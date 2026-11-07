【野球】 苦しい流れ断ち切れず敗戦 優勝まで３連勝必須に／東京六大学野球　２０２６秋季リーグ戦 早大１回戦 @明治神宮野球場

１１月７日（土） 東京六大学野球 ２０２６秋季リーグ戦 早大１回戦 @明治神宮野球場

絶対に勝ち点を落とせない早大とのカード。１回戦の先発を任されたのは広池浩成（経４・慶應）。初回、阿部葉太（スポ１・横浜）に先頭打者本塁打を浴び、先制を許す。３回にも阿部の二塁打を皮切りにピンチを招き、２点を失う。反撃したい慶大は相手先発・髙橋煌稀（スポ３・仙台育英）に対し、４回、吉開鉄朗（商４・慶應）が内野安打を放つと、相手の失策もからみ、１点を返す。その後、慶大は無得点の攻撃が続き、８回、４番・寺尾拳聖（人４・佐久長聖）に２点本塁打、９回に石松悠太（教育１・鳥栖）にダメ押しとなる１点本塁打を浴び、突き放される。慶大は５回以降得点を奪えず、１ー６で敗戦。この日の敗戦により、慶大が優勝するためにはここからの２連勝と明大との優勝決定戦での勝利が絶対条件となった。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 早大 1 0 2 0 0 0 0 2 1 6 慶大 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

慶大バッテリー：●広池、鈴木佳、熊ノ郷、小宅ー吉開

早大バッテリー：〇髙橋煌、香西ー尾形

慶大本塁打：なし

早大本塁打：阿部１号ソロ（１回）、寺尾２号２ラン（８回）、石松１号ソロ（９回）

早大戦にあたって慶大が優勝を勝ち取るために必要な絶対条件は勝ち点奪取である。先週のカードで明大が立大相手に２勝１敗で勝ち点を取ったため、慶大は早大戦で２勝すれば優勝、２勝１敗であれば明大との優勝決定戦に臨むという状況に。そのため、この日の早大１回戦は春秋連覇に向けては決して落とせない重要な一戦となった。試合は、大久保秀昭前監督による始球式から幕を開けた。

この日、渡辺和大（商４・高松商業）がベンチを外れたため、これまで２戦目の先発を任されていた広池が先発のマウンドに上がった。初回、１番・阿部にいきなり先頭打者弾を浴び、先制を許す。その裏、慶大打線は２つの四球と安打で１死満塁の絶好機をつくるも５番・中塚遥翔（環３・智辯和歌山）が併殺打に倒れ、得点を奪うことができない。２回表、広池は２つの三振を奪い、三者凡退で抑える。

しかし、３回表、先頭の阿部に二塁打を浴び、続く湯浅桜翼（スポ２・仙台育英）にも内野安打、盗塁を許し、無死ニ、三塁のピンチを招く。岡西佑弥（スポ４・智辯和歌山）の内野ゴロの間の得点、４番・寺尾の打席での暴投で２点を奪われ、厳しい展開となる。慶大打線は３回まで毎回走者を出すも、好機での１本が出ず、反撃することができない。

４回表、先発・広池に代わり、２番手・鈴木佳門（経２・慶應）がマウンドに上がる。鈴木佳は力強い直球と鋭いスライダーのコンビネーションで相手打者に的を絞らせない。早大打線を三者凡退に抑え、守りからリズムをつくる。

４回裏、先頭の中塚が中前安打で出塁し、２死二塁の好機をつくると８番・吉開が遊安打を放ち、相手遊撃手の失策もからみ１点を返す。

鈴木佳は５回表、６回表も早大打線をきっちり打ち取り、３回を無安打に抑える好投を見せる。同点に追いつきたい慶大だったが、相手先発・髙橋煌の前に5回裏、６回裏、続けて走者を出すことができず苦しい展開が続く。

７回表から、鈴木佳に代わって、マウンドに上がったのは３番手・熊ノ郷翔斗（環２・桐蔭学園）。先頭に四球を与えるも後続を断ち、無失点で切り抜ける。７回裏、早大の投手は先発・髙橋煌から主将・香西一希（スポ４・九州国際大付）に代わる。代わり端を攻めたい慶大は、先頭の吉野太陽（法４・慶應）の中前安打で走者を出すも、後続の3人が内野ゴロを打たされ、得点圏に走者を進めることができない。

８回表、これ以上の追加点を許すことができない慶大は、今季これまで無失点のルーキー・小宅雅己（環１・慶應）にマウンドを託す。ここまで好投を見せていた小宅だったが、先頭に四球を与えると、寺尾に左翼席に飛び込む痛恨の２点本塁打を浴び、追加点を許す。４点差を跳ね返すために絶対に得点を奪いたい慶大打線は、８回裏、２番・小原大和（環４・花巻東）から始まる好打順だったが、相手投手の投球術の前に内野ゴロを打たされ、またも無得点に終わる。

９回表、２死無走者の場面でリーグ戦初出場となった９番・石松に１点本塁打を浴び、突き放される。その裏、同点に追いつきたい慶大は、林純司（環３・報徳学園）に代えて渡辺憩（商３・慶應）を代打に送る。渡辺憩は四球を選び、出塁。しかし、後続が倒れ、追いつくことができずに試合終了。大事な初戦だったが、１ー６で敗れた。

慶大は明大２回戦、３回戦と、勝てば優勝という場面で２連敗を喫した。さらに、絶対的エース・渡辺和のベンチ外という大きな痛手も重なり、決して万全とは言えない状況でこの早慶戦に臨んだ。なんとしてでも勝利をつかみたい一戦だったが、あと一歩及ばず。しかし、今春の早慶戦も第３戦までもつれ込んだ末に勝ち点を獲得し、優勝を果たしている。春秋連覇という大目標を達成するため、慶大に残された道は、早大に連勝し、明大との優勝決定戦を制することのみ。主将の今津が語った「慶應らしい泥臭い野球」を体現し、優勝への望みをつなげたい。

（記事：秋吉一樹／写真：河合亜采子、鈴木拓己、鈴木啓護、奈須龍成、髙木謙、中原亜季帆、柄澤晃希、山内悠暉、原田武郎）

◆慶大野手成績

位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 [8] 丸田湊斗（法３・慶應） 二ゴロ 中安 左飛 二ゴロ [D] 小原大和（環４・花巻東） 四球 投失 空三振 遊ゴロ [4] 今津慶介（総４・旭川東） 四球 中飛 空三振 左失 [7] 一宮知樹（経２・八千代松陰） 遊安 中飛 右邪飛 三併殺打 [9] 中塚遥翔（環３・智辯和歌山） 二併殺打 中安 遊直 遊ゴロ [6] 林純司（環３・報徳学園） 投ゴロ 二ゴロ 二直 H 渡辺憩（商３・慶應） 四球 [3] 吉野太陽（法４・慶應） 四球 一飛 中安 空三振 [2] 吉開鉄朗（商４・慶應） 二併殺打 遊安 遊ゴロ 左飛 [5] 竹田一遥（環２・聖光学院） 遊飛 H 𠮷田雄亮（商４・慶應） 三飛 5 上田太陽（商４・國學院久我山） H5 寳田裕椰（経４・三重） 一ゴロ

◆慶大投手成績