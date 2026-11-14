【應援指導部】六大学の誇りを胸に、ライバルとともに挑む最後の神宮／連盟常任委員インタビュー

秋季リーグ戦華の慶早戦で早大に２連敗を喫し、慶大の今季の戦いは幕を閉じた。これにより、４年生にとって明治神宮野球場でのリーグ戦の応援も終わりを迎えた。しかし、まだ神宮球場で慶應の応援を目にする機会が残されている。１１月１４日に行われる東京六大学選抜チームと東京ヤクルトスワローズの試合では、普段はライバルとして競い合う六大学の応援部・応援団・應援指導部が一つになり、合同で応援を行う。今回は、應援指導部で東京六大学応援団連盟の連盟常任委員を務める４年生３人に、普段の活動や六大学で応援することの魅力を伺った。

（取材は１１月２日に実施）

ーー自己紹介

I.Rさん：総合政策学部４年で吹奏楽団のI.Rと申します。

S.Eさん：理工学部管理工学科４年、チアリーディング部のS.Eです。連盟常任委員のほかに、器材車管理責任者を務めております。

M.Eさん：文学部４年、英米文学専攻でチアリーディング部のM.Eです。役割は応援企画責任者とチアリーディング部の副責任者、旗手責任者、連盟常任委員を務めております。

ーー連盟常任委員はどのような役割を担っているのか

S.Eさん：六大学と慶應義塾大学の窓口を務める役割だと思っていて、六大学全体で何か話し合うとなった時に、私たちがまず一番最初に、連盟本部や他大学の連盟常任委員と話し合って、決め事があればそれを決めるという役割になっています。あとは６月に行われる「六旗の下に」や７月に行われる「合同演奏会」など、連盟行事の運営を行っていく役割です。

ーー普段どのような活動をされているか

I.Rさん：連盟からの連絡などがあった際に、それを受けて部内に伝えたり、逆に部内から神宮球場のことなどで問題点が挙がった場合には、それを連盟に伝えたりしています。あとは表方では、連盟常任委員が神宮でも第一応援歌交換で応援指揮を務めたり、裏方では受付や誘導などがスムーズに行われているかなども、私たちが見るようにしています。

S.Eさん：応援の中身や質を考えるのは応援企画責任者で、その応援のための事務的な部分を行うのが連盟常任委員というイメージです。

ーー六大学での活動を振り返って、特に印象に残っている出来事

I.Rさん：６月に「六旗の下に」があって、７月に「合同演奏会」があるんですけれど、普段はライバルとして戦っている六大学が一つのステージを作り上げるという場面がすごく印象に残っています。今年はそれ以外にも、１１月のヤクルトとの試合であったり、侍ジャパンの高校代表対大学代表の試合もあって、六大学で一つの応援を作るということで、いつも以上に応援の力を感じられる場が多かったなと思います。

S.Eさん：合同演奏会で、主に２、３年生の有志の子たちが一緒になってステージを作る舞台があるんですけれど、そこでは下級生にとって、初めて会う他大学の同期との新しい出会いがあります。チアリーディング部の場合は、チアリーディング部の連盟常任委員が各ステージを作り、練習を仕切るのですが、特に私は２年スタンツ隊のステージを担当していたので、本当に初めましての子たちが多い中で、どうすれば最初の方の練習でうまく打ち解けられるかなと考えていました。スタンツ隊だったので、ちゃんとコミュニケーションを取らないと怪我につながることもあるので、そういう面にも気を遣いながら練習を行っていました。

ーー各大学の応援のスタイルや雰囲気にどういった違いを感じるか

M.Eさん：他の大学の応援席に足を運ぶと、気合と根性を前面に出したような応援であったり、熱量の高い応援が見られます。その中で、やっぱり慶應の応援席というのは、常にシステムだったり、そういった冷静な部分を持ちつつ、システムを遂行していく。その上で応援席の盛り上がりを作るといった点で自信を持っているところかなと思います。

ーー慶應ならではの応援の魅力や強みは

I.Rさん：他の大学と同じで、慶應も伝統を大事にしている部分はあるんですけれど、それ以外の特徴として、伝統を大事にしつつ、学年や部門を問わず、全部門ツールをはじめとして、いろんな人がいろんなことにすぐ挑戦できる環境があります。吹奏楽団で楽器を吹きつつ応援指揮をやったり、チアリーディング部で踊りつつ塾旗をやっている人もいたりするので、それぞれの強みが生かせているのが魅力かなと思います。

ーー六大学で応援することの良さ

S.Eさん：学生の応援団として一番伝統があるのは、おそらく東京六大学応援団連盟だと思いますが、今年はそういった伝統や誇りを持って、全員で応援できる機会がすごく多かったです。特に１１月１４日は全ての大学がリーグ戦を終えていると思うので、その１年間の集大成を六大学合同でお届けできたらいいなと思います。

ーー六大学が一つになって応援することに対してどのような思いがあるか

M.Eさん：普段はライバルとして競い合うんですけれど、それが集まって一緒に応援できるというのは、すごくいいなというか、普段は味わえないような感情で応援することになるんじゃないかなと思います。その中で、やっぱり他の応援部・応援団のそれぞれの応援の型であったり、そういったものに触れる中で、いろいろ気づくこともありますし、取り入れたいなと思うこともあって、学びになる部分もすごく多いので楽しみです。

ーーヤクルトとの試合に向けた意気込み

I.Rさん：六大学が一つになって応援することで、すごくパワーのある応援席から力を届けられると思います。いつもはそれぞれの大学で応援していると思うんですけれど、自分の大学を勝たせたいという思いはみんな一緒だと思います。その思いは慶應が人一倍あるという自信があるので、それを自分も全面に出して、全力で応援をしたいと思います。

S.Eさん：各大学のリーグ戦はそれよりも前に終わってしまっているんですけれど、明治神宮野球場で六大学全員で応援できる機会は１１月１４日が最後になると思うので、相手はプロではあるんですけれど、六大学の絆を全面に出して、やっぱり六大学っていいなとヤクルトファンの方々に思っていただけるように頑張りたいなと思っています。個人的には、他の５大学のチャンスパターンなどを聞くのもすごく好きなので、回ごとに応援する大学が変わるんですけれど、それを自分自身も楽しみながら頑張りたいなと思います。

M.Eさん：まずは本当に貴重な機会だなと思いますし、あまり詳しくはないんですけれど、各球団いろいろな特色の応援がある中で、我々として何ができるかなと考えた時に、やっぱり普段からリーグ戦の２、３か月弱くらいを一緒に戦ってきた六大学の仲間と、一つの応援席を作り上げられるというところが、まずは楽しみですし、我々の結束力をヤクルトファンの皆さまにも見ていただきたいなと思います。

普段はそれぞれの大学の勝利を目指し、ライバルとして競い合う東京六大学。しかし、この日は大学の垣根を越え、一つの応援席から選手たちにエールを送る。應援指導部の４年生にとっても、明治神宮野球場で応援する最後の機会となる。これまでのリーグ戦で培ってきた六大学の絆を胸に、神宮球場に再び熱い応援が響き渡る。

※写真は一部應援指導部より提供

（取材：小野寺叶翔）