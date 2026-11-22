１１月２１日（土） 第９回大学野球オータムフレッシュリーグｉｎ静岡 東大戦 @島田球場

３回、中村仁（経１・鶴丸）の振り逃げ、嘉村幸太郎（環２・敦賀気比）の二塁打で好機をつくると、青木祐貴（政１・慶應）が右前適時打を放ち、２点を先制する。さらに５回には江戸佑太郎（経１・慶應）が１死二、三塁の好機で２点適時一安打を、７回には嘉村が場内本塁打（走本）を放ち、リードを５点に広げる。まだまだ勢いは止まらず、８回には青木の３点適時三塁打など打者１７人で１２得点の猛攻で一気に突き放した。投げては正野敬二郎（政１・慶應志木）が８回を一人で投げぬき、３安打無失点に抑える圧巻の投球を見せ、大会規定により１７－０でコールド勝ちを収めた。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 慶大 0 0 2 0 2 0 1 12 17 東大 0 0 0 0 0 0 0 0 0

慶大バッテリー：正野ー茅野

東大バッテリー：福井、森本、室町、木村ー大沼、土田

慶大本塁打：嘉村１号ソロ

東大本塁打：なし

◆慶大出場選手

打順 守備位置 選手名 1 ［６］ 中村仁（経１・鶴丸） 2 ［８］ 嘉村幸太郎（環２・敦賀気比） 3 ［９］ 青木祐貴（政１・慶應） 4 ［D］ 浅野佑亮（商２・札幌南） Ｒ 深松風太（法２・桐蔭学園） H 中川元（法２・慶應湘南藤沢） 5 ［５］ 江戸佑太郎（政１・慶應） R 小林航（環１・前橋育英） 5 岩下裕生（政２・慶應湘南藤沢） 6 ［７］ 林逸洋（環１・駒大苫小牧） 7 ［３］ 青山琉生（経２・刈谷） R 梶岡拓真（商２・土佐） 8 ［４］ 沖田悠（経２・慶應湘南藤沢） 9 ［２］ 茅野悠喜（環１・諏訪清陵）

２季ぶりの六大学フレッシュトーナメント制覇を達成してから約１週間経ったこの日、第９回大学野球オータムフレッシュリーグｉｎ静岡が開幕した。慶大は静岡の地で３日間、計５試合を戦う。その初戦の相手は東大。１１日の六大学フレッシュトーナメントでは１０－４のと快勝した相手だ。

この日、先発を任されたのは正野。初回をわずか８球で抑え、２回も走者を出したものの、併殺で切り抜ける上々の立ち上がりを見せる。

正野の好投に応えたい打線は３回、１死から中村仁が振り逃げで出塁すると、嘉村の中二塁打を放ち、二、三塁のチャンスをつくる。ここで迎えた青木が初球を右翼手の前へ弾き返し、走者が全員生還して２点を先制する。そして青木は送球間に二塁へ。この流れに乗りたい慶大は浅野佑亮（商２・札幌南）の安打、江戸の四球で１死満塁とチャンスが拡大する。しかし林逸洋（環１・駒大苫小牧）は併殺に倒れ、追加点は奪えない。

正野は４回、長谷川優（文Ⅰ２・新潟明訓）にこの日初安打を許すも、次の打者の打席で牽制死を誘い、相手にチャンスをつくらせない。

そして５回、先頭の嘉村が一安打で出塁し、すかさず盗塁。１死を奪われるも浅野は四球を選び、１死一、二塁のチャンスで江戸を打席に迎える。ここで相手の牽制ミスで走者がそれぞれ進塁し、二、三塁に変わる。この好機で江戸は一、二塁間に弱い当たりを放ち、これが一安打となって全走者が生還。もう２点を追加する。

さらに７回、先頭打者の嘉村が放った打球は中堅手の頭上を大きく越え、三塁打になると思われた。しかし、この処理に相手中堅手がもたつき、その間に嘉村は快足を飛ばして一気に本塁へ。場内本塁打となり１点を追加する。

この時点で５点をリードした慶大であったが、ここでは終わらない。８回に圧巻の攻撃を見せた。先頭の青山琉生（経２・刈谷）が右前安打で出塁し、続く沖田悠（経２・慶應湘南藤沢）が失策により無死二、三塁のチャンスをつくる。ここで茅野悠喜（環１・諏訪清陵）が遊撃手の横を抜ける左適時打を放ち、６点目を奪い、なおも無死一、三塁。続く中村仁は犠飛を放ち、７点目を奪う。さらに３つの四死球、２つの暴投により３点が入り、これで二桁得点に到達する。これでもまだ勢いは止まらない。林逸の中前適時打、沖田の遊ゴロでそれぞれ１点ずつを加える。その後２死になるも、中村仁が２打席連続の打点となる適時打を放ち、２死満塁。続く嘉村は押し出し四球を選び、青木の打席。青木の打球は風にも乗り、右翼手の頭を悠々超える大飛球に。走者全員が生還するとどめの３点適時三塁打となった。終わってみればこの回、打者１７人、１２得点の猛攻だった。

一方、正野は５回以降も安定した投球を見せる。走者を出してもゴロを打たせて併殺を取るなど、二塁を踏ませない投球。東大打線をわずか３安打に抑え、１人で８回を投げぬいた。そして８回終了時点で１７－０と大きく点差がついたこの試合は大会規定により８回コールドで慶大の勝利となった。

オータムフレッシュリーグの初戦で慶大は１７得点完封勝ちと圧倒的な力を見せつけた。特にこの日は正野が圧巻の投球を見せ、それに打線が呼応する形となったと言えるだろう。

今大会にはトップチームに絡めていない１，２年生が多く帯同しているが、初戦には全員は出場しておらず、アピールしきれていない選手がたくさんいる。それでもこの日見せた投打のかみ合いと爆発力はきっとトップチーム入りへ大きなアピールとなったに違いない。静岡での試合はあと４試合残されている。リーグ戦春秋連覇を逃した慶大が来年再びリーグ戦優勝、そして四冠を達成するための「ラストピース」がこのオータムフレッシュリーグで見つかるか、まだまだ目が離せない。

（記事：山内悠暉／写真：奈須龍成）