【野球】育成５位からプロの道へ　１年間主将として引っ張ってきた「チーム今津」の集大成を早慶戦で～今津慶介～／秋季早慶戦前インタビュー

春季リーグ戦で優勝し、全日本大学野球選手権大会では準優勝を果たした慶大。春秋連覇・日本一を目指して臨んだこの秋は、一時首位を独走するも、第４節・明大戦で勝ち点を落とし、優勝の行方は最終週の早慶戦に持ち越された。明大が立大から勝ち点を獲得したことで、慶大は早慶戦で２連勝すれば優勝、２勝１敗なら明大との優勝決定戦、勝ち点を落とせば明大の優勝となる。

一方、ワセダは５勝５敗で現在４位につけており、早慶戦の結果次第では２位に浮上する可能性もある。優勝の可能性はないものの、慶大にとって難敵であることに変わりはない。４年生の有終の美を飾り、”忘れ物”である日本一をつかむためにも、まずは早慶戦で２連勝し、春秋連覇を成し遂げたい。そこでケイスポは、早慶戦を前に闘志を燃やす慶大の選手・スタッフ・首脳陣にインタビューを行った。

今回は今津慶介（総４・旭川東）選手です！（このインタビューは１０月２８日に対面で実施しました。）

――ドラフト指名を受けた時の率直な気持ちは

ほっとしました。

――指名前は自分が指名されると思っていたか

いや、ほんとに五分五分だなって思ってました。

――当日の様子は？

特に変わったこともなく、いつも通り過ごしました。緊張もしなかったです。

――家族やチームメイトの反応は

家族は「おめでとう」と言ってくれました。チームメイトも喜んでくれたので嬉しかったです。

――ファイターズの印象

やっぱり個性豊かなチームという印象があります。

――鎌ヶ谷での生活に不安は

わからないことも多いので、多少不安はありますけど、与えられた環境でベストを尽くければなと思います。

――選手としての理想像はあるか

あまりこれという選手はいないんですけど、長く１軍で活躍できる選手になりたいです。

――プロへの意気込み

まずは支配下。早く支配下登録されるようにってところと、とにかくチームに貢献できる選手です

――春季リーグと全日本選手権を振り返って

春はここぞってとこで勝ち切れたのが、やっぱりあの成績に繋がったかなと思っていて。でもそれよりも全日本の決勝で負けたことの方が、印象に残っています。

――大学日本代表で得た収穫や気づき

トップの選手が野球にどうやって向き合っているのかとか、グラウンドでの考え方とか、スキル面はもちろんですけど、そういう精神的なところに刺激を受けました。

――世界大会で優勝した瞬間の気持ち

嬉しかったですね。結構緊迫した試合でしたし、やっぱ野球って面白いなというのを実感しました。

――ここまでの秋季リーグのチームの成績を振り返って

なかなかうまくいかない選手が多いなか、チームとしてもそこまでベストを尽くせていないなか、首位として優勝戦線に残っているので、チームとしてそれはいいことだと思います。

――秋季のご自身の成績については

良くないですけど、周りのおかげで、まだ優勝争いに残っているので、やっぱここからが勝負ですね。

――秋に向けてこの夏に取り組んだことや重点を置いたこと

色々あるんですけど、やっぱ守備をたくさん練習しました。

――今津選手は今シーズンからセカンドに挑戦。難しさなどは感じたか

難しいことも多かったんですけど、やっぱりチームが勝つことがベストなので。そのためには僕がセカンドにいたほうがいいというのが監督の意向としてあると思うので。そこでベストを尽くすしかないっていう感じです。

――１年間主将としてチームを引っ張ってきたが、難しさなどは感じたか

あんまりなかったですね。楽しいことの方が多かったです。

――この１年でチームはどのように変わったか

毎日練習が活気付いてついて、その一日一日が充実したものになってきてるのかなと思います。

――主将として３人の副将とどういったコミニュケーションをとってきたか

チーム内で変えたほうがいいなって時は一旦副将の誰かしらに相談して、意見を聞くようにしてますね。

――主将としてやっていく中で感じた心境の変化は

やっぱり周りには目を向けるようになったのかなと思いますね。

――４年間慶大で野球を続けてきて感じたこと

慶應の野球部っていうのも、やっぱり入ってきた時は凄さをあまりわかってなかったんですけど、いろんなOBとのつながりだとか、グレーユニフォームの伝統の重さとか、あとは神宮でプレイすることが素晴らしさとか、いろんなことをしてたので、すごい良い４年間を過ごさせてもらったと思います。

――この４年間で１番嬉しかった瞬間は

４年春の優勝です。

――１番悔しかった経験は

やっぱり決勝で負けた時ですかね。

――１年生のとき、リーグ戦に出場できないなかでどのようなことを思っていたか

簡単にはいかないだろうと思っていたので。まあ、こんなもんかなと思いました。

――初めてリーグ戦出場した時を振り返って

これが神宮球場かという高揚感がありました。フレッシュでは何打席か立ったことあったんですけど、やっぱりリーグ戦となると全然違う景色でした。

――４年間一緒に戦ってきた同期に思うこと

やっぱり苦しいことも嬉しいことも一番そばで経験したので。バカなことを寮でやったりしましたし、なんかお互いのプライベートでも関わり多いですし、本当に仲良い学年かなと思います。

――後輩に向けて

今ちょうど来年のチームに関する学年ミーティングを頻繁に開いてると思うんですけど。選手は揃ってるんで、どうなっても強くなると思います。だからこそ今みたいな期間、意見のぶつかり合いとかあると思うんですけど、そこを省かずににちゃんと腹割って話し合って、決めていったら後から後悔しないと思うので、そういうところはしっかり省かないでやれば必ず優勝できるかなと思います。

――来年の主将になる選手にメッセージを残すとしたら

頑張ってねっていう（笑）。僕よりは上手いことやると思うので、心配ないですね。

――何か来年のこのチームに期待することは

やっぱり春日本一取れなかったので、選手権優勝して、四冠して欲しいです。

――今後プロで活かしたいご自身の強みや魅力は

やっぱりここぞっていう場面での勝負強さです。

――今津選手はかなり感情を出すタイプだが、チームとしても感情を出すことを意識している？

そういうわけではなくて、慶應は出てる選手は結構感情を出してやると思うんで。僕に限らず、みんなそれぞれが結構感情をむき出しにして野球するっていう感じだと思います。ただ、僕が元気出してやったら、周りも元気出してやってくれるので、周りを気にかけるというよりも、元気にやっていこうという感じです。

――今年の秋の早大の印象

髙橋煌稀（スポ３・仙台育英） 君がいいピッチャーなので、そこに抑えられたら、やっぱりほかのチームも負けてますし、逆にそこを打ち崩せたらいけるのかなと思います。

――小宮山監督も今季がラストシーズン

やっぱり野球界に素晴らしい貢献をされた方だと思うので、花道を飾るにふさわしいゲームをしたいです。

――早慶戦の慶大のキーマンは

僕ですね。やっぱり打ってないんで、僕とか中塚遥翔（環３・智辯和歌山） とかが。ここで打たないと勝てないと思うので、早慶戦で打ちたいなと思います。

――堀井監督と戦う最後のシーズン

反抗したことがありましたけど、やっぱり器が大きいので。学生のそういった反抗に対しても全部受け止めて向き合っていただいたので、やっぱり迷惑をかけた分、最後優勝って形で日本一という形で恩返ししたいなと思います。

――早慶戦、そして日本一への意気込み

春に悔しい思いをした分一丸となって、リーグ戦優勝、日本一に向けてもう一戦一戦、慶應らしい泥臭い野球で頑張っていきたいと思います。

（取材：山内悠暉／記事：塩田隆貴）