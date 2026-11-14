【野球】プロの意地か六大学の伝統か いざドリームマッチ開演 明治神宮外苑創建百年記念奉納試合@明治神宮野球場

１１月１４日（土）明治神宮外苑創建百年記念奉納試合@明治神宮野球場

明治神宮外苑の創建１００周年を記念して開催された「明治神宮外苑創建百年記念奉納試合」。神宮球場とともに１００年にわたり日本野球の歴史と伝統を紡いできた東京六大学野球連盟選抜と、同球場を本拠地とし、日本野球の最高峰であるプロ野球球団としての誇りと矜持を胸に戦う東京ヤクルトスワローズが相まみえた。大学野球とプロ野球、それぞれの舞台で歴史を刻んできた両者が、１００年の節目に神宮の杜で激突した。慶大からは今津慶介（総４・旭川東）、広池浩成（経４・慶應）、吉野太陽（法４・慶應）、林純司（環３・報徳学園）、鈴木佳門（経２・慶應）、一宮知樹（経２・八千代松陰）が出場した。

東京六大学選抜の先発を任されたのは早大エース・髙橋煌稀（スポ３・仙台育英）。ヤクルトの先発は慶大ＯＢ増居翔太（令５総卒）。髙橋煌は初回を無失点に抑えるも、２回、立大・田中優飛（文３・仙台育英）が３者連続安打で無死満塁のピンチを招き、押し出し四球で先制を許す。３回は明大・湯田統真（政経３・仙台育英）、４回は東大・松本慎之介（教育３・國學院久我山）がそれぞれ無失点で切り抜ける。５回から登板した慶大・広池もわずか９球で三者凡退に抑える好投を見せた。しかし６回、早大・香西一希（スポ４・九州国際大付属）が適時二塁打を浴び、追加点を許す。７回は法大・助川太志（グローバル４・茗溪学園）、８回は鈴木佳が無失点に抑えたものの、９回に明大・松本直（情コミュ４・鎌倉学園）が２点を失う。六大学選抜打線は３回、５回、６回に安打を放つも得点には至らず、０－４で完封負けを喫した。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 ヤクルト 0 1 0 0 0 1 0 0 2 4 東京六大学選抜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東京六大学選抜バッテリー：髙橋煌、田中、湯田、松本慎、広池、香西、助川、鈴木佳、松本直ー福原、井上和、落合

ヤクルトバッテリー：増居、鈴木蓮、石原、山崎、荘司、廣澤ー矢野、鈴木叶

東京六大学選抜本塁打：なし

ヤクルト本塁打：なし

試合前にはシカゴ・ホワイトソックス村上宗隆選手による始球式が行われた。

東京六大学選抜の先発マウンドに上がったのは髙橋煌。先頭の丸山和郁（明大）に右前打で出塁を許すも、３番・西村瑠伊斗（京都外大西）、４番・赤羽由紘（日本ウェルネス）を連続三振で打ち取り、見事、初回を無失点に抑えた。

東京ヤクルトスワローズの先発マウンドに上がったのは、慶大ＯＢ増居。六大学通算１７勝を挙げた慶大OB屈指の好投手だ。１回裏、先頭の明大・岡田啓吾（商４・前橋育英）が遊撃手の失策で出塁すると２番・林純が打席に入る。慶大対決となったこの打席は、林純が左飛に倒れ、ＯＢ・増居に軍配が上がった。つづく、３番・明大・榊原七斗（情コミュ４・報徳学園）は増居の投球術の前に三球三振に抑えられ、後続も倒れ、無得点に終わる。

２回表、先発・髙橋煌に代わってマウンドに上がったのは、立大・田中。先頭から三者連続安打を浴び、無死満塁のピンチを招く。９番・並木秀尊（獨協大）に押し出し四球を与え、先制を許した。それでも、後続を打ち取り、最少失点で切り抜けた。その裏、六大学選抜は今春の首位打者、早大・德丸快晴（スポ２・大阪桐蔭）からの打順だったが、三者凡退に抑えられる。

３回からマウンドに上がったのは、明大・湯田。先頭から連続三振を奪うと、５番・松本直樹（立大）の打球を遊撃手・林純が華麗に捌き、三者凡退に抑えた。その裏、六大学選抜は２死走者なしから１番・岡田がチーム初安打を放つ。続く林純にも期待がかかったが、同点の好機を広げることはできず、中飛に倒れ無得点に終わった。

４回からマウンドに上がったのは、東大エース・松本慎。先頭から２者連続で四球を与え、苦しい立ち上がりとなったが、三塁手・早大・岡西佑弥（スポ４・智辯和歌山）の好守にも助けられ、無失点で切り抜けた。４回裏、ヤクルトは先発・増居に代わり、２番手・鈴木蓮吾（東海大甲府）がマウンドに上がった。増居は３回を１安打無失点に抑える好投をみせ、慶大ＯＢとしてのプライドを守った。

５回から六大学選抜のマウンドにあがったのは慶大・広池。力強い直球と鋭い変化球の巧みなコンビネーションでヤクルト打線をわずか９球三者凡退で抑えた。その裏、六大学選抜の先頭は守備から途中出場の法大・井上和輝（法２・駿台甲府）。２年生ながら大学日本代表にも選ばれた井上和は力感溢れるスイングで右前打を放つ。しかし、後続が続けず、得点することができない。５回裏が終了し、０－１。ヤクルトの１点リードで試合は後半戦に向かう。

６回から慶大主将・今津が岡田に代わり、二塁の守備に就いた。マウンドには早大主将・香西が上がる。２死三塁の場面で７番・澤井廉（中京大）に適時右二塁打を浴び、追加点を許した。その裏、六大学選抜は先頭の今津が遊ゴロに倒れる。続く明大・光弘帆高（商４・履正社）が右フェンス直撃の二塁打を放ち、チーム初長打で好機をつくった。しかし、後続が倒れ、得点には至らなかった。

７回表の守備から、慶大・吉野太陽（法４・慶應）、一宮知樹（経２・八千代松陰）が途中出場した。マウンドには法大エース・助川太志（グローバル４・茗溪学園）が上がる。死球と安打で１死一、三塁のピンチを招いたものの、後続を併殺打に打ち取り、無失点で切り抜けた。

８回表、鈴木佳がマウンドに上がった。先頭の赤羽を初球で遊直に打ち取ると、続く打者も右飛に抑える。７番・橋本星哉（中央学院大）に一塁への内野安打を許したものの、後続から三振を奪い、無失点で切り抜けた。その裏、六大学選抜の打順は先頭から一宮、吉野、今津と慶大勢が並んだ。一宮は相手投手の力強い直球の前に三振。続く吉野は鋭い当たりを放ったものの、右飛に倒れた。今津も三振に打ち取られ、三者凡退に終わった。

９回からマウンドに上がったのは、明大・松本直。３本の安打、四球、暴投で２点を失う。なんとしても同点、逆転を果たしたい六大学選抜だったが、相手投手の前に走者を出せず０－４で完封負けを喫した。

明治神宮外苑の創建１００周年を記念して開催された「明治神宮外苑創建百年記念奉納試合」。日本最古の野球リーグとして伝統を受け継ぐ東京六大学野球と、日本最高峰の舞台であるプロ野球に属する東京ヤクルトスワローズが激突した。試合はプロの実力を見せつける結果となったものの、六大学選抜の選手たちも随所で好プレーを披露した。明治神宮野球場と日本プロ野球、そして東京六大学野球が、これからの１００年も多くのファンに愛され続けることを確信させる一戦となった。

（記事：秋吉一樹／写真：奈須龍成／取材：梅木陽咲）

◆慶大野手成績

打順 位置 選手 １回 ２回 ３回 ４回 ５回 ６回 ７回 ８回 ９回 1 4 今津慶介（総４・旭川東） 遊ゴロ 空三振 2 ［６］ 林純司（環３・報徳学園） 左飛 中飛 8 7 一宮知樹（経２・八千代松陰） 空三振 9 3 吉野太陽（法４・慶應） 右飛

◆慶大投手成績