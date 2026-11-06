【野球】「慶大は僕の野球人生の目標」ともにチームを作った仲間と追い続ける日本一～沖﨑真周～／秋季早慶戦直前インタビュー

春季リーグ戦で優勝し、全日本大学野球選手権大会では準優勝を果たした慶大。春秋連覇・日本一を目指して臨んだこの秋は、一時首位を独走するも、第４節・明大戦で勝ち点を落とし、優勝の行方は最終週の早慶戦に持ち越された。明大が立大から勝ち点を獲得したことで、慶大は早慶戦で２連勝すれば優勝、２勝１敗なら明大との優勝決定戦、勝ち点を落とせば明大の優勝となる。

一方、ワセダは５勝５敗で現在４位につけており、早慶戦の結果次第では２位に浮上する可能性もある。優勝の可能性はないものの、慶大にとって難敵であることに変わりはない。４年生の有終の美を飾り、”忘れ物”である日本一をつかむためにも、まずは早慶戦で２連勝し、春秋連覇を成し遂げたい。そこでケイスポは、早慶戦を前に闘志を燃やす慶大の選手・スタッフ・首脳陣にインタビューを行った。

今回は沖﨑真周（経４・幕張総合）主務です！（このインタビューは１０月２７日に対面で実施しました。）

――ここまでの試合で印象に残っている試合はどの試合ですか

やっぱり優勝した時の試合が一番印象に残ってますけど、春の初戦の立教戦は、今年のチームがどんなもんかという腕試しの意味合いもあって。そこで思った通り、「今年やれる」ということを感じたので、それは結構印象に残っています。

――秋ではいかがですか

秋は、明治に負けた試合ですね。負けて悔しかったですけど、優勝がなくなったわけじゃなく、明治とタイに並んだだけだったので、みんな意外と前を向いてましたし、残りを全部勝てればいいやという気持ちでいると思います。

――春のリーグ優勝が決まった瞬間の思いは

それはもう、シンプルにめちゃくちゃ嬉しかった。嬉しいというか、ホッとしたっていうのが一番。「ああ、良かった」というのが一番ですね。

――新幹部インタビューの際に、「強い慶応を取り戻したい」と話されていました。取り戻せた理由は

やっぱり、僕たちスタッフもですが、選手のみんなが頑張ったからじゃないですか。選手のみんなが３季連続５位ですごく悔しい思いをしてきました。特に４年生は、１年生の時から「絶対に４冠をとる」と口を合わせて言っていたので、その思いがやっと形になったというか、地道にずっと積み上げてきたものが、出たんじゃないかなと。そういった４年生の頑張りも大きいですし、さらに下級生のみんながそれについてきてくれたおかげでもあります。やっぱりいいチームができてるんじゃないかなと思います。

――４年間を振り返って、一番苦労したことや苦しかったことは

４年生で主務になって、責任感が増しました。僕の一つの不手際で、試合に出られなくなったり練習ができなくなったりもするような立場なので、その点では大変だし、緊張感もあります。マイナスを作らないのが僕の仕事なので、それは大変ですが、やりがいがありました。

――今の4年生の代はどのような代

野球がとにかく好きで、野球にかけてる人が多いと思います。みんな「ここで優勝して日本一になるんだ」という強い思いで入ってきて、その思いを変えずにやり続けています。野球に対する強い思いがあり、それに人生をかけてるということが一番の特徴かなと思います。

――一番感謝を伝えたい人は

みんなですけど、特に監督には感謝を伝えたいですね。監督からたくさんのことを学ばせてもらいました。もちろん野球に関する事もそうだし、一社会人として。僕は大人の経営陣の方々とも付き合いがあり、その中でやっぱり監督から、どうしたら相手に失礼じゃないかという礼儀や挨拶といったことをたくさん学ばせていただいたので、すごく感謝しています。監督のもとでマネージャーをやれて、すごい成長できたなと。これからの自分の人生でも生かせる事がすごく多いなと思ってます。

――監督との印象に残っているエピソードは

監督も社会人で選手をやって、そこからマネージャー・コーチになり、監督というキャリアで、マネージャーにも厳しいので、あんまり褒めるタイプではないです。求めているレベルは多分高いような気がしています。監督が一番、相手に失礼がないような礼儀を大事にしてる方で、すごく謙虚な方です。僕らマネージャーが例えば社会人のチームに失礼なような対応とかをしてしまった時は、怒られるというか、やはりしっかりと教えてくれるので。

でも、ゴミが汚かった時やゴミのダストボックスとかがごちゃごちゃになってる時に、僕が掃除するんですけど、それをしっかり見て、「お前、そういう汚いのを嫌がらないっていいよな」ということを言われたのを覚えてますね。「意外と見てくれているんだな」というのを感じました。

――以前のインタビューで慶大に強い憧れがあったとおっしゃっていました。慶大のチームだからこそ得られたものは

自主性ですね。やっぱりやらされてる野球じゃないので、僕たちは。「あれやれ、これやれ」というチームじゃなくて、各々がそれぞれの思いを持って入ってきて、自分で考えて、一人ひとりが自立して、どんどん上手くなって、そしてチームになっていくという組織です。僕は選手ではなくマネージャーの立場ですが、自主性がある自立した人間になるという意味では、やはり成長できたと思います。

エンジョイ・ベースボールという考え方もあると思います。堀井監督が現役時代であった時の前田祐吉監督という方がエンジョイ・ベースボールを提唱した方で、堀井監督はよくエンジョイ・ベースボールの精神を僕たちに教えてくれるんですよね。文字通り楽しく野球をやるんじゃなくて、様々な項目があって、「これがエンジョイ・ベースボールだ」ということを教えてくれました。世間の人が思っているエンジョイ・ベースボールと僕たちがやってるエンジョイ・ベースボールは全然違うのではないかと思いますが、本当に野球に真摯に向き合うのがエンジョイ・ベースボールだなと思います。

――沖崎さんは小学校１年生からプレイヤーとして、大学ではマネージャーとして野球と向き合い続けてこられました。沖崎さんにとって野球はどのようなものですか

人生のほとんどを野球に費やしてきたので、やっぱり人生そのもののような気がします。生きていく中の大きな軸でもあるし、野球がなかったらどうやって生きていこうかなっていうぐらいには人生をかけてきたものですね。気づいた時からずっとやってるので。

大学でも選手をやる気でいましたが、高校でけがをして３回手術をしていて。「これで上のレベルで果たしてできるのかな」ということを考えて、迷ったんですが、すごい痛みがつきまとっていて野球やるのもちょっと嫌になったこともあったんです。僕はこのチームに入ること、というかこのチームで野球をすることが野球人生の目標だったので、選手ではないですが入る方法があるならと思って、マネージャーとして入りました。

――今季のチームはどのようなチーム

勢いはありますよね。あとは精神力が強いと思います。追い込まれてもそこから跳ね返す力があるし、多少のことではみんなへこたれないし、「もうダメだ」って投げ出すやつがいないので、粘り強いチームになってるかなと思います。

――ワセダの印象はいかがですか

高橋煌稀（スポ３・仙台育英）が相当いいっていう印象。やっぱり打線も德丸快晴（スポ２・大阪桐蔭）、寺尾拳聖（人３・佐久長聖）、岡西佑弥（スポ４・智辯和歌山）、このあたりがやっぱり長打力もありますし、チームとしては春、秋と成績は振るっていないですが、春に一回負けてますし、今季も明治に勝ち点を取っているので、いいチームであることは間違いないです。やっぱり早稲田は強いというイメージはありますね。

――早慶戦で注目してほしい慶大の選手は

やっぱりカズ（＝渡辺和大・商４・高松商業）ですかね。本人は投げる気でいますし、お医者さんも投げられると言っているので、そのつもりで頑張って調整しています。カズに注目してほしいですが、あまりカズに頑張らせずに勝ちたいっていうのもあります。

――早慶戦を終えたら同期にどんな言葉をかけたいですか

明治神宮大会に行くと思うので、それが終わるまで「絶対に日本一取ろう」っていう言葉ですかね。

ーー期待しているマネージャー・後輩はいますか

みんな期待していますが、杉原大輝（理３・小野）くんは次に主務になると思うので、頑張ってほしいですね。マネージャー、主務でチームが変わるということを僕自身やっていて感じたので、彼がリーダーシップをとってまたいいチームを作ってくれたらなと思ってます。

――最後に早慶戦への意気込みを教えてください

明治対立教がどうなるか分かりませんけど、どちらにせよ２連勝が必要条件だと思うので、一戦必勝で、土曜日にまず全力を注いで、日曜日に必ず２連勝して、優勝、または優勝決定戦に必ず届くように頑張りたいと思います。

（取材：河合亜采子、記事：片山春佳）