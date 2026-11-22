１１月２１日（土）第９回大学野球オータムフレッシュリーグｉｎ静岡 日大国際関係学部戦@島田球場

前試合の東大戦を１７ー０で大勝した慶大は初回、モネケジェレミー結（政１・國學院久我山）の３点本塁打で先制する。２回表は小林航（環１・前橋育英）が本塁打を放ち４点目を挙げると、４回表は稲富瑠己（法２・桐蔭学園）と林李峰（法２・中京）の適時打で３点を加え、７ー０と試合を有利に進める。投手陣は先発の加賀城祐志（商２・慶應）を筆頭に走者を出しながらも要所を抑える投球で７回まで０を並べる。８回表、敵失で１点を加えるも、その裏に田村将樹（法２・國學院久我山）が適時打を浴び、１点を失う。しかし更なる失点は防ぎ、８回コールドで試合に勝利した。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 日大国際関係学部 0 0 0 0 0 0 0 1 1 慶大 3 1 0 3 0 0 1 ｘ 8

慶大バッテリー：加賀城、鷹尾、杉山、田村ー山田

日大国際関係学部バッテリー：西川、袴田、坂上ー市川、石塚

慶大本塁打：モネケ１号３ラン、小林航１号ソロ

日大国際関係学部本塁打：なし

◆慶大出場選手

打順 守備位置 選手名 1 ［６］ 稲富瑠己（環２・桐蔭学園） 2 ［８］ 林李峰（法２・中京） 3 ［９］ 廣瀨央裕（商２・慶應） 4 ［５］ モネケジェレミー結（政１・國學院久我山） 5 ［３］ 原遼希（経１・慶應） 6 ［２］ 山田望意（法１・慶應） 7 ［３］ 小林航（環１・前橋育英） 8 ［D］ 中川元（法２・慶應湘南藤沢） 9 ［４］ 岩下裕生（政２・慶應湘南藤沢）

オータムフレッシュリーグ初戦となる東大戦で１７－０と圧勝した慶大。初戦の勢いをそのままに２試合目の日本大学国際関係学部戦に臨む。

初回、林李の右二塁打、廣瀨央裕（商２・慶應）の四球で１死一、二塁のチャンスを作ると、４番・モネケが左翼方向に本塁打を放ち、３点を先制する。これで勢いに乗った慶大は小林航の左翼ポール際への本塁打で１点を追加。４点目を挙げる。さらに１死から岩下裕生（政２・慶應湘南藤沢）が中安打を放つも後続は繋がらず。

先発の加賀城は２回裏に２死一、二塁のピンチを招くなど相手打線に苦戦する場面があったが、４回を７７球で無失点に抑えた。

４回裏、中川元（法２・慶應湘南藤沢）が四球を選ぶと岩下が左中間へ二塁打を放ち、チャンスを広げる。ここで稲富が右中間を割る適時三塁打を放ち、２点を追加する。さらに林李が右前に適時打を放ち１点を追加。この回３点を奪い、７点差をつける。

５回からは継投に切り替え。鷹尾充千雄（総２・慶應）が登板する。鷹尾は５回、６回と制球に苦しみ、四球でピンチを招いたものの、あと１本は許さず失点は許さない。

７回表、３番手としてマウンドに上がった杉山晃太（商１・新潟）は安打を２本浴びるも後続は打ち取り相手に流れを渡さない。その裏、小林航が振り逃げで出塁すると、岩下が右前に弱い打球を放ち、右翼手の失策を誘う。その間に１点を追加し８点差に広げる。

しかし８回表、４番手として登板した田村は先頭打者に投安を許すと、続く打者に左越えの二塁打を浴びる。しかし小林航の好返球で一塁走者を本塁触殺し、失点は免れる。しかし次打者に右前適時打を浴び、１点を失う。その後は得点を許さず、大会規定により８回コールドで試合終了。８－１で勝利を収めた。

この日と東大戦を合わせて計２５得点と勢いに乗り続けた慶大。東大戦は単打を中心に１点ずつ得点を積み重ねていったが、この試合では２本の本塁打を中心に長打での得点が目立った。各選手の長所を最大限発揮した結果がこの試合に出ているといえるだろう。

翌日は法大戦。昨年のオータムフレッシュでも７－０で快勝している。この日の２試合の勢いをそのままに、翌日の法大戦も大勝したい。

（記事：奈須龍成／写真：山内悠暉）