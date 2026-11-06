【野球】＂チーム今津＂最終章 響け春秋連覇のファンファーレ　ワセダを倒し頂点へ／２０２６秋季リーグ戦　早大戦展望

２０２６年秋季リーグ戦も、いよいよクライマックスの早慶戦を迎える。優勝の行方は、慶大が２連勝すれば春秋連覇、２勝１敗なら明大との優勝決定戦、勝ち点を落とせば明大の優勝となる。４年生と一日でも長く野球をするために、そして、春に成し遂げられなかった日本一をつかむために、早慶戦での２連勝は絶対条件だ。”チーム今津”にとって、まさに負けられない大一番。１年間積み重ねてきたもの、４年生にとっては４年間の全てを懸け、集大成を示すときが来た。

春季リーグ戦で５季ぶりの優勝を果たし、全日本大学野球選手権大会でも準優勝に輝いた慶大。春秋連覇を目指す今季は、開幕カード・東大、第３週・立大に連勝して勝ち点を挙げると、第４週・法大からも勝ち点を奪い、一時は首位を独走した。しかし、勝ち点を挙げれば優勝が決まる第６週・明大戦で、１回戦を先勝しながらまさかの２連敗。優勝の行方は最終週の早慶戦に持ち越された。

明大が立大から勝ち点を獲得したことで、慶大は早慶戦で２連勝すれば２０２１年以来５年ぶりの春秋連覇、２勝１敗なら明大との優勝決定戦、勝ち点を落とせば明大の優勝となる。主将・今津慶介（総４・旭川東）率いる＂チーム今津＂も残すところあと１カード。＂忘れ物＂である日本一への挑戦権をつかむためにも、伝統の一戦で２連勝を飾りたい。

早大は開幕カード・法大との３回戦にもつれた激戦を１点差で落とし、黒星発進となった。それでも第３週・明大戦では、２回戦で１７失点の大敗を喫しながらも３回戦を制し、今季明大から勝ち点を奪った唯一のチームとなった。第４週・東大にも連勝したが、第６週・立大に２連敗を喫して優勝の可能性は消滅。５勝５敗の４位で最終週を迎える。しかしワセダは早慶戦の結果次第では２位浮上の可能性も残し、何より今季限りで退任する小宮山悟監督のラストシーズン。指揮官の花道を飾るためにも、目の前での慶大の胴上げだけは阻止しにくるだろう。

ワセダの投手陣の柱は、堀井哲也監督も＂大黒柱＂と警戒する髙橋煌稀（スポ３・仙台育英）。防御率２．５３、３０奪三振はともにリーグ２位。立大１回戦では８回まで無失点に抑えるなど、安定感が光る。連勝が求められる慶大にとって、初戦の先発が予想される髙橋煌の攻略が最大の焦点となる。打線では、４番の寺尾拳聖（人４・佐久長聖）、春から好調を維持する德丸快晴（スポ２・大阪桐蔭）に加え、１年生ながらリーグトップタイの３本塁打を放つ川尻結大（スポ１・仙台育英）が一発の怖さを秘める。

対する慶大打線は、明大１回戦で勝ち越しの２点二塁打を放った林純司（環３・報徳学園）、チーム最多の３本塁打を放つ一宮知樹（経２・八千代松陰）ら、下級生の勢いも心強い。一方で、日本ハムから育成５位指名を受けた主将・今津は、今季なかなか本来の打撃を見せられていない。その今津は、自身と中塚遥翔（環３・智辯和歌山）の奮起を勝利の条件に挙げる。春のベストナイン・小原大和（環４・花巻東）ら４年生の意地が、髙橋煌攻略の糸口となるはずだ。

投手陣は、チーム失点２８とリーグ最少を誇る。そして、堀井監督が早慶戦の投のキーマンに挙げるのが、２回戦の先発に定着し防御率２．０８でリーグトップに立つ広池浩成（経４・慶應）だ。全カードの初戦を投げてきた渡辺和大（商４・高松商業）が明大３回戦でアクシデントに見舞われ、堀井監督は広池を１回戦に回すことも含めて起用を見極める構え。鈴木佳門（経２・慶應）、小宅雅己（環１・慶應）のどちらかを先発に回す選択肢もある。どちらの試合を任されても、広池が試合をつくれるかどうかが春秋連覇の行方を左右する。

救援陣も春から厚みを増した。上田誠コーチが先発二本柱以外の＂投手ＭＶＰ＂に挙げたのは、今季＂覚醒＂した２年生左腕の鈴木佳と、ピンチの場面で好救援を重ねる水野敬太（経３・札幌南）。試合終盤まで粘り、継投で逃げ切る形は整っている。

１年秋にリーグ優勝と日本一を経験しながら、２年、３年と３季連続５位の苦しみも味わった＂チーム今津＂の４年生。今春は５季ぶりの優勝をつかみ、大学選手権では日本一まであと一歩に迫った。そして迎える学生最後の早慶戦には、春秋連覇が懸かる。堀井監督が「野球の神様が与えてくれた試練でありプレゼント」と語る大一番。２連勝の先にしか、春秋連覇の景色はない。

（記事：神戸佑貴）