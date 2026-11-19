１１月１日、大観衆が詰めかけた秩父宮ラグビー場で、１０１回目となる慶明戦が行われた。慶大は田村優太郎（総３・茗溪学園）のトライで先制するも、ブレイクダウンの攻防で後手に回り、徐々に点差を広げられて今季２敗目を喫した。それでも、重戦車と称される明大相手にセットプレーを８０分間優位に進め、課題となっていたオープンプレーでのトライも複数挙げるなど、確かな収穫を得た。

２０２６年１１月１日（日） 関東大学ラグビー対抗戦Ａグループ ｖｓ明治大学 ＠秩父宮ラグビー場

慶大 ２６｛１４－２９，１２－１９｝４８ 明大◯

関東大学ラグビー対抗戦Ａグループ 第５節 慶應義塾大学 2026/11/1（日）

14:30 K.O.

＠秩父宮ラグビー場 明治大学 前半 後半 前半 後半 ２ ２ トライ（T） ４ ３ ２ １ コンバージョン（G） ３ ２ ０ ０ ペナルティゴール（PG） １ ０ ０ ０ ドロップゴール（DG） ０ ０ １４ １２ 計 ２９ １９ ２６ 合計 ４８

＜慶大得点者＞

トライ：田村、笠原、申、草薙

ゴール：小林×３

戦評

秋らしい冷え込んだ空気の中で迎えた対抗戦５戦目、慶大は昨年度の全国覇者・明治大学と秩父宮ラグビー場で対戦した。９月から積み重ねてきた連勝の勢いそのままに対抗戦後半戦を駆け抜けたい慶大は、難敵撃破のために主力を揃え試合に挑んだ。

慶大のＳＯ小林裕貴（政２・慶應義塾）のキックオフから試合は幕を開けた。試合開始直後、パスを細かく回す明大に対し、慶大はＦＬ西野誠一朗（法２・桐蔭学園）、ＣＴＢ松田怜大（環４・桐蔭学園）の低いダブルタックルで襲い掛かる。そして、明大がキックで陣地を回復しようとしたところを逃さず、ＦＬ申驥世（文２・桐蔭学園）とＳＨ尾関航輔（政２・慶應義塾）がチャージを見せる。

そしてこぼれたボールを尾関が再獲得し、幸先のいいスタートを見せる。前半３分、慶大のミスからこの試合のファーストスクラムが組まれる。体格では慶大に勝る明大ＦＷ陣を８人が一体となって押し込んでいった。

続く明大の攻撃で大きくゲインを許すも、尾関が駆け戻りながらのディフェンスで相手の前進を食い止めると、ＣＴＢ笠原悠真（政４・慶應義塾）がボールにプレッシャーをかけて、ターンオーバーに成功、慶大が攻撃に転じる。

たがいにキックで陣地を取り合う展開となる中で、４分、明大のハイパントからが慶大に入り、すかさず小林が広く空いた敵陣裏のスペースにボールを蹴りこむ。スピードに乗ってボールを追いかけたＷＴＢ草薙拓海（政２・桐蔭学園）が相手のミスを逃さず、ボールを再獲得すると一度形勢を整え、テンポよくパスを回していく。そして、松田がキレのあるステップで相手ディフェンスを翻弄し、更に選手を躱してＦＢ田村優太郎（総３・茗溪学園）にオフロードパスで繋ぐ。パスを受けた田村が勢いそのままゴールラインに飛び込み、慶大が昨年王者から先制トライを奪った。小林のゴールキックも決まり、慶大が７－０と先制する。

リスタートのボールを獲得した尾関が相手のディフェンスの隙をついてゲインを見せるが、その後ノットリリースザボールの反則を取られてしまう。

続くラインアウトから一気に攻勢を強めた明大の細かいパス回しに翻弄され、８分、トライを返される。ゴールも決まり、７－７と追いつかれる。

流れを取り戻したい慶大は１０分、密集からこぼれ出たボールを草薙が拾うと、タックルをものともせずに突き進み、明大の反則を誘う。その反則で得たラインアウトからのプレーで明大にカウンターラックをされるが、プレッシャーをかけスローフォワードの反則を誘う。

そして１６分、再びスクラムで明大を押し込むと、素早くボールを松田に回す。そしてサポートのために走り寄っていた笠原が敵守備の合間を縫う華麗なランを見せ、トライを決める。続くゴールも成功し、１４－７と再び慶大がリードを奪う。

しかし１９分、慶大のハイタックルに明大がペナルティゴールを選択、そのキックが成功し１４－１０と点差を縮められてしまう。

続く２１分、バウンドしたハイパントを明大に獲得されると、そのまま不揃いなディフェンスラインを突破されてしまう。草薙が戻りながらタックルに入るも、明大にトライを決められる。１４ー１７となり、明大に逆転を許す。

２５分には素早いパス回しから田村が敵陣深くに蹴りこみ、ゴールライン目前まで迫って見せ場を作る。しかし２７分、ハイパントを上げようとしたところをチャージされ、ラインブレイクを許す。田村が相手にしがみつくような執念のタックルを見せるも、守備が手薄になっていたスペースにキックパスでボールを運ばれてトライを奪われ、１４ー２２に点差が広がる。

３１分には、ミスから自陣深くまで攻め込まれるも、草薙が低いタックルで明大の選手を捕まえ、ＮＯ８中野誠章（文３・桐蔭学園）がボールに絡んでノットリリースザボールの反則を誘う。

その後は攻守が激しく入れ替わる展開が続くが、明大に僅かな守備の綻びを突かれ、一気に自陣深くまで後退させられる。この場面では相手のハイパントを田村がフェアキャッチで獲得し、相手の流れを断つ。

３６分にはスクラムから出たボールをＷＴＢ小野澤謙真（環３・静岡聖光学院）が敵陣裏に蹴りこみ、そのままチェイスに走って一気に陣地を回復する。そして草薙やＰＲ井吹勇吾（環３・桐蔭学園）、小林らがタックルされても簡単には倒れない粘りのプレーを見せ、攻撃の勢いを増していく。ラインアウトからモールをＦＷが一体となって押し込んでいくも、相手の好守備でターンオーバーされ、得点に結び付けることが出来ない。

４０分には、パスの乱れから明大にボールを奪われ、裏のスペースにキックを蹴られるが、ここは懸命に帰陣した尾関がボールを抑えてピンチを凌ぐ。

しかし４１分、ラインアウトモールからの明大ＦＷ陣の突進を止めきることができず、前半終了間際に再びトライを献上してしまう。その後のゴールも決められ、１４－２９と突き放される形で前半の戦いを終えた。

ハーフタイムが明け、立ち上がりから点差を縮めたい慶大だったが、逆に明大の横幅を使ったアタックに揺さぶられて４２分にトライを許し、逆に点差を広げられる。これ以上のリードを許すわけにはいかない慶大は４４分、右サイドのラインアウトからフラットなパスで一気に左サイドまで展開すると、ＦＢ田村の絶妙なキックをＷＴＢ小野澤がチェイス。小野澤がボールホルダーの足に絡んで相手の動きを止めると、ＦＬ申もサポートに入って明大にタッチキックを選択させ、陣地を獲得する。直後のラインアウトで明大のプレッシャーを受けながらＬＯ山﨑太雅（商２・県立浦和）がギリギリの攻防を制しマイボールにすると、混戦の中からＦＬ申が抜け出し、タックラーを引きずりながらインゴールになだれ込んで反撃ののろしを上げた。

この得点で波に乗った慶大は強みであるディフェンスとセットプレーでも実力を発揮する。キックオフで自陣に迫られ、相手ボールラインアウトから明大にサインプレーを仕掛けられるが、素早く状況を察知したＦＬ西野がボールに絡むタックルでノックフォワードを誘発すると、直後のスクラムでアーリープッシュを奪い、ピンチを脱した。さらに、相手のパスワークが乱れたところを見逃さず、地面に転がったボールをＮＯ８中野がキックし敵陣にボールを進める。しかし、ここは明大の力強いディフェンスに阻まれターンオーバーを許し、得点とはならない。

続く５８分にはＳＯ小林のハイパントをＷＴＢ草薙がキャッチし、そのまま力強いゲインを見せて敵陣に迫るなど、難易度の高いプレーを成功させて敵陣に迫るが、ブレイクダウンの攻防で紫紺の鉄壁に阻まれ、スコアを縮めることが出来ない。すると６１分、ラインアウトからのサインプレーで失点を喫し、リードを広げられる。

その後も慶大がセットプレーと多彩なアタックで攻めながら、一度アンストラクチャーの盤面になると一気に明大に陣地を奪い返されるような、ダイナミックな攻防が続く。そんな中、６９分には自陣インゴール付近で浦城のタックルに田村が絡んでスティールし、７５分にはＦＷのブースター陣が奮起し相手ボールのスクラムでペナルティを誘うなど、元来明大の十八番とされているプレーで慶大が上回る場面も見せた。それでも得点を奪うには至らず、点差が縮まらないまま試合は終盤戦へ突入する。

試合終了間際の７９分、ラックからピックアンドゴーを仕掛けた途中投入のＳＨ森航希（環４・桐蔭学園）がディフェンスラインを破って起点を作ると、８１分にはこちらもブースターで、この日が対抗戦デビューとなったＷＴＢ大澤蒼生（理１・慶應志木）が空中戦に競り勝ち、パスを受けたＳＯ小林が快足を飛ばして敵陣を切り裂くなど、徐々に効果的なアタックを重ねていく。それでも、８２分に一瞬の隙を突かれてターンオーバーされると、陣形が整わないうちに相手に独走を許し、ダメ押しのトライを決められた。

このままでは終われない慶大はロスタイムも終盤の８４分、相手のキックをキャッチした大澤から田村、小林と素早くパスを繋ぎ、小林が鋭い加速を見せてラインブレイク。一気に敵陣に迫ると、サポートに回った草薙がラックからボールを持ち出し、最後は外にステップを切ってタックラーを振り切りトライを挙げた。

ブレイクダウンの攻防やアンストラクチャーの局面で昨年王者に上回られ、開幕戦以来の敗戦を喫した慶大。それでも、チームとして自信を深めているセットプレーで「重戦車」を押し退け、徐々に完成度を高めてきた多彩なオプションを絡めたアタックでもトライを挙げるなど、日本一に向けて着実に成長を遂げている部分も実感した。

そんな慶大は次戦、宿敵・ワセダとの伝統の一戦に臨む。日本一を目指す上で必ず倒さなければいけない相手に対し、慶應のラグビーを８０分間貫き続け、１６年ぶりの勝利を掴み取りたい。

インタビュー

♢青貫浩之監督（平１９環卒）、恩田優一郎主将（政４・慶應）

ーー今日の試合を振り返って

青貫：まずは１０１回目の慶明戦開催に当たって関係者の皆様、そして明治大学の皆様のご協力のおかげで無事開催できましたこと、感謝申し上げます。

試合につきましては、明治大学さんという凄く調子のいい格上の相手に対して、８０分間カオスを、いつもと違うことを８０分間やり続けて最後に勝つ、そんなことをゲームプランとして考えておりました。序盤ですとか、前半上手く言った部分もあったんですけど、一番の敗因はブレイクダウンですね、そこが弱かったです。セットプレーはかなりスクラムも含めて、いい点があったと思うんですけども、やはりラグビーはブレイクダウンが大切なので修正が必要かなという風に思っています。まだシーズンは終わらないので、今日の反省であるブレイクダウンの所をしっかり強化して、次の試合に挑んでいきたいと思います。ありがとうございます。

恩田：本日はありがとうございました。自分たちがまず自信をもっていたセットプレーの部分は通用した部分もあったんだなと感じております。ただ、青貫さんも仰っていたように、ブレイクダウンの所は完敗しましたし、まだまだ自分たちに隙が多かったなという風に感じております。これはブレイクダウンにしろライディフェンスにしろ、自分たちがこらえたい一瞬の隙を突かれてそれをうまく簡単にトライに繋げられてしまった、そこで点差をつけられてしまったように考えております。そういったところを課題としてですね、３週間後の早慶戦に挑んでいければなという風に思っております。

ーー「８０分間のカオス」ということを挙げられていたが、今日の戦いぶりは

青貫：前半１５点差ビハインドで折り返しましたけど、選手の中で手応えがあって、自分たちが想定していたカオスゲームというものができていたな、と。ただ、後半の一番最初ですね、あれが一つポイントだったと思います。本来我々がしなければならないことを、まさか明治さんにやられてしまったので、ちょっとこっちがカオスになってしまったかなと、そこが今回の試合のターニングポイントだったかなと、そんな風に思っております。

ーーラインアウトで少しミスが見られたが、想定外だったか

青貫：正直申し上げますと、想定以上、期待以上にやってくれたなと思っています。今年明治さんはラインアウトが非常に精度が高くて分析もしていて、例年筑波大学さんがラインアウト凄く上手なんですけども、今年それに次いで明治さんも対抗戦トップじゃないかなと思っています。そんな明治さんに対してよく分析して、よく取れたなとそんな風に思っています。

ーー先週の日体大戦から一番改善したことは

恩田：そうですね、基本プレーの徹底というか、そこが一番やったかなという風に思っております。パス、キャッチ、そこからブレイクダウンの２人目の寄り、３人目のボールのスキャンの姿勢、そういったところが崩れると前回の日体大戦みたいな形になっていまった、それで今回はそのディティールを詰められたからこそ、非常に安定した試合運びで自分たちのやりたい流れに持って行けたのかなと思うので、そこが改善点だったのかなという風に思っています。

ーー試合のテーマは

恩田：テーマは先ほど言ったようにカオスゲームにするっていうところが一つテーマでやってました。

ーー次の試合に向けての反省や修正点は

恩田：一つはブレイクダウンで、エッジに人数が余ったあとに超えられてしまう隙があったかなと思うのと、やっぱりラインディフェンスにおいてパスをつながれた後の内側の整理、そこがまだまだ足りなかったなと思うので、そこを改善していければなという風に思います。

ーー早慶戦に向けて

恩田：自分たちがやるべきことをやりきって、タフにはなると思うんですけど、それだけかなという風に思います。今までがどうだったとかは全く関係なしに、しっかり自分たちの代の色を出して、ワセダに勝利できればなという風に思っています。

ーー実際に対戦してみて明治のディフェンスの感触は

恩田：大きさやパワーも勿論ありますけど、嗅覚というか、そこに対する素早さや寄りの速さが、大きいかなと思ってます。 ここでかけるんだって自分たちも分かってても下に入られてやられたなという印象があります。

♢田村優太郎（総３・茗渓学園）

ーー今日の試合を振り返って

接点、ブレイクダウンの所で明治大学さんに受けてしまったっていうところがやっぱり一番の大きな敗因というか、反省ですね。

ーー自身の先制トライを振り返って

敵陣に入って、１２番の松田さん（松田怜大／環４・桐蔭学園）がいい仕掛けをしてくれて半身出てくれたので、いい形でサポートに入れたというかしっかりランを切れたので、松田さんがブレイクしてくれたおかげでいいサポートができたと思います。

ーーキックが多い試合展開で意識していたこと

１０番の小林（＝祐貴／政２・慶應）と一緒にコミュニケーションをとって、ＢＫ全員でどこにスペースがあるかというのを喋ってキックを蹴っていくというのはずっと練習からやってきたことなので、そこに関しては皆でいい同じ絵を見れてアタック、キック出来たのがすごくよかったなという風に思います。

ーー次節・早慶戦に向けて

３週間時間があるので、ブレイクダウンやタックルの所をもう一回自分たちで見つめ直して、やり直していきたいと思っています。

♢西野誠一朗（法２・桐蔭学園）

ーー今日の試合を振り返って

セットプレーなど、戦えている部分もあったのですが、ブレイクダウンのところや個々のコンタクトのところで負けてしまって、そこからモメンタムを出されて、短いフェーズでトライまで持って行かれたところは改善しないといけないなと思いました。セットプレーは良かったですけど、フィールドのところはもう少し重点的にやっていかないといけないと感じました。

ーー明大のブレイクダウンに苦戦した要因は

パワーというより、２人目の寄りのスピードだったり、嗅覚だったり、そういう部分が優れていると感じました。

ーーセットプレーからの展開の手応えは

自分たちがアタックしてる時、サインプレーの範疇でやってるところでは戦えていましたが、意図しないというか、アンストラクチャーな局面でのブレイクダウンの攻防では明治さんの方がブレイクダウンに対する動きが速かったので、そこは自分たちの課題かなと思います

ーー次戦・早慶戦に向けて

伝統の一戦と言われてますが、自分たちはそういうことは関係なく、日本一に向かうための１つの試合として捉えています。日本一に向けて一戦一戦積み重ねていくだけなので、あと３週間、やれることをしっかりやって準備していきたいと思います。

♢浦城尚生（商３・慶應）

ーー今日の試合を振り返って

僕は後半から出て、自分が求められているのはスクラムで押すことだと思っていたので、そこを発揮できたのはすごくよかったなと思います。

ーー途中投入でどのような心境で入って行きましたか

前半でもちろんいい部分もあったんですけど、（点を）取られてしまっていたことに対しては、自分がブースターとして何か変えなきゃいけない、と思った。そこでいいところでマイボールのスクラムになったので、絶対押すという気持ちで押しました。

ーー後半早めに投入され、スタメン組の二人と組むことに対して

去年から組むこともよくあって信頼はしていたし、藤森さんと井吹と組んで押した経験もあるので、それを思い出して今日組めたかなと思います。

ーー今日の試合で、スクラムで押し勝つ部分が多かったと思いますが、手応えは

立教、青学とすごいスクラムがいい感じになってきて、やっと慶應の強みとして言えるようになったので、その一員に自分がいることがすごく嬉しい。これからもワセダ、筑波と強い相手だと思うんですけど、そこでも押せるようにこれからも練習していきたいと思います。

ーー次戦・早慶戦に向けて

今日は負けてしまったんですが、一回切り替えて早慶戦に向けてもう一回１から準備して勝てるように頑張ります。

メンバー表

慶應義塾大学 先発 # 氏名 身長(cm)/体重(kg) 学部学年 出身校 1 井吹 勇吾 175/101 環３ 桐蔭学園 2 藤森 貴大 173/102 経４ 慶應 3 中谷 太星 180/115 環３ 東福岡 4 本田 李成 180/93 政２ 慶應 5 山﨑 太雅 189/107 商２ 県立浦和 6 西野 誠一朗 184/97 法２ 桐蔭学園 7 申 驥世 175/97 文２ 桐蔭学園 8 中野 誠章 176/105 文３ 桐蔭学園 9 尾関 航輔 166/70 政２ 慶應 10 小林 祐貴 168/78 政２ 慶應 11 小野澤 謙真 180/88 環３ 静岡聖光学院 12 松田 怜大 174/86 環４ 桐蔭学園 13 笠原 悠真 178/83 政４ 慶應 14 草薙 拓海 176/88 政２ 桐蔭学園 15 田村 優太郎 174/80 総３ 茗溪学園 リザーブ 16 米本 啓太朗 171/95 政１ 京都成章 17 鈴木 将智世 173/97 法４ 慶應 18 浦城 尚生 176/105 商３ 慶應 19 持木 太心 180/97 総３ 桐蔭学園 20 恩田 優一郎 177/100 政４ 慶應 21 森 航希 170/75 環４ 桐蔭学園 22 浅野 優心 180/94 政１ 慶應志木 23 大澤 蒼生 178/80 理１ 慶應志木

明治大学 先発 # 氏名 身長(cm)/体重(kg) 学年 出身校 1 田代 大介 180/109 4 大分舞鶴 2 高比良 恭介 176/103 3 東福岡 3 山口 匠 180/120 4 流経大柏 4 亀井 秋穂 191/90 4 長崎北陽台 5 物部 耀大朗 192/118 4 中部大春日丘 6 古澤 将太 179/95 1 東福岡 7 大川 虎拓郎 186/104 4 東福岡 8 藤井 達哉 179/99 4 東福岡 9 岡元 聡志 165/70 1 京都成章 10 萩井 耀司 173/81 3 桐蔭学園 11 古賀 龍人 184/86 2 桐蔭学園 12 白井 瑛人 178/85 3 桐蔭学園 13 大和 哲将 170/83 3 佐賀工業 14 阿部 煌生 179/85 3 流経大柏 15 竹之下 仁吾 180/86 4 報徳学園 リザーブ 16 木谷 光 182/113 4 報徳学園 17 田邊 隼翔 171/100 1 桐蔭学園 18 佐々木 大斗 176/110 2 常翔学園 19 倉掛 太雅 190/100 3 東福岡 20 中川 功己 182/102 4 流経大柏 21 田中 景翔 169/74 4 常翔学園 22 伊藤 龍之介 170/79 4 國學院栃木 23 海老澤 琥珀 173/82 4 報徳学園

（取材／記事：島森沙奈美、髙木謙、中島冬奈）