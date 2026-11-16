日本一達成に向け「ＡＬＬ ＩＮ」を貫き続けている慶大蹴球部。ここまで対抗戦で３勝２敗と着実に成長を遂げているなかで、１１月２３日にラグビーの聖地・秩父宮で第１０３回早慶戦を迎える。宿敵・ワセダとの伝統の一戦を前に、蹴球部員たちの心境に迫った。

今回はケイスポラグビー班が、茅万希司選手（環２・慶應）、玉塚雄大選手（経２・慶應）、本田李成選手（政２・慶應）に対談形式でお話を伺いました（取材：１１月３日）。ぜひ最後までご覧ください！

ーー他己紹介

玉塚→茅：万希司（茅）は負けず嫌いで、日々の練習とかでも情熱系、パッション系のキャラです。でも、オフグラウンドになると可愛い一面もあります。プレー面はとても機敏ですね。ポジションはFWですけど、バックスのような素早い動きも多くて、同時に体を張った力強いプレーもできるハイブリッド型のプレイヤーだと思います。

茅→本田：部内ではお調子者な性格なんですけど、ラグビーになると切り替えがすごいです。リーダーシップを発揮してFWをまとめてくれています。プレー面はずる賢さがあって、相手が嫌がるようなプレーが多い印象です。パスも上手いし、ボールキャリーもタックルも力強いFW選手です。

本田→玉塚：たまは、グラウンド上では静かに淡々とプレーするタイプですが、プレーの質が高くてスローも器用なので、チームにいてくれると本当に心強い選手です。ただ、フィットネスではいつも疲れている印象です（笑）。

ーー今季ここまでを振り返って

玉塚：今シーズン最初はＤチームからスタートして、なかなか上のチームに上がれない期間がありました。ただ、自分のグレードが変わり始めたのが東洋大ジュニア戦で、そこから対抗戦へと繋がっていきました。このシーズンは自分の中でも、今まで積み上げてきたものがようやくプレーで発揮できるようになったシーズンだったと思います。

茅：僕は、去年はジュニアグレードにいて、秋の対抗戦やジュニア戦も試合に出ることができなかったんですけど、今年は春からやるべきことを徹底してやって、試合に出場できる機会が増えました。ただ、Ｕ２０や、李成（本田）をはじめとする同世代のＦＷが試合に出ているのを見ると負けられないので、もっと自分も試合に出られるよう頑張っていきたいなという思いです。

本田：今シーズンはここまで５試合で３勝２敗という結果でした。その中で、２敗した帝京大学と明治大学に関しては、ちゃんと実力で負けたなという実感があって。だからこそ、これからは強豪相手に対抗できる選手になれたらなと思います。

ーーご自身の強みと、強みを磨くために意識していること

玉塚：自分の強みはスローイングとタックルです。スローに関しては、先輩の藤森さん（＝藤森貴大／経４・慶應）や後輩の米本（＝米本啓太朗／政１・京都成章）を誘って毎回の練習後に、練習場の丘でお互い納得がいくまで投げ合っています。タックルに関しては自分の姿勢作りという面で、スクワットの時に足幅を狭めてトレーニングをするなど、より実践に近い形で日々技術力を磨いています。

茅：僕の強みは運動量とラインアウトのところです。体が大きくない分たくさん走らなきゃいけないので、週１回あるフィットネスでは最初から全力で走って自分自身のフィットネスのキャパを広げることを意識しています。ラインアウトに関しては、日頃から試合前などに相手のラインアウトを分析して、自分がディフェンスでスティールできるイメージをしてプレーに生かせるように練習しています。

本田：自分の強みはボールキャリーです。キャリーの練習としては、自分は同期の岡田（＝岡田海世／環２・清真学園）や小川（＝小川和真／政２・茗渓学園）と一緒に１対１の局面を切り取って、片方がキャリー、片方がタックルで練習するようにしています。

ーー今季ＦＷのセットプレーが強みになっているが、手応えは

玉塚：スクラムに関しては前３人（フロントロー）の層が厚いかなと。藤森さんであったり、リザーブに控えている浦城さん（＝浦城尚生／商３・慶應）など、すごくいい選手が揃っていて。その前３人と後ろ５人の間隔を擦り合わせながら練習しているので、そうした積み重ねがチームとしてスクラムの強みになっていると思います。

茅：スクラムは前３人がいつも体を張って頑張ってくれているからこそ、こういう結果が出ていると思います。ラインアウトの部分に関しては、去年からサインを増やしたりやり方を変えてみたりして、ラインアウトディフェンスでもスティールの確率が高まっているので成長しているなと感じます。

本田：僕はスクラムは後ろから押しているだけなので、前３人の人たちが強くてとても助かっています。ラインアウトとモールに関しては、僕がサインを出すことが多いんですけど、そういう時に身長の高い山﨑（＝山﨑太雅／商２・県立浦和）や、万希司（茅）みたいに機敏で高く跳べる選手にも助けられていて、チームの強みになっていると思います。

ーー玉塚選手、ジュニア東洋大戦での活躍から一気に対抗戦デビューまで駆け上がっていったが当時を振り返って

玉塚：幼稚舎からずっと打ち込んできたラグビー人生の目標である秩父宮に立ちたいという強い気持ちがプレーに繋がったと思います。

ーー茅選手、ラインアウトスティールもひとつの武器となっていると思うが、コツなどはあるか

茅：よく相手の動きを見て予測しながら跳ぶというところと、上げてくれる人も大事だと思います。自分一人だけで跳んでも届かないので、仲間の力を借りてスティールすることだと思います。

ーー本田選手、去年から対抗戦に出ている中で今年になって変わったこと

本田：今年になってからラインアウトのサイン出しを任されることが多くなりました。今までの対抗戦でも高い成功率を維持できていたので、そこが自分の強みになってくれているかなと思います。

ーー今季１番苦しかったことと、それを乗り越えた方法や、苦しみから学んだことは

玉塚：夏合宿はジュニアとシニアに分かれての練習だったんですけど、自分はジュニアでの練習で１年生にも抜かれてしまって、そこが一番苦しかったです。でもそこでジュニアのメンバーと練習してハーキュリーズ戦に勝てたことが、苦しみを乗り越えて人として成長できた実感に繋がっています。練習の成果が勝利に結びついたことで、改めてラグビーの楽しさを実感した経験でもありました。

茅：僕は、春の帝京戦で自分の力が全く通用しなくて翻弄されるだけの試合でした。それでも秋の初戦でリベンジできる機会をいただき、自分のラインアウトスティールやブレイクダウンのところで相手に脅威を与えることができたのかなと思うので、そこが自信に繋がりました。

本田：夏の合宿で連日練習して疲労も溜まっていた中でのタックルの練習が今までで一番きつかったです。どれだけきつくても動き続けることを学んで、それが今の試合にも生かされていると思います。

ーー自分たちの代の特徴

玉塚：プレー面ではタレントが揃っていると思います。桐蔭学園出身の選手も増えていますし、そこに塾高出身の安西（＝安西良太郎／商２・慶應）や小林（＝小林祐貴／政２・慶應）といった強い選手が集まっているので、自分たちの代は層が厚いなと思います。

茅：僕は、頑張る人が多いなという印象です。自分が試合に出るために、全体練習の外でも自主練やウェイトトレーニングをしている人が多いです。あとはやっぱり仲が良くて、みんなでよく遊びに行ったりします。

本田：２人が言ってくれたことが全てなんですけど、オンオフの切り替えができる代だと思っています。グラウンド内では真面目に取り組みつつ、練習後はみんなで仲良くわちゃわちゃやっています。

ーー一貫校時代から慶應のラグビーに打ち込んできているが、お三方が考える慶應ラグビーとは

玉塚：泥臭く、努力で強豪相手に勝つところだと思います。グラウンドに立ち続けて体を当て続けて、あとは頭脳かなと。「頭脳 × 努力」のチームだと思います。

茅：派手なことよりも地道なことをやり続けて勝つチームだと思います。タレントは多いんですけど、他の大学と違って推薦なども取っていないので、恵まれた大型選手が集まっているチームではない分、自分たちがやるべきことを愚直に積み上げて勝つチームだと思います。

本田：慶應は、体が大きい外国人選手や花園で活躍した選手が入ってくることが難しい状況の中で、どのチームよりも成長を愚直に求めてラグビーをしているところが特徴だと思います。

ーーみなさまにとって早慶戦とは

玉塚：憧れの一言です。小学生の時にお父さんに連れられて観に行ったんですけど、その時のぶつかり合う音を今でも鮮明に覚えていて。昔から尊敬している舞台です。

茅：負けられない試合です。どの競技でも早慶戦は世間的にもビッグイベントだと思います。僕は小学生の時にエスコートキッズとしてピッチに入ったことがあるんですけど、「次は選手としてあの舞台に立ちたい」とずっと思っていました。絶対に出場したいですし、勝ちたいです。

本田：憧れの舞台です。自分が試合に出場しているところを一番観たいと思ってくれているのは親だと思うので、早慶戦に出てワセダ相手にしっかり活躍して恩返ししたいです。

ーー昨年の早慶戦を振り返って

本田：去年の早慶戦は自分はスタンドから悔しさを噛み締めながら観ていたんですけど、ワセダ相手にブレイクダウンの質やアタックのスピードで実力に差がありました。残り３週間という短い期間ではありますが、明治戦の反省を生かして取り組んでいきたいです。

茅：ワセダはＢＫとＦＷの連携がしっかり取れているなと思います。去年はスタンドから観ていたんですけど、タイミングや相手との距離感など細かいところまでこだわっていて、スキル面で自分たちが翻弄されていたと感じました。自分たちが勝つためには、こだわるところにしっかりこだわってプレーし続けることが必要だと思います。

玉塚：ワセダはずっと連続でアタックを仕掛けてくる印象です。そこに対して慶應はタックルで勝たなきゃいけないなと思っていて。ワセダの波状攻撃に対して僕たちは何回も素早く立ち上がってディフェンスし、それを繰り返してボールを奪い返して攻撃に繋げたいです。

ーーワセダで意識している選手は

本田：対抗戦に出ていたフルバックの吉廻選手（吉廻温真／スポ１・早稲田佐賀）です。小さい頃からの知り合いなので、早慶戦の舞台で一緒に戦えたらいいなと思います。

茅：僕は平野仁（スポ３・法政二）さんです。高校の時に一回だけ話したことがあるんですけど、めちゃくちゃいい人です。元々はバックスだったんですけど今はFWに転向していて、リザーブやスタメンにもよく入っていてＦＷもＢＫもこなせる選手として登録されています。スピードもあってステップもキレキレで、従来のFWにとらわれない動きを参考にしたいので注目しています。

玉塚：堂園選手（＝堂園尚悟／スポ１・桐蔭学園）です。対抗戦にスタメンとして出場していたり、リザーブにもずっと入っていて。直接の関わりはないんですけど、高校の時に桐蔭学園と戦った際、僕がディフェンスに入った時に弾き飛ばされてしまって。それがずっと悔しかったので、その悔しさを晴らしたいです。

ーー早慶戦で注目してほしいプレー

本田：自分の強みであるキャリーに注目してほしいです。

茅：僕は最近ブレイクダウンのジャッカルに力を入れています。ブレイクダウンへの寄りを早くして、ワセダからジャッカルしてターンオーバーを奪いたいです！

玉塚：自分はタックルのところです。何回も攻めてくるワセダに対して自分からディフェンスラインを押し上げ、タックルで相手を圧倒したいです。

ーー慶應のキーマンは

本田：僕が思うキーマンは１５番の田村優太郎選手（総３・茗渓学園）です。昨年の早慶戦でもインターセプトから独走トライを決めていましたし、力強いプレーに注目してもらえたらなと思います。

茅：僕は同じバックローの中野誠章さん（文３・桐蔭学園）です。攻守ともに強くて、あとはやっぱりスティールがすごいので注目してほしいです。

玉塚：僕は同じポジションの藤森さん（＝藤森貴大／経４・慶應）です。藤森さんはスクラムもめちゃくちゃ強くて、プラスしてスローが上手いです。ＦＷの要の選手なので、セットプレーでワセダを圧倒するところに注目してほしいです。

ーー早慶戦への意気込み

本田：早慶戦ではＦＷから勢いを出してセットプレーを安定させて、昨年負けたワセダに対してしっかり勝ち点をもぎ取れるように頑張りたいです。

茅：負けたくないのでＦＷ、ＢＫともに安定させて、世間の下馬評を覆せるように頑張りたいと思います。

玉塚：慶應らしく最初からバシバシ体を当てて、ワセダを圧倒できるように頑張りたいです！

ーーお忙しい中ありがとうございました！

（取材／記事：野口ことみ 取材：髙木謙）