【應援指導部】「奇跡は信じる者にしか来ない」 選手を信じ、戦い続けた部員一同の勇姿／華の慶早戦２回戦

１回戦での敗戦から一夜。悲願の春秋連覇に向け、絶対に落とせないこの試合。慶大は優勝を掴み取るため、早大から勝ち点を奪取し、明大との優勝決定戦で勝利を収めなければならない。“チーム今津”を応援の力で後押しするべく、神宮には多くの塾生、塾員が駆けつけた。應援指導部、そして応援席の皆が気持ちを一つに、熱い声援を送り続けたものの、試合は２－４で敗戦。あと一歩、優勝には及ばなかった。しかし、確かにそこには“誠心誠意”応援と向き合い、応援席を導いた應援指導部の姿があった。

１１月８日（日）慶應義塾大学●２－４〇早稲田大学

～試合概要〜

１回戦での敗戦を受け、優勝に向けて絶対に負けられない一戦となった早大２回戦。初回、無死一、二塁の好機を作ると、中塚遥翔（環３・智辯和歌山）の左前適時打で先制に成功する。しかしその裏、先発・水野敬太（経３・札幌南）が四球と失策で１死一、二塁のピンチを招くと、寺尾拳聖（人４・佐久長聖）に適時二塁打を浴び、同点に追いつかれる。３回裏、２死から今季初登板の松井喜一（経３・慶應）がマウンドに上がると、初回に適時二塁打を放った寺尾を二飛に打ち取る。４回表、今津慶介（総４・旭川東）と小原大和（環４・花巻東）の連打で無死二、三塁の絶好機を作るも、勝ち越し点を奪うことはできない。４回裏からは鈴木佳門（経２・慶應）が登板し、５回まで無失点でつなぐ。しかし６回裏、２死満塁から岡西佑弥（スポ４・智辯和歌山）に走者一掃の適時二塁打を浴び、一挙３点の勝ち越しを許す。８回表には中塚の右越え本塁打で２点差に迫るも、あと一歩及ばず。２－４で敗れ、５年ぶりの春秋連覇を果たすことはできなかった。

優勝を懸け、何としてでも勝利をもぎ取りたいこの日。“チーム今津”の背中を押すべく集まった塾生、塾員に向かって部員が声を張り上げる。「今日は負ける気がしないぞ。“今日は”ではなくて、私は一年間この慶應の応援席にいて『負けそうだ』と思ったこと一回もないぞ。だから今日は１回から点を取って取って取って取りまくるぞ。」と、闘志滾る塾生注目が披露された。この日一発目の『若き血』が鳴り響き、皆が士気を高める。

すると初回、無死一、二塁で中塚が適時打を放ち、待望の先制点を獲得。その後一宮が相手の失策で出塁し、無死満塁に。ここで迎えた打者は、我らが主将・今津。主将の一打、そしてさらなる追加点獲得の期待が高まり、応援席は『ダッシュケイオウ』で懸命に鼓舞するも、今津に続き後続も打ち取られ、慶大はこの好機を生かせず。

先発は、全日本決勝以来の先発登板となる水野。エース・渡辺和大（商４・高松商業）が不在の中、この役割を託された。応援席から「頑張れ水野」と熱い声が寄せられ、水野は懸命なピッチングを見せるも、前日本塁打を放った寺尾に適時打を許し、１点を献上。すぐに同点に追いつかれる。試合は振出しに戻る展開となった。

同点のまま迎えた３回、壇上に上がった部員は前日、敗戦を受けてパワーを注入するためラーメン二郎に行ってきたという。「ところで私の大好きなニンニクは、漢字で書くと『大蒜（おおびる）」と書くらしい。この３回、何としてでもここで大（おお）きく旗を翻（ひるがえ）してお手持ちの赤と青の紙なびかせてワセダ圧倒していくぞ」。塾生注目に応え、『三色旗の下に』に合わせて、見事に応援席は三色旗に染め上がった。その裏、２死からマウンドに上がったのは、今季リーグ戦初登板となる松井。松井に盛大な応援が注がれると、二飛に打ち取り、無事にこの回を終える。

続く４回、無死一、二塁の好機を迎えると、応援席の皆は総立ちで声援を送る。ここで『朱雀』が流れると、対岸を飲み込むような熱気が神宮に広がった。しかし、２死から送られた代打・横地広太（政４・慶應）が鋭い当たりを放つも、相手の好守備に阻まれ、勝ち越しとはならない。

５回、部員は４年間の感謝を述べた。「私は應援指導部に入って、こんなに楽しい応援に出会えたことをすごく誇りに思っている。本当に本当にありがとう。全力で応援して自分の殻を破って、たくさん成長させてもらったぞ。こんなにも慶早戦はワクワクしてドキドキして、唯一無二の、そして世界一の応援であるということを、全世界に知らしめたい。そのためにも、いいチャンスを作っているから、最後まで塾野球部の勝利を信じて、みんなで最後まで応援していこうじゃないか」応援に対する真摯な本音に押され、応援席からは青い空に轟くような『Blue Sky KEIO』が響き渡った。

６回裏、連日の登板となった鈴木佳が二死満塁のピンチを招くと、岡西に痛恨の適時二塁打を放たれ、一挙３得点を献上。続く広池浩成（経４・慶應）は一時満塁とするも、三振に打ち取り、この回は終了。追加点こそ許さなかったものの、大きく点差が開き、慶大は苦しい状況に立たされる。しかし、應援指導部は前を向き続けた。一貫して選手たちを信じようと、応援席を鼓舞する。

８回、中塚が右翼席に今季第二号となる、意地のソロ本塁打を放ち、スコアは２－４に。反撃の狼煙を上げるべく、応援席から途切れることのない声援が送られるが、なかなか打線に火はつかない。

迎えた最終回。このままでは終われない――応援席一同がそう思っていたはずだ。メイン台には満を持して、坪井樹音代表の姿が。４年分の思いを胸に、応援席に熱く語りかける。

「親友があることを言っていた。『奇跡は信じる者にしか来ない』４年間野球部と戦ってきて、あいつらが奇跡を起こしてくれることを確信している。だから、今日一番声出してほしい。思いは届ければ、絶対に届く。全力で『若き血』いくぞ。」

坪井代表の力強い言葉に導かれ、この日一番、いや秋季リーグ戦一番と言っても過言ではない『若き血』が神宮にこだまする。しかし、そこから『朱雀』『突撃のテーマ』で畳みかけ、思いの結実を願うも、わずかに届かず。“チーム今津”、そして應援指導部の戦いは幕を閉じた。

５季ぶりとなる悲願の優勝を手にした春季リーグ戦。「強い慶應」復活の兆しを見せてくれた“チーム今津”の活躍には、応援の力が不可欠であった。まさに、真心を込めた応援が報われた瞬間であっただろう。しかし、駒を進めた全日本大学野球選手権では惜しくも準優勝。應援指導部員は、ともに戦ってきた野球部員同様、並々ならぬ悔しさをにじませた。

必ず強くなって帰ってくると誓い、迎えた秋季リーグ戦。首位を独走してきた慶大は、明大戦で優勝に王手をかけるも、勝利の行方は“華の慶早戦”に持ち越しとなった。

そして明大戦の悔しさを胸に、迎えた慶早戦。應援指導部は塾生、塾員と心を一つに、声援を送る。１回戦で敗戦を喫したものの、應援指導部の思いは揺るがなかった。“春秋連覇”――ただそれだけを見据えて２回戦に臨んだ。しかし、惜しくも悲願達成とはならなかった。

今年の應援指導部のスローガンは「誠心誠意」。その言葉を体現し、部員一同はここまで真摯に応援に向き合い、選手たちを鼓舞し続けた。慶大野球部がどんな苦境に立たされようとも、力強い声援を送る勇姿に、野球部員のみならず、応援席の誰もが励まされたことだろう。

この日をもって、秋季リーグ戦は幕を下ろした。しかし、これは終焉ではない、新たな時代の幕開けである。“四冠”という大きな夢は、野球部、そして應援指導部の次の世代へと受け継がれていく。この悔しさを知った後輩たちは、次なる“ファンファーレ”を鳴らし、さらに強くなって神宮へ帰ってくるだろう。新たな一歩を踏み出す彼らの姿に、期待が高まるばかりだ。

〜試合後コメント〜

本日は、本当にすごい応援をありがとうございました。惜しくも勝利とはならなかったのですが、粘り強い選手たち、そして最後の最後まで声を出し続け、声援を送った応援席は最高でした。本当にありがとうございました。

そして春、全日本準優勝、秋季リーグ戦ここまで首位を突っ走ってきました、野球部にもう一度盛大な拍手をお願いします。

本当に悔しい結果となったんですけれども、この野球部の４年生が冬から準備して、朝から晩までひたすら必死に練習しているところをずっと見てきました。それに応えようと応援も頑張りましたが、今一つ、あと１ミリくらい届かなかったかもしれません。ただ、この悔しさを胸に野球部、そして應援指導部もさらにパワーアップして来年帰ってきます。来年の我々はたくさん練習に時間をかけてきますので、ぜひ皆さんもパワーアップしていただいて、応援の動画見て、練習して、来年の春こそ必ず優勝、そして秋も優勝、連覇をよろしくお願いします。応援よろしくお願いします。

（取材、記事：吾妻志穂、取材：小野寺叶翔、塩田隆貴、根本佳奈、野田誉志樹、神谷直樹）