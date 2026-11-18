関東大学サッカーリーグ２部第１６節。後期をここまで１勝１分２敗とし、迎える相手は夏の総理大臣杯を制した流通経済大学。前半は互いにチャンスを作るも生かせず０－０で終える。しかし後半２３分、阿部雄大（政２・慶應）からのパスを受け取った松下伊吹（経４・渋谷教育学園幕張／ジェフユナイテッド市原・千葉Ｕ－１８）が中央へ切り込むと右隅へシュートを流し込み、待望の先制点を奪う。終盤は相手に攻め込まれる時間が続くも、守備陣が粘り強く耐えそのまま試合終了。夏の全国王者から、貴重な後期２つ目の白星を手にした。

２０２６／１０／１８（日）１４：００キックオフ＠慶應義塾大学下田グラウンド

【スコア】

慶應義塾大学１－０流通経済大学

【得点者】

６８分 慶大 松下伊吹

【慶大出場選手】 ポジション 背番号 選手名（学部学年・出身校） ＧＫ １２ テイラー開（文４・市立浦和） ＤＦ ２ 三浦成貴（商４・浜松開誠館） ４ 古金谷悠太（理４・日体大柏） １６ 霜田晟那（理２・都立八王子東／ＦＣ町田ゼルビアユース） ２０ 松下伊吹（経４・渋谷教育学園幕張／ジェフユナイテッド市原・千葉Ｕ－１８） ＭＦ ８ 小野翔太（経３・慶應） １３ 三浦大其（経３・慶應） ２７ 加固陸（文２・興國） → ６９分 １７ 林隆希（経４・市立浦和） ２９ 池松遥（経１・慶應湘南藤沢／東急ＳレイエスＦＣＵ－１８） → ＨＴ １０ 藤井漱介（商４・静岡学園） → ５９分 阿部雄大（政２・慶應） ３０ 堀ノ口瑛太（総１・神村学園） ＦＷ ７ 朔浩太郎（理４・学習院高等科）

負傷者などの影響で右サイドバックには本来ＭＦの松下伊吹（経４・渋谷教育学園幕張／ジェフユナイテッド市原・千葉Ｕ－１８）が、インサイドハーフには加固陸（文２・興國）が入った。初めにチャンスを作ったのは流経大。前半４０秒に獲得されたコーナーキックを起点に波状攻撃を受けるも、ディフェンダー陣の体を張った守備で相手のミスを誘った。慶大の最初のチャンスは前半３分。加固のスルーパスに反応した霜田晟那（理２・都立八王子東／ＦＣ町田ゼルビアユース）が左サイドを駆け上がりクロスを上げるもここは流経大ディフェンダーに阻まれる。

２７分、自陣ペナルティーエリア付近で相手にフリーキックを与える大きなピンチを迎えるも、ここはテイラー開（文４・市立浦和）が落ち着いて直接キャッチし、ピンチを凌ぐ。その直後池松遥（経１・慶應湘南藤沢／東急ＳレイエスＦＣＵ－１８）がボールを敵陣まで運び、左サイドで加固がパスを受けると、中に切り込むと見せかけてのスルーパス。これに霜田が反応しクロスを上げるも相手キーパーに阻まれる。その後も互いにチャンスを作るも決めきれず、前半をスコアレスドローで折り返す。

後半、先にゴールに迫ったのは慶大。三浦大其（経３・慶應）の右サイドからのクロスに後半から出場の藤井漱介（商４・静岡学園）が合わせたが、惜しくも枠を外れる。６７分、素早いカウンターから、小野翔太（経３・慶應）のスルーパスを受けた松下がキーパーと１対１の状況を作るも相手キーパーに阻まれ、決定機を逃す。

しかしその直後の６８分、ハーフウェーライン付近でパスを受け取った松下がボールを運び阿部に預け、自身は中央に走り込む。阿部雄大（政２・慶應）の華麗なヒールパスを受け取った松下が今度は冷静にゴール右隅に流し込み、均衡を破る先制点を奪った。

しかしその後は相手の時間が続く。終了間際の９０＋２分、相手のコーナーキックが２本連続で続くも、ディフェンス陣が必死に掻き出しピンチを凌ぐ。９０＋３分には相手がテイラーと１対１となる決定機を作られるもポストに救われ難を逃れる。このまま虎の子１点を守り抜き試合終了。嬉しい後期２勝目となった。

（取材、記事：稲垣遥河、柄澤晃希）

【選手インタビュー】

◇松下伊吹（経４・渋谷教育学園幕張／ジェフユナイテッド市原・千葉Ｕ－１８）

ーー今の率直な気持ち

率直に嬉しい思いが強いです。今シーズンはけがもあってチームになかなか貢献できていなかった中で、この大一番で中町監督に起用していただいて、「結果を残したい」という気持ちが強かったので、ゴールと無失点という形でチームに貢献できて素直に嬉しいです。

ーー松下選手はＭＦでの出場も多いが、前節は途中から右ＳＢで出場し、今節は右ＳＢのレギュラーの馬場翔太（商３・國學院久我山）選手がベンチ入りを外れ、松下選手がスタメン起用となった

馬場がちょっとけがしてしまったのもあって、スタメンが決まったのがおとといだったんですけれども、自分の中で右ＳＢで出る中でいいイメージをここ３試合くらい持てていたので、それを生かしてプレーしようと思っていました。

ーーゴールの場面

正直自分の中でもあまり覚えていないんですけど（苦笑）、阿部（雄大）にボールを一回当てて、そこから前にスペースがガラッと空いたので、ＳＢとしてあまりない機会ですが前に突っ込んでいって、ゴールが見えたので振り抜きました。

ーーリーグ戦初ゴールとなった

もう本当にこの組織に貢献できたことが何よりも嬉しくて、でもまだシーズンは終わっていないのでこれからもどんどんやっていきたいと思います。

ーー前節は２度のリードを追いつかれて引き分けに終わったが、今節の試合の進め方は

上位のチーム相手にも自分たちのサッカーを体現すればいい試合ができるという手応えはあったので、それを発揮しようという思いで突っ込んでいきました。得点をした後は、どうしても後ろ重心になりがちなところを成貴（三浦）中心に「前へ前へ」という気持ちをみんなが出してくれたと思います。

ーー残りの試合に向けて

１部奪還という目標を掲げていて、それを達成するためにはもう勝ち点を落とすわけにはいかないので、一戦必勝で全力で挑んでいきたいと思います。

◇阿部雄大（政２・慶應）

ーー今日の試合を振り返って

自分は今日初めて関東のベンチに入って思ったよりも早い時間で呼ばれて自分の中では結構緊張してたんですけど、うまく試合に入ることはできて、最終的に松下君に良いアシストできて良かったと思います。

ーー関東デビューだったがどのような気持ちで臨んだか

Ｂ１の試合が終わってトップチーム合流して、１週間でメンバー入らせていただいて、自分の中でも体の調子がいいっていうこともあって、自信を持って関東に向けて準備できたかなと思っております。

ーー得点につながったパスを振り返って

自分が１個前のシーンで１対１外してしまって、自分の中でちょっと焦りがあったんですけど、あのシーン伊吹（＝松下）が走り込んできてくれて、自分もそれに合わせてしっかり落として、結果的にいいアシストになったので、あの場面はしっかりと冷静になれたかなと思ってます。

ーー次節に向けて

次節もしっかりとチーム全体で戦って勝ち点３を残したいと思ってます。