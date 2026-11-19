１年生の新人記者を中心に、１年生の選手たちにインタビューをするこの企画。第２８回は、バレーボール（女子）・稲垣光琉（薬１・三重県立津）選手、許斐千鶴（総１・慶應湘南藤沢）選手です！（このインタビューは９月２９日に対面で実施しました。）

ーー自己紹介

稲垣：体育会バレー部女子チーム、薬学部薬学科１年の稲垣光琉です。

許斐：総合政策学部１年の許斐千鶴です。

ーー競技歴は

許斐：私は中学校から始めて、今年で７年目になります。

稲垣：私は小学２年生から始めて、高校で一度辞めちゃったんですけど、また大学で新たに復帰したっていう感じです。

ーー戦績は

許斐：高校の１番良かった成績が県大会ベスト１６です。

稲垣：私はJOC中勢選抜の主将やりました。

ーー競技を始めたきっかけは

稲垣：私は母親とお姉ちゃんがバレーボールしてて、その流れで幼稚園の頃からお姉ちゃんについていってスポ少の同じチームに入ったっていう感じです。

許斐：私は中学に入学した時にコロナ禍だったんですけど、半年間ずっと学校にいけない期間があって、その期間で『ハイキュー』っていう漫画を読んでそれに憧れてバレー部にしようってなりました。

ーー『ハイキュー』で好きなキャラクターは

許斐：私は天童覚。

稲垣：え！天童！？

許斐：自分にはない能力だなと思って（笑）。

ーー高校までの競技生活を振り返って

許斐：中学は部員が私の学年はあまり多くなかったんですけど、１個上の先輩がすごい多くて和気あいあいとしてたんですけど。高校は顧問の先生が厳しく教えてくださる方で、必然的に練習頻度も週６日したりとか大変だったんですけど、その中でも同期が３人しかいなくて、切磋琢磨して最後は自分たちの目標であった（県大会）ベスト１６っていうのを達成できたのはすごいいい思い出になりました。

稲垣：私は中学までの話になっちゃうんですけど、小学１年生からバレーボールを始めて、徐々にバレーの体作りとかをしてて、小学６年生の時にVリーグジュニアのチームからお声を頂いて。中学校の部活の顧問もすごい厳しい先生で頑張ったんですけど、それに加えてVリーグジュニアのチームで外部で練習したり、もう一つバレーボール塾みたいなところで能力を上げたりして、そこで最後の県選抜に選ばれなくて挫折しちゃって高校３年間は空白なんですけど、またやりたくなって。

ーー稲垣選手はどうして大学で競技に復帰したんですか

稲垣：高校３年間は体育館部活のマネージャーをしてたんですけど、隣でバレー部がやってるのを見てやりたいなって思った感じです。

ーー慶應を選んだ理由は

許斐：私は一応内部進学で、中学校の時に帰国枠で入れる学校の中でも一番魅力的に感じたのは英語の教育に力いれてたSFCで、SFCは外国人の先生がそのまま英語の授業をしてくださったりとか、そういう点でSFCがいいな、慶應がいいなと思って入学しました。

稲垣：私は三重県から来たんですけど、私立トップの成績を持つ慶應っていう大学で薬学を取り組んでみたいなって思ってて。小さい頃からスキンケアとか、そういう薬学系の分野に興味があったので、そこでトップレベルの大学で学んでみたいなと思って慶應に入学しました。

ーーバレー部に入部を決めた理由は

許斐：私は最初入るか悩んでたんですけど、他のサークルとかに行ってみた中でもう一度高校のように熱心になれるようなものが欲しくて、それがバレーボールだったのでそこができるところってなると体育会のバレー部かなって思ったので入部しました。

稲垣：私は絶対体育会のバレー部に入ろうって決めてて、高校の時に慶應のバレー部のインスタとかを見てて、すごい和気あいあいしてて、仲良く勝利を目指してやってるのを見てすごいいいなって思って入りました。

――大学での競技生活を振り返って

許斐：私はまず春のリーグ戦に２試合出させていただいたんですけど、その試合で肉離れを起こしてしまってそこから１か月くらい競技ができなかったんですけど、早慶戦から復帰することができて、今は秋リーグで全勝を目指して（この取材は秋リーグ前に実施）練習しています。

稲垣：私は春リーグで千鶴がけがした後の試合からやっと出させてもらってそこではリベロで出させてもらったんですけど。早慶戦まではリベロで出て、今はセッターで出させてもらってて。そういういろんなポジションをさせてもらえる環境がすごく良くて、頑張ってます（笑）。

許斐：彼女は何でもできるんですよ。

稲垣：いやいやそんなことはなくて（笑）。慶應のチームで自分が補えるところをなんとかやらせてもらってるっていう感じです。

――憧れのチームメートは

許斐：私は伊藤里実（理３・都立戸山）先輩が、入部当初からリーグでエースを張っていて、チームの中でも声で「自分に持ってきて」「自分に集めて」っていうのが印象的ですごくかっこいいなって。今はけがしちゃってるんですけど、スパイカーとして憧れる部分があります。

稲垣：私は上間優凜（総３・興南）先輩なんですけど、私はいつも試合中とか自分たちに流れが来なかった時に自分のミスばっかり考えちゃって落ち込んじゃう場面があるんですけど、そういう時に優凜さんが入ってきて笑顔でみんなに声掛けしてもらえるのを見るとこういう先輩に自分もなりたいなって思います。

ーー６月の早慶戦で感じたことは

稲垣：応援が本当にすごくて、こんな応援を受けたことないし、逆に言っちゃ悪いかもしれないですけど、（許斐選手を見て）実は応援の圧でやられてました（笑）。

許斐：試合の時に高３の時とか全然緊張しなくなったんですけど、なんか早慶戦になった瞬間に頭真っ白になっちゃって（笑）。ちょっとびっくりしました。

稲垣：私はテンションが上がる方なので、すごい興奮しながらできました。

ーー早大はどうでしたか

稲垣：攻撃面ではすごい差を感じて、早慶戦から今まで攻撃の面を磨いてきたので、それは秋リーグで発揮したいなと思います。

許斐：何本か早稲田に通用するスパイクだったりサーブだったりっていうのがあったので、そこをより伸ばせるように秋リーグに向けてサーブだったりとかを頑張ってきたので。相手は穴がなくてどこに打っても決まらないっていう状況だったんですけど、そんな中でも自分たちのプレーを信じるじゃないですけど、通用する部分があったのでそこを伸ばして。

ーー男子の１２年ぶりの早慶戦勝利で感じたことは

稲垣：最後デュースで競った時に勝てる力が自分たちにはまずないと思ってて、最後競った時に自分たちの勝ち方に持っていく方法を早慶戦から習得してきたので、そこに注力してきました。

許斐：私も似たような感じになっちゃうんですけど、競った時に誰も委縮してないというか、誰も緊張してなくて、全員が攻め気っていう気持ちをもってプレーに挑んでいたので、絶対に私だったら逃げにいってしまうなとかサーブを入れにいってしまうなとかすごい思ったんですけど、そこはそれまでの自分たちの練習に対しての自信なのか、それだけずっとプレッシャーのある中やってきたっていう証拠だと思うので、そこは自分たちも見習えるところからと思ったので、練習から試合を想定してやっています。

ーー初めてリーグ戦に出場した時の感覚は

稲垣：私は早く試合に出たいってずっと思ってたので、初めての試合の時はウキウキしながら出ました。楽しかったです（笑）。

許斐：私も楽しかったのは覚えてるんですけど、ユニフォームを着ることによって重みが違うなって思う。いろんなOGOBの方々が応援に来てくださったりとか最後のミーティングとかで一言かけてくださったりするので、大学でのユニフォームがすごい重かったです。

稲垣：確かにOGOBの方の熱意をすごい感じて試合中も。

許斐：どの試合も応援に来てくださった。

ーーご自身の強みは

稲垣：私はプレー中に一番意識してるのは自分のチームに余裕を持たせることがセッターとして一番大事だと思ってて、その振り分け方でブロックをはがしてスパイカーに余裕を持たせるっていうのもそうだし、一本目が上がった時にできるだけ高くスパイカーのとこに持っていくっていうのを意識してやってるので、そういう視野の広さっていうのが自分の強みかなって思います。

許斐：私はスパイクなんですけど、彼女（＝稲垣）に打たせていただいてるので（笑）。いろんなところからコンビ、低いトスだったりとか短いトスっていうのをどこから要求してもめっちゃ持ってきてくれるので、二段トスでも。なのでそこから思いっきり打つっていうのが私の強みかなと思います。

ーー入部してから成長を感じたことは

稲垣：本当に最近なんですけど、合宿を行ったんですけど８月の末に、その時に自分たちのチームメートへの信頼っていうのがまだ足りなかったなって思ってたんですけど、最近気づいたら後ろが上げてくれるみたいな信頼が芽生えてきて、ここで成長を感じたっていうのはないんですけど、やっぱりみんなで夏休みで練習していった成果が最近でてきたのかなとは思いました。

許斐：最近自分たちの勝ち方がやっと見えてきたのかなって思ってて、さっきの信頼じゃないですけど、ここは誰が上げてその次は誰が持ってって誰が決めるみたいなのが明確になってきて、それを実行できるようになってきたので、そこで最後どう点数を取るかっていうのが全員ビジョンできてる中試合に臨むことが最近は多くて、そこで秋リーグにつながるのかなって思ってます。

ーー逆に課題は

許斐：サーブレシーブの波があって、苦手なサーバーだと何点も連続でポンポンポンとやられちゃうことがすごい多いので、今の課題としてはそのサーバーになった時にどう全員で対策するのか。例えばリベロだったりサーブレシーブに入ってる人たちがお互いに一歩ライン下げようとか、一歩全員で前にやるとかっていうのをしっかり早めに対処することで連続失点をおかさないっていうのをしっかり意識してやってます。

ーープロ選手の中で憧れは？

許斐：私は小川智大選手（現ポーランドリーグ・ルブリン所属）が好きで。

稲垣：でも全然ポジション違うじゃん。

許斐：いや、リベロなんですけどレシーブが綺麗すぎて、特にサーブレシーブ。私はサーブレシーブが苦手なのでいつもよく見て、どういう取ることがあるのかとか、リベロなんですけど後ろからジャンプトスでセッターのようにトス上げたりとかっていうのをしてるので、私も1本目触ると上がってくることもたまにあるので、レフトとライトにトスを振り分けるとかっていうのは参考っていうか、より近づけるように頑張ってるって感じです。

稲垣：：私はあんまりプロ選手のなんか試合をあんま見ることがなくて。で、なんか自分自身もそのポジションがあんまり確定してないので。富士通川崎レッドスピリッツの長田（力斗）選手っていうセッターがいるんですけど、その方に一度講習会みたいなものを行っていただいて、その時に教えていただいたトス、そのセットアップの方法がすごく分かりやすくて、今の自分にもすごく参考になっててそれを生かしてトスを上げたりすることも増えてきたので、そういう面では長田選手のセットアップの方法とかはいつも動画で見てたりしてます。

ーー試合中はどういう意識を

許斐：私は1本目っていうのをすごく大事にしていて、多分サーブレシーブから私たちは始まることが多いんですけど、サーブレシーブをすると自分たちの攻撃から始まるっていうことなので、必然的に私に上がることがすごい多かったりとか、レフトなので相手のサーブから狙われるっていうこともあったりして、1本目触る時にしっかり意識するじゃないですけど、そのちゃんと点数に繋がるように。その1本は試合の流れを決めるものだと思うので、そこは最初の1本目触る気持ちというか、決めに行く気持ちっていうのは意識しています。

稲垣：私は今はセッターで、その1本目が千鶴と違って触れないので1本目が崩れた時に2本目どういう対処をするのかっていうのをすごい意識的に取り組んでて、1本目が乱れた時にブロッカーがやっぱりつきやすいじゃないですか、こっちに上がるだろうなみたいな。つきやすいと思うんですけど、その反対方向に上げたり余裕持って高いトスを上げたりして、さっきも言ったことと被っちゃうんですけど、チームで余裕を持たせるっていうことをすごい意識してやってるのと、あとは声掛けの面において、最後にスパイクを打ったそのアウトサイド（OH）陣とかオポ（OP）のスパイクとかはすごい目立つと思うんですけど、1本目を死ぬ気で上げてくれたリベロとかブロックをワンタッチ当てて自分たちにチャンスボールにしてくれたミドル（MB）とかのプレーにも注目してそういう人たちに声掛けをするように意識してます。

ーー許斐選手はスパイクを打つ際に意識していることは

許斐：意識してることは、常に自分の選択肢が何があるのかっていうのを考えてて、ストレートなのかブロックアウトなのかフェイントなのかインナーなのかクロスなのかっていう、上がってきたトスによっても打てるコースが違ってくると思うので、そのトスに合わせつつしっかり自分ができることの選択肢を頭に入れておきながらずっとクロスになってないかなとか、ずっとストレート決まってたから逆にフェイントを落としてみるとかっていうバリエーションの豊富さっていうのを意識してます。

ーー稲垣選手は同じセッターの先輩から学ぶことは

稲垣：セッター練習の時にいつもアドバイスをいただいてるんですけど、先輩たちのプレーを見てると自分が、さっきも言ったんですけど、流れが来ない時とか1本目がやっぱ課題なのでサーブレシーブが上がらないってなると自分のやるべきことは何だろうみたいな感じですごい落ち込んでしまうことが多いんですけど、プレー中に。でも先輩方のプレーを見ててもいつも顔を上に上げていろんな声掛けをしているので、なんかそういうコミュニケーションとかの面ではすごく参考になることが多いなって思います。

ーー試合前のルーティーンは

稲垣：私は結構大食いなんですけど、めっちゃ食べるんですけど（笑）、試合前はマジであんまり食べないように。逆に、もうお腹空かした状態で試合…

許斐：エネルギー切れにならないの？

稲垣：いや、腹3分目ぐらい、腹5分目ぐらいで抑えて（笑）。

ーー試合後に食べるという感じですか

稲垣：もうドカ食い（笑）。試合後はドカ食いって感じです。

許斐：私は好きな音楽を聴く。

稲垣：ほんとに？聞いてないじゃん。

許斐：電車の時間はずっとイヤホンして聴いてるので、特に試合前っていうわけではないんですけど、いつも必ずやってることです。

ーーバレー以外で好きなことやオフの過ごし方は

稲垣：私は温泉とサウナがめっちゃ好きで。三重県にいた時はもう極楽湯ぐらいしかなかったんですよ、サウナが。だけど東京に来てもういろんなとこにサウナがあって、そういういろんなとこにサウナもあるし温泉もあるしで、そういうところをオフの日は1人で巡り歩いてます。

許斐：オフの日はずっと寝てるので、ちょっとあんまり参考にならないかな（笑）。

稲垣：インドア。

許斐：超インドアなので、ちょっとあんま参考にならないかなと思うんですけど。でも好きなことは自然に触れることが好きで、夏は海行ったりとか川に行って川遊びしたりとかそういうのも好きなので、なんか趣味はそんな感じです。

ーー同期でオフを過ごすことは

稲垣：めっちゃあります。もう夏休みとか同期としか遊んでないですよ。この前も温泉行ってくれて一緒に。千葉でグランピングしに行ったり、同期としか遊んでないです。なんか予定が合わないじゃないですか。やっぱり一番予定が合いやすいんで同期としか遊んでないです。

許斐：仲いいよね（笑）。

稲垣：「また明日」しか言ってないんです（笑）。昨日オフだったんですけど、その前日に「また明日」じゃないことに驚いた。

許斐：しかも自主練とかもすると3時間の練習プラスまた3時間で、その後にまたご飯行くと、なんか2、3時間でもう1日一緒にいる（笑）。

稲垣：「もう10時間後にまた会うね」みたいな（笑）。

ーールーキーイヤ―で達成したい目標は

稲垣：秋リーグで全勝して3部に上がるっていうのは絶対に達成したいと思ってて、今伊藤里実選手がけがをしてて、主力として今戦えてないので、次3部に私らが上げて里実さんを3部、上の舞台で最後の年を飾れるように私たちは頑張りたいなって思ってます。

許斐：一緒です（笑）。

ーー慶大での４年間で達成したい目標は

稲垣：自分たちは3部上位に入るっていうことを達成したいなって思ってます。

許斐：一番最初に見た春リーグが3部だったので、なんか3部の凄さにも気づけて、やっぱりここで戦いたいっていう気持ちがすごい同期の中とかでも芽生えてて、やっぱり自分たちが戦う場所は3部でありたいなって思って、これから頑張っていきたいと思います。

ーー慶大のバレーの注目してほしいポイントは

稲垣：春リーグから変わったのはコンビバレーが増えたっていうところは絶対変わったと思ってて、今までオープントス一点絞りだったのが、平行とかクイックとか多様な攻撃を使えるようになったので、そこに注目してほしいなっていうのと、あとは秋リーグ、下半期の目標として「一球への執念」っていうチーム全体として掲げた目標があるんですけど、それを踏まえてどんなボールが来ても絶対に最後まで追うっていう力に注目してもらえたら嬉しいなと思います。

許斐：プレーとして注目してほしいのは、全員が点を取れるサーブなのかなっていうのがあって、全員違うサーブを持ってるんですけど、その中でも相手が嫌なところに落とすサーブなのか、相手を崩すサーブなのか、それともサービスエースとか取りにいくサーブなのかっていうなんか、全然違うバリエーションのサーブなんですけど、全員が点数を取れるっていう強気で打っているっていうのが、やっぱり注目してほしいなと思います。

ーーケイスポ読者に向けて

稲垣・許斐：いつも応援していただいてありがとうございます。これから秋季リーグが始まるので、私たちは3部昇格を目指して日々練習に励んでるのでこれからも応援よろしくお願いします。

※インタビュー実施から期間が空いてしまいましたこと、誠にお詫び申し上げます。

（取材：奥秋柚生、山内悠暉）