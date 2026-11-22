１１月２２日（日）第９回大学野球オータムフレッシュリーグin静岡 法大戦＠草薙球場

オータムフレッシュ３連勝を目指す慶大は、先発・本多大輝（理２・県立長野）が２回までに３失点を喫する苦しい立ち上がりとなる。５回にも１点を奪われたが、４点を追う６回に中村仁（経１・鶴丸）が左翼への３点本塁打を放ち、１点差に迫る。その裏に再び追加点を許すも、７回にモネケジェレミー結（政１・國學院久我山）の二塁打から好機をつくると、中村仁の適時二塁打で同点に追いつく。その後は両チーム得点をあげることができず、大会規定により８回打ち切りで引き分けに終わった。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 慶大 0 0 0 0 0 3 2 0 5 法大 1 2 0 0 1 1 0 0 5

慶大バッテリー：本多大、舩見、福原ー山田

法大バッテリー：福井、中村、宮本ー小野太

慶大本塁打：中村仁１号３ラン

法大本塁打：なし

◆慶大出場選手

打順 守備位置 選手名 1 ［７］ 嘉村幸太郎（環２・敦賀気比） 2 ［８］ 林李峰（法２・中京） 3 ［９］ 廣瀨央裕（商２・慶應） H 浅野佑亮（商２・札幌南） 4 沖田悠（経２・慶應湘南藤沢） 4 ［５］ モネケジェレミー結（政１・國學院久我山） R９ 小林航（環１・前橋育英） 5 ［４］６ 稲富瑠己（法２・桐蔭学園） 6 ［３］ 江戸佑太郎（政１・慶應） H３ 原遼希（経１・慶應） 7 ［６］５ 中村仁（経１・鶴丸） 8 ［D］ 青木祐貴（政１・慶應） 9 ［２］ 山田望意（法１・慶應）

前日に開幕したオータムフレッシュリーグ。慶大は東大、日大国際関係学部を相手に大勝し、好発進を切った。この日は会場を草薙球場に移し、３連勝をかけ法大戦に臨む。

先発のマウンドに上がったのは本多大。初回、先頭打者に二塁打を浴びると、野選や失策が絡み１点を先制される。２回、本多大は四球と安打でまたもピンチを迎え、連続適時打を許しリードを広げられる。

４回からは２番手として左腕の舩見将太（環２・神戸）が登板する。舩見は１イニング目こそ無失点に切り抜けるも、２イニング目の５回に適時打を浴び１点を献上。慶大は５回を終わって０－４と苦しい試合運びとなる。

反撃に転じたい６回、慶大は１死から稲富瑠己（法２・桐蔭学園）が左二塁打を放つと、代打の原遼希（経１・慶應）が鋭い打球の左安打で続き、一、三塁の好機をつくる。ここで打席に立った中村仁が左翼席に飛び込む３点本塁打を放ち、一気に１点差に詰め寄る。

その裏、舩見が無死一、二塁のピンチを招いたところで福原壮一郎（経１・鎌倉学園）にスイッチ。福原は２死を取るが適時打を許し、１点を追加される。

７回、モネケの右二塁打と稲富の四球で１死一、二塁のチャンスをつくり、先ほど本塁打を放った中村仁に打席を回す。中村仁はフェンス直撃の適時二塁打で応え、この日５打点の大暴れ。慶大は一時４点あった差を追いつき、５－５とする。

８回、福原は直球と変化球のコンビネーションが冴えわたり、３者連続三振を奪う。８回が終わったところで大会規定により打ち切り。５－５の引き分けに終わった。

オータムフレッシュ３連勝とはならなかったものの、序盤の劣勢を中盤から終盤にかけての集中打で追いつき、引き分けに持ち込んだ慶大。この日放った８安打の内訳を見ると、本塁打が１本、二塁打が４本と長打が多く、チーム全打点となる５打点を記録した中村仁をはじめとして、各選手が強いスイングを心がけていたことが印象的だった。

静岡での試合は翌日の２試合のみ。この試合で見せたような鋭いスイングを継続させ、次戦も長打を量産したい。

（記事：福田龍之介／写真：奈須龍成）