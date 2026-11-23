慶應スポーツ新聞会（ケイスポ）では、１１月２３日（月・祝）に秩父宮ラグビー場にて行われるラグビー早慶戦に向けて「早慶ラグビー号（第273号）」を発行しました。新聞は試合当日に秩父宮ラグビー場の正門と裏門にて配布を行う予定です。また三田・日吉キャンパスのラックに設置します！ぜひ手に取って見てください！

〈１面〉

１面には、第１２７代主将・恩田優一郎（政４・慶應）選手と、青貫浩之監督（平１９環卒）と和田拓ヘッドコーチ（平２３政卒）を取り上げました。恩田主将が見せる力強いボールキャリーの迫力を最大限表現しつつ、２人の指揮官の思いにも迫った、蹴球部のスローガン「ＡＬＬ ＩＮ」を象徴するような紙面となっています！

～担当者からのメッセージ～

今回も多くの人に支えられ、会心の紙面を完成させることが出来ました。

スケジュールの合間を縫って手を差し伸べてくださった先輩方、どんなに些細な悩みでも相談に乗ってくれる同期のみんな、ルーキーとは思えない安定感を持つ後輩たち、そして、快く取材に協力してくださった蹴球部のみなさま、本当にありがとうございました。

スローガン「ＡＬＬ ＩＮ」を体現し、全てをラグビーに注ぎ込んできた慶大蹴球部。今年こそ、歴史を動かしてくれるはずです。２０１０年以来の早慶戦勝利の瞬間を、ケイスポの紙面と共に過ごしていただけますと幸いです！

製作担当：髙木謙

〈２面〉

２面には慶大を勝利に導く８人の選手を掲載させていただきました。写真を大きくして選手の表情を際立たせ、記事を増やし、選手のことが詳しく知れるように工夫することで８人の魅力を最大限引き出しました。この秋、秩父宮の「主役」になる男たちに塾生注目！

～担当者からのメッセージ～

今回で４回目の面担と、面担エリートに一歩ずつ近づいてまいりましたが、今回は期間も短い中、色々試す中で苦労することもたくさんありました。それでもラグビー班チーフ・髙木謙さんをはじめとした先輩、同期の支えもあって最高の面がつくれました。秩父宮へつながる神宮外苑前の銀杏並木も黄色に色づき、銀杏も黒黄ジャージの慶大を応援してくれているのかなと感じるこの頃ですが、１６年ぶりの早慶勝利のため、ぜひこの紙面を隅々まで読んで、慶大を応援しましょう！

製作担当：山内悠暉

〈３面〉

3面では、慶大が誇るフロントローとハーフ団、そしてチームを支える学生コーチと主務の方の記事を掲載しております。さらに、早慶両校の予想スタメンや早慶戦の展望記事と、盛りだくさんな紙面となっています！

～担当者からのメッセージ～

３回目の面担を務めました。私はラグビーに詳しくなく、他の競技の紙面編集よりも難しさを感じましたが、チーフ・髙木謙さんの流石のカバー力に何度も助けていただきました。そして、忙しい中でも越中島まで通い、一緒に３面を作り上げてくれた浅井には感謝しかありません。２０２６年の私の面担はこれにて終了です。ルーキーイヤーの集大成をぜひご覧いただけますと幸いです！

製作担当：奥秋柚生

初めての面担でわからないことも多く、不安や戸惑いもありましたが、先輩方をはじめ多くの方に助けていただきながら、奥秋と共にこの面を完成させることができました。試行錯誤しながらの紙面制作でしたが、自分にとって貴重な経験になりました。ぜひこの紙面とともに、16年ぶりの早慶戦勝利を見届けましょう！

製作担当：浅井外熙

〈４面〉

４面には大正製薬様の全面広告を掲載しております。

〈５面〉

５面では、鈴木将智世（法４・慶應）や本田李成（政２・慶應）ら今季躍動する慶大蹴球部の新星８人を掲載しました。迫力あるプレーで見出しの通り秩父宮を揺らす姿にご注目ください。

～担当者からのメッセージ～

８人の魅力を最大限伝えるためのレイアウト決めに悪戦苦闘しましたが、先輩や後輩の力も借り、納得のいく紙面に仕上がりました。ご紹介する選手たちは１６年ぶりのワセダ撃破には絶対に欠かせない存在です。ぜひご一読ください！

製作担当：福田龍之介

〈６面〉

６面には、慶大の攻守の要となる両ＣＴＢ、笠原悠真（政４）と松田怜大（環４）の記事を掲載しています。チームを引っ張る立場ならではの葛藤や、４年生になり迎える最後の早慶戦への熱い思いを、限られた紙面の中で最大限読者の皆様にお伝えできるよう、見出しやレイアウトなどの細部までこだわりを詰め込みました。

～担当者からのメッセージ～

初めての面担でカラー面という大役に緊張と不安でいっぱいでしたが、私にとって一番身近なラグビーという競技でこのような貴重な機会を頂けたこと、とても幸せで光栄に感じています。

初めての面担で編集作業の右も左も分からない状態だった私をご指導くださり沢山の的確なアドバイスを下さったチーフの髙木謙さん、編集長の塩田隆貴さんをはじめ、支えてくださった全ての先輩、同期には本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

一人でも多くの皆様に大好きなラグビーの魅力をお届けし、そして慶大蹴球部の１６年ぶりの宿敵撃破に向けて選手たちの背中を押すことが出来ていれば幸いです。

ぜひ新聞を片手に、ともに秩父宮に慶大旋風を巻き起こしましょう！

製作担当：中島冬奈

＜編集長より＞

明治神宮外苑のイチョウ並木が黄色に彩られる頃、イチョウ並木とクリスマスマーケットでデートするカップルよりも熱い戦いが秩父宮にはあります。そうそれがラグビー早慶戦です。黄黒と赤黒がぶつかり合う早慶戦は色合い的にも秋の風物詩で、毎年約15000人の大観衆が詰め寄ります。ケイスポでは会場に来る方全員が読んでも恥ずかしくないような紙面づくりに努めました。野球号が終わってからすぐの発行ということもあり、短い編集期間ではありましたが、髙木謙君を中心にみんなよく頑張ってくれたと思います。過去１６年間勝ちのないのない慶大ですが、ケイスポを手に歴史を塗り替えましょう。

編集長：塩田隆貴

新聞の設置場所がわからないなどのご質問・ご要望は、弊会のメールアドレス（keiosports.main@gmail.com）までお気軽にお問い合わせください。