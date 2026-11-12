【野球】魂の継投で逃げ切り勝利　２季ぶりの優勝へ／東京六大学野球２０２６秋季フレッシュトーナメント 東大戦 ＠明治神宮野球場

１１月１１日（水）東京六大学野球 ２０２６

秋季フレッシュトーナメント 東大戦 ＠明治神宮野球場

前日、劇的なサヨナラコールド勝利で初戦を制した慶大は決勝進出のため東大との試合に臨む。初回、いきなり無死満塁のチャンスを作ると捕逸で先制する。その後、浅野佑亮（商２・札幌南）の適時打をはじめ初回に一挙４得点を挙げる。４回表、加藤右悟（環２・慶應）の二塁打から２死三塁のチャンスを作ると、敵失で１点を追加。６回表、廣瀨央裕（商２・慶應）の適時打などで２点を加えるも、その裏に２番手・宮﨑慶（経２・鎌倉学園）が大寺幸太郎（文Ⅰ２・開成）と宮岡誠一郎（理Ⅰ１・三鷹中等教育）に適時打を浴び２点を失う。７回は３番手・永島康太朗（政２・慶應志木）、８回は鷹尾充千雄（総２・慶應）がそれぞれ１点を失う。しかし９回表、沖田悠（経２・慶應湘南藤沢）の適時打などで３点を追加。１０－４に。９回裏は前の回から登板した福原壮一郎（経１・鎌倉学園）が抑え試合終了。決勝戦進出を決めた。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 慶大 4 0 0 1 0 2 0 0 3 10 東大 0 0 0 0 0 2 1 1 0 4

慶大バッテリー：〇舩見、宮﨑、永島、鷹尾、福原ー加藤、中川、山田

東大バッテリー：●池田、田中、髙村、市川慶ー大沼、土田

慶大本塁打：なし

東大本塁打：なし

前日の法大戦で２季ぶりのフレッシュトーナメント優勝へ最高の形で勝利を飾った慶大。初回、先制を許すも山本勇太（政２・慶應湘南藤沢）の本塁打で逆転。しかし５回に失策が絡み一挙３点を失う。その後は点の奪い合いになるも点差は埋まらず。２点を追う８回裏、林李峰（法２・中京）のサヨナラ打で逆転。日没コールドでBブロック初戦を制した。

この試合に勝利すれば慶大は決勝戦に進出することができる。慶大はこの試合の先発を神宮初登板となる舩見将太（環２・神戸）に任せた。

初回の攻撃は先頭の加藤から２つの四球と中安打でいきなり満塁のチャンスを作る。すると山本勇の打席中に捕逸で先制する。さらにもう一度捕逸で２点目を追加。またも連続四球で満塁のチャンスを作ると浅野が適時打を放ち３点目、藤田一波（環１・智辯和歌山）が押し出しの四球を選び、この回打者一巡で４点を挙げる。

２回裏、舩見は２死満塁のピンチを招くも大江将太郎（理Ⅱ２・筑波大駒場）を二ゴロに打ち取る。

４回表、１死から加藤が右二塁打を放つと、内野ゴロ間に三塁に進塁。ここで稲富瑠己（法２・桐蔭学園）が二失で出塁し、その間に１点を追加する。

６回表、清原勝児（商２・慶應）が四球で出塁、盗塁で２死二塁。ここで代打・廣瀨が右前適時打を放ち、１点を追加する。稲富が右安打を放ったのち、代打・原遼希（経１・慶應）の打球が一塁手の失策を誘い、１点を追加し、７－０と大差をつける。

先発・舩見は５回まで７９球、被安打４、無失点に抑える。６回からは宮﨑がマウンドに上がるも大寺と宮岡に適時打を浴び、２点を失う。なおも２死二、三塁のピンチで永島に継投。永島は村尾優作（理Ⅱ２・札幌南）から３球三振を奪いピンチを脱する。

しかし７回裏、永島は２本の安打と三失で満塁のピンチを招くと小島有生（文Ⅱ２・宇都宮）の二ゴロ間に１点を失う。ここで鷹尾にスイッチ。後続を抑える。しかし８回裏は谷沢唯翔（理Ⅰ１・開成）の安打から四球と失策が絡み満塁のピンチに。ここで福原にスイッチ。金山荒太（文Ⅱ１・安積）の左犠飛で１点を失い、７－４に。

９回表、２死から鈴木優也（文２・県立前橋）が左二塁打を放つと、山田望意（法１・慶應）が一失で出塁。１点を追加する。さらに藤田一が右安打を放ち、一、二塁とチャンスを広げると、沖田が左中間に適時二塁打を放ち、１０点目を挙げる。

最終回は福原が三者凡退に抑え試合終了。１０－４で２戦目に勝利した。

前日の試合と合わせ１７得点で決勝進出を決めた慶大。四死球や相手の失策を逃さずに安打を重ね、得点を多く挙げられた。一方、前日の試合で目立った守備の乱れはこの試合でも改善されず失点につながる場面が多くみられた。

２日後の決勝は翌日のAブロックの早大対立大の勝者との対戦となる。早大が勝ち上がれば早慶戦のリベンジ、立大が勝ち上がればフレッシュトーナメント連覇の阻止と、どちらも価値の大きい一戦になる。決勝では守備を固めて相手に流れを渡さない展開に持ち込み、２季ぶりの優勝を決めたい。

◆活躍選手コメント

舩見将太（環２・神戸）

春のフレッシュで苦戦した相手だったので、強いい気持ちを持ってマウンドに上がりました。野手陣が多く点をとってくれたので、のびのびと迷いなく腕を振ることができました！次戦も必ず勝って、王座奪還します！

（記事：奈須龍成／写真：奈須龍成、佐久田真帆、山内悠暉）

◆慶大野手成績

打順 位置 選手 １回 ２回 ３回 ４回 ５回 ６回 ７回 ８回 ９回 1 ［２］ 加藤右悟（環２・慶應） 四球 三振 右２ 三振 4 沖田悠（経２・慶應湘南藤沢） 三ゴロ 左中２ 2 ［９］ 青木祐貴（政１・慶應） 中安 一ゴロ 三ゴロ H9７ 廣瀨央裕（商２・慶應） 右安 四球 一ゴロ 3 ［６］ 稲富瑠己（法２・桐蔭学園） 四球 四球 二失 右安 一ゴロ 4 ［３］ 山本勇太（政２・慶應湘南藤沢） 三振 三併殺 捕ゴロ H3 原遼希（経１・慶應） 一失 三ゴロ 5 ［５］ モネケジェレミー結（政１・國學院久我山） 四球 四球 四球 H5 岩下裕生（政２・慶應湘南藤沢） 四球 遊飛 6 ［７］ 林李峰（法２・中京） 四球 右飛 二併殺 H7９ 林逸洋（環２・駒大苫小牧） 右飛 三振 7 ［D］ 浅野佑亮（商２・札幌南） 中安 三ゴロ 一飛 HD 鈴木優也（文２・県立前橋） 捕邪飛 左２ 8 ［４］ 清原勝児（商２・慶應） 遊飛 中飛 四球 H2 中川元（法２・慶應湘南藤沢） 中飛 2 山田望意（法１・慶應） 一失 9 ［８］ 藤田一波（環１・智辯和歌山） 四球 二ゴロ 左飛 二ゴロ 右安

◆慶大投手成績