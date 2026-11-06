【野球】「野球の神様が与えてくれた試練でありプレゼント」優勝を懸けた早慶戦へ～堀井監督～／秋季早慶戦直前インタビュー

春季リーグ戦で優勝し、全日本大学野球選手権大会では準優勝を果たした慶大。春秋連覇・日本一を目指して臨んだこの秋は、一時首位を独走するも、第４節・明大戦で勝ち点を落とし、優勝の行方は最終週の早慶戦に持ち越された。明大が立大から勝ち点を獲得したことで、慶大は早慶戦で２連勝すれば優勝、２勝１敗なら明大との優勝決定戦、勝ち点を落とせば明大の優勝となる。

一方、ワセダは５勝５敗で現在４位につけており、早慶戦の結果次第では２位に浮上する可能性もある。優勝の可能性はないものの、慶大にとって難敵であることに変わりはない。４年生の有終の美を飾り、”忘れ物”である日本一をつかむためにも、まずは早慶戦で２連勝し、春秋連覇を成し遂げたい。そこでケイスポは、早慶戦を前に闘志を燃やす慶大の選手・スタッフ・首脳陣にインタビューを行った。

今回は堀井監督です！（このインタビューは１０月２４日に対面で実施しました。）

――今季ここまでの戦いをどのように振り返っていますか。

７勝３敗。明治と同率首位ということで、よくやっていると思います。明治戦で優勝がかかったというところで2連敗というね、そういう意味では足踏みしているような感じはあるかもしれないですけど、でも勝ち点３を取ってね、明治と１勝１敗からの３戦目に持っていったということは、比較的チームの力を出せているのではないかと思っています。

――明大戦は想定外だったか

そうですね。１勝１敗からの3戦目は、確かに浦久（＝明大・浦久響、国際日本３・日本航空石川）くんにね、いいピッチングをされて完璧に抑えられたので、そこがちょっと力及ばなかったというところですかね。浦久くんにあそこまで抑えられたことは、たしかに誤算だったんですけど、でも、彼はそれにふさわしいピッチングをしたと思うので、これはもう切り替えていくしかないと思っています。

――ここまでの試合で、特に印象に残っている試合や場面はありますか。

ポイントはどこかな。明治戦の初戦を取ったことは結構大きかったかなと思いますね。ビッグイニングを作られたんですけど、1点ずつ返していって結果的に勝ち切ったとところが、非常に粘り強い戦いができたので非常に良かったと思います。

――リーグ戦前には、「投手陣の層の厚さと打撃陣の底上げに取り組んできた」とお話しされていました。ここまでの戦いを通して、その手応えはいかがですか。

投手陣に関していうと、春は渡辺和大（商４・高松商業）におんぶ抱っこだったと思うんですね。それが2戦目の広池（＝広池浩成、経４・慶應）がある程度成長し、鈴木（＝鈴木佳門、経２・慶應）ともう1人小宅（＝小宅雅己、環１・慶應）というね、リリーバーが出てきました。ここの4人でなんとか熊ノ郷（＝熊ノ郷翔斗、環２・桐蔭学園）、水野（＝水野敬太、経３・札幌南）というところはね、繋ぎ繋ぎの役割もしているので、春よりはピッチャーの数が多くなったと思います。

打線の厚みという意味でいうと、ポイントはセンターとサードだったんですけどね。これを丸田（＝丸田湊斗、法３・慶應）が本調子とはまだ言えませんけど、なんとか１番で定着して、竹田（＝竹田一遥、環２・聖光学院）がサードに入ってという、これもよくやってるという評価でいいと思いますけどね。

――丸田選手は9番やスタメンから外れるときもありました

そうですね。寳田（＝寳田裕椰、経４・三重）を最初使ったんですけども、途中からまた１番にあげて、出塁率も含めるとね、まずまずやってると思いますんで、もうちょっと打ってくるともっといいんですけどね。

――現時点で課題はありますか

この3週間で、まず１番はとにかく髙橋（＝髙橋煌稀、スポ３・仙台育英）くんを打つことですね。明治と立教戦の結果にもよりますけど、そういうことも抜きにして、とにかく早稲田にしっかり勝つということで、なおかつ優勝となるとやっぱり連勝ということが求められるので、まず第１戦をしっかり取るということがすごく大事なんで、高橋くんをしっかり打つっていうこと。それから、これも２戦目あるいは優勝決定戦のことに関していうと、ピッチャー陣のもう１回再整備、よく頑張っていますけど、渡辺和がどうなるかわからないという状態を想定して、再整備というところですかね。

【投手陣についての振り返り】

――今季、先発の渡辺和投手や広池投手のここまでの投球をどのようにご覧になっていますか。

渡辺は状態が春ほどの調子ではなかったですけど、それでもやっぱり初戦を全て投げ切って先発し切ったというところと、法政３回戦をしっかり勝ち切ってくれたことでね。これはもう非常にもう大きな役割を果たしたと思います。広池も２戦目をしっかり投げているので、先発に定着して、試合をしっかり作ることがすごく大事だと思うんでね。この2人に関してはもう十分。及第点だと思います。ただ、渡辺が先ほど申し上げた通りにちょっとアクシデントがあって、やっぱり肩、肘のことですからね。将来もありますし、あまり無理はさせない予定です。その時に渡辺を埋める選手の本当の意味の底上げ、これが大事かなと思っています。

――早慶戦の第１先発、第２先発はどのようにお考えですか。

今ところ、これ難しいですね。広池を1番目に持ってくるのか。広池を日曜日に固定しておいて、誰かを土曜日に持ってくるのか。もうちょっと調子を見極めて、決めていきたいと思います。

――鈴木佳門投手、小宅投手の成長は、どのように起用していきたとお考えですか。

渡辺と広池が2枚しっかりしていればね。当然2人が2枚リリーバーということになってたんですけど、鈴木小宅どっちかを先発にという選択もありますね。

――投手起用や継投について、上田誠コーチとは普段どのように話し合い、連携されていますか。

上田誠コーチが毎日ピッチャーを見ていますから、ピッチャーの調子だとか、あるいはその日の状態をブルペンキャッチャーから聞いたり、そういう役割を上田さんがやってくれています。

――明大２回戦で沖村（商４・慶應）投手を継投で起用されましたが、決断した理由を教えていただきたいです。

広池の球数もありましたので、同点に追いついたところだったんですけど、優勝が懸かった非常に厳しい場面で行ったので、彼自身のプレッシャーもあったと思うんですけどね。1番状態がいい沖村、前日に鈴木（佳）と小宅を使っていますので、1イニングとりあえず鈴木（佳）・小宅に繋いでいけるような、そういう1イニングでも2イニングでもという気持ちで送って送り出したんですけどね。

――明大３回戦ではアクシデントもありましたが、その後、水野投手を起用した意図を教えてください。

あそこも沖村を用意してたんですけど。故障だったので、5分前後の余裕があるというルールがあるので、水野が仕上がるんだったら、水野の方が確率が高いかなっていう理由ですかね。

【打撃陣について】

――今季の打撃陣について、ここまでの成長をどのように評価されていますか。

春ほどの状態の良さはないんですよね。これは多分秋の各校のピッチャーのレベルが上がっているということもあるでしょうし、マークされているということもあるでしょうし。そういう中で首位にいるということは、ピッチャーも含めてですけど、打撃陣もそれなりの頑張りというかね、活躍しているという評価ですかね。

――法政戦で初めて横地（政４・慶應）選手をスタメン起用した理由（その試合でホームランを放った）

これもね、横地は非常に状態が良かったですね。丸田がもう1つの状態だなというところで、横地が非常に良かったのでというのが1番ですかね。

――現段階での早慶戦のスタメンはどのようにお考えですか

9人のメンバーで不動で固まってきたと思うんですけど、打順に関してもしかしたら変えるかもしれません。でもずっとこれで来ているというところもあるので、その収まりどころっていうかね。選手の意識が急に変わっちゃってもというところもあるので、同じようなメンバーでいく可能性もあります。ただ、常に調子を見極めて、調子と慣れとか収まりとの、境目というかね、そういうの探りながらということでいきたいと思います。

――三塁手の固定について

守備で言えばもう上田（＝上田太陽、商４・國學院久我山）なんですよ。バッティングを取れば本当に寳田なんですよ。竹田一は走力も含めて総合力で今使ってるんですけどね、それぞれそういう得意不得意があるんでね。そういう理由で今は竹田一を使ってると。

――今季は内野守備でも安定したプレーが見られます。失策の少ない守備につながっている要因をどのようにお考えですか。

上田和明コーチが来て、守備の基本を徹底しているというところが大きいのと、そういう中で林（＝林純司、環３・報徳学園）の成長が大きいですよね。それから、吉野（＝吉野太陽、法４・慶應）も非常にファーストでいい守備をしてるので、そのような個々の成長と、チーム全体の成長というところですかね。

――林純選手と吉野選手はどんなところが成長されましたか

林（純）はハンドリングが、グラブさばきが非常に荒くなって、いろんな、強い打球、弱い打球、難しい打球に対しても、しっかりと捕球できるようになりました。吉野はワンバン処理がうまいので、内野手が安心して投げれるようなそういうハンドリングをしてくれているのと、あと、やっぱりファーストは強い打球が飛ぶので体で止めるというプレーもいくつかありましたし。内野守備ということに関してだと、この2人の活躍は印象に残りますよね。

――今季の早稲田について、どのような印象を持たれていますか

なんて言っても髙橋煌稀くんという大黒柱がいて、打線も不動の4番の寺尾（＝寺尾拳聖、人間４・佐久長聖）くんが戻ってきて、德丸（＝德丸快晴、スポ２・大阪桐蔭）くんは相変わらず春の調子を維持してると、非常に強力チームなんでね、あとにぶつかっていきたいと思いますね。

――早慶戦の投打それぞれのキーマンをあげるとすれば

ピッチャーは広池とバッターは今津（＝今津慶介、総４・旭川東）ですね。広池は先発ですよね。渡辺がどうなるかわからない状態で唯一、今シーズン１番投げているピッチャーなので、そういう意味で、計算したいですね。広池が投げる試合はね。それから、今津はキャプテンとしてずっとチームを引っ張ってきましたが、ここからの大一番で、チーム今津がどう機能するかというのは、今津自身のパフォーマンスが非常に大きいので、そういう意味でも期待しています。

――渡辺和投手と今津慶介選手がプロ野球指名を受けました。指名が決まった瞬間のお気持ちをお聞かせください。

渡辺和に関しては、直前に１９日の月曜日の試合でアクシデントがあって。正直どういう評価になるのかと心配したんですね。ですけど、非常に強いチームから３位指名ということで、私としてはもう、本当にほっとしましたね。今津に関しては、地元の球団という本人のずっと思いとか希望も聞いていたので、育成５位ですけど、ここからスタートラインに立てるということでね。よかったと思います。

――お二人にはどんな選手になって欲しいとお考えですか。

渡辺は彼が先発でプロ野球のローテーションに入って、長く野球をやってほしいなと思います。今津は育成からのスタートなので、まずは支配下を取って１軍に定着して、バッティングと体から発散するエネルギーが彼の持ち味なのでそこを十分に活かして欲しいと思います。

――この今津選手の代は、監督にとってどのような代でしたか

１年の秋にリーグ優勝、日本一を経験して、２年、３年と３季連続５位という期間もありました。非常に苦しみました。で、今年の春のリーグ優勝ね。大学選手権は準優勝でしたけど、勝つ味も、負ける悔しさもね、もう１回、奪還する、またこの喜びも経験して、また、最後に非常に苦しい、優勝に向かって苦しい早慶戦をね、でも、見方によっては１番やりがいのある早慶戦を迎えるということで、いろんな経験をした、なかなか普通では経験できない４年間を経験した代だったんじゃないかなと思います。

――最後の早慶戦を迎える４年生に向けて、メッセージをお願いします

学生最後の早慶戦ということで思い入れも強いでしょうし、ましてや優勝がかかっていますから。こういうカードがこういう状況で組まれたということでね、まず、やりがいというかね、滅多にない野球の神様が与えてくれた、試練とも言えるし、プレゼントとも言えるしね。こういう経験を、とにかく力いっぱいのプレーとね、サポートと声援で乗り切ってほしいと、結果は後からついてくると、そういう気持ちでやってほしいです。

――最後に早慶戦への意気込みや、ケイスポ読者に向けてメッセージをお願いします

優勝が懸かっている、懸かっていないに関わらず、早稲田との戦いというのはこれも特別なものなので、全力を尽くします。その上で優勝ということになるとね、やっぱり連勝ということが求められる最低条件になるという状況を予想していますので、そういう結果につながるように、まずは初戦、全力で戦いたいと思います。

（取材、記事：河合亜采子）