１１月２２日（日）第９回大学野球オータムフレッシュリーグin静岡 法大戦＠草薙球場
オータムフレッシュ３連勝を目指す慶大は、先発・本多大輝（理２・県立長野）が２回までに３失点を喫する苦しい立ち上がりとなる。５回にも１点を奪われたが、４点を追う６回に中村仁（経１・鶴丸）が左翼への３点本塁打を放ち、１点差に迫る。その裏に再び追加点を許すも、７回にモネケジェレミー結（政１・國學院久我山）の二塁打から好機をつくると、中村仁の適時二塁打で同点に追いつく。その後は両チーム得点をあげることができず、大会規定により８回打ち切りで引き分けに終わった。
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|計
|慶大
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|2
|0
|5
|法大
|1
|2
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|5
慶大バッテリー：本多大、舩見、福原ー山田
法大バッテリー：福井、中村、宮本ー小野太
慶大本塁打：中村仁１号３ラン
法大本塁打：なし
◆慶大出場選手
|打順
|守備位置
|選手名
|1
|［７］
|嘉村幸太郎（環２・敦賀気比）
|2
|［８］
|林李峰（法２・中京）
|3
|［９］
|廣瀨央裕（商２・慶應）
|H
|浅野佑亮（商２・札幌南）
|4
|沖田悠（経２・慶應湘南藤沢）
|4
|［５］
|モネケジェレミー結（政１・國學院久我山）
|R９
|小林航（環１・前橋育英）
|5
|［４］６
|稲富瑠己（法２・桐蔭学園）
|6
|［３］
|江戸佑太郎（政１・慶應）
|H３
|原遼希（経１・慶應）
|7
|［６］５
|中村仁（経１・鶴丸）
|8
|［D］
|青木祐貴（政１・慶應）
|9
|［２］
|山田望意（法１・慶應）
前日に開幕したオータムフレッシュリーグ。慶大は東大、日大国際関係学部を相手に大勝し、好発進を切った。この日は会場を草薙球場に移し、３連勝をかけ法大戦に臨む。
先発のマウンドに上がったのは本多大。初回、先頭打者に二塁打を浴びると、野選や失策が絡み１点を先制される。２回、本多大は四球と安打でまたもピンチを迎え、連続適時打を許しリードを広げられる。
４回からは２番手として左腕の舩見将太（環２・神戸）が登板する。舩見は１イニング目こそ無失点に切り抜けるも、２イニング目の５回に適時打を浴び１点を献上。慶大は５回を終わって０－４と苦しい試合運びとなる。
反撃に転じたい６回、慶大は１死から稲富瑠己（法２・桐蔭学園）が左二塁打を放つと、代打の原遼希（経１・慶應）が鋭い打球の左安打で続き、一、三塁の好機をつくる。ここで打席に立った中村仁が左翼席に飛び込む３点本塁打を放ち、一気に１点差に詰め寄る。
その裏、舩見が無死一、二塁のピンチを招いたところで福原壮一郎（経１・鎌倉学園）にスイッチ。福原は２死を取るが適時打を許し、１点を追加される。
７回、モネケの右二塁打と稲富の四球で１死一、二塁のチャンスをつくり、先ほど本塁打を放った中村仁に打席を回す。中村仁はフェンス直撃の適時二塁打で応え、この日５打点の大暴れ。慶大は一時４点あった差を追いつき、５－５とする。
８回、福原は直球と変化球のコンビネーションが冴えわたり、３者連続三振を奪う。８回が終わったところで大会規定により打ち切り。５－５の引き分けに終わった。
オータムフレッシュ３連勝とはならなかったものの、序盤の劣勢を中盤から終盤にかけての集中打で追いつき、引き分けに持ち込んだ慶大。この日放った８安打の内訳を見ると、本塁打が１本、二塁打が４本と長打が多く、チーム全打点となる５打点を記録した中村仁をはじめとして、各選手が強いスイングを心がけていたことが印象的だった。
静岡での試合は翌日の２試合のみ。この試合で見せたような鋭いスイングを継続させ、次戦も長打を量産したい。
（記事：福田龍之介／写真：奈須龍成）