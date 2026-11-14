【應援指導部】「ここで諦めている奴いないよな！」 逆転を信じ、最後の最後まで選手を後押しした魂の応援／華の慶早戦１回戦

春秋連覇に向け絶対に負けることのできない早大との１回戦。重要な一戦ということもあり、神宮球場には多くの観客が詰めかけた。試合は１－６で敗れたものの、スタンドは最後の最後まで逆転を信じる声援が送られ続けた。勝利を願う想いで一体となった、熱気あふれる応援席の様子をお届けする。

１１月７日（土）慶應義塾大学⚫️１－６⚪️早稲田大学

〜試合概要〜

絶対に勝ち点を落とせない早大とのカード。１回戦の先発を任されたのは広池浩成（経４・慶應）。初回、阿部葉太（スポ１・横浜）に先頭打者本塁打を浴び、先制を許す。３回にも阿部の二塁打を皮切りにピンチを招き、２点を失う。反撃したい慶大は相手先発・髙橋煌稀（スポ３・仙台育英）に対し、４回、吉開鉄朗（商４・慶應）が内野安打を放つと、相手の失策もからみ、１点を返す。その後、慶大は無得点の攻撃が続き、８回、４番・寺尾拳聖（人４・佐久長聖）に２点本塁打、９回に石松悠太（教育１・鳥栖）にダメ押しとなる１点本塁打を浴び、突き放される。慶大は５回以降得点を奪えず、１ー６で敗戦。この日の敗戦により、慶大が優勝するためにはここからの２連勝と明大との優勝決定戦での勝利が絶対条件となった。

今季の慶早戦は、昨季同様優勝がかかる重要な試合に。慶大が優勝を遂げるには勝ち点獲得は必須であり、早大相手に２連勝でリーグ戦優勝、２勝１敗で明大との優勝決定戦に持ち越しとなる状態となった。このような負けられない展開ということもあり、応援席には多くの塾員や塾生、慶大ファンが駆け付けた。

慶早戦ということもあり、試合前には多くの企画が行われた。チア曲の紹介や、下級生によるチャンスパターン企画など様々な企画で盛り上げ、試合前から応援席は熱を帯びていた。また、慶應スポーツ新聞会も試合前企画に参加し、毎回恒例の秋野球号の紙面紹介、並びにクイズ企画の機会をいただいた。

試合前からの盛り上がりをそのままに、慶早戦はプレーボールを迎えた。しかしいきなり早大の１番・阿部に先頭打者ホームランを浴び、異様な幕開けとなった。そしてその裏、壇上に上がった応援企画責任者・G.Hは「今日は絶対に負けられない試合である。我々應援指導部も勝利しか見えていないぞ」と力強い言葉で切り出し、「我々は今季７回も勝利を見届けている。だから我々が応援の仕方と勝ち方を教えてあげようじゃないか」と威勢あふれる呼びかけを行った。

すると、慶大打線も初回から動き出す。２つの四球と安打で満塁のチャンスとなり、５番・中塚遥翔（環３・智辯和歌山）が打席に入る。ここで早くも応援席からは『朱雀』が流れ出し、多くの観客がメガホンを回し選手に応援を届ける。しかし、中塚は併殺打に打ち取られ惜しくも得点を逃す。

３回にも、早大に失点を許し３点差に広がる厳しい展開となる。そしてその裏の攻撃前に壇上に上がった部員は、観客が手に持つ三色旗ボードを頭上に掲げるよう指示。内野席、外野席共に観客は一斉にボードを掲げ、『三色旗の下に』が響く中スタンドは三色旗に彩られた。

そろそろ反撃したい慶大打線は４回、中塚の安打などでチャンスメイクすると８番・吉開が遊安打を放つと、相手の失策も絡み１点を返す。慶大の得点にスタンドは大いに盛り上がり、『若き血』が鳴り響く。

しかし、その後は早大投手陣相手に慶大打線はなかなか得点を奪うことができず、一方的な展開を許す。８回には、本塁打も浴びてしまい４点差に広げられてしまう。そんな中、８回に壇上に上がった坪井樹音代表は、「ここで諦めている奴いないよな！」と呼びかけ、「慶應の応援席で点取って、必ず逆転するぞ」と応援席を鼓舞した。

そして５点ビハインドとなり迎えた９回裏。壇上のG.Hは自身がスピリチュアルな要素をもつ人だということを告白した上で、「慶早戦には魔物がいる」という言葉を紹介した。「最後まで何が起きるかわからない。最後まで信じれば絶対逆転できるぞ」と呼びかけ、応援席を奮い立たせた。スタンドの観客も慶大の逆転を信じ、最後まで声を振り絞りこの日一番の盛り上がりをみせた。しかし、惜しくも打線が繋がらず１－６で試合終了。

試合後、坪井代表は「明日につなげるためにも、ここから盛り上がってほしい」と述べ、最後に『若き血』が演奏された。

エース・渡辺和大（商４・高松商業）の不在など、苦しい状態の中で迎えた早慶戦。それでも、應援指導部は野球部の勝利を信じ最後まで声を出し続けた。特に、早大に失点を許す場面では、部員が常に「笑顔」でスタンドを鼓舞し、落ち込んだ応援席の雰囲気を変えようと奮励する場面が随所にみられた。しかし、まだこれで優勝の可能性がなくなったわけではない。ここから早大に２連勝し、優勝決定戦でも勝利すれば優勝である。最後の一縷の望みをかけて、翌日も應援指導部は声を枯らし野球部を後押しする。

（取材、記事：神谷直樹、取材：吾妻志穂、梅木陽咲、小野寺叶翔、塩田隆貴、竹腰環、野田誉志樹）