【野球】１９安打で打線爆発　早慶戦の雪辱を果たす２季ぶりのフレッシュ優勝！／東京六大学野球２０２６秋季フレッシュトーナメント 早大戦 ＠明治神宮野球場

１１月１３日（金）東京六大学野球 ２０２６秋季フレッシュトーナメント 早大戦 ＠明治神宮野球場

東大との２回戦で大量得点を挙げ、投手５人の継投で勝利を収めた慶大。決勝のマウンドを本多大輝（理２・県立長野）に託し、早慶戦のリベンジもかけた一戦が幕を開けた。序盤から着実に得点を重ね、８回裏には山本勇太（政２・慶應湘南藤沢）の２点本塁打で突き放した。９回には満塁のピンチを招くも、最後は加賀城祐志（商２・慶應）が抑え、試合終了。秋季リーグの早慶戦で味わった悔しさを晴らし、２季ぶりのフレッシュ優勝を果たした。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 早大 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3 慶大 1 0 1 2 0 0 0 3 0 7

慶大バッテリー：本多大、品川、正野、加賀城ー加藤

早大バッテリー：田中、俵積田、今村、鈴木心、松田、足達ー大越

慶大本塁打：山本勇２号２ラン

早大本塁打：なし

１１日に行われた東大戦に勝利した慶大は早大との決勝に駒を進める。秋季リーグでは優勝がかかった早慶戦で２連敗を喫し、涙をのんだ慶大。早くも雪辱を果たす機会がやってきた。勝利すれば２季ぶりのフレッシュ優勝となる。決勝戦の先発は本多大に託された。

１回裏、先頭打者・加藤右悟（環２・慶應）が右三塁打を放ち、無死三塁とすると、続く２番・稲富瑠己（法２・桐蔭学園）が左前適時打を放ち、先制する。３番・山本勇も左前安打を放ち無死一、二塁とするも、４番・廣瀨央裕（商２・慶應）が併殺打に倒れ、この回の得点は１点に留まる。

２回表、吉田壮（社２・早大本庄）に中前安打を放たれ２死一塁とされるも、加藤が強肩で盗塁を阻止し、この回を０点に抑える。

２回裏、９番・藤田一波（環１・智辯和歌山）が２死一、二塁のチャンスを作るも、１番・加藤が三ゴロに倒れ無得点に終わる。

３回表、高崎亘弘（教２・早稲田実業）に死球を与え無死１塁とされる。続く打者を三ゴロに打ち取るも、１番・中村俊瑛（人２・滝川）の場面で捕逸、１死三塁のピンチを招く。ここで中村俊を三飛に打ち取るも、に再び死球を与え、２死一、三塁とされる。続く打者は１年生ながら早慶戦で本塁打を放った強打者・石松悠太（教１・鳥栖）。本多大はこの場面を一ゴロで抑え、ピンチを凌ぐ。

３回裏、山本勇、廣瀨が連続安打を放ち１死二、三塁とする。５番ＤＨ・原遼希（経１・慶應）は三直に倒れ、二死とされるも６番・紺野真太郎（商１・慶應）が右前適時打を放ち、追加点を挙げる。

４回裏、清原勝児（商２・慶應）が四球で出塁すると、９番・藤田一が左中間へ適時二塁打を放ち、失策も絡み３点目。無死２二塁とする。加藤も左前安打で続くと、山本勇が右前適時打を放ち、４点目を挙げる。しかし、田中柊成（教１・早大本庄）に代わった２番手・俵積田悠斗（人２・早稲田摂陵）を前に廣瀨、原は凡退する。

５回表、本多大は早大打線に２四球を与え、２死に、三塁のピンチを招く。ここで品川千尋（商１・慶應）がマウンドに上がるも、暴投で１点を奪われる。

６回裏、藤田一が遊安打で出塁。続く１番・加藤が中堅方向に打球を飛ばすも、早大の中堅手・野田俊輔（商２・早大学院）の好捕に阻まれる。２番・稲富の場面では藤田一が二盗に成功し、稲富は中前安打を放つも、藤田一が本塁死となり、得点には繋がらず。この回を無得点で終える。

８回表、先頭打者・中村俊に右前安打を放たれ、無死一塁。その後投ゴロで一死１塁となるも、石松に右前適時打を浴び、４－２に。続く大越塁（人２・東筑）にも左翼線に適時打を浴び、３点目を奪われる。その後２死一、三塁の場面で正野敬二郎（政１・慶應志木）にスイッチ。吉田を二ゴロに打ち取る。

８回裏、点差を広げたい慶大は一死２塁から加藤が中前安打を放つも、またしても中堅手・野田の強肩を前に走者が生還できず。しかし稲富の３－６－１の併殺打の間に１点を追加。さらに続く山本勇に左本塁打が飛び出し、７点目を挙げる。

２季ぶりのフレッシュ優勝は目前。９回表、マウンドは加賀城に託される。加賀城は３与四球で２死満塁のピンチを迎えるも、４番・大越を一ゴロに抑え、試合終了。選手たちはマウンド上に集まり、歓喜の渦に包まれた。

慶大はこの日１９安打と打線が大爆発。２連敗を喫した今季の早慶戦の雪辱を果たしたといえるだろう。来季のリーグ戦へ繋がる大きな１勝となった。春のキャンプを経てさらに成長し、来年こそはリーグ戦春秋連覇を果たしたい。

（記事：梅木陽咲／写真：奈須龍成、稲垣遥河、原田武郎）

◆慶大野手成績

打順 位置 選手 １回 ２回 ３回 ４回 ５回 ６回 ７回 ８回 ９回 1 ［２］ 加藤右悟（環２・慶應） 右３ 三ゴロ 左安 中飛 中安 2 ［６］ 稲富瑠己（法２・桐蔭学園） 左安 中飛 三邪飛 中安 一ゴロ 3 ［３］ 山本勇太（政２・慶應湘南藤沢） 左安 左安 右安 投安 左本 4 ［７］ 廣瀨央裕（商２・慶應） 二併殺打 右安 二飛 左飛 右安 Ｒ7 嘉村幸太郎（環２・敦賀気比） 5 ［Ｄ］ 原遼希（経１・慶應） 投ゴロ 三直 三振 H 島凛太郎（商２・城南） 右安 二ゴロ 6 ［５］ 紺野真太郎（商１・慶應） 三振 右安 三直 一併殺 7 ［９］ 林李峰（法２・中京） 中飛 一ゴロ 遊ゴロ 遊ゴロ 8 ［４］ 清原勝児（商２・慶應） 中安 四球 左飛 左２ 9 ［８］ 藤田一波（環１・智辯和歌山） 右安 左２ 遊安 投直

◆慶大投手成績