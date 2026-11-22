１１月２１日（土） 第９回大学野球オータムフレッシュリーグｉｎ静岡 東大戦 @島田球場
３回、中村仁（経１・鶴丸）の振り逃げ、嘉村幸太郎（環２・敦賀気比）の二塁打で好機をつくると、青木祐貴（政１・慶應）が右前適時打を放ち、２点を先制する。さらに５回には江戸佑太郎（経１・慶應）が１死二、三塁の好機で２点適時一安打を、７回には嘉村が場内本塁打（走本）を放ち、リードを５点に広げる。まだまだ勢いは止まらず、８回には青木の３点適時三塁打など打者１７人で１２得点の猛攻で一気に突き放した。投げては正野敬二郎（政１・慶應志木）が８回を一人で投げぬき、３安打無失点に抑える圧巻の投球を見せ、大会規定により１７－０でコールド勝ちを収めた。
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|計
|慶大
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|2
|0
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|12
|17
|東大
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慶大バッテリー：正野ー茅野
東大バッテリー：福井、森本、室町、木村ー大沼、土田
慶大本塁打：嘉村１号ソロ
東大本塁打：なし
◆慶大出場選手
|打順
|守備位置
|選手名
|1
|［６］
|中村仁（経１・鶴丸）
|2
|［８］
|嘉村幸太郎（環２・敦賀気比）
|3
|［９］
|青木祐貴（政１・慶應）
|4
|［D］
|浅野佑亮（商２・札幌南）
|Ｒ
|深松風太（法２・桐蔭学園）
|H
|中川元（法２・慶應湘南藤沢）
|5
|［５］
|江戸佑太郎（政１・慶應）
|R
|小林航（環１・前橋育英）
|5
|岩下裕生（政２・慶應湘南藤沢）
|6
|［７］
|林逸洋（環１・駒大苫小牧）
|7
|［３］
|青山琉生（経２・刈谷）
|R
|梶岡拓真（商２・土佐）
|8
|［４］
|沖田悠（経２・慶應湘南藤沢）
|9
|［２］
|茅野悠喜（環１・諏訪清陵）
２季ぶりの六大学フレッシュトーナメント制覇を達成してから約１週間経ったこの日、第９回大学野球オータムフレッシュリーグｉｎ静岡が開幕した。慶大は静岡の地で３日間、計５試合を戦う。その初戦の相手は東大。１１日の六大学フレッシュトーナメントでは１０－４のと快勝した相手だ。
この日、先発を任されたのは正野。初回をわずか８球で抑え、２回も走者を出したものの、併殺で切り抜ける上々の立ち上がりを見せる。
正野の好投に応えたい打線は３回、１死から中村仁が振り逃げで出塁すると、嘉村の中二塁打を放ち、二、三塁のチャンスをつくる。ここで迎えた青木が初球を右翼手の前へ弾き返し、走者が全員生還して２点を先制する。そして青木は送球間に二塁へ。この流れに乗りたい慶大は浅野佑亮（商２・札幌南）の安打、江戸の四球で１死満塁とチャンスが拡大する。しかし林逸洋（環１・駒大苫小牧）は併殺に倒れ、追加点は奪えない。
正野は４回、長谷川優（文Ⅰ２・新潟明訓）にこの日初安打を許すも、次の打者の打席で牽制死を誘い、相手にチャンスをつくらせない。
そして５回、先頭の嘉村が一安打で出塁し、すかさず盗塁。１死を奪われるも浅野は四球を選び、１死一、二塁のチャンスで江戸を打席に迎える。ここで相手の牽制ミスで走者がそれぞれ進塁し、二、三塁に変わる。この好機で江戸は一、二塁間に弱い当たりを放ち、これが一安打となって全走者が生還。もう２点を追加する。
さらに７回、先頭打者の嘉村が放った打球は中堅手の頭上を大きく越え、三塁打になると思われた。しかし、この処理に相手中堅手がもたつき、その間に嘉村は快足を飛ばして一気に本塁へ。場内本塁打となり１点を追加する。
この時点で５点をリードした慶大であったが、ここでは終わらない。８回に圧巻の攻撃を見せた。先頭の青山琉生（経２・刈谷）が右前安打で出塁し、続く沖田悠（経２・慶應湘南藤沢）が失策により無死二、三塁のチャンスをつくる。ここで茅野悠喜（環１・諏訪清陵）が遊撃手の横を抜ける左適時打を放ち、６点目を奪い、なおも無死一、三塁。続く中村仁は犠飛を放ち、７点目を奪う。さらに３つの四死球、２つの暴投により３点が入り、これで二桁得点に到達する。これでもまだ勢いは止まらない。林逸の中前適時打、沖田の遊ゴロでそれぞれ１点ずつを加える。その後２死になるも、中村仁が２打席連続の打点となる適時打を放ち、２死満塁。続く嘉村は押し出し四球を選び、青木の打席。青木の打球は風にも乗り、右翼手の頭を悠々超える大飛球に。走者全員が生還するとどめの３点適時三塁打となった。終わってみればこの回、打者１７人、１２得点の猛攻だった。
一方、正野は５回以降も安定した投球を見せる。走者を出してもゴロを打たせて併殺を取るなど、二塁を踏ませない投球。東大打線をわずか３安打に抑え、１人で８回を投げぬいた。そして８回終了時点で１７－０と大きく点差がついたこの試合は大会規定により８回コールドで慶大の勝利となった。
オータムフレッシュリーグの初戦で慶大は１７得点完封勝ちと圧倒的な力を見せつけた。特にこの日は正野が圧巻の投球を見せ、それに打線が呼応する形となったと言えるだろう。
今大会にはトップチームに絡めていない１，２年生が多く帯同しているが、初戦には全員は出場しておらず、アピールしきれていない選手がたくさんいる。それでもこの日見せた投打のかみ合いと爆発力はきっとトップチーム入りへ大きなアピールとなったに違いない。静岡での試合はあと４試合残されている。リーグ戦春秋連覇を逃した慶大が来年再びリーグ戦優勝、そして四冠を達成するための「ラストピース」がこのオータムフレッシュリーグで見つかるか、まだまだ目が離せない。
（記事：山内悠暉／写真：奈須龍成）