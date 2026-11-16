日本一達成に向け「ＡＬＬ ＩＮ」を貫き続けている慶大蹴球部。ここまで対抗戦で３勝２敗と着実に成長を遂げているなかで、１１月２３日にラグビーの聖地・秩父宮で第１０３回早慶戦を迎える。宿敵・ワセダとの伝統の一戦を前に、蹴球部員たちの心境に迫った。

今回はケイスポラグビー班が、松田怜大（環４・桐蔭学園）選手、森航希選手（環４・桐蔭学園）に対談形式でお話を伺いました（取材：１１月３日）。ぜひ最後までご覧ください！

ーー他己紹介

森：松田怜大くんで、彼とは小学校から知っていて、中学は同じスクール、高校・大学と一緒で、それこそ寮も２年生まで同じ部屋で、ずっと一緒にやってきた、ラグビー人生の中で１番長い関係性です。彼の性格は、結構リーダーシップが強く、高校でもキャプテンをやっていたし今もＢＫリーダーという役職でＢＫを仕切っていて、ラグビー中もそうだしそれこそラグビーじゃないオフグラウンドというかの時も結構いろいろ仕切ってくれたり、幹事みたいなことをやってくれたりします。そういったところでリーダーシップが強いのかなっていうのが一番強いです。

松田：森航希です。桐蔭学園高校出身で、ラグビーを始めたのは多分小学校低学年とかだと思います。練馬ラグビースクールからワセダクラブ、桐蔭学園高校っていう感じです。趣味は多分旅行に行ったりして美味しいご飯を食べることが好きだと思います。ほかに挙げるとすれば、高校の時までマヨネーズとかカップラーメンとか食べたことないみたいな、すごく食事にストイックな一面を持ってました。大学生では少し緩んでます（笑）。

ーー初対面の時の第一印象は

松田：僕の第一印象は、、、その頃自分はＳＯやっていて、航希もＳＯやっていたんですけど、当時ワセダクラブにグレーのヘッドキャップ付けたイケメンでキレッキレな上手いＳＯがいるみたいな話は聞いていました。同じポジションだったので、同じラグビーチームでやるときはライバルみたいな感じで、僕は結構意識してました。当時僕は航希より体大きかったんですけど、ラグビー始めてから短くて、航希の方がラグビー上手いなっていう印象はありました。

森：ラグビー始めた時からめちゃめちゃ体でかくて、僕は小学校の時小さかったので、コンタクトの時にすごく強くて、１０番ってあまりぶつかりにいかないポジションではあるんですけど、凄い当たってきて「痛いな」と思いながらやってたのがラグビー面の印象です。私生活の所では合宿が一緒だったんですけど凄い真面目で、今じゃ考えられないような感じで（笑）、率先してトイレ掃除したりとかコーチからもなんだあの素晴らしい出来た小学生はみたいな感じで、ちょっと話題になっていたので、凄い真面目だなという印象が大きかったですね。

松田：お互いがっつり喋るタイプではなかったので、当時はそこまで仲がめっちゃよかったってわけでもなかったですね（笑）。

ーー初めて一緒にプレーしたときのエピソード

松田：ポジションが同じだったから小学校の時は交代だったよね？

森：小学生の時は一緒にプレーしたことはなくて、中学生の時に一緒のスクールになって、そこからちょこちょこ一緒に中１とかで試合してって感じですかね。

松田：キレッキレな感じで、あとキック、パスが揃ってる印象がありましたね。キックも蹴ってたしパスもうまくて、ステップもできるイメージがありました。ワセダクラブって練習の初めにめっちゃロングパスを走りながらやるみたいなメニューがあって、１年生の入部して僕パスめっちゃ苦手だったんですけど、ワセダクラブの奴らは平気で投げてたんですよ。そういうのを入部当初からやらされて、僕はマジでそのパスが壊滅的で、僕と清水健伸（早大／スポ４・國學院久我山）が江東ラグビースクールから２人で行ったんですけど、２人とも全然このメニューについていけない感じだったんですけど、航希含むワセダクラブの奴は皆うまくて、「こいつらやばいな」って思ってました。

ーーＳＯから離れたタイミングは

松田：俺は中１でもうすぐＦＢにかわってって感じです。

森：中２の初めくらいでかわって、今ワセダで出てる１１番の池本晴人（社学４・早稲田実業）って選手がいるんですけど、彼が上手くて池本が１０番になって、で僕は中学の時も身長凄く小さかったので９番に移ってって感じで、中２の時に移りましたね。

ーー慶應を選んだ理由

森：初めて幼稚園の時にラグビー観たのが早慶戦でそこからラグビーやりたいなと思って始めたのがきっかけでした。それでも「絶対に慶應行きたい」みたいなの感情は当時はなかったんですけど、高校でスポーツ推薦を選ぶか入試を選ぶかというタイミングでＡＯ入試の方を選んで、その時に塾の先生から「慶應に桐蔭の先輩も沢山いたから受けてみない？」と軽い感じで言われたのがきっかけで、そこから考えていくうちに慶應の魅力にすごい惹かれて「ここ行きたいな」と思い入学したって感じですね。あとは、僕はＳＨなんですけど体を当てるのが好きだったので、がつがつ体をぶつけていく慶應のラグビーがすごいいいなと思ったので、そういうところですかね。

松田：僕は大学対抗戦上位のワセダとかでやりたくて、中学校までは慶應大学のラグビー部とか存在も知らなくて、ワセダも当時慶應にめっちゃ苦戦してたかっていうとそうでもなくて、強いところって言ったら早明帝しか知りませんでした。それでも、高校入って進路を気にし始めてから、慶應に中山大暉（令７環卒）さんや今野椋平（令８環卒）さんが行っていて、自分の中で（選択肢として）浮上してきました。その後、早、慶、筑波あたりを考える中で最後の決め手になったのは、高校は全国優勝とかするようなところで、ある意味それが当たり前だし勝って皆で喜ぶみたいなのはあまりなかった中で、そういう環境とはまた違った環境に身を置きたいなと思った部分がありました。強豪校、格上に勝つっていうのも楽しいのかなって思って、早く試合に出たいって気持ちもありましたし、慶應でチャレンジして上位校に勝つみたいな姿を想像して、最終的には慶應を選びました。

ーー今季ここまでを振り返って

松田：チームとして成長できている実感はあります。例を出すんだったら特にアタックの部分とかは今までの慶應があまりこだわっていなかったこととか最後のディティールの部分を今期入ってからコーチ陣をはじめとして幹部で凄く意識してそこへの精度をあげるみたいなことを１年かけて今年やっていて、それがよく出る試合っていうのはやっぱり勝てますし、それが上位相手でも出せて得点につながるようなシーンもあったので、そういった意味では今までになかったディティールにこだわりながらラグビーをできてる、それが強豪相手にも少しずつ出せるようになってきているのは成長の実感なのかなという風に思っています。

森：今言ってくれたようにすごい春から成長した部分っていうのはめちゃくちゃあるなと思っているんですけど、やっぱり点数で見た時にこの前の明治だとか初戦の帝京ってところに関してはあまり春から点数が変わっていなかったりとか結構ダブルスコア取られて負けてしまったってところは結構課題だし、慶應としては焦らないといけないなとはすごい思っていて、ワセダ戦まであと３週間あるのでそういったところは時間短いですけど詰めていかないといけないってことで焦りも結構大きいですね。

ーー大学ラストシーズンで特に意識していること

松田：最近思い始めましたね。シーズンに入ってから逆算していって、もうあんまり試合がないなと思って、だからといって特に悔いを残さないようにやりたいなとかそういうのはあまりなくて、とりあえず怪我せずチームとして結果が出せれば満足です。

森：僕はめちゃくちゃラストシーズンを意識していて、それを意識するようになったのが２か月前に怪我したんですけど、怪我して１か月半から２か月くらい棒に振ったというか試合にも出れなくて、その時に逆算したときにあと２、３か月しかできないと考えた時に結構焦るというか、やばいなと思ってそこからさらに逆算して明治戦までには間に合わせたいなとか、そのためにはＪｒ．戦に出ないといけないなとかそういうのもすごい意識するようになりました。

ーーＢＫ陣の世代交代の難しさはあるか

森：去年は今野椋平（令８環卒）くんっていう圧倒的なキャプテンがいて、凄くコントロールもしてくれたし、そういう意味で椋平くんについていくみたいなのが去年のチームの軸だったんですけど、今年はそういう絶対的な司令塔がいなくなった中でどうしようかみたいなところで、今司令塔のポジションを後輩がやっていて、それこそ２年生の小林祐貴（政２・慶應）だったり３年生の田村優太郎（総３・茗溪学園）が結構引っ張ってくれて、まとまりは春から秋につれて少しずつできるようになってきたのかなと思ってます。

松田：若いメンバーなので、経験とかはやっぱり少ないし、エラーとか予想していないことが起きちゃったときとか試合運びとかでＢＫが大事な部分、メンタルとかナレッジ系のところは若いメンバーにないのは当たり前なので、そこは４年生の自分含め航希とか悠真（＝笠原悠真／政４・慶應）とかでチームが迷っちゃってるときに旗振って前に導いていけるようなことを頑張りたいなと思いつつ、そこが４年生として若いＢＫを束ねるうえでの難しさではあると思います。

ーー松田選手は今年からＣＴＢにコンバートしているが、ゲームメイクなどで意識していることは

松田：去年椋平くんがどういう風にやってたかは分からないですけど、コンバートしてポジションが変わっただけで、自分はキャプテンをやってたこともあるので、試合中、状況を見ながらどんなときにどんなプレーが必要かを考えて指示を出すのは自分のある種の強みだと思っています。なので、１２番としてやらなきゃいけない仕事とかフィジカルの面とかはしっかりやりつつも、自分が動くのではなく人を動かすというか、そういったプレーというか指示出しは自分ができることだと思っています。まあ椋平くんだったら自分で全部やってしまうのですが、僕はそのスキルとかは周りの人よりないので、去年のチームのことは詳しくはわかりませんが、周りの才能ある若手にお願いするというか、指示を出して良い精度でやってもらうのは自分ができることなのかなと思ってます。

ーーキックを使ったプレーの成度は

森：めちゃくちゃ上がってきていると思います。春に日吉合宿っていう日吉で合宿をＢＫだけでして、その時にずっとキックの練習もそうですし、皆キックをどこに蹴るかみたいなミーティングをすごくやって、皆でこの場面だったらこういうキックをしようみたいなのを練習を通じて積み重ねていて、そこからすごいＢＫとして完成度が高くなって、それが更に山中湖とかも含めて経験して秋で凄い完成度が高くなったかなと思います。

松田：いろんなポジションの選手が実は蹴れるというか、基本的には１０番と１５番しか蹴ってないですけど、ＢＫは全員バックスリーを経験している選手なので、草薙（拓海／政２・桐蔭学園）、小野澤（謙真／環３・静岡聖光学院）も含め全員がもちろんキックを蹴れます。なので今後はどこからでもキックを蹴ったりできるように、仕上げていきたいなと思ってます。そこには自信はあります。

ーー蹴るキックの種類が増えている印象もある

松田：結構オプションも増やしてて、あとはどこのタイミングで何を蹴るかを見直して、それを試合で出す、これは最近まあ合宿終わってからシーズンまでの期間の中で結構頑張ってきたことなんでご注目をって感じですね。

ーー今期最も印象に残ってる試合

森：自分は春の早慶戦がめちゃくちゃ印象に残ってて、それまで２戦やっていて、すごいいい形でディフェンスもいけたしアタックもいい感じで点数取れて結構自信ついてたんですけど、早慶戦で自分たちの穴というのがすごい出て、やっぱ点数も取られたしアタックも通用しないし、みたいなところでなんかすごい危機感を覚えました。自分たちはまだダメだなという気持ちになりましたし、現状の立ち位置も知れたし、そういった意味で春の早慶戦は自分の中ですごい印象に残ってるなと思います。

松田：対抗戦の２戦目の青学戦が印象に残っている感じはあって、まあ帝京に大敗して、多分いろんな難しさがあったしチームとしても結構難しさはあったけど、そこはリーダーとしてなんとかしなきゃいけないところで、青学戦に向けてみんなで準備して、ちゃんと自分たちがやりたいラグビーをちょっとこう雨が降ったりはした中でも遂行しきれて、それを出せればちゃんと勝てる試合があるんだっていうのをまあチームとして再確認できた試合としては今期印象に残っているかなと思います。

ーー春の開幕戦でともに黒黄に袖を通した試合を振り返って

森：黒黄を着てＡチームの試合で二人で出るっていうことが初めてで、そういったところですごい嬉しかったなというのが素直な感想です。最後に写真を２人で撮ったんですけど、１年生の時は練習試合の後に写真を撮っていて、時が経って４年生になって黒黄を着てＡチームの試合に出て写真を撮れたっていうのがすごく思い出として良かったなというふうに思ってます。

松田：確かに初めてだったし、４年でトップの試合にお互い出てそれなりにやるべきことをできたし、多分結構近いポジションだからやることとかもよく共有しながら試合を進めたりして感覚としては結構安定して俺らってやれてんなっていうのがあったんで、そこはなんか成長した感触はありましたね。

ーー自身の強みとそれを磨くために意識していること

松田：僕の強みは多分アタックで、ボールキャリーの所が強みでその強みを磨くために意識してんのはまあボールのもらい方とかもらってからただ走って当たりに行くだけじゃなくて他の周りのオプションを使いながら使う振りして自分で行ったり、そこの細かいダミーのフェイクの向きとかをいれつつ、そうすると試合だと相手もうわってなるんで、相手を混乱させるようなプレーみたいのを練習では結構チャレンジしてやってて、それがそうですね、自分のボールキャリーっていう強みを磨いている磨き方とかそんな感じです。

森：自分は去年の早慶戦の時も言ったんですけど、こう自分からどんどん仕掛けていくというか、自分の周辺とかフォワードの周辺をすごいかき乱すっていうところは自分の強みかなというふうに思っていて、まあ加えて今年は結構安定性みたいなところも夏ぐらいから結構こだわってやってきて、ちっちゃいスキルみたいなところを結構自主練習でやってそこもちょっとずつ自分の強みになってきたんじゃないかなと思っています。

ーーチームの中での自身の立ち位置や役割をどう意識しているか

松田：ＢＫリーダーっていう役職を任せてもらっている中で、４年として、リーダーとして、チームを勝たせることが１番の仕事だと思っています。変にリーダーという枠組みに囚われず、シンプルに練習から試合に勝つために必要なことを言うようにしてますし、特に試合においては４年生である自分が安定したプレーを出して、強豪相手に自分から立ち向かっていく姿を見せないと、後輩も萎縮してしまう思うので、割り切ってどんな相手にでも勇敢に攻めにいってその姿を後輩に見せられたらなっていうのは思ってます。

森：自分の役割として、ＦＷとコミュニケーションを取ることが去年よりも増えています。アタックもそうだし、特にディフェンスのところでＦＷを自分が動かして立ち位置を決めさせるみたいなところが結構大きいんです。そういった部分で、ＦＷに指示して動かしたり、逆に「自分が（立ち位置に）入るから来なくていいよ」みたいなコミュニケーションも高い頻度で取るようにはしています。そういったディフェンスの整備は自分の役割としてすごく大きいかなと思ってます。

ーー今期一番苦しかったこととそれは乗り越えた方法や苦しみから学んだこと

森：僕は本当に２ヶ月前に怪我したことがすごい大きくて、本当対抗戦の初戦の１週間ちょっと前くらいに怪我しちゃって、医師の診断でも、先週の明治戦もまあ全然間に合わないし、早慶戦にギリギリ復帰できるか、くらいの怪我だったので、絶望しました。そこからのリハビリはいい感じに行って、練習に復帰できたんですけど、そこからも中々対抗戦に絡めず、ラストイヤーだから時間もないしっていうところですごい焦ったし、苦しかったです。乗り越えた方法としては、いろんな人に支えられたなと思っていて、それこそ家族とかもそうだし結構同期とかも結構話をしたりとかもしたし、あとは慶應のＯＢの先輩に結構すごい励まされたのが大きかったです。僕の２個上の小城大和（令７商卒）さんが同じポジションの選手でラグビー中もラグビー以外でも可愛がってくださって、ついこの間も一緒にご飯行ったり飲みに行ったみたいなそういった人なんですけど、その人からもすごいなんかあの励まされたというか、試合ごとにラインくれたりとかご飯行った時も「航希の９番しか見たくないからマジ頼むよ」みたいな感じで言ってくれたりとか、そういったところで自分が試合に出たいだけじゃなくて色んな人に恩返しじゃないけどできたらいいなっていうのが結構モチベーションになったんで、そういった意味ですごい支えられたかなと思ってます。

松田：難しさは多分もうシーズン始まってから今まで、ずっとありますね。１２番として、どんどんリスクを負って攻めたプレーをしないとチームとしては点は取れないけど、リーダーとしては安定したプレーをしないとチームは安定しないっていうジレンマに悩んでいます。ただ、そこはとにかく徹底的に準備するとか、自分で自主練するのもそうだし頭をとにかく整理して「こういう時はこうする」みたいな指針を自分の中で作って、プレーをよくするために頑張ったっていう、ただそれだけです。リーダーとして皆から期待されてるんじゃないか、皆が自分を頼りたいじゃないかっていうものが自分の中でプレッシャーになっていたのですが、実際はそんな大したこともないというか、そうじゃないと思った方が気楽で、自分が最終的に試合で活躍すれば周りもそれなりについてきてくれるだろうから、あまり気負いせずしっかり試合で結果を出すことが大事なんだなっていう風なことと、そのための準備が死ぬほど大事なんだなと学びました。

ーー４年間の中で印象的な場面や試合

森：自分は去年の早慶戦に出れたことがやっぱめちゃくちゃ印象に残ってて、やっぱり一番出たかった試合が早慶戦だったし、観客もやっぱりすごかったし、そういった意味で特別な試合だったなってのはすごいあって、早慶戦に出るためにどうしようかみたいなので悩んだ時期もあったしそのために慶應に入ったと言っても過言じゃないので、１・２年生の時は出れなくてやっと去年つかむことができたっていうのはなんかすごい嬉しくて、一番印象に残っているんじゃないかなと思ってます。

松田：僕が印象に残ってるのは１年生の時の早慶戦の１００回記念で国立でやった試合です。あの試合の前に僕怪我して試合に出れそうな雰囲気が若干あったんですけど前十字切って出れなくて、試合観戦にもいけなくて病室からこう試合を映像で見てっていうのがあって、それがまあ結構自分の中では４年間の中で１番がっつり悔しかった経験だなと思ってます。試合出れなかったことはもちろん４年間の中でもありますけど、それが割とターニングポイントで、試合に出るためにもっと準備しなきゃなと思ったし、高校生まではあまり怪我を考えたことなかったんですけど大学生になって強度もあがるので、それも含めてマネジメントするのが選手としてのポイントだなって思って、そこからも怪我はしてますけどそれも含めマネジメント、試合にちゃんと出るために合わせなきゃいけないなというところは、そこから学んだところがあったので、印象に残っています。

ーー昨季まで、先輩がいる中でどのようにトップチーム、対抗戦に絡んでいったか

森：僕は先輩でまあ１個、２個上にまあずっと対抗戦出てる先輩がいて、その人の背中を追ってずっと頑張ってきたというのがあったんでずっと１・２年生は出れなくて、だからこそ３年生で出れた時の嬉しさっていうのはやっぱすごかったし、今年もだからこそその先輩を超えれるように頑張りたいなって一個モチベーションにもなってるので、それが大きいかなと思います。

松田：低学年の時は一発屋みたいな感じで、本当に期待されてたプレーっていうのはランとキックみたいな感じの立ち位置の選手でした。勿論それもありますし多分１，２年生の時は結構萎縮してなんか恐る恐る試合に出てた記憶が結構あります。出れたのは嬉しかったんですけど、出た試合で結果を全く残せてなかったので、そこはちょっと悔しいなと思いつつプレーしていました。３年生では出れなくて、４年生で対抗戦の帝京戦に出た時は久々に結構ちゃんと嬉しいなと思うし、出れることは当たり前じゃないし今度はちゃんとチームのリーダー格として、中心選手としてこの場に立って試合できるのはめっちゃ嬉しいなと思いました。１・２年の頃とは全く違った嬉しさがあって、そこはそうですね、ちょっと答えになってるかわかんないですけど、感触はありました。

ーー４年生の代の特徴や印象

松田：僕結構４年間通して試合に出続けてたんで、同期の感触としては結構応援してくれる人が多かったのはあります。何か自分だったらこう出れてない状態で出ている人を素直に応援できるかって言ったら正直難しい部分はあるんですけど、僕らの代はそこは割と割り切って出てるやつはちゃんと応援してっていう奴らは多いんです。そこはすごい率直に嬉しいなと思ってますし、選手としてラグビーしている人数はめっちゃ少ないですけど、まあ優しい奴らばっかりなんで僕は結構まあ気を遣わずみたいな、、、（笑）。

森：うまく言ったね（笑）。

松田：同期皆に本当に感謝ですね。

森：同期がすごいプレイヤーが少なくて、それでその中でも結構怪我がちなメンバーもすごい多くて、なのでそもそもグラウンドに４年生が全然いないみたいなのがあって、そういったところからもなんか数少ないから同期のために頑張ろうっていうのはあって。それこそ学生コーチになった土橋（亮介／商４・慶應志木）と勝又（菖／法４・慶應）もやっぱり二人ともずっとプレーヤーでやってきて、それこそ４年生になったらもしかしたらメンバー絡んでたんじゃないかっていうのもあるし、ずっと怪我なく頑張ってきた二人が学生コーチになっちゃったんで、やっぱ学生コーチのためにも頑張ろうみたいのもすごいありますね。ラグビー以外のところで言うとめちゃくちゃ真面目なんで僕たちの代は、逆に一個上がすごいなんていうかハチャメチャな代というか、、、（笑）

松田：面白かったね（笑）

森：面白かった代なので、そういったところではなんか全然違うなっていうのもあるんですけれども、だけどなんかこう結構遊びに行ったりするのも多くて結構オフとかも一緒に同期でいることも多いんでそういった意味ではなんか仲いい代かなと思います。

ーー４年間慶應で大学ラグビーに打ち込んで成長したことは

松田：成長した部分って言ったら上手くなったかなって自分の中では思ってます。外側のポジションばっかそれこそ高校まではやってきましたけど、大学入って外側のポジションだけどＦＢとかやったり今期１２番やったりして、なんか元々は手足っていう感じだったんですけど今は結構その真ん中の中枢の部分でラグビーしてるからこそ、スキルとかラグビーの知識、ナレッジの部分は今季特に学べたし、そこが自分的に成長できたのかなって思います。

森：自分はまあ一番メンタル面ですごい成長したなと思っていて、高校の時はすごく緊張したりとか、なんかこうビクビクしながらラグビーしてるっていうのが正直なとこだったんですけど、慶應に来てそれこそ観客がたくさんいる試合とかでも緊張しなくなったりとか、すごいコミュニケーションをとることが多くなって、それも同期とのコミュニケーションだったりとか後輩とのコミュニケーションというところを、ラグビー以外で取ってるからこそラグビーでもそれができるみたいなそういうのがすごい大きいなと思ってたんで、そういったところ、メンタル面だったりコミュニケーションのところがすごい大学で成長したなと思います。

ーー後輩はどんな存在か

森：後輩の存在はめちゃくちゃ大きくて、なんなら後輩といる時間が僕はすごい長くて、オフとかも一緒にご飯連れてったりとかが多くて、僕は高校の時とかは後輩と関わるのがちょっと苦手なタイプだったんですけど、今は後輩といることも多いし逆に後輩から気さくに「航希さん、航希さん」みたいな感じで寄ってきてくるのはすごい嬉しいし、そういったところでなんかいい関係を築けたんじゃないかなと思ってます。

松田：そうですね、僕は後輩の存在はラグビー面でももちろんメンバー見たらわかりますけど存在が大きくて、試合に出てないメンバーもこう練習の中で頑張ってくれてるメンバーが下級生にすごい多くて、後輩への印象は自分たちが１年生、２年生、３年生だった時、自分たちが下級生だった時と今の下級生たちの何かラグビーへの熱とか真面目さとか真剣さとか、多分そこはちょっとレベルが全然違いますね。年々年を増すごとに入ってくる後輩たちがラグビーに対してすごい真摯で、なんかオフの日とかにもラグビー考えてる、やってるやつが僕らの代と比べて多いんで、なのですごいリスペクトというかラグビーに対する姿勢を後輩から学ぶみたいなのはあって、後輩がめっちゃ頑張ってるからこそ自分たちもやっとかないとやっぱ後悔しちゃうんでラグビー部として、だからそこはすごいリスペクトできる面でもあります。あと、まあ普通に後輩みんなかわいいっす（笑）

森：みんな熱い、めちゃくちゃ熱いですねラグビーに対して。

松田：素直で真剣でそういう人が増えて嬉しいし、あとは普通に試合に出てるのはすごいなと思います。なんか若くても物怖じとか全くしてない感じあるんで、もうそれはまあオフグランドの部分から多分雰囲気作れてるのがいいのかなと思ってるので、そこはまあ嬉しいです。

ーー尊敬している先輩は

森：２人いるんですけど、先ほどの小城大和さんとあとその１個上の木村亮介（令６環卒）さん、その２人はめちゃくちゃ可愛がってくださって今も何回もご飯連れてってくれて、つい２週間前とかも連れてって貰ったんですけど、すごい気にしてくれて最近ラグビーどうだ、怪我大丈夫なんかみたいにすごい声かけてくれてご飯につれてってくれたりとか、そういうところで本当に支えられた先輩だし、後はラグビー面に関しても木村亮介さんっていう人は最初ずーっと下のチームで、もう下のチームにすら出れないみたいな、もうボールすら触れないで一生体あてる、走ってるみたいな選手だったんですけども、４年生になってずーっと努力積み重ねて早慶戦の国立の舞台に立ったりとか、ずっとこう１番として試合に出てたっていうので本当にリスペクトできる部分もありますし、あとは本当その人間としてもほんと素晴らしい方々なんで木村さんと小城さんは本当一番リスペクトしてます。

松田：尊敬してる先輩か、、、

森：怜大は先輩と仲いい人が多分めちゃくちゃ多くて後輩上手というか、年下としてのムーブが上手みたいな感じですね。リスペクトっていう感じの付き合い方じゃないというか。

松田：こういう質問されたことないからむずかしいな（笑）。先輩だけど、一緒にラグビーやってて、飲みに連れていってくれる人って感じなので（笑）。この人はかっこいいなと思ったのは山田響（令６総卒）さんですね。１年生の時に、寮にミールっていうストレッチとか治療器具とかめっちゃ置いてあるところがあるんですけど、僕その頃は寮に住んでたので、人としゃべったりケアしたりダラダラしたりという感じで、ずっとミールにいたんです。一方の山田響さんもミールに居すぎて「ミールに住んでる」って言われていました。僕のことを少し知ってくれていたのか分かりませんが、そこで気さくに話しかけてくれて、それでなんか一緒にラーメン食べに行ったり、ラグビーの面でも結構いろんなことを教えてくれた人なので、一番かっこいいなと思ってます。尊敬してるのは、重要な試合、例えば早慶戦とか慶明戦で結果出してて、練習ももちろんめちゃくちゃ上手で、だけど慶應として多分本当に５ー６０とかそんなスコアで負けてる試合でも、その５点を絶対響さんがもぎ取ってくる姿を見ててこの人やっぱすげえなって思ってて、なんか自分もそうやって逆境でもどんな相手でもやり合える選手になりたいなって思った時もあったと思います。尊敬する先輩は山田響さんです。今でも響さんの応援にクボタの試合を見に行ったりしてます。

ーーワセダクラブでもプレー経験がある二人にとって早慶戦とはどういう舞台か

森：観客数だけじゃない魅力がある試合だと思っていて、それこそ慶應のキャンパスでもすごいビラ配ったりとか広告みたいなところも他の試合とは全然比べ物にならないし、やっぱりこう伝統ある一戦で本当に色んなラグビーファンの人も注目してる試合でテレビで放送されたりとかもあると思うんで、そういう大事な試合で試合に出ていいプレーしたいし、やっぱ勝ちたいって気持ちが大きいです。

松田：それまではスーパーラグビーとかトップリーグとかしか見ていなかった中で、高１くらいから大学ラグビーをしっかり見始めて、（高校の先輩である）伊藤大祐（元早大／令６スポ卒）さんがワセダで１年生で出てるみたいな話を聞いて早慶戦を見に行ったのが初めてでした。そこから大学ラグビーもほぼ早慶戦しか見てなくて、だから自分の大学ラグビーをするきっかけになったのが早慶戦ですね。あとは自分がワセダクラブにいたっていうのもそうだし、自分の知ってる選手がワセダにやっぱ多くて、それでまあ世間的な注目度も高いので自分の中でもやっぱ早慶戦に出たいという思いは強いし、早慶戦でワセダに勝ちたいみたいなのはやっぱり慶應に入った最初からあります。

ーーワセダのラグビーのポイントは

松田：やっぱりワセダはアタックがすごいですよね、アタックがすごいので、そこはポイントというか注意しなきゃいけないです。一方、僕らはキックを上手く使うチームで、セットピースも今年は強いので、めっちゃ雨とか降ってくれたらたぶんちょっとやりやすくはなるんですけどね。でも、１１月２３日って１年で１番雨降らない日なんですよ（笑）。まあそれは冗談で、ワセダのラグビーはずっとアタックなんで、ハンドリング、ＦＷ・ＢＫ関係なしにってところもそうだし、スピードがあるので、そこを僕らがどう止めるかっていうところですね。

森：僕が小学校中学校の時にワセダクラブにいた時もやっぱりテレビで見てたような花園で大活躍した選手が早稲田大学にいて、すごいなというふうに思ってたのもそうだし今も多分それは変わんないと思ってて、花園を沸かせた選手が早稲田大学には沢山いて、そういうタレント集団っていうか個々の力もすごいし、そしてチームとしてＢＫのパス回しだったりとかもやっぱすごさっていうのは大きいかなと思っています。でもやっぱり自分たちもディフェンスが強みだし準備している部分もあるので、これからも３週間早慶戦までいい準備をしていきたいなと思うので、まあそういったところ、意地のぶつかり合いで最後は勝てたらいいなと思っています。

ーーワセダクラブ出身の選手も多いワセダの中で意識している選手は

松田：そうですね、まあシミケン（＝清水健伸／スポ４・國學院久我山）とかですかね。ポジションは違いますけど、でも彼が出てるのは自分にとってちょっとポイントではありますし、幼馴染なので、大舞台で対戦できるのは非常に嬉しい気持ちはあります。

森：僕は早稲田大学の９番で大賀雅仁（スポ４・桐蔭学園）がいて、同じ桐蔭学園出身なんですけど高校の時はずっと９番１０番の２人で組んでて（※高校時代、大賀はＳＯを務めていた）、結構１年生から組むことも多くて３年生の時に試合に出て、僕と雅仁があまりいいプレー出来なくて下に落とされて、それで２人でどうしようかって言いながらラグビーも頑張ってきたし、それこそ受験でも一緒に話し合いながら頑張った仲です。それが今雅仁も９番に移って同じポジションの対決になるので、そういったところですごい意識はしているし、試合に出てスクラムとかで隣に並んだりしたらすごい嬉しいなと思います。

ーー早慶戦における慶應のキーマンは

森：慶應のキーマンは１２番の松田怜大くんです。

松田：よっしゃー！（笑）

森：今年コンバートしてそれまではずっとＷＴＢっていうポジションだったんで、結構ランとかが求められるポジションで、自分の強みを存分に出していたんですけど、１２番はコントロールもしないといけないしキックも蹴らないといけないしディフェンスも体張らないといけないしという、全部やらないといけないポジションです。ずっと彼は練習を地道にやってきて今なんでもできる選手になっているので、１番注目かなと思います。初めて怜大のいいところをこんなにたくさん話したな（笑）。

松田：これで俺も９番って言ったら気持ち悪いから（笑）、ＦＷから出したらいいのかな。マサ（＝中野誠章／文３・桐蔭学園）にします。攻守にわたって活躍してますし、ワセダのアタックをきっとスティールして止めてくれる。ディフェンスがキーポイントなので、その面で選ぶならマサにします。

ーー早慶戦で注目してほしい自信のプレー

松田：強みのボールキャリーの所、とにかくアタックでオプションを使ったり使うフリをしたりして、いろんなやり方でとりあえずアタックのゲインラインを押し上げるのが自分の強みなので、そこを注目して頂ければなと思ってます。

森：自分も強みを出していきたいなと思っていて、９番からどんどんかき乱すというか、ゲインラインを敷いて自分も走るし、自分の周辺もかき乱すし、そういったところで慶應のアタックを前に押し上げていくような、そんな自分の強みを出せたらいいなと思ってます。

ーー早慶戦への意気込み

森：ほんとに泣いても笑ってもラストシーズンの最後の早慶戦なので、まずは悔いがないようにっていうのもそうですし、入学してから一回も勝ててない相手なのでしっかり勝って皆で笑顔で笑って最後ロッカーで喜べたらいいなと思ってます。

松田：しばらく勝ててないので、１２７代をワセダに勝った年って言えるようにとりあえず勝ちます！

ーーお忙しい中ありがとうございました！

（取材：佐久田真帆、島森沙奈美、髙木謙 記事：中島冬奈）