱりそういう思いをもってやった方が上手くなる確率は高い。無理かもしれないと思ったら終わりですけど、ひょっとしたらとねという思いを持ってくれたら、これは言い続けようと思いますけど。だからそういう気持ちをもってくれた方が絶対上手くなる確率は高いと思います。

――選手たちに伝えたいご自身がプロ野球で経験された視点は

プロというのはとにかくすごい選手の集まりでした。僕が行った時もたいした成績残せないで終わっちゃったんですけど、ファームであっても２軍の選手であってもすごい選手はいっぱいいたし、逆に言えばなんで上に上がれないだろうと思った時もいっぱいありました。そこの努力というか、プロはチャンスはちょこっともらえるかもしれないけど、その1回のチャンスをものにしないとすぐクビになっちゃったりとか。ドラフトもありましたし、やっぱり１０人ぐらい入るわけですよね。そうすると１０人辞めていくわけですよ、毎年。そういう厳しい世界。支配下が今７０人なんで平均７年と言われているんですけどね。１５年やる選手もいれば２年でクビになる選手もいる。そういう選手の中で戦っていくということは毎年勝負しなきゃいけない。

北倉助監督もこの前言っていましたけど、「俺たちは慶應の中でもドラフトをやっているよね」と。１軍に出るために誰を抜かなきゃいけないとかという話をされていて、その通りだと思うんですよ。「行きたい行きたい」、「俺なんで使ってくんないんだ」じゃなくて、普段の練習、試合を通じて結果を出していって、監督の目に留まるような、そういう選手になっていかなきゃいけないので、奥は深いと思いますし、なかなかそれができないですけど、そう思ってやっていると野球は上手くなるんじゃないかなと思います。

――ドラフト指名された渡辺和選手、今津慶介（総４・旭川東）選手にプロで期待することは

２人とも真面目ですし一生懸命。どんなことをやったらプロで今やっているのかな、成功する人も見ているでしょうし、間近でいい選手を見られるわけだからそれを真似するのもそうでしょうし、僕もそうでした。守備上手くなりたいと思ったらいろんな選手を見てどうやったらいいかとか、僕は大学の時は明治の平田（勝男）さんというすごい上手い方がいらっしゃって、ベンチにいる時はチームを応援しなきゃいけないですけど、平田さんの守備をバッター応援しないで見ていたりとか、やっぱり自分のものにするには何が早道というのは人を見ないといけないと僕は思うんですね。それもミーティングではいっぱい言わせてもらっているけど、自分だけでやったってたかが知れているんですよ。でも人を見て「なんで守備上手いんだろう」とか「なんであんなに飛ばせるんだろう」とか「なんであんなミート上手いんだろう」と考えたら色々自分で勉強する。教えられることだけじゃなくて、それができるかどうかで大きな差がついてくると思います。

あとは言われたことで自分に取り入れたらいいなと思うことは続けることです。絶対続けることです。１日や１カ月で上手くなるわけないので、ちょっと上手くなるけど急激に上手くなることはないので。だからそれを続けていくと絶対上手くなるよという信念をもってやれるかどうかだと思います。

――コーチとして今のチームにもたらしたいことは

とにかく元気を出して僕もバカになれるので今もう６４歳なんですけど（笑）。本当にバカ言っているし、とにかくチームを明るくするためにはどうしたらいいかというのは常に考えているし、技術を教えなきゃいけないので守備に関しては１回１回「違うよ」とか、終わった後に呼んで「今はこうだったよ」という話は絶対するように。とにかく静かにならない、黙っていない、常に動く。そこには愛情があるから、慶應が好きだから、優勝したいから。僕もみんなの前で言いました。春も「優勝したいんや」と、「俺たちを優勝させてくれ」という言い方もしました。やっぱり優勝したいです。勝ったらなんでもね、みんなで喜び分かち合えるわけですし、塾長に言ってもらいましたけど春は予行練習でしたけど、秋には本番のパレードをもう１回やりたいし、そういう気持ちでいます。

――選手たちとの円陣の中で上田和明コーチの「やったるでぇ！」という声掛けが印象的だが

たまたま開幕する前になんか言って盛り上げる言葉ないかなと自分で考えて。やっぱり関西弁なんですよね。「やろうよ！」じゃ盛り上がらないじゃないですか。なので僕は愛媛出身で関西人だと自分では思っていたんですけど、「四国は関西じゃねえ」と言われて（笑）。ですけど「やったるでぇ！」というのは「いいんじゃないかな」と思って春からずっと言わさせてもらって。最初の頃はチームの試合始まる前だけやっていたんですけど、最近はユニフォーム授与式が必ずあるんで、その時に全員で「やったるでぇ！」と言おうと決めてやりました。

――思いついた感じですか

そうです。わずか１０分くらい。なんか変わっているんですかね（笑）。なんか面白いこと言いたいんですよ。ダジャレも好きなんでなんか言葉が出るとすぐダジャレを言おうとしている気持ちもあるので。ミーティング始まる前にちょっといいかなと「みんなで言わない？」と言ったら盛り上がってくれて。バカになってやっています（笑）。

――現役時代に選手として経験された早慶戦と今の早慶戦との違いは

違いはないですね。とにかく早慶戦は人が入って普段のリーグ戦、東大、法政、明治、立教とありますけど、そこと違う雰囲気はあります。人が入るので、人が入れば人間というのは頑張るんですよね。人が３人ぐらいしか見ていなくて頑張れるかというと違うし。私たちの時代は早慶戦は超満員だったんで、そこでやれる喜び、まあ甲子園でやっているようなもんですよね。ああいう雰囲気で六大学になってもやれるというのは喜びですし、それは今も昔も変わらないと。僕たちはいつも、監督もおっしゃりますけどリーグ戦なので。東大戦、立教戦、明治戦、法政戦、最後にワセダ戦。でもそこで勝つというのが目標ですからそういう思いで戦っているのも一緒です。

――ワセダの小宮山監督がラストシーズンですが

１年目に優勝されて、そこで涙されていた小宮山さんを見たんですね。僕神宮でたまたまそれを見ていたんですけど、それに感動して。「あ、小宮山監督でも泣くんだ」と、泣くようなタイプじゃないと思っていたので、それにまず感銘を受けて。慶應が負けたんですけどなんか嬉しくて泣いちゃって、やっぱり母校愛と言うんですかね。その時から多分僕もコーチで戻りたいという気持ちが少しあったのかもしれません。たまたま堀井監督に呼んでもらって、そのチャンスをいただいたんですけど。８年間やられて、小宮山監督はピッチャーなのに本当作戦面とか動かれるじゃないですか。バントやったりバスターやったり１球ごとに変えたりとか。チームを動かすというか、新しい野球というんですかね。そういうみんなに考えさせるというんですかね。そういうところはすごく好感を持って僕見ていましたし、「何やるかわからないから気をつけようね」というのは春も言いましたし、多分秋のミーティングでももう１回言うんですけど、それは変わっていないので、そこは「気を付けながらやろうね」というミーティングはすると思います。いい監督ですよね。本当にすごかったと思います。

――小宮山監督と元々面識はありましたか

（小宮山監督が）ロッテと私が巨人だったので、なかなか会うこともないし話したこともそんなにはないと思います。でも向こうはもちろん知っていらっしゃって。

――ワセダで警戒する選手は

もうみんなですよね。各大学いい選手いっぱいいるので、「まとまりがどうか」というとこだと思うんですよ。「まとまり」の違いだと思うんですよ。束になってかかるという言い方は漠然としているので分かりづらいかもしれないけど、前のバッターが出たらどうやったら送れるんだとか、ランナーが２塁にいたらどうやって返すんだとか、ピッチャーはこの１人をどうやって抑えるんかとか、その思いが強い選手、チームがやっぱり上に行く。それを明治との戦いですごく感じました。みんなで束になって、プロに４人行くような選手がいるわけですから、それが僕は春はどちらかっていうと自分本位の野球をやっていたのかなという気はしますけど、うちとの試合に関しては本当束になってきました。特に福原（＝福原聖矢、国日４・東海大菅生）キャプテンがとにかく球に食らいついて。そういう思いを強く感じましたね。それに付随してドラフトされるような選手も結果を出して、ちょっと力負けだったのかなという気はします。

――慶應の「束になる力」というのは

これは明るさであり、みんなで一つの目標に、僕たちは「四冠」。これも笑い話なんですけど、結局全日本準優勝したら０．５冠じゃないですか。マックさんが四捨五入したら１だよねと（笑）。「四冠でそのまま行かない？」でシーズンを迎えたんですよ。なかなかいいこと言うなと。四冠なくなったら言えないじゃないですか。勝ってはいないんだけど四捨五入したら１だよね、じゃあもう二冠したことになっているんだから、次「あと二冠頑張ろうよ」というところから始まっているので。やっぱり先生をやっていただけあってうまいなと思って聞いていました。

――慶應の注目選手は

僕はみんな平等なので「この選手見てくれ」ということはないけど、まず打つ方ではクリーンナップ打つ選手が打ってくれないと、これはもう野球というのはそういうスポーツなんですよね。やっぱりクリーンナップが点を返す、チャンスで打てるというのはあると思うので、そこがまず一つ。

カズがちょっとコンディション不良なので、はっきり僕もわからないですけど、出られるのかどうかというところとそうじゃないんだったらみんなで、ピッチャーでまとまってどういうふうなピッチングをしてくれるのかとか、そこは注目しなきゃいけないところかと思います。まだ明治と立教やっていないのでそれ次第ですけど、僕たちの考えはもう明治が２勝するもんだと思って、監督も言いましたけど「早慶戦連勝、１日空いて優勝決定戦というところまで見据えて頑張ろうね」と。もう一つ言ったのはカズがもし出られなくなったとしたらこれで終わりにするんじゃなくて、「明治神宮大会でカズを投げさせるように頑張ろうね」というこの２つを監督が言っていたので、まさにその通りだと思う。

みんなでとにかく協力して１点でも少なく、守備も含めてピッチャーも含めて１点でも少なくピンチをしのぎ、１点でも多く取る。これに尽きると、単純ですけど。そういう野球をやろうという所ですね。

――早慶戦へ意気込み

“忘れ物“とみんな言うんですけど、全日本で優勝という忘れ物をしているので、そこに向けて早慶戦勝って明治にも勝って明治神宮大会で優勝したい。それが今年の目標ですね。とにかくそれに向けて全員がどれだけ気持ちを一つにできるか。これは試合するメンバーだけじゃなくて僕はいつも思うんですけど、スタンドで応援してくれる同級生下級生、すごい応援してくれると僕は思っているので、毎回それもリーグ戦終わった後は言うようにしているんですけど、その一体感ですよね。それが慶應の持ち味だと思うので、そこはどこにも負けない、他の５大学には負けない。それをもちながらこの早慶戦戦いたいなと思います。

（取材、記事：山内悠暉）